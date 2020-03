Berlin. Bezahlbarer Wohnraum ist in Berlin Mangelware. Ein besonderer Dorn im Auge des rot-rot-grünen Senats sind deshalb auch Immobilien, die leer stehen und verwahrlosen – und somit unbewohnbar sind. Verschwendeter Wohnraum, der eigentlich dringend benötigt würde. Das Abgeordnetenhaus hat daher am Donnerstag die Änderung des Wohnungsaufsichtsgesetzes beschlossen. Nun können Bezirke höhere Strafen gegen Besitzer von sogenannten Geisterhäusern verhängen.

Denn es sind Häuser wie jenes am Hermannplatz in Neukölln, die Unverständnis und Kopfschütteln verursachen. Seit mindestens 2012 steht es leer. Eigentümer ist eine alteingesessene Neuköllner Familie. Mittlerweile gehört das Haus an der Hasenheide, direkt gegenüber von Karstadt, der hochbetagten Matriarchin – die mit der Immobilie wohl lange Zeit überfordert war.

Kommentar: Schluss mit Spuk um die Berliner Geisterhäuser

Geisterhaus am Hermannplatz steht seit 2012 leer

Sechs Stockwerke hoch ist das Haus, es hat drei langgestreckte Balkone und 44 Fenster. 2016 hat das Neuköllner Bezirksamt einen Bauantrag für das Haus bewilligt. Seitdem ist auch einiges geschehen: Mittlerweile wurde es kernsaniert. Den Rohbau haben die Architekten von Hiva Hochbau GmbH fertiggestellt. Auf ihrer Webseite ist zu lesen, dass nach der Renovierung hier ein Boardinghouse mit 125 Wohnungen entstehen sollte. Die Fertigstellung war für 2019 geplant. Doch auch im Frühjahr 2020 ist das Haus noch immer unbewohnt. Wann die ersten Mieter einziehen dürfen, weiß auf Nachfrage weder Hiva noch der Neuköllner Stadtrat für Stadtentwicklung, Jochen Biedermann (Grüne).

Die letzte nennenswerte Entwicklung an dem Haus war ein Farbbombenanschlag auf die frisch gestrichene weiße Fassade im Januar. Die Ermittlungen dazu wurden dem Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übergeben. Hinweise auf Tatverdächtige gibt es bislang aber keine.

In Steglitz ist das an der Ecke Hindenburgdamm und Gardeschützenweg seit langer Zeit unbewohnt.

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

In ganz Berlin gibt es 21 Geisterhäuser. Das erklärte Senatsbaudirektorin Regula Lüscher auf Anfrage des Linken-Abgeordneten Michail Nelken am Donnerstag. Die meisten Fälle betreffen den Bezirk in Mitte (6), gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf (5) und Pankow, Tempelhof-Schöneberg und Neukölln (jeweils 3). Das Haus am Hermannplatz ist in dieser Statistik allerdings nicht mitaufgezählt. Die Dunkelziffer dürfte vermutlich also höher liegen. Noch bis vor Kurzem war man von rund 70 nichtvermieteten Geisterhäusern in der Stadt ausgegangen.

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am Donnerstag daher deutlich höhere Strafen gegen Besitzer von Geisterhäusern und Problemimmobilien beschlossen. Bisher war das maximale Bußgeld auf 25.000 Euro beschränkt. Mit dem geänderten Gesetz können nun Bußgelder bis zu einer halbe Millionen Euro gegen die Besitzer solcher Problemimmobilien verhängt werden. 50.000 Euro Bußgeld werden fällig, wenn jemand anderes als der Besitzer diese Ordnungswidrigkeit begeht. Das Geld kommt den Bezirkshaushalten zugute.

Durch die Einführung einer Treuhänderregelung werden die Handlungsmöglichkeiten der Wohnungsaufsichtsbehörden zudem erweitert. Petra Rohland, stellvertretende Pressesprecherin der Senatsverwaltung für Wohnen, teilt auf Anfrage mit, dass ein Treuhänder aber „kein vollumfänglicher Kümmerer ist. Er übernimmt anstelle des Eigentümers die Durchführung von Anordnungen des Wohnungsaufsichtsamtes, wenn der Eigentümer sich nachhaltig weigert, diese selbst einzuleiten“.

Pankow betritt mit Treuhänderregelung Neuland

Umkämpftes Eckhaus: Der Altbau in Weißensee mit 19 Wohnungen soll laut Bezirk einer Frau gehören, die den Reichsbürgern nahesteht.

Foto: Thomas Schubert

Bisher war Pankow der einzige Berliner Bezirk, der einen Treuhänder für ein Geisterhaus eingesetzt hat – und die Immobilie schließlich selbst vermietet. So geschehen im Februar diesen Jahres. 30 Jahre blieb das Eckhaus an der Kreuzung Smetana- und Meyerbeerstraße, ein gut erhaltener Gründerzeitbau mit senffarbenen Fassaden im Weißenseer Komponistenviertel, unbewohnt. Dann hat das Bezirksamt Pankow ein Verfahren wegen Zweckentfremdung von Wohnraum in dem Mietshaus eingeleitet und einen Treuhänder für die Immobilie eingesetzt. Dieser Treuhänder wird nun die Neuvermietung im Sinne des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes vornehmen. Die Besitzverhältnisse des Hauses bleiben aber zunächst unverändert.

Die Treuhänderlösung ist aber nicht ohne weiteres auf andere Geisterhäuser in Berlin übertragbar. Das geht erst, wenn die Zwangsgeldmaßnahmen nicht greifen und auch sonst keine weiteren Gerichtsverfahren mehr anhängig sind. Trotz der rechtlichen Hürden strebt Pankow auch in weiteren Fällen eine Neuvermietung von leerstehenden Wohnungen nach dem Muster des Weißenseer Hauses an.

Pankow will auch für weitere Häuser Treuhänder einsetzen

Aktuell etwa bemüht sich das Bezirksamt, den Verfall eines Altbaus an der Woelckpromenade zu stoppen. Auch hier steht eine Sanierung durch den Eigentümer genau wie beim ersten Fall in der Smetanastraße seit Langem aus. Und auch hier könnte dieselbe Treuhänder-Strategie zur Aktivierung der zehn unvermieteten Wohnungen zum Einsatz kommen. Fest steht: Der Tatbestand einer Zweckentfremdung durch Nichtvermietung ist aus Sicht der Bezirksamts hier schon erfüllt. „Ein genehmigter Leerstand liegt nicht vor, entsprechende Anträge sind nicht gestellt worden“, heißt es von der Behörde.

Neben der Erhöhung des Bestands von Wohnungen der landeseigenen Unternehmen ist die Bekämpfung von illegalem Leerstand ein zweiter Hebel der rot-rot-grünen Landesregierung zur Beeinflussung des Berliner Mietmarkts. Mit seiner Strategie der Treuhänder-Lösung für das Haus an der Smetanastraße in Weißensee ist der Bezirk Pankow laut der Erfassung des Senats tatsächlich aber immer noch allein auf weiter Flur.