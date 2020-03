Coronavirus-Ticker in Berlin: 2462 Infizierte - Covid-19-Krankenhaus im April startklar

Das Coronavirus breitet sich weiter in Berlin aus. 2462 Menschen haben sich nachweislich mit dem Virus infiziert, acht Menschen sind bislang an Covid-19 gestorben.

Die Gesundheitsverwaltung hat eine Hotline zum Coronavirus in Berlin geschaltet: Tel. 030 / 90 28 28 28. Außerdem gibt es einen Fahrdienst der Feuerwehr Berlin und der Kassenärztlichen Vereinigung für Verdachtsfälle bei Coronavirus-Infektionen: Tel. 116 117.

7.31 Uhr: Berliner Schaubühne meldet Kurzarbeit an

Die Stilllegung des Kulturbetriebs wegen des Coronavirus trifft auch die Berliner Schaubühne hart. „Was uns im Moment am meisten umtreibt, ist die Frage: Wie lange wird es dauern?“, sagte der künstlerische Leiter Thomas Ostermeier (51). „Wenn dieser Zustand möglicherweise wirklich ein Jahr anhält, dann sieht die Welt danach nicht mehr so aus wie vorher.“ Der Theaterbetrieb sei heruntergefahren und für fast alle Mitarbeiter Kurzarbeitergeld beantragt worden.

6.48 Uhr: Offenbar Betrugsversuche bei Corona-Soforthilfen

Es soll bei den Antragsverfahren für die Corona-Hilfen für kleine Unternehmen und Selbstständigen, welche die Investitionsbank Berlin (IBB) auszahlt, Betrugsversuche gegeben haben. Das berichtete das RBB Inforadio. Mitarbeitern sollen fehlende oder ungültige Angaben in den Anträgen aufgefallen sein. Es ist noch nicht klar, um wie viele Anträge es sich handelt.

+++ Sonntag, 29. März 2020 +++

21.52 Uhr: Kalayci - Covid-19-Krankenhaus soll im April/Mai startklar sein

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat angekündigt, dass das Corona-Notfallkrankenhaus mit 1000 Betten auf dem Messegelände Ende April/Anfang Mai betriebsbereit sein wird. "Ich denke, im April, Mai können wir dort starten", sagte Kalayci im RBB. Die Gesundheitssenatorin versicherte, dass die weitere Versorgung mit Schutzanzügen, Masken und Handschuhen gesichert sei. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und niedergelassene Ärzte erhielten das benötigte Material. An die Berlinerinnen und Berliner gerichtet sagte Kalayci: "Wir sind noch lange nicht über den Berg und müssen uns weiter disziplinieren."

20.15 Uhr: 98 neue Fälle in Brandenburg

In Brandenburg haben sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums bislang nachweislich 833 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Bis Sonntagnachmittag (16 Uhr) seien innerhalb von 24 Stunden 98 neue Fälle hinzugekommen, teilte das Ministerium in Potsdam mit. 65 Covid-19-Patienten liegen im Krankenhaus, 16 von ihnen werden künstlich beatmet. Vier Todesfälle sind in Brandenburg im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet.

Die meisten Infektionen mit Sars-CoV-2 sind dem Ministerium zufolge in der Stadt Potsdam registriert, wo 109 Menschen positiv auf den Erreger getestet wurden. 98 Fälle verzeichnete der Landkreis Potsdam-Mittelmark, 84 der Landkreis Oberhavel. Mit sechs Fällen meldete die Stadt Frankfurt (Oder) die geringste Anzahl, gefolgt vom Landkreis Prignitz mit neun.

19.28 Uhr: Zahl der Infizierten in Berlin steigt auf 2462

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus um 125 Fälle auf 2462 gestiegen. Das gab die Senatsverwaltung am Sonntag (Stand: 16.30 Uhr) bekannt. Elf Menschen sind bislang in der Hauptstadt nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 1307 der infizierten Personen sind den Angaben zufolge männlich, 1150 weiblich. Bei fünf Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Am stärksten betroffen ist der Bezirk Mitte mit 398 Fällen (plus 31). Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 312 Personen, davon werden 70 intensivmedizinisch betreut.

17.33 Uhr: Coronavirus einziges Thema im Innenausschuss

Der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses befasst sich am Montag (10.30 Uhr) erneut mit der Gefahr durch das Coronavirus und Möglichkeiten der Eindämmung. Das ist der einzige inhaltliche Tagesordnungspunkt. Dabei wird es voraussichtlich auch um die Maßnahmen und Kontrollen der Polizei in den vergangenen Tagen und besonders am Wochenende gehen.

Der Innenausschuss ist einer der wenigen Ausschüsse, der weiter tagt - wenn auch mit einer verringerten Zahl an Teilnehmern und großen Abständen zwischen den einzelnen Politikern.

15.44 Uhr: Falsche Polizisten mit Anrufen nicht erfolgreich

Die Anrufe falscher Beamter haben die Polizei am Freitag und Samstag in Atem gehalten. Wie die Polizeiinspektion Havelland am Sonntag mitteilte, hatten sich mehrere Bürger unabhängig voneinander gemeldet und mitgeteilt, dass sie am Freitagabend Anrufe von einer angeblichen Polizistin bekommen hätten. Im Gespräch wurde über eine Festnahme mehrerer Tatverdächtiger berichtet. Weiterhin wurde nach der Vermögenssituation der Angerufenen gefragt. Ähnliche Vorfälle gab es zur gleichen Zeit auch in Potsdam sowie aus den Bereichen Werder und Caputh. Keiner der Angerufenen ließ sich jedoch auf das Gespräch ein und es kam zu keinem Vermögensschaden.

15.20 Uhr: Investitionsbank will bis Montag 60.000 Anträge abwickeln

Die landeseigene Berliner Investitionsbank (IBB) wird trotz zahlreicher Probleme in der Online-Abwicklung der zahlreichen Anträge von Kleinstunternehmern und Selbständigen in diesen Tagen gewaltige Geldsummen auszahlen. Sie bitte für die Schwierigkeiten um Nachsicht und um Verständnis, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Sonntag der Berliner Morgenpost. Die IBB sei eine kleine Förderbank, deren Systeme bisher nicht auf einen solchen Ansturm eingerichtet waren. Die Mitarbeiter dort hätten Tag und Nacht programmiert, um die Technik zu stabilisieren.

Inzwischen bewältige das System der IBB 6000 Anträge in der Stunde, sagte Pop. Der Vorteil sei, dass ein online angenommener Antrag schnell zu einer Anweisung und Auszahlung des Geldes führe. Nach Einschätzung der IBB werde man bis Montag 60.000 Anträge abgewickelt haben. Daraus ergeben sich in der kommenden Woche Auszahlungen von 520 Millionen Euro. Im Durchschnitt gebe es für jeden 9000 Euro. 5000 davon kommen ohne weitere Bedingungen aus der Landeskasse. Der Rest ist vorgestrecktes Geld des Bundes, der für seine Zuschüsse etwas andere Kriterien anlegt als Berlin.

14.23 Uhr: 188.000 Schutzmasken in Brandenburg eingetroffen

Brandenburg hat vom Bund seine erste größere Lieferung an Schutzausrüstung in der Corona-Krise erhalten. Das teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Es handelt sich demnach um: 188.000 Operationsmasken, 51.600 Paar Untersuchungshandschuhe, 850 Pflegekittel, 2840 Atemschutzmasken der Schutzklasse FFP2 und 960 der Kategorie FFP3 sowie 500 Liter Handdesinfektionsmittel. Die Lieferung befinde sich an einer zentralen und bewachten Stelle im Land und werde mit Unterstützung der Polizei für die zügige Auslieferung - nach einem abgestimmten Verteilerschlüssel - an die Landkreise und kreisfreien Städte vorbereitet, hieß es.

13.55 Uhr: Sechs Corona-Patienten aus Frankreich in Berlin angekommen

Sechs schwerkranke Corona-Patienten aus Frankreich werden nun in der Berliner Charité intensivmedizinisch behandelt. Sie seien am Samstag mit zwei Flugzeugen aus Straßburg nach Berlin geflogen worden, teilten Senatskanzlei und Charité am Sonntag mit. Kurz vor Mitternacht kam demnach der letzte Patient an. Mehr dazu lesen Sie hier.

12.37 Uhr: Wieder Verstöße gegen die Corona-Regeln

Etwa 350 Polizisten haben am Sonnabend von 18 Uhr bis Sonntagfrüh 6 Uhr 379 Fälle, darunter 30 Objekte, überprüft. Es wurden 34 Straf- und 72 Ordnungswidrigkeitenverfahren geschrieben, weil gegen Corona-Regeln verstoßen wurde.

Am Sonnabend führten in der Zeit zwischen 6 Uhr und 18 Uhr rund 520 Beamte Kontrollen durch - ein Hauptaugenmerk lag auf Parks und Grünanlagen. Die Polizisten überprüften 103 Objekte und Zusammenkünfte im Freien. Eine geringe Anzahl von Gaststätten-Betreibern mussten aufgefordert werden, die Sitzgelegenheiten wegzuräumen. Ein Imbiss musste geschlossen werden, da die Abstandregelungen nicht eingehalten wurden. Insgesamt wurden 24 Straf- und 36 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

12.35 Uhr: Polizei stoppt „Hygienedemo“

Die Polizei hat am Sonnabend gegen 15.30 Uhr eine „Hygienedemo“ am Rosa-Luxemburg-Platz (Mitte) untersagt, das teilte die Behörde am Sonntag mit. Es wurden 40 Personen festgestellt. Noch bevor die Kundgebung stattfand, wurden Platzverweise ausgesprochen. Es wurden 17 Strafermittlungsverfahren u.a. wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetzes und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

12.33 Uhr: Feuerwehr baut Rettungs- zu Intensivtransportwagen um

Die Berliner Feuerwehr erwartet eine Vielzahl von Intensivtransporten, die mit den vier bisher dafür zur Verfügung stehenden Wagen nicht zu schaffen ist. Aus diesem Grund werden drei Rettungswagen entsprechend umgebaut. Der erste sollte bereits ab Sonntagmorgen auf der Feuerwache Suarez in Charlottenburg im Dienst sein. Die anderen beiden sollen in den kommenden Tage in Mariendorf und Pankow folgen.

12.30 Uhr: Neun Corona-Infizierte bei der Berliner Feuerwehr

Die Zahl der Infizierten bei der Berliner Feuerwehr liegt mit Stand Freitag, 17.10 Uhr, weiterhin bei neun. Daneben befinden sich 208 weitere Einsatzkräfte in Quarantäne. Für 178 wurde die Isolation angeordnet, weil sie direkten Kontakt zu einem Infizierten hatten, 18 gelten als begründeter Verdachtsfall und zwölf warten noch auf ihr Testergebnis. Seit dem Bekanntwerden des ersten Falls in Berlin am 1. März hat die Feuerwehr 144 Infizierte transportiert.

11.55 Uhr: 742 Infizierte in Brandenburg

In Brandenburg haben sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums bislang nachweislich 742 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Bis Sonntagmorgen (8.00 Uhr) seien innerhalb von 24 Stunden 21 neue Fälle hinzugekommen, teilte das Ministerium in Potsdam mit. 50 Covid-19-Patienten liegen im Krankenhaus, elf von ihnen werden künstlich beatmet. Vier Todesfälle sind in Brandenburg im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet.

11.30 Uhr: Mehr Brandenburger Familien erhalten Anspruch auf Kindernotbetreuung

In Brandenburg sollen in der Corona-Krise mehr Eltern Anspruch auf eine Notbetreuung für ihre Kinder in Schulen und Kitas bekommen. Das Sozialministerium teilte am Samstag mit, dass von nun an zum Beispiel auch Kinder in die Betreuung könnten, bei denen nur ein Elternteil im Gesundheits- oder Pflegebereich arbeitet. Bislang hatten nur Familien ein Anrecht auf die Betreuung, wenn beide Eltern in den Bereichen arbeiten.

10.59 Uhr: Notwendige Behandlungen sollen nicht aufgeschoben werden

Trotz der Corona-Krise sollen sich chronisch Kranke sowie Menschen z.B. mit Anzeichen auf Schlaganfall oder Herzinfarkt nicht scheuen, eine medizinische Behandlung in Anspruch zu nehmen. Laut Senatsverwaltung für Gesundheit verzeichnen Krankenhäuser, in denen Schlaganfall-Patienten versorgt werden, einen Rückfall. "Es ist davon auszugehen, dass viele Patienten mit leichten Schlaganfällen oder auch Herzinfarkten aus Angst vor einer Infizierung mit dem Coronavirus zu Hause bleiben", teilte die Senatsverwaltung mit. Das könnte die Gefahr einer fortschreitenden Erkrankung erhöhen. Mehr dazu lesen Sie hier.

10 Uhr: Mittlerweile 2360 Infizierte in Berlin

Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntagvormittag auf der Homepage, dass 2360 Menschen in Berlin mit dem Coronavirus infiziert sind.

6.56 Uhr: Flughafen Tegel könnte bis Ende Mai geschlossen werden - Entscheidung am Montag

Die Entscheidung über eine mögliche vorübergehende Schließung des Flughafens Tegel könnte am Montag fallen. Der starke Passagierrückgang in der Corona-Krise ist nach Regierungsangaben ein Thema der Gesellschafterversammlung der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg. Erwogen wird nach dpa-Informationen, Tegel zunächst bis Ende Mai zu schließen. Mehr dazu lesen Sie hier.

4.16 Uhr: Hotline für einsame Senioren in Corona-Krise nachgefragt

Die Nachfrage bei einer Berliner Hotline für einsame Senioren hat sich erhöht. An einzelnen Tagen hätten fünfmal mehr Menschen angerufen als zuvor, mehr als 160 statt 36. Man sei dabei, die Kapazitäten aufzustocken. Im Vergleich zur Zeit vor der Krise riefen nun etwas jüngere Menschen an, die noch keine lange Zeit der Einsamkeit hinter sich haben, so Initiatorin Elke Schilling. Es handle sich um eigentlich noch fitte und bewegliche Senioren. Angesichts der Einschränkungen im öffentlichen Leben und der Aufrufe, soziale Kontakte einzuschränken, machten sie nun aber die Erfahrung, allein zu sein. Hinzu komme die Unberechenbarkeit der weiteren Entwicklung. Es gebe bei Anrufern auch Ängste, selbst mit dem Coronavirus infiziert zu sein, so Schilling. Die Nummer ist: 0800 4708090. Die Hotline ist den Angaben zufolge zwischen 8.00 und 22.00 Uhr erreichbar. Dahinter stehen der Verein Silbernetz und der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg.

Die wichtigsten Meldungen von Sonnabend, 28. März 2020

- Amtsarzt: Berlins Infektionszahlen sind unterschätzt

- Senat rechnet mit längerer Gültigkeit der Corona-Regeln

- Berlin nimmt sechs Corona-Patienten aus Frankreich auf

- Bis zu einer Milliarde Hilfe für Unternehmen vom Senat

- Handel: Supermarkt-Kunden sollen Masken tragen

- Lebenspartner von Klaus Wowereit gestorben

21.33 Uhr: Lebenspartner von Klaus Wowereit an Coronavirus gestorben

Jörn Kubicki, der Lebenspartner des ehemaligen Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD), ist an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Der 54-Jährige soll am Sonnabendvormittag in der Charité verstorben sein, wie die "Berliner Morgenpost" erfuhr. Zuerst hatte die Bild berichtet. Kubicki litt an der schweren Lungenkrankheit COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Wowereit und der Arzt waren fast 30 Jahre lang ein Paar. Mehr dazu lesen Sie hier.

19.25 Uhr: Zahl der Infizierten steigt auf 2337, weitere Person gestorben

In Berlin gibt es derzeit 2337 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Das sind 185 mehr als am Vortag. 1243 Personen sind männlich, 1088 weiblich. Bei sechs Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 300 Personen, davon werden 64 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. Neun an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Menschen sind bislang verstorben. 765 Personen in Berlin sind genesen.

18.31 Uhr: Demo in Mitte trotz Corona-Krise

Unter dem Motto „Grundrechte verteidigen - Sag Nein zur Diktatur!“ haben sich Teilnehmer einer Kundgebung getroffen. Anders als geplant sei dabei aber auf Redebeiträge verzichtet worden, sagte Mitinitiator Anselm Lenz Aufgerufen zu der „Hygienedemonstration für Verfassung, Grundrechte & transparente Gestaltung der neuen Wirtschaftsregeln“ am Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte hatte die Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand, ein Verein in Gründung. Eine Polizeisprecherin sagte am Samstag, die Polizei habe die Teilnehmer darauf hingewiesen, dass die Veranstaltung nicht erlaubt sei und habe von einigen die Personalien aufgenommen.

Informationen, wie viele Menschen daran teilnahmen, lagen der Polizeisprecherin nicht vor. Anselm Lenz zufolge war ein Ziel der Kundgebung, angesichts der Corona-Krise auf die Bedeutung der ersten 20 Artikel des Grundgesetzes aufmerksam zu machen. Deshalb seien bei der Veranstaltung zahlreiche Exemplare des Grundgesetzes verteilt worden.

Wegen der Corona-Pandemie ist das Recht auf Demonstrationen derzeit eingeschränkt. Ausnahmen kann es nach Angaben der Polizei vom Montag in besonderen Ausnahmefällen für Demonstrationen mit bis zu 20 Teilnehmern geben.

17.14 Uhr: Menschen in Parks halten sich nicht an das Abstandsgebot

Tolles Wetter in Berlin, die Sonne scheint, es ist mild. Viele Menschen zieht es in die Parks. Dort gehen viele aber noch viel zu sorglos mit der Corona-Gefahr um. Menschen lassen sich in Gruppen nieder, halten nicht genügend Abstand ein. Nach Angaben von Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik ist ein kurzer Aufenthalt im Park erlaubt, das Niederlassen auf Decken, das Sonnen und längere Sitzen an einer Stelle im Freien aber verboten. Die Polizei führt stadtweit Kontrollen durch und stellt immer wieder Verstöße fest.

16.21 Uhr: Über 200 Menschen am Kottbusser Tor - Festnahmen

Laut Berliner Polizei haben sich am Samstagnachmittag über 200 Personen zu einer nicht angemeldeten Spontanversammlung am Kottbusser Tor getroffen. "Aufgrund geltender Beschränkungen in Berlin wegen des Coronavirus, musste die Versammlung von uns aufgelöst werden", twitterte die Polizei. Es gab mehrere Festnahmen.

14.30 Uhr: Vierter Todesfall in Brandenburg

In Potsdam ist in der Nacht zu Samstag ein weiterer Patient nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der Mann sei 78 Jahre alt und vorerkrankt gewesen, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Zahl der Covid-19-Todesfälle erhöhte sich damit in Brandenburg auf vier.

14.20 Uhr: Amtsarzt - Berlins Infektionszahlen sind unterschätzt

Der Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid hält die aktuellen Infektionszahlen in der Coronavirus-Pandemie für die Hauptstadt für unterschätzt. „Der Fallzahlanstieg kann ja nur so groß sein wie die Testkapazität ist“, sagte er am Samstag. „Das ist der Knackpunkt. Die Tests in Berlin sind weiter auf 2000 am Tag limitiert. Der Bedarf geht aber darüber hinaus.“ Für eine Abschätzung, ob Schutzmaßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen wirkten, ist es nach Larscheids Meinung allein wegen dieser unsicheren Datenlage noch viel zu früh. Mehr dazu lesen Sie hier.

14.12 Uhr: IBB zahlt Millionen an Zuschüsse aus

Die Investitionsbank Berlin (IBB) hat trotz großer technischer Probleme, überlasteten Servern und einer digitalen Warteschlange von tausenden Antragstellern die ersten Soforthilfen an Berliner Unternehmer und Selbstständige ausbezahlt. Am Montag werden weitere Gelder an mehrere Tausend Personen mit einem Volumen von über 40 Millionen Euro angewiesen. Die IBB rät Antragsberechtigten, vorerst abzuwarten und den Antrag in den nächsten Tagen zu stellen, wenn der erste Stau abgearbeitet sein werde. Mehr dazu lesen Sie hier.

14.10 Uhr: Rettungsdarlehen stark nachgefragt

Laut IBB werden die Rettungsdarlehen sehr stark nachgefragt. Die Erwartungen werden übertroffen, so die IBB. Deshalb hat die IBB die Annahme weiterer Anträge zunächst ausgesetzt, um mit den Senatsverwaltungen für Wirtschaft und für Finanzen das weitere Vorgehen zu beraten. Bisher hat Berlin einen Kreditrahmen von 100 Millionen Euro bereit gestellt, der auf 200 Millionen verdoppelt werden kann. Aber diese Summe reicht wohl nicht aus. „Wir haben bisher 836 vollständig eingereichte Anträge mit einem beantragten Volumen von 152 Millionen Euro erhalten. Damit erreichen wir innerhalb einer Woche das Kreditvolumen, das wir sonst innerhalb eines halben Jahres erzielen“, sagte Jürgen Allerkamp, Vorstandschef der IBB. Mehr dazu lesen Sie hier.

13.33 Uhr: Boxhagener Platz - Grünfläche gesperrt

Die Berliner Polizei hat den Boxhagener Platz in Friedrichshain am Samstagnachmittag gesperrt. Dort hatten sich nach Angaben eines Polizeisprechers zuvor rund 150 Personen aufgehalten, die auf die Polizei nicht reagiert hätten. Auch drei Lautsprecherdurchsagen mit der Aufforderung, den Platz zu verlassen, hatten nicht den gewünschten Erfolg, so der Sprecher. Die Polizei habe die Grünflächen des Platzes schließlich gesperrt. Darüber, ob es in dem Zusammenhang auch Festnahmen gegeben hat, lagen dem Sprecher keine Informationen vor. Wann die Sperrung des Platzes wieder aufgehoben wird, stand nicht fest.

13.04 Uhr: Verbände: Tegel-Schließung wegen Corona wäre „katastrophales Signal“

Eine Schließung des Flughafens Tegel wegen der Corona-Epidemie wäre aus Sicht der Berliner Unternehmensverbände „ein katastrophales Signal“. „Während viele Betriebe ums Überleben kämpfen, will sich der Senat seiner Verantwortung für eine funktionierende Infrastruktur entledigen. Das ist schlechtes Krisenmanagement“, kritisierte Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, am Samstag.

„Nach dem hoffentlich baldigen Ende der Corona-Krise müssen wir alle Kräfte darauf konzentrieren, den Ausfall durch den Shutdown so schnell wie möglich aufzuholen. Dazu brauchen wir Tegel ebenso wie Schönefeld.“ Wer Tegel jetzt schließe, riskiere, dass die Unternehmen nicht mit vollem Schub aus der Krise kommen könnten. „Tegel darf erst vom Netz genommen werden, wenn der BER stabil funktioniert“, verlangte Amsinck.

12.26 Uhr: Berlin nimmt sechs Corona-Patienten aus Frankreich auf

Berlin nimmt sechs schwerkranke Corona-Patienten aus dem Elsass (Frankreich) auf. Sie sollen an diesem Samstag in die Charité kommen, teilte eine Sprecherin des Senats am Samstag mit. Seit Freitagnacht liefen hierzu die Vorbereitungen und Planungen intensiv, so eine Charité-Sprecherin. Die Infizierten werden den Angaben zufolge per Flugzeug von der Uniklinik Straßburg nach Berlin gebracht, um im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt zu werden. „Es ist ein Symbol der europäischen Solidarität, dass die Charité Patientinnen und Patienten aus Nachbarländern aufnimmt, die aktuell besonders stark unter der Corona-Pandemie leiden“, sagte Ulrich Frei, der Charité-Vorstand für Krankenversorgung. Auch aus Italien werde aktuell ein Transport vorbereitet. Die Charité hat angeboten, in ausgewählten Einzelfällen zu helfen und schwererkrankte Corona-Patienten aus anderen Ländern aufnehmen zu können.

11.55 Uhr: Senat rechnet mit längerer Gültigkeit der Corona-Regeln

Der Senat erwartet, dass die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch noch nach Ostern gelten werden. „Ob weitere Maßnahmen nötig sind und wann und ob welche Regeln gelockert werden können oder angepasst werden müssen, ist aktuell nicht abzusehen“, teilte eine Senatssprecherin am Samstag auf Anfrage mit. „Man muss allerdings damit rechnen, dass die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie bis nach Ostern andauern werden.“ Der Senat überprüfe die Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung fortlaufend und sei dazu im ständigen Austausch mit Experten, den Bundesländern und der Bundesregierung. Mehr dazu lesen Sie hier.

11.38 Uhr: Flyer mit Verhaltensregeln werden verteilt

Am Tempelhofer Feld werden an den Eingängen an die Besucher Flyer mit Verhaltensregeln verteilt.

Folgende Regeln sollen Besucher einhalten:

Keine Gruppen bilden (Sie können zu zweit oder mit Mitgliedern Ihres Haushalts unterwegs sein)

Kurzzeitiges Verweilen auf Bänken - mit Abstand - ist zulässig

Kein Verweilen auf Wiesen und Plätzen (ausgenommen sind Sportaktivitäten)

Kein Picknick, kein Grillen

Abgesperrte Bereiche nicht betreten

Es wird aufgefordert, dass die Besucher sich "an die Regeln halten sollen, damit die Parks weiterhin geöffnet bleiben können und es nicht zu weiteren Einschränkungen oder gar Schließungen von Parks kommt".

Vor dem Tempelhofer Feld werden Flyer mit Verhaltensregeln verteilt.

Foto: Alexander Dinger

11.16 Uhr: Polizei regelt Zugang zum Charlottenburger Wochenmarkt

Viele Personen wollen am Sonnabend auf dem Wochenmarkt auf dem Karl-August-Platz in Charlottenburg. Die Polizei rückte mit vier Mannschaftswagen an, um zu kontrollieren, wie viele Menschen dort sind und ob die Abstandsregeln eingehalten werden. Außerdem gibt es Lautsprecherdurchsagen, dass die Besucher u.a. auf 1,5 Meter Abstand achten sollen. Die Polizei regelt nun den Einlass. Es wurden Zugänge zum Markt gesperrt. Es bilden sich lange Warte-Schlangen - eine reicht von der Krumme Straße bis zur Kantstraße. Die Polizei bittet per Durchsagen die Menschen, später zum Markt wieder zu kommen.

Foto: Andreas Gandzior

11.04 Uhr: 721 bestätigte Corona-Diagnosen in Brandenburg - 89 neue Fälle

Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen in Brandenburg hat sich am Samstag weiter erhöht: 721 Fälle waren am Morgen (Stand 08.00 Uhr) gemeldet, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte. Damit kamen innerhalb von 24 Stunden 89 Infektionen hinzu. 54 Covid-19-Patienten liegen im Krankenhaus, elf von ihnen werden künstlich beatmet. Weiterhin sind drei Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet.

10.56 Uhr: Mittlerweile 2161 Infizierte in Berlin

Das Robert-Koch-Institut meldet auf seiner Homepage 2161 bestätigte Coronavirus-Fälle in Berlin. In Brandenburg gibt es 645 positive Personen.

10.16 Uhr: Verstöße gegen Corona-Regeln - Mann hustet Beamte mit Absicht an

Etwa 400 Beamte überprüften in der Nacht zu Sonnabend zwischen 18 Uhr und 6 Uhr in 647 Fällen, ob die Corona-Regeln eingehalten wurden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, wurden 43 Strafanzeigen und 129 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben. Am Freitag waren zwischen 6 Uhr und 18 Uhr etwa 250 Kräfte im Einsatz. Aufgrund des schönen Wetters wurden vor allem Parks und Grünanlagen überprüft. Die Polizisten fertigten zehn Strafanzeigen und drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Verordnung an.

Na? War das gestern ein Wetterchen☀️?

Leider führte das auch dazu, dass viele vom Homeoffice ins Park- oder Grünanlagenoffice wechselten.



❗️Das kann dazu führen, dass man dem Frühling mit #Corona entgegenfiebert (oder andere fiebern lässt).#Servicetweet #StayHome #Covid19 pic.twitter.com/5vcg7zsSZZ — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) March 28, 2020

Auf der Eberswalder Straße (Prenzlauer Berg) wurden drei betrunkene Männer kontrolliert. Ein 18-Jähriger hustete zwei Beamte mit Absicht an. Der junge Mann hatte sich, nachdem er gegen 12.45 Uhr von den Polizisten angesprochen worden war, sofort aggressiv verhalten, sich versucht gegen die polizeilichen Maßnahmen zu wehren und schließlich unter der Behauptung an Corona erkrankt zu sein, zwei Polizisten angehustet. Diese Aussage hatte er wenig später zurückgenommen. In einem Polizeigewahrsam wurde ihm Blut abgenommen worden. Die Ermittlungen dauern an.

6.32 Uhr: Gewaltschutzambulanz befürchtet mehr Kindesmisshandlungen in Familien

Die Berliner Gewaltschutzambulanz befürchtet einen starken Anstieg von Kindesmisshandlungen. „Die soziale Kontrolle ist derzeit nicht da - der Bereich, in dem sonst häusliche Gewalt gegen Kinder auffällt, also in Schulen, Kitas oder bei Tagesmüttern, ist ja gerade weggefallen“, sagte die Vizechefin der Ambulanz, Saskia Etzold, der Deutschen Presse-Agentur. Bei eingeschränkter Öffentlichkeit würden Verletzungen jetzt weniger bemerkt. „Wir müssen wohl davon ausgehen, dass innerfamiliäre Gewalt in den nächsten Wochen deutlich ansteigt.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

6.01 Uhr: Handelskammer fordert bessere Bedingungen für digitales Lernen

Berlins Schulen brauchen nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer (IHK) dringend bessere Voraussetzungen für digitales Lernen. Während der aktuellen Schulschließung gebe es keinen unmittelbaren persönlichen Kontakt zwischen Schüler und Lehrern mehr. „Es steht vollkommen außer Frage, dass hierdurch Teile des Unterrichtsstoffes nicht oder eingeschränkt vermittelt werden können“, teilte Jan Pörksen, Geschäftsführer Bildung und Beruf bei der IHK Berlin, mit. „Doch wenn alle Beteiligten mehr die Möglichkeiten und weniger die Probleme sehen, können wir im Hinblick auf den Digitalisierungsgrad der Bildung sogar gestärkt aus der Krise gehen.“

Dafür sei aber der schnelle Ausbau der Infrastruktur nötig, sagte Pörksen. Außerdem müssten Lehrerinnen und Lehrer technisch und fachlich auf einen Stand gebracht werden, der es ihnen überhaupt ermöglicht, digital zu lehren. Dafür müsse der Senat sorgen, forderte Pörksen.

5.57 Uhr: Handel - Supermarktkunden sollten Mundschutz tragen

Der Einzelhandel in Berlin und Brandenburg ruft die Kunden von Supermärkten dazu auf, beim Einkaufen einen Mundschutz zu tragen. „Je mehr Leute ihn freiwillig tragen, desto mehr schützen sie andere“, sagte Verbands-Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen. „Wir freuen uns auch über ein Lächeln hinterm Mundschutz.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

5.15 Uhr: Finanzsenator - Corona-Hilfe für Unternehmen wird aufgestockt

Der Senat stockt seine Millionenhilfen für mittlere und kleinere Unternehmen angesichts des riesigen Bedarfs auf. Wenn es nötig sei, könne das bisher geplante Volumen von 600 Millionen Euro auf bis zu einer Größenordnung von einer Milliarde Euro erhöht werden, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz der Deutschen Presse-Agentur. „Die erste Welle werden wir abarbeiten, auch wenn es zu deutlich höheren Haushaltsbelastungen führt, als wir ursprünglich gedacht haben“, versicherte der SPD- Politiker. „Weil wir den Unternehmen helfen wollen und wissen, dass es hier mitunter um Tage geht.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

3.31 Uhr: Polizei kontrolliert Aufenthaltsbeschränkung im Freien

Die Menschen in der Hauptstadt müssen sich an diesem Wochenende darauf einstellen, dass die Polizei angesichts des Sonnenscheins verstärkt die Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise kontrolliert. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) kündigte an, Polizisten seien weiterhin unterwegs, um die Menschen an die Regeln zu erinnern. Gegen hartnäckige Verweigerer werde man konsequent vorgehen.

Geisel forderte die Menschen auf, sich auch bei schönem Wetter an die Abstandsregeln zu halten und auf längere Aufenthalte draußen zu verzichten. Auch die Polizei hatte am Freitag gewittert, dass die Berliner bei ihren kurzen Spaziergängen oder sportlichen Aktivitäten bereits gefüllte Parks und Grünflächen meiden sollen. In Berlin war es unter anderem in Parks zu Verstößen gegen die Kontaktverbote gekommen.

+++ Freitag, 27. März 2020 +++

20.12 Uhr: Zahl der bestätigten Infektionen steigt auf 2152

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Berlin auf 2152 gestiegen, nach 1955. Das gab die Senatsgesundheitsverwaltung am Abend bekannt. 1156 Personen sind männlich, 991 weiblich. Bei fünf Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus werden 261 Personen behandelt, davon 53 intensivmedizinisch. Die Zahl der Todesopfer liegt wie bereits am Vortag bei acht.

18.59 Uhr: Semesterticket gilt bis 30. April als Fahrausweis

Wegen der Corona-Krise können Studierende in Berlin und Brandenburg ihr aktuelles VBB-Semesterticket zunächst bis zum 30. April weiter als Fahrausweis im ÖPNV nutzen. Voraussetzung ist, dass eine Immatrikulationsbescheinigung für das Sommersemester 2020 im Original vorgelegt werden kann, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Dies gelte auch für das Zusatzticket zum Semesterticket Berlin.

Für Studienanfänger im Sommersemester 2020, die noch kein Semesterticket haben, wird den Angaben zufolge die Immatrikulationsbescheinigung für das Sommersemester in Verbindung mit dem Personalausweis als Fahrtberechtigung anerkannt. Dies gelte ebenfalls befristet bis zum 30. April.

18.31 Uhr: Läden in Einkaufscenter waren geöffnet



Aus der Bilanz bis 18 Uhr:

🙈Ein Einkaufscenter in #Lichtenberg hatte wohl noch nichts von der VO gehört - div. Läden offen.

😢So leid es uns tut, auch ein Kindergeburtstag ist eine Gruppe ohne Abstand und gerade nicht erlaubt.

☀️Unsere Kolleg. kennen jetzt jeden Park.#covid19 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) March 27, 2020





17.46 Uhr: Nicht zum Tempelhofer Feld kommen

Polizisten am Freitagnachmittag auf dem Tempelhofer Feld.

Foto: Alexander Dinger

Die Polizei fordert dazu auf, bereits gefüllte Parks zu meiden. Aktuell sei es "keine gute Idee", zum Tempelhofer Feld zu kommen, so die Behörde auf Twitter.

16.57 Uhr: Corona-Zuschüsse der IBB - Server zusammengebrochen

Bei der Antragsstellung für die Corona-Zuschüsse des Berliner Senats sind am Freitagmittag zunächst die Server der Investitionsbank Berlin (IBB) zusammengebrochen. Später beklagten zahlreiche Unternehmer lange Wartezeiten. Zeitweise wollten mehr als 100.000 Betroffene einen Antrag stellen. „Wir haben gerade eine enorme Serverlast zu bewältigen, die für eine so kleine Förderbank alles Schaffbare übersteigt. Wir arbeiten Tag und Nacht daran, die Kapazitäten zu erhöhen, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Auch für uns herrscht Ausnahmezustand“, teilte die IBB am Nachmittag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

15.54 Uhr: Berliner Senat - Kein Picknick, kein Grillen in Parks

Der Berliner Senat hat am Freitagnachmittag nachdrücklich auf die bestehenden Corona-Verbote hingewiesen und klargestellt, dass in den Parks, Grünanlagen und Wäldern der Hauptstadt weder Picknicks noch Grillen und Verweilen auf Wiesen und Plätzen zulässig ist. In der Pressemitteilung heißt es: „Bei schönem Wetter werden am Wochenende viele Berlinerinnen und Berliner in Parks, Grünanlagen und in den Wäldern der Stadt unterwegs sein, um spazieren zu gehen oder sich sportlich zu betätigen.“ Dabei solle dringend ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen eingehalten werden.

Die Verhaltensregeln zur Eindämmung des Coronavirus in der Übersicht:

Keine Gruppen bilden (Sie können zu zweit oder mit Mitgliedern Ihres Haushalts unterwegs sein.)

Kurzzeitiges Verweilen auf Bänken – mit Abstand – ist zulässig

Kein Verweilen auf Wiesen und Plätzen (ausgenommen sind Sportaktivitäten)

Kein Picknick, kein Grillen

Keine abgesperrten Bereiche betreten

Abstand halten

Die Einhaltung der Vorgaben sei unbedingt erforderlich, um der weiteren Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Die Parks der landeseigenen Grün Berlin GmbH seien auch am Wochenende weiterhin geöffnet. „Bitte achten Sie auch an den Ein- und Ausgängen zu den Parks darauf, Abstand zu halten“, so die Senatsumweltverwaltung.

Auch in Brandenburg kontrollieren Polizei und Ordnungsamt verstärkt Picknickplätze auf Einhaltung der Kontaktregeln. „Natürlich haben die Kollegen die einschlägigen Orte im Blick und auch die versteckten, kleinen Plätze auf dem Schirm“, sagte ein Polizeisprecher in Potsdam. Insgesamt lautete das Fazit der Polizei aber auch für die Kontrollen zur Eindämmung der Coronavirus-Infektionen am Freitag: „unaufgeregt“.

15.10 Uhr: Gesundheitsministerin begrüßt Finanzspritze für Krankenhäuser

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) begrüßt den Bundesratsbeschluss zu finanziellen Hilfen für Krankenhäuser. Darüber hinaus unterstützt das Land seine Krankenhäuser auch bei der Finanzierung von persönlicher Schutzausrüstung und Beatmungsgeräten, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. „Der Rettungsschirm des Bundes ist das klare Signal: Der Staat lässt die Krankenhäuser in dieser schwierigen Zeit nicht allein“, sagte Nonnemacher laut Mitteilung.

Demnach setzte sich Brandenburg erfolgreich dafür ein, dass auch Reha-Krankenhäuser unter den Rettungsschirm des Bundes kommen. Brandenburg sei mit 24 entsprechenden Kliniken ein Reha-Land. Die rund 5400 Betten in den Rehakliniken seien für das Bettenmanagement im Land von großer Bedeutung, sagte Nonnemacher.

Der Bundesrat hatte zuvor eine Finanzspritze für Krankenhäuser beschlossen. Sie bekommen demnach einen finanziellen Ausgleich für Einnahmeausfälle durch vorsorglich verschobene Operationen sowie für die Anschaffung neuer Intensivbetten mit künstlicher Beatmung.

Bilder der Corona-Krise in Berlin: Die Hauptstadt steht still

27.03.2020: Auf der Frankfurter Allee steht eine Hinweistafel mit der Aufschrift ""Mit d. Rad zur Arbeit schützt vor Infektion #FlattenTheCurve". Foto: Christophe Gateau / dpa

27.03.2020: Vor einem Imbiss in Berlin-Mitte sind die Stühle hochgestellt. Das Touristische Leben rund um den Checkpoint Charly ruht während der Corona-Krise. Foto: Michael Kappeler / dpa

27.03.2020: Eine Luftaufnahme der Gedächtniskirche. Foto: Sean Gallup / Getty Images

26.03.2020: Menschenleer ist der Hackesche Markt am Abend. Hier befindet sich eigentlich ein touristischer Hotspot, der von zahlreichen Menschen bevölkert ist. Die Gaststätten, Cafes und Bars sind geschlossen oder dürfen wegen der Corona-Epedemie nur noch Essen zum Mitnehmen anbieten. Foto: Jens Kalaene / dpa

26.03.2020: Selbst zur Rush Hour um 18 Uhr ist die U-Bahn Station Friedrichstraße leer. Während der Coronakrise fahren wenig Menschen mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Foto: Annette Riedl / dpa



27.03.2020: Eine Kassiererin arbeitet in einem Supermarkt hinter Plexiglasscheiben. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

25.03.2020: Der menschenleere Gendarmenmarkt in der "Blauen Stunde". Foto: Britta Pedersen / dpa

26.03.2020: Die Budapester Straße vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bleibt am Morgen fast leer. Foto: Fabian Sommer / dpa

24.03.2020: Polizisten gehen durch die Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße. Foto: Britta Pedersen / dpa

25.03.2020: Kunden stehen Schlange vor einem Supermarkt an der Annenstraße in Mitte. Foto: Sean Gallup / Getty Images



25.03.2020: Trotz maximal acht Grad Außentemperatur, geht ein Sportler zum Schwimmen in den kalten Weissensee. Während der Coronakrise versucht er sein Immunsystem fit zu halten. Die Schwimmhallen haben geschlossen. Foto: Annette Riedl / dpa

25.03.2020: Fahrgäste der BVG am Bahnhof Friedrichstraße. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

25.03.2020: Ein einzelner Mann sitzt im Amphitheater des Mauerparks. Foto: Jörg Carstensen / dpa

25.03.2020,: Am Haus der Kulturen der Welt hängt ein Banner mit der Aufschrift "Haltet zusammen mit ein bisschen Abstand". Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: Neues Graffito am Mauerpark in Prenzlauer Berg: Gollum aus „Der Herr der Ringe“ hält eine Klopapier-Rolle in der Hand. Foto: Maja Hitij / Getty Images



23.03.2020: Pia Fischer, Textilkünstlerin, näht in ihrem Geschäft in Berlin-Schöneberg Schutzmasken. Die Textilkünstlerin, die normalerweise Kleider und Accessoires herstellt, näht nun Schutzmasken und verkauft diese vom Fenster ihres Geschäfts. Foto: Christoph Soeder / dpa

23.03.2020: Der verlassene Eingangsbereich zum Club Berghain. Der Techno-Club ist wegen des Versammlungsverbotes in Folge der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: Auf der Scheibe eines Restaurants steht "#staythefuckhome" (Bleib verdammt noch mal daheim). Foto: Carsten Koall / dpa

23.03.2020: Musikalische Pause am Spree-Ufer. Foto: Sean Gallup / Getty Images

23.03.2020: Zwei Männer machen Sport am Landwehrkanal. Foto: David Gannon / AFP



23.03.2020: Nur wenige Passanten befinden sich vor dem Charlottenburger Schloss. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Kunden warten mit Sicherheitsabstand vor einem Berliner Supermarkt. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Einsatzkräfte der Polizei am Breitscheidplatz. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Jogger laufen am Morgen durch den Volkspark Schöneberg. Sportliche Betätigungen sind trotz der Ausgangsbeschränkungen weiterhin erlaubt. U Foto: Kay Nietfeld / dpa

23.03.2020: Ein einsamer Jogger auf der Museumsinsel. Foto: ODD ANDERSEN / AFP



23.03.2020: Eine fast leere S-Bahn. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Die Budapester Straße in der City West am Montagmorgen.

23.03.2020: Polizisten im Tiergarten. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Der Bahnhof Zoo am Montagvormittag. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Kunden stehen mit Abstand voneinander auf einem Parkplatz an einem Lebensmitteldiscounter an. Foto: Jens Kalaene / dpa



23.03.2020: Mediziner stehen am Krankenhaus Köpenick am Eingang des Ambulanten Diagnostikzentrum der Abklärungsstelle für das Coronavirus. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020,: In einem Schaufenster macht ein Schriftzug "Toilettenpapier - Belieferung ab 10 Pakete nach telefonischer Vereinbarung oder per Mail" Werbung zur Lieferung von Toilettenpapier. Wegen Hamsterkäufen war in einigen Supermärkten zeitweise Toilettenpapier vergriffen. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: "Unnötige Wege & Kontakte vermeiden! #stay@home" steht auf einem Hinweisschild an der Straße an der Urania. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Sicherheitskräfte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stehen am Eingang zum U-Bahnhof am Alexanderplatz. Aufgrund der Corona-Krise ist der Alexanderplatz weitgehend menschenleer. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Der Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor am Morgen gegen 9.15 Uhr. Foto: Kay Nietfeld / dpa



19.03.2020: Vor allem bei Touristen ist der Checkpoint Charlie beliebt. Durch die Corona-Krise zeigt er sich komplett verwaist. Foto: Sean Gallup / Getty Images

20.03.2020: Zwei Männer trainieren im Volkspark Wilmersdorf an einer mit Absperrband gesperrten Fitnessanlage. Foto: Christoph Soeder / dpa

18.03.2020: Das KaDeWe mit verschlossenen Türen. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Nur wenige Menschen sind in der Haupthalle des Flughafens Tegel zu sehen, wo sich sonst dichtgedrängt die Reisenden zu den Flugsteigen begeben. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

18.03.2020: Während die Bars geschlossen sind, sitzen Menschen vor den Spätkaufs am Ostkreuz. Foto: Christophe Gateau / dpa



19.03.2020: Mit Abstand stehen Passanten in der Schlange vor einem Obst- und Gemüsestand auf dem Wochenmarkt im Berliner Stadtteil Friedenau. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Apothekerin Bettina Schwidetzky bedient zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus hinter einer Plexiglasscheibe ihre Kundschaft. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Mit Mundschutz gehen Mutter und Sohn durch die Schlossstraße im Berliner Stadtteil Steglitz. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Der Eingang zur Technischen Universität (TU) ist mit Flatterband abgesperrt. Auch für die wissenschaftlichen Mitarbeiter an den Unis der Hauptstadt wird größtenteils das Arbeiten in den Gebäuden der Universität gestoppt. Foto: Michael Kappeler / dpa

19.03.2020: Freiwillige Helfer von "Laib und Seele", einer Aktion der Berliner Tafel, des RBB und der Kirchen, sortieren Essenspakete für Bedürftige in der Passionskirche. Die Berliner Tafeln versuchen, mit einem Krisenplan die Unterstützung der Bedürftigen während der Coronavirus-Pandemie weiterzuführen. Foto: Fabian Sommer / dpa



19.03.2020: Auf einem Inforscreen ruft das Land Berlin auf dem Kaiserdamm im Westen der Hauptstadt die Bevölkerung auf: „Reduzieren sie Ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum. Helfen Sie einander und seinen Sie solidarisch“. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Viele Menschen halten sich in Parks auf, so wie hier im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Foto: Maja Hitij / Getty Images

18.03.2020: Ein Schild informiert über die Schließung eines Spielplatzes in Berlin. Foto: Maja Hitij / Getty Images

18.03.2020: Die Autobahn A12 von Berlin Richtung Polen. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

18.03.2020: „Ein Rolle Klopapier gegen ein Lächeln“ bietet die 17 Jahre alte Theresa in Berlin an. Foto: BARBARA SAX / AFP



18.03.2020: Nur ein Flugzeug von Eurowings steht auf dem leeren Rollfeld am Terminal E des Flughafens Tegel. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

18.03.2020,: Die Rolläden am Karstadt Warenhaus am Kurfürstendamm sind heruntergelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020,: Der vordere Bereich eines BVG-Busses, in dem der Fahrer sitzt, ist mit Flatterband abgesperrt, um die Busfahrer vor dem Coronavirus zu schützen und den Kontakt mit den Passagieren zu minimieren. Foto: Christophe Gateau / dpa

18.03.2020: "Passt auf Euch auf - bis bald" steht auf einer Informationstafel vor dem Columbia Theater, das aufgrund der Corona-Krise geschlossen ist. Foto: Jens Kalaene / dpa

18.03.2020: Kaum Verkehr am Morgen gegen 9.50 Uhr auf der Karl-Liebknecht-Straße. Foto: Kay Nietfeld / dpa



20.03.2020: Kaum Betrieb auf dem Markt am Maybachufer in Neukölln. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

19.03.2020: Der Parkplatz vor dem Berliner Großbordell Artemis ist verwaist. Auch Prostitutionsstätten dürfen wegen der Corona-Krise nicht öffnen. Foto: Tobias Schwarz / AFP

19.03.2020: Sterne-Koch Max Strohe grüßt vor seinem Kreuzberger Restaurant Tulus Lotrek eine Frau, die Mahlzeiten abholt. In seinem Betrieb bereitet Strohe Essen vor für Mitarbeiter, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Foto: Tobias Schwarz / AFP

20.03.2020: Kunden stehen in einer Schlange vor dem Drogeriemarkt DM am Kurfürstendamm und werden durch das Sicherheitspersonal nur einzeln eingelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa

20.03.2020: Ein Schild mit der Aufforderung, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Gästen zu halten, hängt am Bahnhof Zoologischer Garten am Tisch einer Currywurstbude. Foto: Christoph Soeder / dpa



20.03.2020: Ein Geschäft am Flughafen Tegel macht Werbung für Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

17.03.2020: Das Schloss Sanssouci ohne Besucher. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

16.03.2020: Verwaiste Cafés an der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices



14.59 Uhr: Energieunternehmen Leag in Corona-Krise - Noch mehr Verantwortung

- Das Energieunternehmen Leag sieht sich in der Corona-Krise als Versorger noch mehr in der Verantwortung. „Wir wissen, dass wir jetzt noch stärker als sonst verantwortlich dafür sind, dass die Versorgungssicherheit aufrecht erhalten bleibt“, sagte Leag-Sprecher Thoralf Schirmer am Freitag. Weder Kohle-noch Stromerzeugung könnten aus dem Homeoffice produziert werden. Die Kollegen müssten in den Tagbauen und Kraftwerken vor Ort sein und dürften nach Möglichkeit nicht krank werden. Deshalb sei die wichtigste Aufgabe des Unternehmens, dass das Corona-Virus nicht in die betrieblichen Anlagen komme. „Wir haben Kollegen, die unsicher waren, auch schon in die betriebliche Freistellung geschickt“, sagte Schirmer. Die Leag habe derzeit drei infizierte Mitarbeiter.

Als zusätzliche Schutzmaßnahmen habe das Unternehmen laut Schirmer für den Schichtwechsel in den Tagebauen mehr Fahrzeuge eingesetzt, damit ein gewisser Abstand eingehalten werden kann. In den Kraftwerken arbeiteten die jeweiligen Schichten homogen, es finde kein Austausch statt.

Einen Engpass für die Energieversorgung insgesamt sieht Schirmer momentan nicht. Aber er könne auch nicht in die „Glaskugel“ schauen. Wenn alle Energieunternehmen sich mit Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter gut aufstellten, so dass es nur wenig Personalausfall gebe, sehe er keine akute Gefahr. Allerdings habe die Leag für größere Ausfälle, etwa von einer gesamten Schicht, vorgesorgt. In Kraftwerken und Tagebauanlagen seien Notunterkünfte eingerichtet worden.

14.50 Uhr: Ministerium: Noch kein Ergebnis bei Gesprächen mit Polen zu Pendlern

Brandenburgs Gespräche mit Polen über die Beschränkungen für Berufspendler aus dem Land und mögliche Ausnahmeregelungen haben noch zu keinem Ergebnis geführt. Das sagte der Sprecher des Ministeriums für Finanzen und Europa, Ingo Decker, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. „Bisherige Gespräche mit Polen haben zunächst nicht zu einer Änderung der Lage geführt. Wir nehmen die Situation jetzt so, wie sie ist (...).“ Die polnischen Regelungen seien in Kraft und darauf reagiere die Landesregierung, so Decker.

Am Freitag trat die neue Regelung in Polen in Kraft, wonach polnische Berufspendler nach der Rückkehr in die Heimat 14 Tage in Quarantäne bleiben müssen. Laut den Industrie- und Handelskammern in Süd- und Ostbrandenburg sind mehr als 25 000 Pendler in Brandenburg und Berlin von der Verordnung betroffen. Das Land setze jetzt auf eine eigene beschlossene Lösung, sagte der Sprecher weiter. Damit Pendler trotz der Verordnung weiter in Deutschland arbeiten, will Brandenburg ihnen finanzielle Hilfen bieten. Sie sollen eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 65 Euro pro Tag erhalten.

14.46 Uhr: Labore wollen Ersatzteile aus 3D-Druckern liefern

Wissenschaftler der Technischen Universität (TU) und Partner in Berlin und Brandenburg wollen helfen, Engpässe bei medizinischen Ersatzteilen zu beheben. Das 3D-Labor am Institut für Mathematik der TU Berlin, der Verband 3D-Druck sowie Institutionen und Unternehmen haben sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, teilten Vertreter am Freitag mit. Weitere Interessenten könnten sich melden.

„Angestrebt wird ein lokales, regionales und im Idealfall mindestens bundesweites Produktionsnetzwerk, das in der Lage sein sollte, schnell und im Verbund signifikante Stückzahlen von Bauteilen für Atem- und Schutzmasken sowie Ersatz- und Verschleißteile zur Verfügung zu stellen – wie zum Beispiel Schutzbrillen oder -visiere, komplexe Ventilteile oder Prototypen“, hieß es in der Mitteilung.

14.40 Uhr: Müller und Woidke bitten um Solidarität in der Corona-Krise

Die zwei SPD-Regierungschefs von Berlin und Brandenburg, Michael Müller und Dietmar Woidke, haben alle Bürger um Solidarität in der Corona-Krise gebeten. „Berlin und Brandenburg sind stark. Wir gehören zusammen und wir werden auch diese Krise gemeinsam meistern“, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, der auch Bundesratspräsident ist, am Freitag in der Länderkammer. „Halten Sie Abstand, aber haken Sie sich gleichzeitig unter. Wir werden das schaffen.“ Berlins Regierender Bürgermeister Müller, der neben ihm stand, bat: „Bitte helfen Sie mit, dass wir gemeinsam diese Pandemie bekämpfen können!“ Beide Länder arbeiteten solidarisch zusammen. „Seien auch Sie mit dabei und helfen Sie Ihren Mitmenschen. Seien auch Sie solidarisch!“

14.40 Uhr: Brandenburg will Corona-Rettungsschirm auf zwei Milliarden verdoppeln

Der Rettungsschirm in Brandenburg für die Folgen der Corona-Krise soll auf zwei Milliarden Euro verdoppelt werden. Darauf hätten sich die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen verständigt, teilte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag in Potsdam mit. Der Brandenburger Landtag soll am Mittwoch kommender Woche darüber entscheiden, wenn es um den Nachtragshaushalt geht. Die Schuldenbremse sieht die Möglichkeit von Krediten in außergewöhnlichen Notlagen vor. Der Rettungsschirm soll Betriebe, Beschäftigte und Selbstständige mit Soforthilfen unterstützen, aber auch dem Gesundheitswesen helfen.

Woidke erklärte die drastische Aufstockung mit den erwarteten negativen Konsequenzen des Coronavirus. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Corona-Pandemie weitreichende Auswirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Lage im Land haben wird“, erklärte Woidke in einer Mitteilung. „Es ist vor diesem Hintergrund notwendig, den Rettungsschirm des Landes deutlich weiter aufzuspannen als bislang vorgesehen.“

14.30 Uhr: Berliner hamstern Brot und verschmähen Kuchen

Brot ist in Berlins Bäckereifilialien in Zeiten der Coronakrise gefragt wie selten. Auch Brötchen würden deutlich mehr verkauft, sagte Johannes Kamm, Geschäftsführer der Bäcker-Innung Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Beim Brot habe es zuletzt zum Teil regelrechte Hamsterkäufe gegeben, einzelne Kunden hätten gleich zehn Kilogramm gekauft - zum Einfrieren.

Das Einkaufsverhalten der Kunden habe sich insgesamt deutlich verändert, sagte Kamm. „Die Nachfrage bei Kuchen hat nachgelassen.“ „Kuchen zu essen, ist immer etwas Geselliges, die Gelegenheit dazu fällt nun oft weg.“ Viele Berlinerinnen und Berliner seien außerdem im Home Office. Gerade in der Innenstadt und in den Malls mache sich bei den Bäckern nun bemerkbar, dass die Nachfrage abnehme. „Kuchen ist oft auch ein Impulskauf“, sagte Kamm - wer an einer Bäckerei vorbeischlendert, guckt mal rein und kauft, was er sieht.

14.23 Uhr: Wir beginnen unser neues Newsblog. Alle bisherigen aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Berlin finden Sie hier.

