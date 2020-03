Coronavirus in Berlin: Hamsterkäufe - Berliner kaufen deutlich mehr Brot

So nähen Sie sich selbst einen Mundschutz

In Berlin gibt es 1955 bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Alle Entwicklungen erfahren Sie hier im Newsblog.

Newsblog Coronavirus in Berlin: Berliner hamstern Brot

Das Coronavirus breitet sich aktuell weiter in Berlin aus. 1955 Menschen haben sich nachweislich mit dem Virus infiziert, acht Menschen sind bislang an Covid-19 gestorben.

Alle Informationen zum Coronavirus in Berlin erhalten Sie auch hier.

Die Gesundheitsverwaltung hat eine Hotline zum Coronavirus in Berlin geschaltet: Tel. 030 / 90 28 28 28. Außerdem gibt es einen Fahrdienst der Feuerwehr Berlin und der Kassenärztlichen Vereinigung für Verdachtsfälle bei Coronavirus-Infektionen: Tel. 116 117.

Berlin. Das Coronavirus bereitet sich in Berlin aus. Die Berliner Morgenpost informiert Sie aktuell im Newsblog zum Coronavirus und Covid-19 in Berlin und Brandenburg. Alle News zum Coronavirus in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie hier.

Die Karte zeigt, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt verbreitet:

Freitag, 27. März 2020

14.46 Uhr: Labore wollen Ersatzteile aus 3D-Druckern liefern

Wissenschaftler der Technischen Universität (TU) und Partner in Berlin und Brandenburg wollen helfen, Engpässe bei medizinischen Ersatzteilen zu beheben. Das 3D-Labor am Institut für Mathematik der TU Berlin, der Verband 3D-Druck sowie Institutionen und Unternehmen haben sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, teilten Vertreter am Freitag mit. Weitere Interessenten könnten sich melden.

„Angestrebt wird ein lokales, regionales und im Idealfall mindestens bundesweites Produktionsnetzwerk, das in der Lage sein sollte, schnell und im Verbund signifikante Stückzahlen von Bauteilen für Atem- und Schutzmasken sowie Ersatz- und Verschleißteile zur Verfügung zu stellen – wie zum Beispiel Schutzbrillen oder -visiere, komplexe Ventilteile oder Prototypen“, hieß es in der Mitteilung.

Durch die Coronakrise gibt es weltweit zu wenige Atemschutzmasken, Beatmungsgeräte, sterile Handschuhe und weitere Bedarfsgegenstände der Medizin oder Ersatzteile für Medizinprodukte. In Italien mangelte es in diesen Tagen an Ventilen für Beatmungsgeräte. Die Europäischen Kommission hat wegen des Mangels auch verschiedene Institutionen im Bereich 3D-Druck um Unterstützung gebeten.

14.40 Uhr: Müller und Woidke bitten um Solidarität in der Corona-Krise

Die zwei SPD-Regierungschefs von Berlin und Brandenburg, Michael Müller und Dietmar Woidke, haben alle Bürger um Solidarität in der Corona-Krise gebeten. „Berlin und Brandenburg sind stark. Wir gehören zusammen und wir werden auch diese Krise gemeinsam meistern“, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, der auch Bundesratspräsident ist, am Freitag in der Länderkammer. „Halten Sie Abstand, aber haken Sie sich gleichzeitig unter. Wir werden das schaffen.“ Berlins Regierender Bürgermeister Müller, der neben ihm stand, bat: „Bitte helfen Sie mit, dass wir gemeinsam diese Pandemie bekämpfen können!“ Beide Länder arbeiteten solidarisch zusammen. „Seien auch Sie mit dabei und helfen Sie Ihren Mitmenschen. Seien auch Sie solidarisch!“

14.40 Uhr: Brandenburg will Corona-Rettungsschirm auf zwei Milliarden verdoppeln

Der Rettungsschirm in Brandenburg für die Folgen der Corona-Krise soll auf zwei Milliarden Euro verdoppelt werden. Darauf hätten sich die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen verständigt, erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag. Der Landtag soll nächste Woche darüber entscheiden.

14.30 Uhr: Berliner hamstern Brot und verschmähen Kuchen

Brot ist in Berlins Bäckereifilialien in Zeiten der Coronakrise gefragt wie selten. Auch Brötchen würden deutlich mehr verkauft, sagte Johannes Kamm, Geschäftsführer der Bäcker-Innung Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Beim Brot habe es zuletzt zum Teil regelrechte Hamsterkäufe gegeben, einzelne Kunden hätten gleich zehn Kilogramm gekauft - zum Einfrieren.

Das Einkaufsverhalten der Kunden habe sich insgesamt deutlich verändert, sagte Kamm. „Die Nachfrage bei Kuchen hat nachgelassen.“ „Kuchen zu essen, ist immer etwas Geselliges, die Gelegenheit dazu fällt nun oft weg.“ Viele Berlinerinnen und Berliner seien außerdem im Home Office. Gerade in der Innenstadt und in den Malls mache sich bei den Bäckern nun bemerkbar, dass die Nachfrage abnehme. „Kuchen ist oft auch ein Impulskauf“, sagte Kamm - wer an einer Bäckerei vorbeischlendert, guckt mal rein und kauft, was er sieht.

14.23 Uhr: Wir beginnen unser neues Newsblog. Alle bisherigen aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Berlin finden Sie hier.

Unsere Lese-Empfehlungen zum Coronavirus:

Coronavirus in Berlin - Wichtige Informationen im Überblick: