Mehr als 14,7 Millionen Euro Bußgeld wegen DSGVO-Verstößen

Berlin. Die Berliner Datenschutzbeauftragte Maja Smoltczyk hat im vergangenen Jahr 14.739.000 Millionen Euro an Bußgeldern wegen Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verhängt. Davon wurden bislang allerdings lediglich 201.800 Euro eingenommen. Das geht aus einer Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Bernd Schlömer hervor, die der Berliner Morgenpost vorliegt.

Demnach wurden 2019 insgesamt 45 Bußgelder nach der DSGVO verhängt. Dazu wurden acht Bußgeldbescheide an acht verschiedene Unternehmen verschickt. Eines davon ist die Deutsche Wohnen. Wie bereits im November bekannt wurde, soll Berlins größter privater Vermieter über Jahre persönliche und finanzielle Daten seiner Mieter gespeichert haben. Man habe die Deutsche Wohnen bereits eineinhalb Jahre vorher darauf aufmerksam gemacht, sagte Smoltczyk damals. Trotz mehrfacher Aufforderung habe sich allerdings nichts geändert. Von den insgesamt 14,7 Millionen Euro muss das Unternehmen mit 14,5 Millionen den mit Abstand größten Anteil zahlen, möchte es jedoch nicht tun. „Wir haben unseren Widerspruch fristgerecht eingelegt“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Wohnen am Sonntag auf Anfrage. Das Verfahren laufe noch und liege bei den Behörden.

Neben den verhängten Bußgeldern erteilte die Datenschutzbeauftragte seit dem 28. Februar 2019 insgesamt 276 Verwarnungen. Hochgerechnet auf das ganze Jahr gehe sie von 300 aus, schreibt Smoltczyk in der Antwort. Ausgelöst worden seien die Verfahren durch Bürgerbeschwerden, Presseanfragen, Überprüfungen von Amts wegen oder durch Anzeigen bei der Polizei.

Keine Bußgelder gegenPrivatpersonen oder Vereine

Bußgelder wegen Verstößen gegen die DSGVO wurden im vergangenen Jahr ausschließlich gegen Unternehmen verhängt, nicht jedoch gegen Privatpersonen oder Vereine. Insbesondere unter letzteren war die Befürchtung und Verunsicherung im Vorfeld des Inkrafttreten der Vorschrift groß. Das Vereine in Berlin von Bußgeldern verschont blieben, nennt FDP-Mann Schlömer „erfreulich“ und attestierte Smoltczyk außerdem, dass sie dem Missbrauch der Daten der Berliner „einen Riegel vorgeschoben hat“. Er kritisiert jedoch, „dass die Datenschutzbeauftragte immer noch zu wenig Personal für die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Unternehmen zur Verfügung hat“. Hier sei der Senat gefordert.

Wie viele Ratsuchende sich sie wenden, werde laut Smoltczyk nicht erfasst. „Nach dem großen Anfrageansturm auf unsere Behörde nach Wirksamwerden der Datenschutz-Grundverordnung hat sich die Anzahl der telefonischen Kontaktaufnahmen gegenüber dem Jahr 2018 mittlerweile etwas reduziert.“ Dennoch habe man aufgrund der Personalknappheit nicht alle Anfragen bearbeiten können. Das Angebot der Start-up-Sprechstunde sei aber aufrecht erhalten worden und werde rege angenommen.

Kurz nach der DSGVO trat im Juni 2018 auch ein neues Berliner Datenschutzgesetz (BlnDSG) in Kraft. Es regelt vornehmlich, wie Behörden und öffentliche Stellen wie Krankenhäuser mit den Daten der Berliner umzugehen haben. Auf seiner Grundlage verhängte Smoltczyk 2019 in lediglich zwei Fällen Bußgelder gegen einzelne Personen in Höhe von 500 und 800 Euro. Allerdings sieht sie beim BlnDSG noch Änderungsbedarf. Viele ihrer Empfehlungen seien von Senat und Abgeordnetenhaus „leider nicht berücksichtigt“ worden. Exemplarisch nennt sie etwa eine datenschutzrechtliche Aufsicht über den Rechnungshof und die Forderung nach mehr Kompetenzen für ihre Behörde.