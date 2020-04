Coronavirus-Ticker in Berlin: Nun 2993 Infektionen und 17 Tote

Das Coronavirus breitet sich weiter in Berlin aus. 2993 Menschen haben sich nachweislich mit dem Virus infiziert, 17 Menschen sind bislang an Covid-19 gestorben.

Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Berlin aus. Die Berliner Morgenpost informiert Sie im Newsblog zur aktuellen Entwicklung rund um das Coronavirus und Covid-19 in Berlin und Brandenburg. Alle News zum Coronavirus in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie hier.

Wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt verbreitet:

+++ Donnerstag, 2. April 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News am Donnerstag

► Senat will Bußgeldkatalog für Verstöße gegen Corona-Regeln beschließen

10.41 Uhr: Berliner Abgeordnetenhaus prüft Plenarsitzungen in der Messe

Das Berliner Abgeordnetenhaus sucht in der Corona- Krise nach alternativen Räumen, weil es im Preußischen Landtag wegen der Kontaktbeschränkungen recht eng ist. Parlamentspräsident Ralf Wieland hat bei der Messe Berlin angefragt, ob sich womöglich eine Messehalle zeitweise für Parlamentssitzungen eignet, wie sein Sprecher am Donnerstag sagte. „Wir prüfen vorsorglich, ob es möglich ist, einen größeren Tagungsraum zu organisieren“, so der Sprecher, nachdem „Bild“ und „B.Z“ zuerst berichtet hatten. Eine Antwort der landeseigenen Messegesellschaft liege noch nicht vor.

Das Abgeordnetenhaus hat 160 Mitglieder, normalerweise sitzen die Abgeordneten in den Plenarsitzungen dicht an dicht. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus gelten neue Bestimmungen, unter anderem sitzen Abgeordnete in großem Sicherheitsabstand. Folge: Nur etwa die Hälfte passt noch in den Plenarsaal. Sollte es auswärtige Sitzungen geben, wäre das nur eine zeitlich befristete Übergangslösung.

10.27 Uhr: CDU fordert Ausweitung der finanziellen Hilfen

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat am Donnerstag über die wirtschaftlichen Hilfen für Kleinst- und Kleinunternehmer debattiert. CDU-Fraktionschef Burkard Dregger hat vom Senat eine Ausweitung der Liquiditätshilfen gefordert. Das derzeitige Ausmaß reiche nicht aus, um die Notlage für viele Unternehmen zu mildern. „Da muss nachgesteuert werden“, sagte Dregger.

Die CDU fordert außerdem eine Ausweitung der Programme auch für mittelständische Unternehmen. „Die Kreditvergabe für sie ist auf 100 Millionen Euro begrenzt worden, das geht so nicht“, sagte Dregger. Die CDU kritisierte außerdem die geplante Erhöhung des Vergabemindestlohns auf 12,50 Euro und forderte das Abgeordnetenhaus auf, auf die für den Vormittag geplante Verabschiedung zu verzichten.

Davor hatte Clara West (SPD) die Hilfsmaßnahmen des Senats verteidigt. In keinem Bundesland seien schneller Hilfsgelder für Kleinunternehmen und Soloselbstständige auf den Weg gebracht worden – bislang hätten 130.000 Selbstständige davon profitiert.

09.54 Uhr: Wieder Verstöße gegen Corona-Regeln

Rund 160 Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag überprüft, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Wie die Behörde mitteilte, wurden vier Objekte und 38 Personen im Freien kontrolliert. Es wurden 25 Straf- und 83 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei den Kontrollen am Mittwoch (zwischen 6 und 18 Uhr) überprüften 275 Beamte zwölf Objekte sowie 42 Personen im Freien. Es wurden elf Straf- und 26 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr führte die Polizei Berlin damit insgesamt 1982 objektbezogene Überprüfungen sowie 1406 Überprüfungen im Freien durch. In 830 Fällen wurden Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Beamten dabei bisher 898 Straften und seit dem 23. März 2020 462 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

06.42 Uhr: Standesämter sind trotz Corona-Krise arbeitsfähig

In Berlin sind die Standesämter nach Einschätzung der Senatsinnenverwaltung auch in der Corona-Krise arbeitsfähig. Allen Standesämtern sei bewusst, dass mit den vorhandenen Ressourcen insbesondere Geburtsbeurkundungen und Sterbefallbeurkundungen bearbeitet werden müssten, teilte die Senatsverwaltung für Inneres auf Anfrage mit.

Die Arbeitsfähigkeit Berliner Standesämter sei außerdem auch dann gegeben, wenn ein oder zwei Standesbeamte ausfallen sollten. In Brandenburg seien in kleineren Kommunen im Standesamt dagegen oft nur zwei Standesbeamte tätig. Kommt es dort etwa wegen eines Corona-Falls zu Personalausfällen, sei das gesamte Standesamt nicht mehr arbeitsfähig. In Brandenburg soll die Arbeitsfähigkeit der Standesämter deshalb mit Hilfe einer Eilverordnung sichergestellt werden, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. Laut der Verordnung dürfen Gemeinden und Städte flexibler Standesbeamte aus anderen Kommunen einsetzen. Solche Maßnahmen sind aus Sicht der Innenverwaltung in Berlin nicht erforderlich.

06.21 Uhr: Luftqualität in Berlin schwankt trotz Corona-Einschränkungen

Die Corona-Krise hat an den Berliner Straßen noch nicht nachweislich zu besserer Luft geführt. Obwohl seit Mitte März deutlich weniger Autos unterwegs sind, schwankten die Schadstoffwerte stark, wie aus Daten des Senats hervorgeht. Relativ sauber war die Luft demnach bis etwa zum 17. März, dem Tag an dem sämtliche Schulen schlossen. Dann aber stieg die Konzentration von Schadstoffen wie Feinstaub oder Stickstoffdioxid, obwohl weniger Autos fuhren. Grund ist, dass der Wind nachließ, der die Schadstoffe zuvor großflächig verteilt hatte.

Anfang vergangener Woche wurden die Werte wieder besser, wie die Umweltverwaltung mitteilte. „Die Luftgütemesswerte sind gefallen, sicherlich auch, weil deutlich weniger Verkehr war, aber vor allen Dingen wegen der zunehmenden Windgeschwindigkeit.“ Der Wind war es auch, der Ende vergangener Woche an nahezu allen Messstellen die Feinstaubbelastung über die Tagesgrenzwerte steigen ließ, in dem er die Partikel in die Stadt trug.

06.13 Uhr: Mundschutz statt Seiden-Krawatten: Manufaktur stellt Produktion um

Angesichts der Corona-Pandemie hat die Berliner Krawattenmanufaktur Auerbach ihren Betrieb auf die Herstellung von Schutzmasken umgestellt. Seit etwa einer Woche fertigen die Näherinnen einfache Mund- und Nasenmasken. Gefertigt werden die Masken aus Baumwollstoffen, die ein Berliner Unternehmen liefert. „Für unsere Krawatten und Einstecktücher verwenden wir normalerweise Seidenstoffe aus Italien, die jetzt aber nur schwer zu bekommen sind“, sagt sagt Lesley Liebold, Assistent der Geschäftsleitung. Baumwolle sei für die Gesichtsmasken aber auch besser geeignet, weil man sie waschen könne.

So nähen Sie sich selbst einen Mundschutz So nähen Sie sich selbst einen Mundschutz

Besonders beliebt seien derzeit gemusterte Stoffe, etwa im schottischen Karo-Design. Einige Käufer ließen sich zu ihren Masken auch passende Krawatten oder Schleifen als Sonderanfertigungen herstellen. Um die steigende Nachfrage zu bewältigen, stellt das Unternehmen derzeit auch Näherinnen in Heimarbeit ein. „Aktuell beschäftigen wir neben sieben festen Näherinnen 15 Aushilfskräfte. Ende der Woche können es aber auch schon 25 sein“, sagt Liepold. Angesichts des Bedarfs an Atemschutzmasken haben auch andere Nähereien den Betrieb bereits umgestellt. Mehrere Theaternähereien fertigen den einfachen Mund- und Nasenschutz. Auch die Modeschule Berlin hat bereits mit der Produktion begonnen.

05.32 Uhr: Strafen für Verstöße gegen Corona-Regeln in Berlin geplant

Der Berliner Senat will am heutigen Donnerstag einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Einschränkungen, um das Coronavirus einzudämmen, beschließen. Der Katalog soll sich im Wesentlichen am Brandenburger Strafenkatalog orientieren, den die dortige Landesregierung am Dienstag verabschiedet hat.

Wer in Brandenburg gegen die Einschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus verstößt, muss ab diesem Donnerstag mit empfindlichen Strafen rechnen. Der Bußgeldkatalog, den das Kabinett am Dienstag beschloss, ermöglicht Strafen von bis zu 25.000 Euro. Wer trotz des Verbots an einer öffentlichen Veranstaltung teilnimmt, dem droht ein Bußgeld zwischen 50 und 500 Euro. Die Veranstalter müssen mit 500 bis 2500 Euro rechnen. Wer den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einhält, der muss mit einer Strafe zwischen 50 und 500 Euro rechnen. Die Kommunen können die Höhe des Bußgelds festlegen. Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte am Dienstag aber betont, die Polizei wolle die Menschen zunächst aufklären.

Die Brandenburger dürfen seit Montag vergangener Woche draußen nur allein, mit Angehörigen aus dem eigenen Haushalt oder einer Person außerhalb des Haushalts bei 1,5 Meter Abstand unterwegs sein. Das Betreten öffentlicher Straßen und Plätze ist nur bei Ausnahmen erlaubt wie zum Arbeiten, Einkaufen oder für Arztbesuche. Die meisten Läden sind geschlossen, aber nicht Supermärkte, Apotheken, Banken, Poststellen und Tankstellen. Das Kabinett verlängerte die Ausgangsbeschränkungen bis zum 19. April. Der Landtag beschloss am Mittwoch einen Rettungsschirm von bis zu zwei Milliarden Euro für kleine Unternehmen, Eltern von Kita-Kindern und für Krankenhäuser.

Ausgangsbeschränkungen gelten mindestens bis 19. April Ausgangsbeschränkungen gelten mindestens bis 19. April

+++ Mittwoch, 1. April 2020 +++

Die wichtigsten Corona-News am Mittwoch

►Berlin verdoppelt Intensivbetten bis Ende April

► Berliner Messehalle wird zu Covid-19-Klinik

► Bezirksbürgermeister steckt sich absichtlich an

► Keine Details mehr zu Sterbefällen in Berlin

► Polizei-Gewerkschaft fordert Schließung von Parks

► Bergmann-Klinikum schließt für Neuaufnahmen

21.53 Uhr: Corona-Klinik-Projektleiter: Es gibt mehrere Engpässe

Beim Krankenhausprojekt auf dem Berliner Messegelände ist noch nicht jedes Problem gelöst. „Es gibt mehrere Engpässe, und die haben wir jetzt im Blick, und wir werden uns drum kümmern, dass wir einen Engpass nach dem anderen abbauen“, sagte Projektleiter Albrecht Broemme, der frühere Chef des Technischen Hilfswerks (THW), am Mittwochabend in der Fernsehsendung „rbb-Spezial“. Für das Reservekrankenhaus zur Versorgung von Coronavirus-Patienten für den Fall, dass andere Kliniken keine Patienten mehr aufnehmen könnten, baut Berlin eine Halle auf dem Messegelände um.

Zu den Engpässen zählt aus Broemmes Sicht unter anderem das Pflegepersonal. „Wir brauchen die Leute ja noch nicht heute, aber wir fangen heute an mit dem Rekrutieren“, sagte er. „Wer sich also melden möchte und meint, er könne das tun, ist willkommen.“ Ein Problem sei natürlich, dass es in der Branche ohnehin einen Pflegenotstand gebe. Außerdem fehlt es Broemme zufolge auch an medizinischen Geräten. „Und wir brauchen die schnell“, sagte der Projektleiter. „Ich muss unheimlich viel Druck machen.“ Seine Hauptaufgabe sei zusammenzuführen, zu koordinieren und Druck zu machen, ohne Hektik zu verbreiten.

Sorgen um einen Mangel an Schutzmasken macht sich Broemme dagegen nicht: „Bis wir in Betrieb gehen, wird es in Deutschland Masken in Hülle und Fülle geben, die kommen ja flugzeugweise an“, sagte er. „Und mein großer Wunsch ist, dass die Masken dort eingesetzt werden, wo man sie auch braucht und nicht dort, wo man sie nur gerne hätte.“

Wie dringend das Reservekrankenhaus gebraucht wird, sobald es fertig ist, ist nach Broemmes Einschätzung offen: „Mein großer Wunsch ist, dass wir bald fertig werden, einen Termin nenne ich noch nicht“, so der Projektleiter. Seine allergrößte Freude wäre dann, dass kein Patient käme, weil die anderen Krankenhäuser es doch alleine schafften.

21.04 Uhr: Neue Corona-Zahlen: 2993 bestätigte Infektionen, 17 Tote

In Berlin gibt es derzeit 2993 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Das sind 216 mehr als noch am Dienstag. 17 Personen sind an der Lungenkrankheit gestorben. Das teilte die Senatsgesundheitsverwaltung am Mittwochabend mit. Die Kontaktpersonen werden weiterhin im Rahmen der Containmentstrategie ermittelt, kontaktiert und isoliert.

1568 Personen sind männlich, 1415 weiblich. Bei zehn Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 479 Personen, davon werden 104 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert.

20 Uhr: Zahl der Intensivbetten in Berlin wird bis Ende April verdoppelt

In Berlin soll die Zahl der Intensivbetten mit Beatmungsgeräten in allen Krankenhäusern bis Ende April nahezu verdoppelt werden. Dies kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwoch gegenüber der Berliner Morgenpost an. Derzeit gebe es an allen Berliner Krankenhäusern genau 1045 Betten, so die Gesundheitssenatorin. „Bis Ende April werden die Kliniken die Zahl der Intensivbetten auf 2267 erhöhen, davon 1857 Intensivbetten mit Beamtungsgeräten“, sagte Kalayci. „Das Ziel war die Verdoppelung, die Kliniken sind gut vorbereitet auf die Covid-19-Patienten.“ Das neue Krankenhaus auf dem Messegelände sei deshalb „ein Reservekrankenhaus“, so die Senatorin.

Bilder der Corona-Krise: Berlin steht still

01.04.2020: Die Sonne geht hinter dem Brandenburger Tor auf. Foto: Paul Zinken / dpa

01.04.2020: Menschenleer ist der Lustgarten vor dem Alten Museum. Foto: Jörg Carstensen / dpa

01.04.2020: Der Berliner Hauptbahnhof ist menschenleer. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

01.04.2020: Eine Joggerin am Bahnhof Zoo. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

01.04.2020: Bis auf einen Jogger ist die Wiese vor dem Reichstagsgebäude verlassen. Foto: Jörg Carstensen / dpa



01.04.2020: Ein Läufer und ein Spaziergänger am Spreeufer. Foto: Kay Nietfeld / dpa

01.04.2020: Das Kadewe ist geschlossen. Foto: Sean Gallup / Getty Images

31.03.2020: Das Staatsballett im Homeoffice. Vivian Assam Koohnavard trainiert auf dem Balkon. Foto: Britta Pedersen / dpa

31.03. 2020: Im Regierungsviertel. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

30.03.2020: Ein Gabenzaun für Bedürftige in Berlin. Foto: Sean Gallup / Getty Images



30.03.2020: Blick auf die Hallen 25 und 26 auf dem Messegelände. Das Messegelände ist der Standort für ein Covid-19-Behelfskrankenhaus. Foto: Jörg Carstensen / dpa

30.03.2020: Der Platz vor der Mercedes-Benz-Arena in Friedrichshain ist menschenleer. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

29.03.2020: Passanten spazieren vor dem Berliner Dom und dem Alten Museum durch den menschenleeren Lustgarten. Foto: Carsten Koall / dpa

29.03.20200: Die Straße des 17. Juni bleibt am Morgen fast komplett leer. Foto: Fabian Sommer / dpa

28.03.2020: Auf der Partymeile "RAW Gelände" sind am Sonnabendabend alle Clubs und Bars geschlossen und nahezu keine Menschen unterwegs. Foto: Christophe Gateau / dpa



28.03.2020: Ein Paar auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Spaziergänger im Grunewald. Foto: Sean Gallup / Getty Images

28.03.2020: Besucher im Gleisdreieck-Park. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Ein Einsatzfahrzeug der Polizei auf dem Tempelhofer Feld. Foto: Adam Berry / Getty Images

28.03.2020: Eine Polizeistreife fährt durch den Treptower Park und fordert die Menschen auf, die Wiese zu verlassen. Foto: Paul Zinken / dpa



28.03.2020: Der Wochennmarkt an der Yorckstraße. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

27.03.2020,: Auf der Frankfurter Allee steht eine Hinweistafel mit der Aufschrift ""Mit d. Rad zur Arbeit schützt vor Infektion #FlattenTheCurve". Foto: Christophe Gateau / dpa

27.03.2020: Vor einem Imbiss in Berlin-Mitte sind die Stühle hochgestellt. Das Touristische Leben rund um den Checkpoint Charly ruht während der Corona-Krise. Foto: Michael Kappeler / dpa

27.03.2020: Eine Luftaufnahme der Gedächtniskirche. Foto: Sean Gallup / Getty Images

26.03.2020: Menschenleer ist der Hackesche Markt am Abend. Hier befindet sich eigentlich ein touristischer Hotspot, der von zahlreichen Menschen bevölkert ist. Die Gaststätten, Cafes und Bars sind geschlossen oder dürfen wegen der Corona-Epedemie nur noch Essen zum Mitnehmen anbieten. Foto: Jens Kalaene / dpa



26.03.2020: Selbst zur Rush Hour um 18 Uhr ist die U-Bahn Station Friedrichstraße leer. Während der Coronakrise fahren wenig Menschen mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Foto: Annette Riedl / dpa

27.03.2020: Eine Kassiererin arbeitet in einem Supermarkt hinter Plexiglasscheiben. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

25.03.2020: Der menschenleere Gendarmenmarkt in der "Blauen Stunde". Foto: Britta Pedersen / dpa

26.03.2020: Die Budapester Straße vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bleibt am Morgen fast leer. Foto: Fabian Sommer / dpa

24.03.2020: Polizisten gehen durch die Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße. Foto: Britta Pedersen / dpa



25.03.2020: Kunden stehen Schlange vor einem Supermarkt an der Annenstraße in Mitte. Foto: Sean Gallup / Getty Images

25.03.2020: Trotz maximal acht Grad Außentemperatur, geht ein Sportler zum Schwimmen in den kalten Weissensee. Während der Coronakrise versucht er sein Immunsystem fit zu halten. Die Schwimmhallen haben geschlossen. Foto: Annette Riedl / dpa

25.03.2020: Fahrgäste der BVG am Bahnhof Friedrichstraße. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

25.03.2020: Ein einzelner Mann sitzt im Amphitheater des Mauerparks. Foto: Jörg Carstensen / dpa

25.03.2020,: Am Haus der Kulturen der Welt hängt ein Banner mit der Aufschrift "Haltet zusammen mit ein bisschen Abstand". Foto: Britta Pedersen / dpa



23.03.2020: Neues Graffito am Mauerpark in Prenzlauer Berg: Gollum aus „Der Herr der Ringe“ hält eine Klopapier-Rolle in der Hand. Foto: Maja Hitij / Getty Images

23.03.2020: Pia Fischer, Textilkünstlerin, näht in ihrem Geschäft in Berlin-Schöneberg Schutzmasken. Die Textilkünstlerin, die normalerweise Kleider und Accessoires herstellt, näht nun Schutzmasken und verkauft diese vom Fenster ihres Geschäfts. Foto: Christoph Soeder / dpa

23.03.2020: Der verlassene Eingangsbereich zum Club Berghain. Der Techno-Club ist wegen des Versammlungsverbotes in Folge der Ausbreitung des Coronavirus geschlossen. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: Auf der Scheibe eines Restaurants steht "#staythefuckhome" (Bleib verdammt noch mal daheim). Foto: Carsten Koall / dpa

23.03.2020: Musikalische Pause am Spree-Ufer. Foto: Sean Gallup / Getty Images



23.03.2020: Zwei Männer machen Sport am Landwehrkanal. Foto: David Gannon / AFP

23.03.2020: Nur wenige Passanten befinden sich vor dem Charlottenburger Schloss. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Kunden warten mit Sicherheitsabstand vor einem Berliner Supermarkt. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Einsatzkräfte der Polizei am Breitscheidplatz. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

23.03.2020: Jogger laufen am Morgen durch den Volkspark Schöneberg. Sportliche Betätigungen sind trotz der Ausgangsbeschränkungen weiterhin erlaubt. U Foto: Kay Nietfeld / dpa



23.03.2020: Ein einsamer Jogger auf der Museumsinsel. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Eine fast leere S-Bahn. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Die Budapester Straße in der City West am Montagmorgen.

23.03.2020: Polizisten im Tiergarten. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

23.03.2020: Der Bahnhof Zoo am Montagvormittag. Foto: ODD ANDERSEN / AFP



23.03.2020: Kunden stehen mit Abstand voneinander auf einem Parkplatz an einem Lebensmitteldiscounter an. Foto: Jens Kalaene / dpa

23.03.2020: Mediziner stehen am Krankenhaus Köpenick am Eingang des Ambulanten Diagnostikzentrum der Abklärungsstelle für das Coronavirus. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020,: In einem Schaufenster macht ein Schriftzug "Toilettenpapier - Belieferung ab 10 Pakete nach telefonischer Vereinbarung oder per Mail" Werbung zur Lieferung von Toilettenpapier. Wegen Hamsterkäufen war in einigen Supermärkten zeitweise Toilettenpapier vergriffen. Foto: Britta Pedersen / dpa

23.03.2020: "Unnötige Wege & Kontakte vermeiden! #stay@home" steht auf einem Hinweisschild an der Straße an der Urania. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Sicherheitskräfte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) stehen am Eingang zum U-Bahnhof am Alexanderplatz. Aufgrund der Corona-Krise ist der Alexanderplatz weitgehend menschenleer. Foto: Michael Kappeler / dpa



18.03.2020: Der Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor am Morgen gegen 9.15 Uhr. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Vor allem bei Touristen ist der Checkpoint Charlie beliebt. Durch die Corona-Krise zeigt er sich komplett verwaist. Foto: Sean Gallup / Getty Images

20.03.2020: Zwei Männer trainieren im Volkspark Wilmersdorf an einer mit Absperrband gesperrten Fitnessanlage. Foto: Christoph Soeder / dpa

18.03.2020: Das KaDeWe mit verschlossenen Türen. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Nur wenige Menschen sind in der Haupthalle des Flughafens Tegel zu sehen, wo sich sonst dichtgedrängt die Reisenden zu den Flugsteigen begeben. Foto: Wolfgang Kumm / dpa



18.03.2020: Während die Bars geschlossen sind, sitzen Menschen vor den Spätkaufs am Ostkreuz. Foto: Christophe Gateau / dpa

19.03.2020: Mit Abstand stehen Passanten in der Schlange vor einem Obst- und Gemüsestand auf dem Wochenmarkt im Berliner Stadtteil Friedenau. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Apothekerin Bettina Schwidetzky bedient zum Schutz vor dem neuartigen Coronavirus hinter einer Plexiglasscheibe ihre Kundschaft. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Mit Mundschutz gehen Mutter und Sohn durch die Schlossstraße im Berliner Stadtteil Steglitz. Foto: Kay Nietfeld / dpa

19.03.2020: Der Eingang zur Technischen Universität (TU) ist mit Flatterband abgesperrt. Auch für die wissenschaftlichen Mitarbeiter an den Unis der Hauptstadt wird größtenteils das Arbeiten in den Gebäuden der Universität gestoppt. Foto: Michael Kappeler / dpa



19.03.2020: Freiwillige Helfer von "Laib und Seele", einer Aktion der Berliner Tafel, des RBB und der Kirchen, sortieren Essenspakete für Bedürftige in der Passionskirche. Die Berliner Tafeln versuchen, mit einem Krisenplan die Unterstützung der Bedürftigen während der Coronavirus-Pandemie weiterzuführen. Foto: Fabian Sommer / dpa

19.03.2020: Auf einem Inforscreen ruft das Land Berlin auf dem Kaiserdamm im Westen der Hauptstadt die Bevölkerung auf: „Reduzieren sie Ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum. Helfen Sie einander und seinen Sie solidarisch“. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020: Viele Menschen halten sich in Parks auf, so wie hier im Mauerpark in Prenzlauer Berg. Foto: Maja Hitij / Getty Images

18.03.2020: Ein Schild informiert über die Schließung eines Spielplatzes in Berlin. Foto: Maja Hitij / Getty Images

18.03.2020: Die Autobahn A12 von Berlin Richtung Polen. Foto: ODD ANDERSEN / AFP



18.03.2020: „Ein Rolle Klopapier gegen ein Lächeln“ bietet die 17 Jahre alte Theresa in Berlin an. Foto: BARBARA SAX / AFP

18.03.2020: Nur ein Flugzeug von Eurowings steht auf dem leeren Rollfeld am Terminal E des Flughafens Tegel. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

18.03.2020,: Die Rolläden am Karstadt Warenhaus am Kurfürstendamm sind heruntergelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa

18.03.2020,: Der vordere Bereich eines BVG-Busses, in dem der Fahrer sitzt, ist mit Flatterband abgesperrt, um die Busfahrer vor dem Coronavirus zu schützen und den Kontakt mit den Passagieren zu minimieren. Foto: Christophe Gateau / dpa

18.03.2020: "Passt auf Euch auf - bis bald" steht auf einer Informationstafel vor dem Columbia Theater, das aufgrund der Corona-Krise geschlossen ist. Foto: Jens Kalaene / dpa



18.03.2020: Kaum Verkehr am Morgen gegen 9.50 Uhr auf der Karl-Liebknecht-Straße. Foto: Kay Nietfeld / dpa

20.03.2020: Kaum Betrieb auf dem Markt am Maybachufer in Neukölln. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

19.03.2020: Der Parkplatz vor dem Berliner Großbordell Artemis ist verwaist. Auch Prostitutionsstätten dürfen wegen der Corona-Krise nicht öffnen. Foto: Tobias Schwarz / AFP

19.03.2020: Sterne-Koch Max Strohe grüßt vor seinem Kreuzberger Restaurant Tulus Lotrek eine Frau, die Mahlzeiten abholt. In seinem Betrieb bereitet Strohe Essen vor für Mitarbeiter, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Foto: Tobias Schwarz / AFP

20.03.2020: Kunden stehen in einer Schlange vor dem Drogeriemarkt DM am Kurfürstendamm und werden durch das Sicherheitspersonal nur einzeln eingelassen. Foto: Michael Kappeler / dpa



20.03.2020: Ein Schild mit der Aufforderung, einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Gästen zu halten, hängt am Bahnhof Zoologischer Garten am Tisch einer Currywurstbude. Foto: Christoph Soeder / dpa

20.03.2020: Ein Geschäft am Flughafen Tegel macht Werbung für Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

17.03.2020: Das Schloss Sanssouci ohne Besucher. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

16.03.2020: Verwaiste Cafés an der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

31.03.2020, Berlin: Vivian Assam Koohnavard, Balletttänzerin, trainiert in ihrer Einzimmerwohnung im Berliner Stadtteil Charlottenburg auf dem Balkon. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Britta Pedersen / dpa



17.51 Uhr: Acht Todesfälle in Brandenburg - 1038 Infizierte

In Brandenburg sind bislang acht mit dem Coronavirus infizierte Menschen gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch nach Vorlage der aktuellen Statistik mit. In Potsdam wurden demnach drei Todesfälle registriert, einer wurde aus dem Landkreis Oberhavel gemeldet, einer aus dem Kreis Elbe-Elster, zwei aus Potsdam-Mittelmark und ein Todesfall aus dem Landkreis Uckermark. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle von Infizierten erhöhte sich demnach innerhalb von 24 Stunden um 93 auf insgesamt 1038 (Stand: 16 Uhr). 77 Menschen werden demnach im Krankenhaus behandelt, davon werden 17 intensivmedizinisch betreut.

Die höchste Zahl an Infektionen mit Sars-CoV-2 sind nach Angaben des Ministeriums in der Stadt Potsdam registriert worden. Dort wurden 139 Menschen positiv auf den Erreger getestet. Der Landkreis Oberhavel verzeichnete 115 Fälle, gefolgt vom Landkreis Dahme-Spreewald mit 99 nachweislich Infizierten. Die geringste Zahl an Fällen meldete die Stadt Frankfurt (Oder) mit 7 Fällen, gefolgt vom Landkreis Prignitz mit 9.

16.37 Uhr: Polizei-Gewerkschaft fordert Schließung von Parks in Berlin

Die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat gefordert, Parks und größere Plätze in Berlin zu schließen, um Menschenansammlungen in der Corona-Krise zu verhindern. Nötig seien effektive Lösungen gegen das Versammeln vieler Menschen bei wärmeren Temperaturen, teilte die GdP am Mittwoch mit. „Parkanlagen und Plätze komplett für Publikumsverkehr zu schließen, ist nahezu alternativlos.“ Wenn der Senat es mit seinen Schutzmaßnahmen ernst meine, müsse er das durchsetzen.

Leider hätten die letzten Tage gezeigt, dass die Gefahren noch nicht von allen Menschen erkannt worden seien, argumentierte die GdP. Am vergangenen Wochenende habe es zum Beispiel am Kottbusser Tor, am Boxhagener Platz und auf dem Tempelhofer Feld nicht geklappt mit der Anordnung, dass die Menschen zu Hause bleiben sollten. An den Orten habe die Polizei eingreifen müssen, weil sich zu viele Menschen versammelt hätten. „Die Bußgelder werden nicht sofort Wirkung entfalten.“ Daher seien jetzt schnelle effektivere Maßnahmen nötig.

16.12 Uhr: Berliner Clubs sehen ihre Existenz bedroht

Mit der seit fast drei Wochen andauernden Schließung wegen der Corona-Krise sehen sich viele Clubs des berühmten Berliner Nachtlebens in ihrer Existenz bedroht. „Wir waren die ersten, die zugemacht haben, und werden wohl die letzten sein, die wieder aufmachen können“, sagte Pamela Schobeß, Chefin des Clubs „Gretchen“, am Mittwoch in Berlin. Clubs seien nun mal Räume von Nähe und Enge.

Mit den aktuellen Schließungen sind die Umsätze eingebrochen. Laufende Kosten eines Clubs wie das „Watergate“ mit allein 70 bis 80 festen Mitarbeitern liegen bei monatlich etwa 120.000 Euro. Das „Berghain“, Magnet für Partygänger aus der ganzen Welt, hat demnach etwa 350 Mitarbeiter.

16.05 Uhr: Potsdamer Klinikum behandelt in Covid-Krankenhaus

Ein separates und isoliertes Covid-Krankenhaus hat das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikums auf seinem Gelände eingerichtet. Diese eigene Einheit für Patienten mit Coronavirus-Infektionen sei auf zwei Gebäude auf dem Klinkcampus in der Landeshauptstadt verteilt, teilte Sprecherin Damaris Hunsmann mit. In einem Haus werden demnach Covid-Patienten behandelt, die eine intensivmedizinische Betreuung benötigen, in dem anderen Gebäude die stationären Patienten, die positiv auf den neuartigen Erreger getestet wurden, aber nicht auf eine Intensivstation müssen.

„Unsere Anstrengungen zielen aktuell auf eine strikte Trennung der Patienten und Lenkung der Patientenströme in ein Covid-positives und ein Covid-negatives Krankenhaus“, erklärte die Sprecherin. In der Potsdamer Corona-Klinik lagen den Angaben zufolge mit Stand Montagabend 59 Covid-Patienten, zehn davon auf der Intensivstation. Am Wochenende hatte das Klinikum begonnen, sämtliche stationäre Patienten zu testen, wie die Sprecherin weiter berichtete. Die Zahl der Infizierten habe sich dadurch deutlich erhöht. Zuvor seien die Tests lediglich bei Kontaktpersonen vorgenommen worden.

Künftig soll jeder Patienten vor seiner stationären Aufnahme getestet werden. Notfälle sollen zunächst auf einer Screeningstation isoliert aufgenommen und behandelt werden, wie die Sprecherin weiter mitteilte. „Erst nach vorliegendem Ergebnis werden sie in den dann entsprechenden Teil des Klinikums verlegt.“ Ausreichend medizinisches Personal sei derzeit im Einsatz, hieß es. „Auch sind wir in der aktuell glücklichen Situation, über – noch – ausreichend Schutzmaterial zu verfügen.“

16 Uhr: Potsdam verhängt Aufnahmestopp für Bergmann-Klinikum in Potsdam

Das Klinikum Ernst-von-Bergmann Potsdam (EvB) ist am Mittwoch wegen einer Häufung von Corona-Infizierten nach Tests mit sofortiger Wirkung vollständig geschlossen worden. Laut eines Schreibens des Brandenburger Gesundheitsministeriums dürfen keine Patienten dorthin verbracht oder von dort abgeholt werden. „Momentan ist auch die Zentrale Notaufnahme davon betroffen“, heißt es. Das Klinikum bittet demnach auch darum, die verbleibenden Krankenhäuser in Potsdam nach Möglichkeit von umliegenden Kreisen nicht anzufahren.

In der Nacht zum Sonnabend war es nach Angaben des Klinikums zu einer auffälligen Anzahl positiver Tests auf das neuartige Coronavirus gekommen. Daraufhin sollten alle stationären Patienten getestet werden. Von 530 Patienten am Sonnabend seien 33 weitere positiv getestet worden, sagte die medizinische Geschäftsführerin Dorothea Fischer. Danach habe sich das Klinikum entschlossen, alle Patienten zu testen, um ganz klar separieren zu können. Zusätzlich zu den positiv getesteten Patienten seien dann 17 weitere entdeckt worden. Sie seien in ein spezielles Corona-Krankenhaus gekommen. Viele Patienten hätten aber keine Symptome gehabt.

Sieben Corona-Tote zählte das Bergmann-Klinikum bisher. Es sei unklar, woran sich die Verstorbenen infiziert hätten, sagte Fischer.

15.51 Uhr: 32.000 Euro für Berliner Programmkinos

Erst am vergangenen Freitag ist eine Spendenaktion für die 36 Berliner Programmkinos gestartet, inzwischen sind bereits mehr als 32.000 Euro gesammelt worden. „Durch die vorübergehende unfreiwillige Kreativpause sind die Berliner Programmkinos akut in ihrer Existenz bedroht“, heißt es in der Erklärung zu der Kampagne, die vom gemeinnützige „Verein der Freunde des Kino Toni“ stellvertretend für die Kinos getragen wird. Während die Einnahmen fehlen, müssen die Fixkosten trotzdem gezahlt werden, heißt es weiter. „Wie bei vielen anderen Kulturunternehmen auch ist es unmöglich, Rücklagen zu bilden, um solche Ausfälle kompensieren zu können.“ Insgesamt betreiben die Programmkinos in Berlin 73 Leinwände – Ziel ist es deshalb, 730.000 Euro innerhalb von drei Monaten zu sammeln, um so jede Leinwand mit 10.000 Euro zu unterstützen. Die Aktion läuft über die Crowdfunding-Plattform „Startnext“.

15.37 Uhr: Landeslabor Berlin-Brandenburg erhöht Kapazitäten für Coronavirus-Tests

Das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) baut seine Kapazitäten für Coronavirus-Testanalysen aus. Hilfe dafür kommt von der Bayer AG: Das Unternehmen stellt 40 benötigte Geräte und Personal für die COVID-19-Analyse zur Verfügung, wie das Brandenburger Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Am Bayer-Standort in Berlin-Wedding entsteht demnach auf zwei Etagen ein Testlabor, so dass dort künftig jeden Tag bis zu 1000 zusätzliche SARS-CoV-2-Tests durchgeführt werden können. Im Landeslabor am Standort Frankfurt (Oder) werden bis zu 200 Testanalysen am Tag durchgeführt.

Der Konzern hatte am Montag mitgeteilt, medizinische Mitarbeiter aus dem Bereich „Pharmaceuticals“ dürften sich bis zu vier Wochen bezahlt freistellen lassen, um sich an der Virus-Bekämpfung zu beteiligen. 140 Mitarbeiter hätten sich bereits gemeldet, um in einem Testlabor mitzuarbeiten, das Bayer in Berlin aufbauen will.

15.26 Uhr: Schon 900 Millionen Euro Soforthilfen für Kleinstfirmen und Freie

Innerhalb weniger Tage haben der Bund und das Land Berlin in der Corona-Krise mehr als 900 Millionen Euro Soforthilfe an Kleinstunternehmen, Freiberufler und Selbstständige ausgezahlt. Seit Mittwochmittag würden aber bis zum 6. April keine weiteren Anträge mehr angenommen, teilte die Senatsverwaltung für Wirtschaft am Mittwoch mit. Solange werde es dauern, um das Soforthilfe-Programm des Landes in ein einheitliches Bundesprogramm zu überführen. Der Bund hat dafür weitere zwei Milliarden Euro zugesagt.

15.11 Uhr: So liefen die Corona-Kontrollen am Dienstag und in der Nacht zu Mittwoch

Bei den Corona-Kontrollen am Dienstag haben 250 Einsatzkräfte der Berliner Polizei in der Zeit zwischen 6 und 18 Uhr 17 Objekte und 19 Personen im Freien kontrolliert. Insgesamt leiteten die Beamten neun Straf- und acht Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung ein, wie die Polizei mitteilte.

Zwischen 18 und 6 Uhr überprüften rund 170 Polizisten die Einhaltung der Verordnung. Die Kräfte kontrollierten 30 Objekte und 82 Personen im Freien und leiteten 23 Straf- und 85 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr, führte die Polizei damit insgesamt 1951 objektbezogene Überprüfungen sowie 1278 Überprüfungen im Freien durch. In 826 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte dabei bisher 858 Straften und seit dem 23. März 2020 356 Ordnungswidrigkeiten als Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz fest.

14.51 Uhr: Gefälschtes Polizeiplakat zu Corona-Verstößen im Internet

Die Berliner Polizei hat vor gefälschten Fahndungsaufrufen in der Corona-Krise gewarnt. Dabei ging es am Mittwoch um das Foto eines angebliches Plakats der Polizei, das im Internet kursiert. In dem Text werden die Menschen gebeten, Verstöße gegen die Corona-Verordnungen bei der Polizei zu melden, versprochen werden Belohnungen bis 500 Euro. Die Polizei twitterte: „Das wäre nicht nur ein schlechter #Aprilscherz, sondern es ist schlicht ein gefälschtes Plakat!“ Ein Sprecher sagte, man prüfe jetzt, ob eine Straftat vorliege.

Dieses Plakat geht gerade durch die Netze und Chatgruppen.

Das wäre nicht nur ein schlechter #Aprilscherz, sondern es ist schlicht ein gefälschtes Plakat!

Bitte verbreiten Sie diesen #Fake nicht weiter. #Danke#covid19 pic.twitter.com/66TNTiwhVo — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) April 1, 2020

14.43 Uhr: Bezirksbürgermeister von Dassel hat sich "fast schon bewusst" mit Corona infiziert

Mittes Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) hat sich nach eigenen Angaben absichtlich mit dem Coronavirus infiziert. "Ich habe mich fast schon bewusst infiziert, weil ich meine Freundin nicht in der Quarantäne allein lassen wollte", sagte von Dassel dem RBB. Seine Freundin habe sich zuvor in der Schweiz infiziert. "Dann dachte ich: Naja, das kriegt man zwei Tage und dann ist man immun. Ich bin doch überrascht gewesen, dass es mich zwei Wochen ganz schön beschäftigt hat." Der Krankheitsverlauf sei heftiger gewesen, als er zuvor gedacht habe. In einer häuslichen Gemeinschaft, sei es "fast nicht möglich zwei Wochen zusammenzuleben und sich nicht anzustecken", so von Dassel weiter. Nach zwei Wochen sei er nun „über den Berg“ und hoffe, in dieser Woche seine Arbeit wieder aufzunehmen.

14.07 Uhr: Berliner Gefangene nähen Masken - für Altenpfleger

In den Berliner Männer-Gefängnissen Tegel und Moabit nähen Inhaftierte jetzt Atemmasken. Auch Gefangene leisteten ihren Beitrag zur Eindämmung der Coronakrise, ließ Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Mittwoch mitteilen. Nach Angaben seines Sprechers Sebastian Brux laufe die Herstellung einfacher Stoffmasken ohne Filter gerade an. Ein Teil davon solle an den Verein Die Johanniter in den Bereich der Altenpflege gehen.

Wie viele Masken gefertigt werden, sei noch nicht abzusehen, sagte Sprecher Brux. An den Nähmaschinen sitzen demnach Gefangene mit Grundkenntnissen, die professionell begleitet und beaufsichtigt werden. Diese Insassen hätten bislang Kissen oder Kuscheltiere genäht. Jetzt werde die Produktion angesichts der Krise umgestellt.

Einfachen Mund-Nasen-Schutz stellen in Berlin inzwischen Nähereien, Theaterwerkstätten oder berufliche Schulen her, immer mehr Menschen nähen ihn selbst. Auch in Pflegeheimen ist Schutzmaterial für Mitarbeiter knapp.

Das Robert Koch-Institut hält selbstgebastelte Masken zum Schutz anderer Menschen für hilfreich. „Es hängt vom Material ab“, hatte RKI-Präsident Lothar Wieler eingeschränkt. Doch auch ein selbstgebauter Schutz halte Tröpfchen zurück, wenn man huste und niese.

14.01 Uhr: Brandenburger Landtag stellt Weichen für mögliches Notparlament

Der Landtag in Brandenburg kann wegen der Corona-Krise notfalls auch mit rund einem Viertel seiner Abgeordneten weiterarbeiten. Das Plenum beschloss am Mittwoch in Potsdam mit Mehrheit, dass das Parlament bei einer außergewöhnlichen Notlage mit mindestens 23 der 88 Abgeordneten Beschlüsse fassen kann. Die Fraktionen sollen dann entsprechend ihrer Stärke vertreten sein. Auf SPD und AfD entfielen für eine Besetzung mit 23 Abgeordneten je sechs Parlamentarier, auf die CDU vier, auf Grüne und Linke je drei und auf Freie Wähler ein Abgeordneter. Das Präsidium müsste für diesen Fall eine Notlage beschließen. Die Regelung ist bis Ende Juni befristet.

13,42 Uhr: Berliner Messehalle wird zu Covid-19-Klinik

In den Messehallen unter dem Funkturm haben am Mittwoch die Bauarbeiten für das Corona-Notfallkrankenhaus begonnen. In Halle 26 sollen Patienten in 500 Betten versorgt werden können. Die weiteren 500 Betten in dem für 1000 Infizierte ausgelegten Behandlungszentrum sollen ebenfalls dort in einer anderen Halle entstehen. Gesundheitssenatoren Dilek Kalayci (SPD) sagte, dass weder der Flughafen Tempelhof noch das Estrel-Hotel in Neukölln dafür in Frage kämen. Es gebe Gespräche mit der Messe, und in der kommenden Woche wolle man mit dem Bau des zweiten Teils beginnen, sagte Projektleiter Albrecht Broemme.

Derweil ist mit Vivantes auch ein Träger gefunden. Laut Broemme habe von anderen Stellen mehrere Absagen erhalten, der landeseigene Klinikkonzern habe aber sofort bereits am vergangenen Sonnabend zugesagt. Einen genauen Eröffnungstermin nannten die Verantwortlichen nicht. Es müsse April sein, so Broemme weiter. „Mein allergrößter Wunsch wäre, wenn hier gar keiner ankommt, weil es so schlimm nicht wird.“ Broemme bezifferte das benötigte Personal mit Ärzten, Pflegern und sonstigen Helfern auf etwa 1000 Personen. „Mit Stand heute haben wir 550 Ärztinnen und Ärzte, die sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer gemeldet haben, um hier gegebenenfalls tätig zu werden“, sagte Günther Jonitz, Präsident der Ärztekammer Berlin.

13.33 Uhr: Karlsruhe lehnt Entscheidung über Berliner Corona-Beschränkungen ab

Ein Mann aus Berlin ist mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die dortigen Verbote und Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht nahm die mit einem Eilantrag verbundene Klage aus formalen Gründen nicht zur Entscheidung an. Der Beschluss wurde am Mittwoch in Karlsruhe veröffentlicht. (Az. 1 BvR 712/20)

Der Mann hatte sich insbesondere gegen die Versammlungsverbote und Kontaktbeschränkungen gewandt. Durch die soziale Isolierung entstünden ihm schwere und unabwendbare Nachteile. Auch das Verbot religiöser Veranstaltungen und die faktische Aufhebung der Versammlungsfreiheit hält er für unverhältnismäßig. Zur Entlastung des Gesundheitssystems stünden mildere, genauso geeignete Maßnahmen zur Verfügung. So könnten Kranke und Menschen mit Corona-Verdacht isoliert sowie Risikogruppen geschützt werden, argumentierte er.

Nach Auffassung der Verfassungsrichter hätte sich der Mann damit zunächst an die Verwaltungsgerichte wenden müssen. Dafür müsse er nicht - wie er behauptet hatte - erst selbst gegen die Verbote verstoßen. Es gebe durchaus einen Klageweg. Da es um eine Verordnung und nicht um ein Gesetz gehe, sei es möglich, auch ohne Anrufung des Bundesverfassungsgerichts Rechtsschutz zu erlangen.

Die Richter betonen, dass sie auf eine vorherige fachgerichtliche Aufbereitung sogar angewiesen seien: Die Entwicklung der Pandemie und deren Einschätzung durch Experten seien für die Beantwortung der verfassungsrechtlichen Fragen von wesentlicher Bedeutung. Der Kläger hätte außerdem viel genauer darlegen müssen, warum mildere Maßnahmen angeblich genauso geeignet sind. Die bloße Behauptung reiche nicht.

13.11 Uhr: Hochschulen in Brandenburg wollen Semester wie geplant starten

Die Hochschulen in Brandenburg wollen die bislang vorgesehenen Semestertermine beibehalten. An den Fachhochschulen habe der Vorlesungsbetrieb bereits begonnen, erklärte Oliver Günther, Vorsitzender der Brandenburger Landesrektorenkonferenz, am Mittwoch. Die Universitäten wollen demnach am 20. April ins Sommersemester starten - durchweg mit digitalen Lehr- und Prüfungsformaten. Für Praktika oder andere Leistungen, die eine Präsenz der Studierenden erfordern, würde „pragmatisch nach alternativen Lösungen gesucht“.

Zuvor hatte sich der Präsident der bundesweiten Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Peter-André Alt, für eine Verschiebung des Sommersemesters ausgesprochen. Er forderte die Länder außerdem auf, deutschlandweit einheitlich vorzugehen. In Brandenburg gibt es neun staatlich finanzierte Hochschulen, darunter sind vier Universitäten.

12.44 Uhr: Verwaltungsgericht kippt Einreiseverbot in Landkreis Ostprignitz-Ruppin



Das vom Landkreis verhängte Einreiseverbot gegen Berliner mit Zweitwohnsitz in Ostprignitz-Ruppin ist rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht Potsdam entschieden und damit einem Eilantrag eines Berliner Ehepaares stattgegeben (VG Potsdam, Beschlüsse vom 31. März 2020 - VG 6 L 302/20 und VG 6 L 308/20).





Der zuständige Landrat hatte das Einreiseverbot in der vergangenen Woche verhängt und dieses auch mit einer möglichen Steigerung der Infektionsrisiken im Landkreis begründet. Das Verwaltungsgericht erklärte dagegen in seiner Begründung, dass die Krankenhausplanung des Landes Brandenburg grundsätzlich die Ländergrenzen überschreitende Inanspruchnahme von Krankenhausleistungen berücksichtige. Für eine Zunahme von Infektionen gebe es keine Anhaltspunkte.

12.36 Uhr: Online-Umfrage zeigt Verunsicherung unter Abiturienten

Bei einer Online-Umfrage unter Abiturienten des Abiturjahrgangs 2020 hat der Landesschülerrat eine große Unsicherheit unter den Schülerinnen und Schülern festgestellt. Die Hälfte der 1687 Befragten sagt, sie fühle sich derzeit „sehr unsicher bis unsicher“. Sollte es lange nicht möglich sein, Abiturprüfungen zu schreiben, würden 46,7 Prozent ein Durchschnittsabitur mit einem Wertungsausgleich bevorzugen. 15,5 Prozent sprechen sich für einen Schreiben aller Prüfungen aus, selbst wenn sie sehr spät geschrieben würden. Für ein Durchschnittsabitur plädieren 21,7 Prozent, für ein Not- oder Kurzabitur mit wenigen Prüfungen 14,6 Prozent.

40 Prozent geben an, dass sie die Prüfungen für ihren Durchschnitt brauchen oder um das Abitur zu bestehen. 35,2 Prozent meinen, die Prüfungen verändern kaum etwas. Die Mehrheit (55,4 Prozent) findet, dass sie in der Schule mehr und schneller lernt als zuhause. Bei der Frage nach der richtigen Menge an Aufgaben sind die Meinungen geteilt: 39,8 Prozent sagen, es werden viel zu viele Aufgaben gestellt, 30,8 Prozent sagen: zu wenige Aufgaben. 29,4 Prozent finden die Aufgabenmenge genau richtig.

12.07 Uhr: Berliner Labore schaffen 8150 Corona-Tests pro Tag

Berliner Labore können inzwischen täglich 8150 Tests auf den Corona-Virus analysieren. Diese Zahl nannte Senatssprecherin Melanie Reinsch am Mittwoch. Die Test-Kapazitäten wurden nicht nur im Labor Berlin von Vivantes und der Charité hochgefahren. Auch der Pharmakonzern Bayer und das Landeslabor Berlin-Brandenburg prüfen jetzt Proben auf das Virus. Das Landeslabor kann an seinem Standort in Frankfurt/Oder 200 Tests pro Tag bewältigen. Bayer hat an seinem Standort in Wedding zwei Etagen freigeräumt und ein Testlabor eingerichtet. Hier können zusätzliche 1000 Tests am Tag durchgeführt werden.

Das Landeslabor Berlin-Brandenburg erhöht gemeinsam mit der Bayer AG die Kapazitäten für SARS-CoV-2 Analysen in Berlin und Brandenburg, sodass hier künftig jeden Tag bis zu 1.000 zusätzliche SARS-CoV-2 Tests durchgeführt werden können. https://t.co/MI5MxOeS05 — Sebastian Brux (@sebibrux) April 1, 2020

Die für die Analysen benötigten Geräte und Personal stammen aus allen Bereichen der Forschung und Entwicklung bei Bayer.

11.46 Uhr: BVG sieht sich an Leistungsgrenze

Auf die anhaltende Kritik an zu vollen U-Bahnen wegen des reduzierten Angebots reagieren die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit Unverständnis. Seit Montag würden im morgendlichen Berufsverkehr 200 zusätzliche Fahrten gefahren. Auch nachmittags würden 100 Verstärkerfahrten im U-Bahnnetz angeboten, verteilt auf die besonders nachgefragten Linien U2, U5 bis U9.

Die BVG befördere aktuell 75 Prozent Fahrgäste weniger. Den Betrieb habe man hingegen nur um 13 Prozent eingeschränkt. Mehr Leistung sei aktuell nicht möglich, gesteht Unternehmenssprecherin Petra Nelken. „Wir bringen alles, was wir haben, auf die Strecke.“

Denn auch die BVG kämpfe aktuell mit Kapazitätsproblemen wegen der Corona-Pandemie. Der Krankenstand in der Belegschaft liege mit aktuell bis zu 25 Prozent doppelt so hoch wie im Jahresschnitt. „Alle Fahrer, die wir haben, sind heute gefahren“, sagte Nelken. Würde der Betrieb erhöht, würden Personal und Material unnötig verschlissen.

11.32 Uhr: Bundeswehr hilft in Berlin bei Test einer "Stopp-Corona-App"

Die Bundeswehr unterstützt das Fraunhofer-Institut bei einem Test zur Nachverfolgung möglicher Corona-Infektionen. In der Berliner Julius-Leber-Kaserne beteiligen sich etwa 50 Soldaten an der sogenannten Kalibrierung einer Technologie zum Corona-Tracking, teilte die Bundeswehr am Mittwoch mit. Die schnelle Verfügbarkeit einer solchen Technik gilt als eine Möglichkeit, die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, wenn irgendwann die aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelockert werden.

„Der Ablauf dieser Kalibrierung besteht aus mehreren Phasen, in denen sich in einem bestimmten, definierten Areal zunächst zwei Personen aufhalten“, teilte die Bundeswehr dazu mit. „Die Anzahl der Personen wird im Laufe der Zeit schrittweise erhöht und nach Erreichen einer festgelegten Zielgröße anschließend wieder schrittweise reduziert werden.“

Die Soldaten müssen sich als Testpersonen an bestimmten Punkten für eine bestimmte Dauer aufhalten oder sich an einen anderen Punkt begeben. Die Testzyklen finden auf dem Kasernengelände in Gebäuden und im Freien statt. „Selbstverständlich wird auf die Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmer höchsten Wert gelegt und alle mit der nötigen Schutzausstattung ausgestattet“, hieß es dazu.

11.28 Uhr: Alba-Manager Baldi: Geisterspiele „nicht die schlechteste Lösung“

Manager Marco Baldi von Alba Berlin kann sich für den Rest der Saison in der Basketball-Bundesliga angesichts der Coronavirus-Krise auch Spiele ohne Zuschauer vorstellen. „Geisterspiele sind nicht der Vater des Gedankens, aber sicherlich nicht die schlechteste Lösung“, sagte der 57-Jährige in der Sendung „Talk aus Berlin“ des rbb.

Einen vorzeitigen Abbruch der Spielzeit zu diesem Zeitpunkt hält Baldi dagegen für „Quatsch“, da sich die Situation in der Corona-Krise permanent ändere. Die 17 Clubs und die Liga hatten sich zuletzt gegen einen vorzeitigen Abbruch der Saison entschieden und den Spielbetrieb vorerst weiter bis zum 30. April ausgesetzt.

10.49 Uhr: Elf Feuerwehrleute mit dem Coronavirus infiziert

Bei der Berliner Feuerwehr sind mit Stand von Dienstag, 17 Uhr, inzwischen elf Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Das sind zwei mehr als 24 Stunden zuvor. 251 Feuerwehrleute befinden sich in Quarantäne – davon 153 auf amtsärztliche Anordnung, 80 auf entsprechende Empfehlung und 18 wurden vom Dienst befreit. Seit dem Bekanntwerden des ersten Corona-Falls in Berlin am 1. März hat die Feuerwehr 172 Infizierte transportiert.

10.45 Uhr: Grafik zeigt den Gesundheitszustand der Berliner Corona-Patienten

Wie viele Menschen sind in Berlin an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben? Wie viele befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung? Wie viele werden im Krankenhaus behandelt, wer wird häuslich isoliert? Und schließlich: Wer gilt als geheilt? Unsere Grafik zeigt die Verteilung.

10.37 Uhr: Woidke gegen Grenzschließungen in der Region Berlin-Brandenburg

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich deutlich gegen Grenzschließungen in der Region Berlin-Brandenburg wegen der Corona-Krise ausgesprochen. Berlin und Brandenburg seien auch eine gemeinsame Gesundheitsregion, betonte Woidke in seiner Regierungserklärung.

„Wer jetzt Grenzen dichtmachen will, vergisst, dass Berlin eine hervorragende Gesundheitsversorgung bietet“, sagte der Regierungschef. „Eine Gesundheitsversorgung, die in der Vergangenheit schon vielen Brandenburgern geholfen hat und diese Hilfe wird auch in Zukunft nötig sein.“ Zudem seien Zehntausende Pendler täglich zwischen beiden Ländern unterwegs, und auch die Versorgung beider Länder hänge voneinander ab.

„Auch deshalb halte ich nichts von geschlossenen Kreisgrenzen“, sagte Woidke mit Blick auf die Kreisverwaltung von Ostprignitz-Ruppin, die vergangene Woche Einreisen aus touristischem Anlass untersagt hatte. Die Verordnung des Landes biete genügend Handhabe zur Eindämmung des Coronavirus, betonte er. Woidke appellierte aber an die Bürger: „Es ist jetzt nicht die Zeit für Ausflüge. Bleiben Sie möglichst in Ihrem direkten Umfeld.“

10.22 Uhr: Lebensmittelbranche am Limit: Gewerkschaft warnt vor Ausweitung der Arbeitszeit

Die fast 14.000 Berlinerinnen und Berliner, die in der Lebensmittelindustrie arbeiten, leisten in der Coronavirus-Pandemie einen entscheidenden Beitrag dafür, dass Essen und Trinken nicht knapp werden. Darauf hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hingewiesen. „Überstunden und Extra-Schichten sind in der Lebensmittelindustrie schon seit Wochen an der Tagesordnung. Die Menschen arbeiten am Limit, damit Aldi, Lidl, Rewe, Edeka & Co. die Ware nicht ausgeht“, sagt Sebastian Riesner von der NGG-Region Berlin-Brandenburg.

Da es in der Lebensmittelindustrie derzeit keine Versorgungsengpässe gebe, warnt die NGG vor geplanten einschneidenden Eingriffen in das Arbeitszeitgesetz. „Corona darf nicht dafür herhalten, die Höchstgrenzen bei der Arbeitszeit auszuhebeln. In Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen haben wir in der Lebensmittelindustrie längst die nötige Flexibilität, um Hochphasen zu stemmen. Sonst wären die Supermarktregale ja längst leer“, betont der Gewerkschafter. Gesetzliche Standards seien wichtig. Sonst leide am Ende die Gesundheit der Beschäftigten: „Wer eine 12-Stunden-Schicht in der Backwarenindustrie hinter sich hat, bei dem steigt die Unfallgefahr“, sagt Riesner. Das derzeit gültige Arbeitszeitgesetz setze ein klares Limit: nicht mehr als zehn Stunden am Tag und nicht mehr als 60 Stunden pro Woche.

Auch der richtige Arbeitsschutz sei mit Blick auf den laufenden Hochbetrieb in der Ernährungsindustrie und im Lebensmittelhandwerk „extrem ernst“ zu nehmen. „Die Firmen müssen dafür sorgen, dass genug Schutzkleidung da ist und die Abstandsregeln – etwa an Produktionsstraßen – eingehalten werden. Der Schutz vor Infektionen hat höchste Priorität“, so Riesner.

9.13 Uhr: Woidke - Corona-Rettungsschirm reicht für dieses Jahr

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält es für möglich, dass das Land für die Folgen der Corona-Krise noch mehr Geld investieren muss. Auf die Frage, ob der geplante Rettungsschirm von bis zu zwei Milliarden Euro reiche, sagte Woidke im RBB-Inforadio: „Ganz ehrlich gesagt, wir wissen es heute nicht.“ Er sei sich sicher, dass das Geld für dieses Jahr reiche. Er könne aber nicht ausschließen, dass für 2021 noch einmal eine entsprechende Kreditaufnahme nötig sei.

Mit Blick auf die Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus sagte der Regierungschef, die Mehrzahl der Brandenburger halte sich hervorragend daran. Die Beschränkungen seien aber weiter nötig. Zu dem entsprechenden Bußgeldkatalog für Verstöße sagte Woidke, dies sei ein Signal: „Wer sich nicht an die Regeln hält, der muss dafür einen Preis bezahlen.“

Der Landtag stimmt über den Rettungsschirm von bis zu zwei Milliarden Euro wegen der Corona-Krise ab. Das Geld soll per Kredit aufgenommen werden und unter anderem Hilfe für kleine Unternehmen und für Kita-Eltern ohne Betreuungsmöglichkeit bieten. Krankenhäuser sollen besser ausgestattet werden.



8.48 Uhr: Berliner Familien wollen Angehörige aus Heimen holen

Von Verzweiflung in Familien berichtet der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. „Die rufen bei uns an und wollen wissen, wie sie ihre Angehörigen aus den Heimen holen können, damit sie sich nicht mit Corona infizieren“, berichtet Brysch. Die Stiftung rate aber dazu, jetzt nicht in Panik zu verfallen. Lesen Sie hier den kompletten Bericht.

6.27 Uhr: Füchse-Trainer Roth nach Corona-Infektion wieder gesund

Trainer Michael Roth vom Handball-Bundesligisten Füchse Berlin hat seine Coronavirus-Infektion gut überstanden. „Ich habe die positive Nachricht vom Gesundheitsamt bekommen, dass ich raus aus der Quarantäne bin“, sagte der 58-Jährige. Zuvor musste Roth bis Dienstag 14 Tage lang in seiner Hamburger Wohnung bleiben. Kraft gaben ihm auch seine Spieler. „Alle haben mich angerufen und mir eine gute Genesung gewünscht“, berichtete er.

6.16 Uhr: Berliner Altenpflegern fehlt es bald an Schutzmaterial

In Berliner Pflegeheimen werden die Schutzmaterialien immer knapper. Patientenschützer fordern die Politik deshalb zum sofortigen Handeln auf. „Wenn es brennt, reicht es nicht, Geld zu überweisen. Es müssen auch Personal und Material geschickt werden“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. „Die ganze Exekutive muss endlich handeln, angefangen bei den Bezirken“, betonte er.

„Wir wissen, dass es an jeder Ecke kneift. Wir haben bereits Material ausgeliefert, es kommt noch mehr“, sagte der Sprecher der Gesundheitsverwaltung, Moritz Quiske.

In Berlin berichten verschiedene Betreiber von Pflegeheimen, dass sie zwar Pandemiepläne haben und Hygieneregeln einhalten. Doch Engpässe gibt es beim Material. „Die Schutzmittel werden in Kürze an vielen Stellen ausgehen“, warnte etwa Diakonie-Sprecherin Susanne Gonswa. Eine kleine Menge sollten die Einrichtungen am Dienstag über das Land Berlin erhalten. „Das ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte Gonswa.

6.03 Uhr: Umbau von Messehalle in Covid-19-Zentrum beginnt

Der Umbau einer Berliner Messehalle in ein Covid-19-Behandlungszentrum soll an diesem Mittwoch beginnen. Das Behandlungszentrum mit bis zu 1000 Betten ist als Ergänzung gedacht, falls die Berliner Krankenhäuser ausgelastet sind. Schwer erkrankte Patienten sollen aber weiter in Kliniken intensivmedizinisch versorgt werden. Bislang reichen die Kapazitäten der Kliniken aus.

Coronavirus: Das sollten Sie zu Intensivstationen wissen Coronavirus: Das sollten Sie zu Intensivstationen wissen

+++ Dienstag, 31.03.2020 +++

21.10 Uhr: Fünf Corona-Todesfälle in Brandenburg

Die Zahl der Menschen, die an einer Coronavirus-Infektion gestorben sind, ist in Brandenburg auf fünf gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. In Potsdam wurden drei Todesfälle registriert, einer wurde aus dem Landkreis Oberhavel gemeldet, einer aus dem Kreis Elbe-Elster. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle von Infiziertem erhöhte sich demnach innerhalb von 24 Stunden um 51 auf insgesamt 945 (Stand: 16.00 Uhr). 68 Menschen werden im Krankenhaus behandelt, davon werden 19 künstlich beatmet.

22.42 Uhr: Trend zu einer langsameren Verbreitung verstetigt sich

Die aktuellen Berliner Corona-Zahlen zeigen den Trend zu einer langsamer werdenden Verbreitungsgeschwindigkeit. Die Zeit, in der sich die Zahl der registrierten Infizierten verdoppelte, lag zuletzt bei sieben Tagen. Das ist der höchste und damit beste Wert seit der Registrierung der ersten Infektionen Anfang März. Auch die Anzahl der Menschen auf den Intensivstationen verdoppelte sich etwas langsamer. Der Wert lag jetzt bei fünf Tagen.

Die Anzahl dieser schwer Erkrankten sagt mehr aus als die Menge der erfassten Infizierten, weil es nicht so eine hohe Dunkelziffer gibt. Und weil es bei der Bewältigung der Coronakrise auch immer um die Kapazitäten der Intensivstationen geht.

20.20 Uhr: Zahl der Infizierten in Berlin steigt auf 2777

in Berlin sind zwei weitere Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion verstorben. Insgesamt sind es 15 Tote.





Bei 196 Menschen (+ 8 Prozent) wurde in den letzten 24 Stunden eine Infektion neu bestätigt, 119 waren es am Tag zuvor. 2777 Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin. 1191 Erkrankte sind genesen.





Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen hat sich um 8 auf 92 erhöht. Insgesamt liegen 380 in Krankenhäusern, eine Person weniger als gestern. Am stärksten betroffen war der Bezirk Mitte mit 445 Fällen (plus 35), gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf mit 318 Infizierten (plus 16) und Tempelhof-Schöneberg mit 292 Fällen (plus 35).

17.30 Uhr: Krankenkasse stellt Beatmungsgeräte zur Verfügung

Die Krankenkasse BKK-VBU stellt für die geplante Klinik auf dem Berliner Messegelände mehrere Beatmungsgeräte zur Verfügung. Damit wolle die Krankenkasse Berlinern helfen, die an dem neuartigen Coronavirus erkrankt sind, so BKK-VBU-Vorständin Andrea Galle. In einem ersten Schub handelt es sich um sieben Beatmungsgeräte. Sie sollen vor allem bei Patienten mit leichterem Erkrankungsverlauf eingesetzt werden. Die provisorische Klinik soll in Halle 26 auf dem Messegelände entstehen und für Entlastung der anderen Krankenhäuser sorgen.

16.05 Uhr: Ausgangsbeschränkungen in Berlin sollen verlängert werden

Die zunächst bis Sonntag befristeten Ausgangsbeschränkungen in Berlin wegen der Corona-Krise werden verlängert. Das kündigte Vize-Bürgermeister Klaus Lederer nach der Senatssitzung an, ohne einen neuen Endtermin zu nennen. Im rot-rot-grünen Senat bestehe Einigkeit darüber, dass es für eine Lockerung noch zu früh sei, sagte der Linke-Politiker. Beschlossen hat der Senat die Verlängerung noch nicht. Das sei an diesem Donnerstag geplant, so Lederer.

Zur Frage, wie lange das sogenannte Kontaktverbot in Berlin dauern könnte, lagen zunächst keine Angaben vor. Naheliegend wäre eine Verlängerung um weitere zwei Wochen bis 19. April, dann enden die Osterferien. Die vom Senat angeordnete Schließung von Schulen, Kitas, Theatern, Kinos oder Restaurants ist bereits bis 19. April befristet.

15.58 Uhr: Schutzmaskenpflicht in Berlin derzeit kein Thema

Die Frage, ob das Tragen von Schutzmasken in Berlin verpflichtend werden sollte, ist für den Senat kein Thema. Bei seiner Sitzung am Dienstag sei darüber nicht gesprochen worden, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) anschließend vor Journalisten. „Ich würde frank und frei sagen, solange es nicht ausreichend Schutzmasken überhaupt für das Pflegepersonal gibt, für diejenigen, die mit potenziellen Corona-Infizierten zu tun haben, solange das nicht gesichert ist, halte ich eine Schutzmaskenpflicht für eine schwierige Angelegenheit.“

14.30 Uhr: 83.000 Anträge auf Corona-Soforthilfe bewilligt

Berlin hat in den ersten drei Tagen 83.000 Anträge von Klein- und Kleinstunternehmen auf Corona-Soforthilfe bewilligt. Das sagte Finanzsenator Matthias Kollatz am Dienstag nach der Senatssitzung. Kollatz wies Kritik an der Umsetzung der Berliner Förderprogramme zurück. „Im Vergleich zu den anderen Bundesländern bietet kein Land mehr Geld für Kleinunternehmen“, sagte Kollatz. „Kein Land setzt die Programme schneller um.“

13.20 Uhr: Potsdamer Klinik richtet neues Covid-Krankenhaus ein

Ein separates und isoliertes Covid-Krankenhaus hat das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikums auf seinem Gelände eingerichtet. Diese eigene Einheit für Patienten mit Coronavirus-Infektionen sei auf zwei Gebäude auf dem Klinkcampus verteilt, teilte Sprecherin Daniela Hunsmann mit. In einem Haus werden demnach Covid-Patienten behandelt, die eine intensivmedizinische Betreuung benötigen, in dem anderen Gebäude die stationären Patienten, die positiv auf den neuartigen Erreger getestet wurden, aber nicht auf eine Intensivstation müssen. „Dies ist auch ein Lerneffekt von unseren Kollegen aus Italien und Frankreich“, so die Sprecherin.

13.05 Uhr: Berliner Senat ohne Einigung beim Bußgeldkatalog

Der Senat hat sich am Dienstag nicht auf einen Bußgeldkatalog für Verstöße gegen die Corona-Auflagen einigen können und das Thema auf Donnerstag verschoben. Grundsätzlich habe es eine Verständigung darüber gegeben, dass es einen derartigen Katalog geben muss, aber was genau darin geregelt werden soll, darüber besteht noch keine Einigung. Im Vorfeld hatte es Kritik an dem von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) vorgelegten Katalog gegeben. Die Senatskanzlei hat das Thema nun zur Chefsache erklärt. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) will jetzt zunächst die Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am morgigen Mittwoch abwarten und dann einen neuen Einigungsversuch starten.

Am Donnerstag tritt das Berliner Abgeordnetenhaus zusammen. Neben dem Bußgeldkatalog soll dann auch geklärt werden, ob die Verordnung zur Ausgangssperre geändert wird. Auch der Stand des Notfallkrankenhauses auf dem Messegelände soll dann erneut Thema sein.

Der Senat plant einen ähnlichen Bußgeldkatalog wie das Land Nordrhein-Westfalen, demnach sollen leichte Verstöße mit Ordnungswidrigkeitsstrafen zwischen 10 und 100 Euro geahndet werden.

12.40 Uhr: FDP-Politiker: Atemschutz-Pflicht statt Ausgehverbot und Insolvenzen

Eine Atemschutz-Pflicht etwa beim Einkaufen, wie sie in Jena und Österreich geplant ist, wäre nach Ansicht des FDP-Abgeordneten Marcel Luthe auch für Berlin passend. Gerade für kleinere Geschäfte könne das in der Coronakrise die Möglichkeit bieten, wieder zu öffnen und Waren zu verkaufen und so drohenden Insolvenzen zu entgehen, sagte Luthe am Dienstag.

Das Land Hessen habe gezeigt, dass ausreichend Masken weltweit verfügbar seien und man sie nur bestellen müsse. Hessen hatte 2,8 Millionen Atemschutzmasken in China bestellt und am Freitag erhalten.

Der Senat verfolgt bisher solche Überlegungen noch nicht. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte am Montag im Innenausschuss gesagt, zuständig sei die Senatsgesundheitsverwaltung.

12 Uhr: Malteser bieten kostenlosen Einkaufsdienst für Senioren und Kranke an

Die Berliner Malteser unterstützen Menschen, die wegen der Coronavirus-Pandemie zu Hause bleiben müssen und bieten einen kostenlosen Einkaufs- und Besorgungsservice in Supermärkten, Sanitätshäusern und Apotheken in Berlin an. Die Hotline ist montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 030 / 348 003-300 zu erreichen.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nehmen telefonisch den Einkaufszettel entgegen und erkundigen sich auch nach eventuellen Allergien und Unverträglichkeiten. Dann holen sie im nächstgelegenen Supermarkt die Waren des täglichen Bedarfs oder aus der Apotheke die benötigten Medikamente. Ist der Einkauf getätigt, vereinbaren sie einen Zeitpunkt zur Übergabe an der Wohnungstür.

Weitere Informationen über den Einkaufsdienst gibt es unter: www.malteser-berlin.de/einkauf

11.25 Uhr: Berlin verdoppelt Corona-Test-Kapazität

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie spielt die Virusdiagnostik eine ganz zentrale Rolle. Wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Dienstag mitteilte, habe man hier einen echten Durchbruch erzielt. „Die Analysekapazitäten für Covid-19 haben wir mit auf über 8000 Tests gerade verdoppelt“, sagte Moritz Quiske, Sprecher der Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) der Berliner Morgenpost. Am Wochenende habe die Kapazität noch bei rund 4000 Tests am Tag gelegen. Dieser Erfolg sei vor allem durch die gemeinsamen Anstrengungen aller Labore, die ihre Kapazitäten hochgefahren hätten, erzielt worden.

11.17 Uhr: Berufliche Schulen stellen Schutzmasken her

Berufliche Schulen in Berlin wollen in Eigenregie Schutzmasken herstellen. Die Modeschule Berlin, das Oberstufenzentrum für Bekleidung und Mode, hat mit der Produktion von zunächst 1000 Masken begonnen, wie es am Dienstag in einer Pressemitteilung der Senatsbildungsverwaltung hieß. Freiwillige Lehrkräfte hätten bereits Prototypen hergestellt. Jetzt werde zugeschnitten und genäht. Die Modeschule will die selbstangefertigten Masken zunächst dem Krankenhauspersonal anbieten. Die Masken sollen die üblichen Standards erfüllen und die Menschen vor dem Virus schützen. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) sagte zu der Aktion: „Ich freue mich sehr, dass die Initiative zur Herstellung der Schutzmasken aus der Schule selbst kam. Das ist ein hervorragendes Signal in diesen schwierigen Zeiten: Jeder und jede hilft dort, wo er oder sie am besten kann.“

Auch der Lette Verein bereite die Herstellung von Schutzmasken vor, wie es weiter hieß. Mit der Senatsverwaltung für Finanzen sei abgestimmt, dass das Land Berlin über die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung von gemeinnützigen Anbietern oder staatlichen Werkstätten textilen Mundschutz für zwei Euro das Stück aufkauft. Derzeit ist industriell hergestellter Mundschutz sehr knapp.

11.05 Uhr: Tierpark, Zoo und Aquarium mit enormen finanziellen Einbußen

Zoo, Tierpark und Aquarium Berlin sind durch die Corona-Krise von enormen finanziellen Einbußen betroffen. Wie der Zoo am Dienstag mitteilte, freue man sich daher umso mehr über die ersten Unterstützungen aus der Bevölkerung. So hätten schon wenige Tage nach der Schließung erste Anfragen nach Unterstützungsmöglichkeiten die Berliner Einrichtungen erreicht. „Wir sind überwältigt von der bisherigen Hilfsbereitschaft und den ersten Unterstützungen der Berlinerinnen und Berliner. Die aktuelle Situation ohne jegliche Einnahmen stellt uns wirklich vor enorme Herausforderungen“, so Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. „Ich drücke uns allen die Daumen, dass wir diese schwierige Zeit bald überstanden haben!“

11 Uhr: Berliner Bibliotheken stellen Inhalte kostenlos zur Verfügung

E-Books, Filme, Musik, Lexika und Datenbanken: Aufgrund der Corona-Pandemie stellt der Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) seine digitalen Inhalte ab sofort den Nutzern kostenlos zur Verfügung. Der entsprechende Ausweis kann unter www.voebb.de gebucht werden, teilte die Senatskulturverwaltung am Dienstag mit. „Gerade jetzt benötigen die Menschen in Berlin die Unterstützung ihrer Bibliotheken. (...) Der kostenfreie Ausweis ist das richtige Signal: Unsere Bibliotheken sind für alle da, auch jetzt“, so Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke).

10.47 Uhr: Senatskulturverwaltung vereinfacht Zuwendungsrecht

Die Senatskulturverwaltung hat im Zusammenhang mit der Corona-Krise die bürokratischen Hürden für Projektförderungen abgesenkt. So könnten zum Beispiel bei Absagen von Veranstaltungen die bereits angefallenen Kosten als zuwendungsfähige Ausgabe anerkannt werden, teilte die Behörde mit. Das gleiche gelte für ausfallbedingte Mehrkosten wie Hotel-Stornierungen. Auch Ausfallhonorare in Höhe von 60 Prozent (mit Kindern: 67 Prozent) dürften gezahlt werden, sofern der Stichtag 15. März berücksichtigt werde. Der komplette Katalog der Verfahrenserleichterung finden sich hier.

10.33 Uhr: Inhaftierte in Cottbus verbarrikadierten sich in ihren Zellen

In der Justizvollzugsanstalt Cottbus-Dissenchen soll es am Montagabend Proteste von Gefangenen gegeben haben. Rund 15 Inhaftierte hätten sich in ihren Zellen verbarrikadiert, bestätigte das Brandenburger Justizministerium dem RBB. Zuvor hatte die "Lausitzer Rundschau" über den Vorfall berichtet. Hintergrund der Proteste soll demnach die Corona-Krise sein. Laut Justizministerium hätten die Gefangenen ihre Türen mit zusammengeknoteten Bettlaken versperrt und bessere Hygiene-Standards eingefordert. Der Konflikt soll nach Gesprächen mit der Gefängnisleitung beigelegt worden sein, hieß es weiter. Ob auf die Forderungen der Inhaftierten eingegangen worden ist, war zunächst nicht bekannt.

10.20 Uhr: So hält sich Ex-Hertha-Profi Arne Friedrich zu Hause fit

Arne Friedrich hält sich in der Corona-Krise auch ohne klassische Sportgeräte zuhause fit. Der frühere Hertha-Profi setzt dabei auf Flaschen oder Koffer. Gerade jetzt sei es wichtig, das Immunsystem durch leichte Übungen zu stärken und so die Gesundheit zu fördern, so Friedrich.

10.09 Uhr: Die Corona-Bilanz der Berliner Polizei vom Montag und aus der Nacht

Rund 280 Polizeikräfte haben am Montag in der Zeit zwischen 6 und 18 Uhr Corona-Kontrollen durchgeführt. Die Beamten überprüften 18 Objekte sowie 39 Personen im Freien. Insgesamt leiteten die Einsatzkräfte acht Straf- und 16 Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Verstößen gegen die Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus ein, wie die Polizei mitteilte.

Zwischen 18 und 6 Uhr überprüften rund 150 Einsatzkräfte die Einhaltung der Verordnung. Sie kontrollierten vier Objekte und 17 Personen im Freien und leiteten drei Straf- und neun Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

10 Uhr: Einbruch auf dem Berliner Arbeitsmarkt befürchtet

Die Corona-Pandamie wird aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit den Aufschwung auf dem Berliner Arbeitsmarkt abwürgen. Bis Mitte März habe es die übliche Frühjahrsbelebung geben, dann sei der Einbruch gekommen, teilte die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg am Dienstag mit. „Dann führten die Corona-Einschränkungen in weiten Teilen der Wirtschaft zu einer Vollbremsung“, sagte Direktionsleiter Bernd Becking. „Viele Unternehmen haben Kurzarbeit angezeigt.“ Die Agentur sprach von einem noch nie erlebten plötzlichen Umschlag. In Zahlen lasse sich dieser noch nicht ausdrücken.

Bis zum Stichtag am 12. März war die Arbeitslosigkeit in der Hauptstadt weiter gesunken. 154.249 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet, 2341 weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkt auf 7,9 Prozent. Das war 0,1 Prozentpunkt mehr als vor einem Jahr.

9.45 Uhr: Berliner Theaterwerkstätten nähen Masken für Altenheime

Foto: dpa

Schneider Eric De Bastos näht in der Werkstatt vom Bühnenservice Berlin Atemschutzmasken aus Baumwolle. Derzeit werden in der zentralen Theaterwerkstatt der Opernhäuser nicht nur Kostüme geschneidert, sondern auch Schutzmasken aus Baumwolle auf Bestellung für Altenheime gefertigt. Rund 700 Masken haben die Schneider in einer Woche hergestellt.

9.33 Uhr: Zahl der Corona-Infizierten bei der Berliner Feuerwehr bleibt stabil

Die Zahl der Corona-Infizierten bei der Berliner Feuerwehr ist seit Tagen mit neun stabil. Dafür steigt die Zahl der Rettungskräfte, die daneben in häuslicher Quarantäne sind. Mit Stand von Montagnachmittag, 17.22 Uhr, sind es 250 und damit acht mehr als am Vortag. 149 davon befinden sich auf amtsärztliche Anordnung in Isolation, 78 folgen einer amtsärztlichen Empfehlung, und 23 sind von der Arbeit befreit worden. Seit Bekanntwerden des ersten Corona-Falls in Berlin am 1. März führte die Feuerwehr 171 Transporte durch.

8.45 Uhr: BVG schränkt Verkehr weiter ein

Die Corona-Krise hat weitere Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Die U-Bahnlinie U3 verkehrt nur noch zwischen den Bahnhöfen Krumme Lanke und Nollendorfplatz. Die Buslinien X36, X49, 218, 291 und 380 wurden eingestellt. Alle Haltestellen werden aber, bis auf die der Linie 218, auch von anderen Bussen bedient.

7.39 Uhr: Offenbar doch nur 500 Betten in geplanter Corona-Klinik

Das geplante Corona-Krankenhaus auf dem Berliner Messegelände soll offenbar nur 500 Betten umfassen. Das berichtet der RBB. Zuvor war die Rede von 1000 Betten gewesen, die in der provisorischen Klinik in Halle 26 entstehen sollen. Insgesamt sollen in Berlin aber bis zu 1000 Betten für leichtere Erkrankungsfälle eingerichtet werden, wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) angekündigt hatte.

+++ Montag, 30.03.2020 +++

21 Uhr: Bayer will Testlabor in Berlin aufbauen

Im Kampf gegen die Corona-Krise stellt der Pharmakonzern Bayer Geräte und Personal für die Diagnostik zur Verfügung. Medizinische Mitarbeiter aus dem Bereich „Pharmaceuticals“ dürften sich bis zu vier Wochen bezahlt freistellen lassen, um sich an der Virus-Bekämpfung zu beteiligen, teilte der Leverkusener Konzern am Montag mit. 140 Mitarbeiter hätten sich bereits gemeldet, um in einem Testlabor mitzuarbeiten, das Bayer in Berlin aufbauen will. Außerdem will das Unternehmen 40 Geräte bereitstellen, mit denen Corona-Tests ausgewertet werden können. Damit sollen in Berlin pro Tag bis zu 1000 Tests auf das Coronavirus durchgeführt werden.

20.41 Uhr: Corona-Infektionen in Brandenburg steigen auf 894

In Brandenburg hat sich die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen bis zum Montagnachmittag auf 894 erhöht (Stand: 16.00 Uhr). Innerhalb von 24 Stunden kamen 61 neue Fälle hinzu, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte. 65 Covid-19-Patienten werden im Krankenhaus behandelt, 18 von ihnen werden künstlich beatmet.

Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung sind laut der aktuellsten Statistik des Gesundheitsministeriums vier Todesfälle in Brandenburg gemeldet. Noch nicht erfasst waren darin drei Todesfälle in Potsdam, von denen ein Stadtsprecher am Abend berichtete. Demnach sind am Montag zwei Männer und eine Frau - alle mit Vorerkrankungen - gestorben, die auch mit dem Coronavirus infiziert waren.

19.44 Uhr: Quarantäne-Unterkunft für Flüchtlinge kommt

Berlin richtet eine Quarantäne-Unterkunft für Flüchtlinge ein, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Dafür wird in wenigen Tagen die Container-Unterkunft an der Buchholzer Straße in Pankow wieder in Betrieb genommen.

Bis zu 300 infizierte Menschen können dort untergebracht werden. Die Bewohner dürfen das Gelände in Französisch-Buchholz während der Quarantäne nicht verlassen. Schwer Erkrankte sollen aber in Krankenhäuser gebracht werden.

„Menschen in Quarantäne können sich in der neuen Unterkunft besser bewegen“, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke). „Sie sind dort räumlich besser voneinander getrennt als in Gemeinschaftsunterkünften.“ In den Wohncontainern gibt es separate Wohneinheiten mit eigenen Sanitärbereichen und Kochgelegenheiten. Die Unterkunft an der Buchholzer Straße ist seit dem vergangenen Sommer geschlossen.

19.03 Uhr: Zahl der Infizierten in Berlin steigt auf 2581

In Berlin gibt es derzeit 2581 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Das sind 119 mehr als am Sonntag.

1370 Personen sind männlich, 1204 weiblich. Bei sieben Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 381 Personen, davon werden 84 intensivmedizinisch behandelt. Das ist ein Anstieg von 14 Personen im Vergleich zu gestern. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. 13 an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Patientinnen und Patienten sind bislang verstorben, gestern waren es elf. 1055 Erkrankte sind bereits wieder genesen.

18.39 Uhr: Experten regen Verfassungsänderung für Notparlament an

In die Debatte um ein Berliner Notparlament in Corona-Zeiten kommt womöglich Bewegung. In einem Gutachten stellt der wissenschaftliche Dienst des Abgeordnetenhauses klar, dass die Verfassung geändert werden muss, um die Beschlussfähigkeit des Parlaments auch dann sicherzustellen, wenn viele Mitglieder an dem neuartigen Coronavirus erkranken sollten.

Konkret schlagen die Juristen in ihrer Ausarbeitung die Streichung von Artikel 43, Absatz 1 der Landesverfassung vor. Dort steht, dass „mehr als die Hälfte“ der Abgeordneten im Plenum anwesend sein muss, damit die Abstimmungen und Beschlüsse dort gültig sind. Dann könnten in der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses Regelungen getroffen werden, ab wann das

hohe Haus beschlussfähig ist. Das könnte etwa gelten, wenn mehr als ein Viertel der Abgeordneten anwesend ist - so ist es jetzt zeitlich befristet im Bundestag, geplant zudem im Brandenburger Landtag.

17.07 Uhr: Woidke will Ausgehbeschränkungen verlängern

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will die Ausgehbeschränkungen wegen der Corona-Krise um zwei Wochen verlängern. Die Festlegungen auch zum Aufenthalt im öffentlichen Raum sollten bis 19. April gehen, damit befasse sich das Kabinett am Dienstag, teilte die Staatskanzlei mit.

16.23 Uhr: Unternehmerverbände fürchten langen Stillstand

Aus Sicht vieler Unternehmen könnten die Einschränkungen wegen der Corona-Kise weitreichende Folgen haben. „Die Unternehmen tun alles, um die Krise zu bewältigen und die Beschäftigung zu sichern“, sagte Christian Amsinck, der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. Er fügte jedoch hinzu: „Je länger der Stillstand dauert, desto schwieriger wird das.“

Jetzt müsse alle Kraft darauf gerichtet werden, die Folgen des Corona-Shutdowns - so gut es geht - in Grenzen zu halten. „Im Bereich Bau sollten die Ämter prüfen, die Sanierung von Straßen oder Schulen vorzuziehen. Auch Anträge und Genehmigungen müssen trotz Krise so rasch wie möglich bearbeitet werden.“

16.14 Uhr: Flughafen Tegel bleibt vorerst offen

Der Flughafen Tegel bleibt vorerst geöffnet. Das beschloss die Gesellschafterversammlung am Montag auf einer Telefonkonferenz. Demnach will die Geschäftsführung zunächst die weitere Entwicklung der Corona-Krise abwarten, bevor sie nach Ostern über eine entsprechende Entscheidung erneut beraten will.

Damit stellten sich die Gesellschafter gegen den Aufsichtsrat, der den Antrag auf eine sofortige temporäre Schließung befürwortete. „Einem weitergehenden Petitum des Aufsichtsrats auf sofortige Antragstellung wurde von den Gesellschaftern nicht gefolgt“, heißt es in einer Mitteilung der Flughafengesellschaft (FBB). Weitere Infos zur Entscheidung lesen Sie hier.

15.48 Uhr: BVG dankt allen Fahrerinnen und Fahrern per Funkspruch

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) dankten am Wochenende ihren Fahrern. Am Sonnabend und Sonntag wendete sich Betriebsvorstand Rolf Erfurt per Funkspruch an alle seine Mitarbeiter. Die Durchsage wurde vereinzelt auch auf Bahnhöfen durchgegeben. Hier der Wortlaut:

„Liebe Kollegin, lieber Kollege, hier ist Rolf Erfurt, Ihr Vorstand Betrieb. Ich möchte mich zum Ende der Woche bei Ihnen bedanken. Einmal dafür, dass viele von Ihnen Vorschläge eingereicht haben, wie wir Ihre Sicherheit noch verbessern können. Diese setzen wir nun sukzessive um. Bedanken möchte ich mich aber auch bei Ihnen, dass Sie in diesen turbulenten Zeiten Berlin weiter in Bewegung halten. Berlin braucht die BVG, und wir brauchen Sie. In diesem Sinne: Allzeit gute Fahrt und einen ruhigen Dienst, Ihr Rolf Erfurt.“

15.43 Uhr: AfD - Einschränkungen nur begrenzte Zeit möglich

Die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Krise müssen nach Überzeugung der Berliner AfD zeitlich klar begrenzt sein. Solche Einschränkungen seien nur für einen gewissen Zeitraum möglich und sollten deshalb schrittweise gelockert werden, erklärte der AfD-Gesundheitsexperte Herbert Mohr. Die AfD habe die Entscheidung des Senates für eine Verordnung zu Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen mitgetragen. „Das kann zwei, maximal vier Wochen von der Gesellschaft geleistet werden“, so Mohr.

15.21 Uhr: Infektionstempo gebremst? Analyse erst Mitte April möglich

Ob sich das Verbreitungstempo bei den Ansteckungen mit dem Coronavirus in Berlin bereits verringert, lässt sich nach Einschätzung von Innensenator Andreas Geisel (SPD) derzeit nicht seriös feststellen. „Das kann man tatsächlich erst Mitte April beurteilen“, sagte Geisel am Montag und verwies auf entsprechende Analysen der Experten. „Im Moment beobachten wir ein Abschwächen der Infektionskurve, jedenfalls bei den sichtbaren Infektionen.“ Die Dunkelziffer kenne man ja nicht. Allerdings würden viele Tests negative Ergebnisse zeigen. „So dass die Dunkelziffer wahrscheinlich gar nicht so groß ist, wie manche befürchten. Weil wir relativ schnell gehandelt haben.“

13.26 Uhr: Ausgangsbeschränkungen gelten wohl auch nach dem 5. April

Die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus werden vermutlich auch noch nach dem 5. April gelten. „Der gesunde Menschenverstand sagt, dass man davon ausgehen muss, dass es eine Verlängerung gibt“, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montag im Innenausschus des Abgeordnetenhauses. Der Senat hatte die in der Eindämmungsverordnung enthaltenen Vorschriften zu den Ausgangsbeschränkungen zunächst bis zum 5. April befristet. Geisel geht offenbar davon aus, dass der Senat diese Frist verlängern wird. Die übrigen Regelungen der Verordnung gelten bis einschließlich 19. April.

13 Uhr: Regierungskreise - Flughafen Tegel soll erst mal in Betrieb bleiben

Über eine mögliche vorübergehende Schließung des Berliner Flughafens Tegel soll nun erst in der zweiten April-Hälfte entschieden werden. Am Montag sollte noch kein entsprechender Antrag gestellt werden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. Auch die „B.Z.“ und der „Tagesspiegel“ hatten berichtet, dass der Flughafen zunächst in Betrieb bleiben soll, obwohl die Passagierzahlen in der Corona-Krise eingebrochen sind. Berlin wollte den Luftverkehr deshalb vorübergehend am Standort Schönefeld konzentrieren, um Kosten zu vermeiden.

Vertreter des Bundes und der Länder Berlin und Brandenburg als Gesellschafter der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg berieten am Montag über die Lage. Thema der Gesellschafterversammlung dürften auch mögliche Finanzhilfen für die Flughafengesellschaft sein. Der Aufsichtsrat hat schon zugestimmt, Hilfen zu beantragen.

12.58 Uhr: Verordnung zu Ausgangsbeschränkungen bald vor Gericht?

Die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus könnten schon bald auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft werden. Der Berliner Rechtsanwalt Matthias Lehnert hat hierzu einen Normenkontrolleilantrag beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg eingereicht. Lehnert will damit erreichen, dass eine in der Senatsverordnung enthaltene Regelung, nach der das Verlassen der Wohnung zum Besuch eines Rechtsanwalts einen „dringend erforderlichen Termin“ erfordert, bis zu einer endgültigen Entscheidung vorläufig ausgesetzt wird.

12.55 Uhr: Berliner Wasserbetriebe bieten Klopapier-Rechner an

Die Berliner Wasserbetriebe (BWB) haben einen Klopapier-Rechner erstellt, aus dem hervorgeht, wie lange der eigene Toilettenpapier-Vorrat ausreicht. Der Rechner ist eine Reaktion auf die vielfachen Klopapier-Hamsterkäufe, die in den vergangenen Tagen angesichts der Corona-Krise zu beobachten waren. Über vier Schieberegler kann man festlegen, wie viele Lagen das eigene Klopapier hat, wie groß der Vorrat ist, wie oft man durchschnittlich am Tag aufs Klo geht und wie viele Personen im eigenen Haushalt leben. Auf Grundlage dieser Zahlen gibt der Rechner an, wie lange der eigene Vorrat reicht. Zugleich zeigen die Wasserbetriebe auf ihrer Seite, welche Alternativen es zum klassischen Klopapier gibt. Der Rechner hat einen ernsten Hintergrund: Wenn die Berliner in akuter Klopapier-Not verstärkt Ersatzprodukte wie Taschentücher, Küchenrollen und Feuchttücher nutzen, können sich in der Kanalisation sogenannte Zöpfe bilden, die Pumpen verstopfen können.

12.31 Uhr: Innensenator Geisel verteidigt Ausgangsbeschränkungen

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Senatsverordnung zur Eindämmung des Coronavirus und den darin enthaltenen Ausgangsbeschränkungen zurückgewiesen. Die Verordnung sei dringend erforderlich und gedeckt durch die Einschätzung von Experten des Robert-Koch-Instituts. „Und sie steht nach Einschätzung des Senats vollumfänglich mit der geltenden Rechtsordnung im Einklang“, sagte Geisel am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Das Infektionsschutzgesetz erlaube zum Schutz vor Ansteckungen auch Maßnahmen gegen gesunde Personen. Der FDP-Abgeordnete Marcel Luthe hatte im Ausschuss zuvor Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Verordnung geäußert. Zur Kritik des Linke-Abgeordneten Niklas Schrader an dem Verbot, draußen zu "verweilen", sagte Geisel: „Viele kleinere Zweiergruppen ergeben eben eine riesengroße Menschenmenge und entsprechend ergibt sich auch ein Ansteckungsrisiko.“

12.23 Uhr: Gesundheitssenatorin Kalayci zu Schutzkleidung: „Die Not ist groß“

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hat Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Schutzkleidung für Klinikpersonal eingeräumt. „Der Markt ist leer gefegt und höchst schwierig, weil Schutzkleidung international Mangelware ist und die Lieferketten nicht funktionieren“, sagte die SPD-Politikerin in einem Interview mit dem Tagesspiegel. „Es gibt auf der Bundesebene und auf der Landesebene zentrale Beschaffung. In den nächsten Tagen und Wochen hoffe ich auf Lieferungen. Die Not ist groß.“

Die Lieferengpässe ließen sich überwinden, wenn mehr Schutzausrüstung produziert werde, so die Senatorin. „Am Besten im Inland. Der Bedarf ist international weit größer, als es die Produktionskapazitäten hergeben.“ Die Ausstattung von Praxen und Krankenhäusern mit Schutzkleidung sei nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland schlecht. „Nicht alle Bereiche haben für eine eventuelle Pandemie Vorräte gehalten“, sagte Kalayci. „Die Krankenhäuser: für einige Wochen bis einige Monate. Im Bereich der niedergelassenen Ärzte: gar keine Bevorratung. Für die Gesundheitsämter gibt es Vorrat. Nun sind alle kalt erwischt.“

12.01 Uhr: Corona-Klinik auf dem Messegelände - Ausbau gestartet

Auf dem Messegelände hat am Montag der Ausbau für das dort geplante Corona-Behandlungszentrum begonnen. Das sagte Projektkoordinator Albrecht Broemme im RBB. Es gelte dabei, Sicherheitsauflagen einzuhalten und die beteiligten Bauarbeiter vor Corona-Ansteckungen zu schützen, so Broemme.

Erste medizinische Geräte und Betten für das Behandlungszentrum würden noch in dieser Woche erwartet, sagte Broemme weiter. "Die entsprechende Bestellung des Landes Berlin wird zunächst in der Julius-Leber-Kaserne eingelagert, weil sie dort sicher aufgehoben ist."

Insgesamt werden zwischen 600 und 800 medizinische Fachkräfte benötigt. Es sei erfreulich, wie viele Menschen sich dafür schon gemeldet hätten, so Broemme. "Vom Bäcker, der uns Brezeln anbietet bis zu Menschen, die sagen, ich habe jetzt Zeit oder ich habe Erfahrung auf diesem Gebiet. Da zeigt sich Berlin von seiner besten Seite", so der Projektkoordinator. Bei ihm selbst hätten sich 120 Menschen beworben. Am Montag trete ein Team zusammen, das die Bewerbungen auswerte.

Der offizielle Startschuss soll laut Senatsgesundheitsverwaltung am Mittwoch erfolgen. Demnach plant Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwochmittag (13.30 Uhr) eine Ortsbegehung mit Projektleiter Albrecht Broemme.

11.53 Uhr: Anstieg der Corona-Fälle deutlich weniger steil

Vier Wochen nach der ersten bestätigten Coronavirus-Infektion in Berlin und zwei Wochen nach ersten drastischen Einschränkungen hat sich der Anstieg der Meldezahlen deutlich abgeschwächt. Zwar gibt es inzwischen 2462 bestätigte Fälle (Stand: 29.3.). Aber der prozentuale Anstieg von Tag zu Tag lag zuletzt deutlich niedriger als in den Wochen davor, wie eine Auswertung der vom Senat veröffentlichten Tageszahlen durch die Deutsche Presse-Agentur ergeben hat. Entsprechend wurde die sogenannte Verdoppelungszeit, also die Anzahl von Tagen, in denen sich die Fallzahlen verdoppeln, immer länger. Etwas schneller steigen allerdings die Zahlen der Menschen, die im Krankenhaus liegen oder dort auf Intensivstationen behandelt werden müssen.

11.47 Uhr: Berliner Abgeordnete kritisieren Senatsverordnung zum Coronavirus

An der Verordnung des Senats zur Eindämmung des Coronavirus regt sich Kritik. Der FDP-Politiker Marcel Luthe bezweifelte am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses, ob die Verordnung den rechtlichen Voraussetzungen des Infektionsschutzgesetzes genügt. Laut Gesetz dürfe sich – so Luthe – eine Verordnung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes nur gegen Personen richten, die krank, krankheits- oder ansteckungsgefährdet seien. „Der Senat muss prüfen, ob und welche milderen Mittel zur Verfügung stehen, statt die ganze Stadt lahmzulegen, etwa das verpflichtende Tragen von Atemschutzmasken im öffentlichen Raum“, sagte Luthe. Der Linke-Abgeordnete Niklas Schrader äußerte Kritik an der Vorschrift, dass Berliner ihre Wohnungen zwar verlassen dürften, um sich draußen zu bewegen, aber nicht draußen „verweilen“ dürften. „Ich verstehe nicht, warum man sich im Park nicht auf einer Decke niederlassen darf“, sagte Schrader.

11.39 Uhr: Polizeipräsidentin hält Ausfälle bei Polizei für noch "gut verkraftbar"

Bei der Berliner Polizei haben sich bisher 26 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. 67 Polizisten befinden sich in amtsärztlich verordneter Quarantäne. 353 weitere Mitarbeiter der Behörde sind vorsorglich in häuslicher Isolation. 50 Beamte sind wieder in den Dienst zurückgekehrt. Polizeipräsidentin Barbara Slowik bezeichnete diese Zahlen angesichts von insgesamt 26.000 Mitarbeitern der Polizei als noch „gut verkraftbar“. Die Zahl der Einsätze sei deutlich gesunken, beispielsweise weil sich die Beamten nicht mehr um Großveranstaltungen, Demonstrationen oder Fußballspiele kümmern müssten.

11.27 Uhr: Corona-Infektionen in Brandenburg steigen auf 846 - 104 neue Fälle

In Brandenburg hat sich die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen auf 846 erhöht (Stand: 8 Uhr). Innerhalb von 24 Stunden kamen 104 neue Fälle hinzu, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. 65 Covid-19-Patienten werden im Krankenhaus behandelt, 16 von ihnen werden künstlich beatmet. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung sind vier Todesfälle in Brandenburg gemeldet.

Die meisten Infektionen mit Sars-CoV-2 sind nach Angaben des Ministerium in der Stadt Potsdam registriert. Dort wurden 109 Menschen positiv auf den Erreger getestet. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark verzeichnete 98 Fälle, gefolgt vom Landkreis Oberhavel mit 91 nachweislich Infizierten. Die geringste Zahl an Fällen meldete die Stadt Frankfurt (Oder) mit sechs Fällen, gefolgt vom Landkreis Prignitz mit neun.

Das Ministerium wies auf einen umfangreichen Datenabgleich hin, der am Sonntag erfolgt sei. Dadurch sei es zu einer überdurchschnittlichen Erhöhung der Fallzahlen gekommen, die zum Teil an der unzureichenden Erfassung der letzten Tage liege. Statistische Ungenauigkeiten seien unvermeidbar. Für die Bewertung der Corona-Lage sei die Fallzahlentwicklung über einen längeren Zeitraum relevant.

11.22 Uhr: Berliner Polizisten werden angespuckt und angehustet

Die meisten Berliner halten sich nach Einschätzung der Polizei an die Rechtsverordnung zur Eindämmung des Coronavirus. „Die Berliner Bevölkerung verhält sich in weiten Teilen vorbildlich“, sagte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Es gebe aber Einzelfälle, denen Polizisten absichtlich angespuckt oder angehustet worden seien. „Wir werden das als gefährliche Körperverletzung ahnden“, sagte Slowik. Nach einer illegalen Demonstration am Kottbusser Tor hätten Beamte Strafanzeigen geschrieben. Zu der Versammlung wurden 250 Teilnehmer erwartet. Beim Eintreffen der Beamten hätte sich die Ansammlung aber in Kleingruppen aufgelöst. „Warum man sich mit 250 Menschen versammeln muss in einer Pandemie, entzieht sich gänzlich meinem Verständnis“, sagte Slowik.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte im Innenausschuss, die Berliner Bevölkerung verhalte sich in der Coronakrise zunehmend vernünftiger. Es habe mit der Akzeptanz und Durchsetzung der zahlreichen Verbote anfangs Anlaufschwierigkeiten gegeben, sagte Geisel. „Polizei und Ordnungsämter mussten in nicht unerheblichen Umfang tätig werden.“ Es seien viele Strafverfahren etwa gegen Geschäftsbetreiber eingeleitet worden.

In der vergangenen Woche habe sich die Lage aber deutlich beruhigt, sagte Geisel. Abgesehen von Einzelfällen habe es auch am Wochenende nicht die befürchteten Konflikte gegeben. „Diese Botschaft ist bei den Berlinern angekommen.“ Die Akzeptanz sei insgesamt sehr hoch. Bei Ermahnungen durch Polizisten hätten die Menschen größtenteils mit Verständnis reagiert. „Wir beobachten sehr verantwortungsbewusstes und solidarisches Verhalten.“

11.16 Uhr: Finanzsenator Kollatz - Erster Nachtragshaushalt umfasst rund eine Milliarde Euro

Der geplante erste Nachtragshaushalt zur Bewältigung der Corona-Krise in Berlin dürfte nach Einschätzung von Finanzsenator Matthias Kollatz zusätzliche Ausgaben von einer Milliarde Euro oder mehr umfassen. Einfließen sollen etwa 100 Millionen Euro für das neue Notfallkrankenhaus auf dem Messegelände sowie neue Ausrüstung und Schutzkleidung, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Zudem benötigten die landeseigene Messe und die Flughafengesellschaft, die Berlin, Brandenburg und dem Bund gehört, Finanzspritzen von jeweils bis zu 100 Millionen Euro. Hinzu kommen nach den Worten des Senators noch bis zu eine Milliarde Euro für die Hilfspakete des Landes für die Wirtschaft. Finanziert werden soll das im wesentlichen über Kredite, da die Schuldenbremse wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt ist.

Momentan hat der 2019 beschlossene Doppelhaushalt ein Volumen von 31 Milliarden Euro für das laufende und von 32,3 Milliarden Euro für das kommende Jahr.

10.58 Uhr: Mann will wegen Ansteckungsgefahr allein im Aufzug fahren und wird geschlagen

Ein 55-Jähriger ist am Sonntagnachmittag von einem Unbekannten geschlagen und fremdenfeindlich beleidigt worden, nachdem er darum gebeten hatte, wegen der Ansteckungsgefahr allein in einem Aufzug zu fahren. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 17.30 Uhr im Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses an der Huttenstraße in Moabit. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, die nicht behandelt werden mussten. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.

Gestern wurde ein Mann in #Moabit fremdenfeindlich beleidigt und geschlagen, weil er sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu #COVID19 halten wollte. Er bat zwei Männer darum, nicht zu ihm in den Fahrstuhl einzusteigen und wurde daraufhin attackiert.#coronavirus — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) March 30, 2020

10.53 Uhr: Lehrer erhalten Zugriff auf zusätzliches Unterrichtsmaterial

Berliner Lehrer können während der Schulschließung unkompliziert an zusätzliches Unterrichtsmaterial kommen. Das teilte die Senatsbildungsverwaltung am Montagvormittag mit. Das Institut für Schulqualität (ISQ) an der Freien Universität habe dafür vier Download-Portale eingerichtet: für Grundschulen, Schulen mit Sekundarstufe I, Schulen mit Sekundarstufe II sowie für berufliche Schulen. Die Materialien wurden am Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM) entwickelt und können in Berlin und Brandenburg zum Einsatz kommen. Die Nutzung sei kostenlos, allerdings befindet sich dieses neue Unterrichtsmaterial hinter der Passwortschranke des ISQ. Über die Schulleitung gelangt es an die Lehrkräfte. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) sagte dazu: „Durch die aktuellen Schulschließungen bekommt das digitale Lernen an Berliner Schulen neuen Schub. Wichtig ist, dass dabei auch abwechslungsreiches Unterrichtsmaterial zum Einsatz kommt. Das gelingt hier auch dank unserer engen Kooperation mit unserem Nachbarland Brandenburg.“ Das ISQ hat zudem eine Hotline unter 030 / 83 85 83 50 eingerichtet, an die sich Lehrkräfte wenden können, wenn sie Fragen zum Lehrmaterial haben.

Zum Thema Unterricht zu Hause hat das Schulpsychologische Beratungs- und Unterstützungszentrum Pankow zudem eine hilfreiche Broschüre mit lebensnahen Tipps für Eltern und Erziehende bereitgestellt, die auf der Homepage der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie eingestellt ist.

10.34 Uhr: Berliner Polizei mit Corona-Bilanz vom Sonntag und aus der Nacht

Polizisten haben am Sonntag bei Kontrollen der Corona-Regel in Berlin zwei Objekte und 94 Personen im Freien überprüft. Dabei wurden in der Zeit zwischen 6 und 18 Uhr 21 Ordnungswidrigkeitenverfahren und neun Strafverfahren eingeleitet. 350 Beamte waren im Einsatz, wie die Polizei am Montag mitteilte.

In der Nacht zu Montag kontrollierten die Beamten vier weitere Objekte und 98 Personen im Freien. In der Folge wurden acht Strafverfahren und 31 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auch in der Nacht waren 350 Beamte im Einsatz.

Seit dem 14. März 2020, 18 Uhr, führte die Polizei Berlin damit insgesamt 1868 objektbezogene Überprüfungen sowie 1127 Überprüfungen im Freien durch. In 811 Fällen wurden sofortige Schließungen der Objekte angeordnet. Insgesamt stellten die Polizeikräfte bisher 793 Verstöße fest.

7.31 Uhr: Berliner Schaubühne meldet Kurzarbeit an

Die Stilllegung des Kulturbetriebs wegen des Coronavirus trifft auch die Berliner Schaubühne hart. „Was uns im Moment am meisten umtreibt, ist die Frage: Wie lange wird es dauern?“, sagte der künstlerische Leiter Thomas Ostermeier (51). „Wenn dieser Zustand möglicherweise wirklich ein Jahr anhält, dann sieht die Welt danach nicht mehr so aus wie vorher.“ Der Theaterbetrieb sei heruntergefahren und für fast alle Mitarbeiter Kurzarbeitergeld beantragt worden.

6.48 Uhr: Offenbar Betrugsversuche bei Corona-Soforthilfen

Es soll bei den Antragsverfahren für die Corona-Hilfen für kleine Unternehmen und Selbstständigen, welche die Investitionsbank Berlin (IBB) auszahlt, Betrugsversuche gegeben haben. Das berichtete das RBB Inforadio. Mitarbeitern sollen fehlende oder ungültige Angaben in den Anträgen aufgefallen sein. Es ist noch nicht klar, um wie viele Anträge es sich handelt.

+++ Sonntag, 29. März 2020 +++

21.52 Uhr: Kalayci - Covid-19-Krankenhaus soll im April/Mai startklar sein

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat angekündigt, dass das Corona-Notfallkrankenhaus mit 1000 Betten auf dem Messegelände Ende April/Anfang Mai betriebsbereit sein wird. "Ich denke, im April, Mai können wir dort starten", sagte Kalayci im RBB. Die Gesundheitssenatorin versicherte, dass die weitere Versorgung mit Schutzanzügen, Masken und Handschuhen gesichert sei. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und niedergelassene Ärzte erhielten das benötigte Material. An die Berlinerinnen und Berliner gerichtet sagte Kalayci: "Wir sind noch lange nicht über den Berg und müssen uns weiter disziplinieren."

20.15 Uhr: 98 neue Fälle in Brandenburg

In Brandenburg haben sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums bislang nachweislich 833 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Bis Sonntagnachmittag (16 Uhr) seien innerhalb von 24 Stunden 98 neue Fälle hinzugekommen, teilte das Ministerium in Potsdam mit. 65 Covid-19-Patienten liegen im Krankenhaus, 16 von ihnen werden künstlich beatmet. Vier Todesfälle sind in Brandenburg im Zusammenhang mit der Viruserkrankung gemeldet.

Die meisten Infektionen mit Sars-CoV-2 sind dem Ministerium zufolge in der Stadt Potsdam registriert, wo 109 Menschen positiv auf den Erreger getestet wurden. 98 Fälle verzeichnete der Landkreis Potsdam-Mittelmark, 84 der Landkreis Oberhavel. Mit sechs Fällen meldete die Stadt Frankfurt (Oder) die geringste Anzahl, gefolgt vom Landkreis Prignitz mit neun.

19.28 Uhr: Zahl der Infizierten in Berlin steigt auf 2462

In Berlin ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus um 125 Fälle auf 2462 gestiegen. Das gab die Senatsverwaltung am Sonntag (Stand: 16.30 Uhr) bekannt. Elf Menschen sind bislang in der Hauptstadt nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 1307 der infizierten Personen sind den Angaben zufolge männlich, 1150 weiblich. Bei fünf Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Am stärksten betroffen ist der Bezirk Mitte mit 398 Fällen (plus 31). Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 312 Personen, davon werden 70 intensivmedizinisch betreut.

17.33 Uhr: Coronavirus einziges Thema im Innenausschuss

Der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses befasst sich am Montag (10.30 Uhr) erneut mit der Gefahr durch das Coronavirus und Möglichkeiten der Eindämmung. Das ist der einzige inhaltliche Tagesordnungspunkt. Dabei wird es voraussichtlich auch um die Maßnahmen und Kontrollen der Polizei in den vergangenen Tagen und besonders am Wochenende gehen.

Der Innenausschuss ist einer der wenigen Ausschüsse, der weiter tagt - wenn auch mit einer verringerten Zahl an Teilnehmern und großen Abständen zwischen den einzelnen Politikern.

15.44 Uhr: Falsche Polizisten mit Anrufen nicht erfolgreich

Die Anrufe falscher Beamter haben die Polizei am Freitag und Samstag in Atem gehalten. Wie die Polizeiinspektion Havelland am Sonntag mitteilte, hatten sich mehrere Bürger unabhängig voneinander gemeldet und mitgeteilt, dass sie am Freitagabend Anrufe von einer angeblichen Polizistin bekommen hätten. Im Gespräch wurde über eine Festnahme mehrerer Tatverdächtiger berichtet. Weiterhin wurde nach der Vermögenssituation der Angerufenen gefragt. Ähnliche Vorfälle gab es zur gleichen Zeit auch in Potsdam sowie aus den Bereichen Werder und Caputh. Keiner der Angerufenen ließ sich jedoch auf das Gespräch ein und es kam zu keinem Vermögensschaden.

15.20 Uhr: Investitionsbank will bis Montag 60.000 Anträge abwickeln

Die landeseigene Berliner Investitionsbank (IBB) wird trotz zahlreicher Probleme in der Online-Abwicklung der zahlreichen Anträge von Kleinstunternehmern und Selbständigen in diesen Tagen gewaltige Geldsummen auszahlen. Sie bitte für die Schwierigkeiten um Nachsicht und um Verständnis, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Sonntag der Berliner Morgenpost. Die IBB sei eine kleine Förderbank, deren Systeme bisher nicht auf einen solchen Ansturm eingerichtet waren. Die Mitarbeiter dort hätten Tag und Nacht programmiert, um die Technik zu stabilisieren.

Inzwischen bewältige das System der IBB 6000 Anträge in der Stunde, sagte Pop. Der Vorteil sei, dass ein online angenommener Antrag schnell zu einer Anweisung und Auszahlung des Geldes führe. Nach Einschätzung der IBB werde man bis Montag 60.000 Anträge abgewickelt haben. Daraus ergeben sich in der kommenden Woche Auszahlungen von 520 Millionen Euro. Im Durchschnitt gebe es für jeden 9000 Euro. 5000 davon kommen ohne weitere Bedingungen aus der Landeskasse. Der Rest ist vorgestrecktes Geld des Bundes, der für seine Zuschüsse etwas andere Kriterien anlegt als Berlin.

14.23 Uhr: 188.000 Schutzmasken in Brandenburg eingetroffen

Brandenburg hat vom Bund seine erste größere Lieferung an Schutzausrüstung in der Corona-Krise erhalten. Das teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Es handelt sich demnach um: 188.000 Operationsmasken, 51.600 Paar Untersuchungshandschuhe, 850 Pflegekittel, 2840 Atemschutzmasken der Schutzklasse FFP2 und 960 der Kategorie FFP3 sowie 500 Liter Handdesinfektionsmittel. Die Lieferung befinde sich an einer zentralen und bewachten Stelle im Land und werde mit Unterstützung der Polizei für die zügige Auslieferung - nach einem abgestimmten Verteilerschlüssel - an die Landkreise und kreisfreien Städte vorbereitet, hieß es.

13.55 Uhr: Sechs Corona-Patienten aus Frankreich in Berlin angekommen

Sechs schwerkranke Corona-Patienten aus Frankreich werden nun in der Berliner Charité intensivmedizinisch behandelt. Sie seien am Samstag mit zwei Flugzeugen aus Straßburg nach Berlin geflogen worden, teilten Senatskanzlei und Charité am Sonntag mit. Kurz vor Mitternacht kam demnach der letzte Patient an. Mehr dazu lesen Sie hier.

12.37 Uhr: Wieder Verstöße gegen die Corona-Regeln

Etwa 350 Polizisten haben am Sonnabend von 18 Uhr bis Sonntagfrüh 6 Uhr 379 Fälle, darunter 30 Objekte, überprüft. Es wurden 34 Straf- und 72 Ordnungswidrigkeitenverfahren geschrieben, weil gegen Corona-Regeln verstoßen wurde.

Am Sonnabend führten in der Zeit zwischen 6 Uhr und 18 Uhr rund 520 Beamte Kontrollen durch - ein Hauptaugenmerk lag auf Parks und Grünanlagen. Die Polizisten überprüften 103 Objekte und Zusammenkünfte im Freien. Eine geringe Anzahl von Gaststätten-Betreibern mussten aufgefordert werden, die Sitzgelegenheiten wegzuräumen. Ein Imbiss musste geschlossen werden, da die Abstandregelungen nicht eingehalten wurden. Insgesamt wurden 24 Straf- und 36 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

12.33 Uhr: Feuerwehr baut Rettungs- zu Intensivtransportwagen um

Die Berliner Feuerwehr erwartet eine Vielzahl von Intensivtransporten, die mit den vier bisher dafür zur Verfügung stehenden Wagen nicht zu schaffen ist. Aus diesem Grund werden drei Rettungswagen entsprechend umgebaut. Der erste sollte bereits ab Sonntagmorgen auf der Feuerwache Suarez in Charlottenburg im Dienst sein. Die anderen beiden sollen in den kommenden Tage in Mariendorf und Pankow folgen.

12.30 Uhr: Neun Corona-Infizierte bei der Berliner Feuerwehr

Die Zahl der Infizierten bei der Berliner Feuerwehr liegt mit Stand Freitag, 17.10 Uhr, weiterhin bei neun. Daneben befinden sich 208 weitere Einsatzkräfte in Quarantäne. Für 178 wurde die Isolation angeordnet, weil sie direkten Kontakt zu einem Infizierten hatten, 18 gelten als begründeter Verdachtsfall und zwölf warten noch auf ihr Testergebnis. Seit dem Bekanntwerden des ersten Falls in Berlin am 1. März hat die Feuerwehr 144 Infizierte transportiert.

11.30 Uhr: Mehr Brandenburger Familien erhalten Anspruch auf Kindernotbetreuung

In Brandenburg sollen in der Corona-Krise mehr Eltern Anspruch auf eine Notbetreuung für ihre Kinder in Schulen und Kitas bekommen. Das Sozialministerium teilte am Samstag mit, dass von nun an zum Beispiel auch Kinder in die Betreuung könnten, bei denen nur ein Elternteil im Gesundheits- oder Pflegebereich arbeitet. Bislang hatten nur Familien ein Anrecht auf die Betreuung, wenn beide Eltern in den Bereichen arbeiten.

10.59 Uhr: Notwendige Behandlungen sollen nicht aufgeschoben werden

Trotz der Corona-Krise sollen sich chronisch Kranke sowie Menschen z.B. mit Anzeichen auf Schlaganfall oder Herzinfarkt nicht scheuen, eine medizinische Behandlung in Anspruch zu nehmen. Laut Senatsverwaltung für Gesundheit verzeichnen Krankenhäuser, in denen Schlaganfall-Patienten versorgt werden, einen Rückfall. "Es ist davon auszugehen, dass viele Patienten mit leichten Schlaganfällen oder auch Herzinfarkten aus Angst vor einer Infizierung mit dem Coronavirus zu Hause bleiben", teilte die Senatsverwaltung mit. Das könnte die Gefahr einer fortschreitenden Erkrankung erhöhen. Mehr dazu lesen Sie hier.

10 Uhr: Mittlerweile 2360 Infizierte in Berlin

Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntagvormittag auf der Homepage, dass 2360 Menschen in Berlin mit dem Coronavirus infiziert sind.

6.56 Uhr: Flughafen Tegel könnte bis Ende Mai geschlossen werden - Entscheidung am Montag

Die Entscheidung über eine mögliche vorübergehende Schließung des Flughafens Tegel könnte am Montag fallen. Der starke Passagierrückgang in der Corona-Krise ist nach Regierungsangaben ein Thema der Gesellschafterversammlung der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg. Erwogen wird nach dpa-Informationen, Tegel zunächst bis Ende Mai zu schließen. Mehr dazu lesen Sie hier.

4.16 Uhr: Hotline für einsame Senioren in Corona-Krise nachgefragt

Die Nachfrage bei einer Berliner Hotline für einsame Senioren hat sich erhöht. An einzelnen Tagen hätten fünfmal mehr Menschen angerufen als zuvor, mehr als 160 statt 36. Man sei dabei, die Kapazitäten aufzustocken. Im Vergleich zur Zeit vor der Krise riefen nun etwas jüngere Menschen an, die noch keine lange Zeit der Einsamkeit hinter sich haben, so Initiatorin Elke Schilling. Es handle sich um eigentlich noch fitte und bewegliche Senioren. Angesichts der Einschränkungen im öffentlichen Leben und der Aufrufe, soziale Kontakte einzuschränken, machten sie nun aber die Erfahrung, allein zu sein. Hinzu komme die Unberechenbarkeit der weiteren Entwicklung. Es gebe bei Anrufern auch Ängste, selbst mit dem Coronavirus infiziert zu sein, so Schilling. Die Nummer ist: 0800 4708090. Die Hotline ist den Angaben zufolge zwischen 8.00 und 22.00 Uhr erreichbar. Dahinter stehen der Verein Silbernetz und der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg.

Die wichtigsten Meldungen von Sonnabend, 28. März 2020

- Amtsarzt: Berlins Infektionszahlen sind unterschätzt

- Senat rechnet mit längerer Gültigkeit der Corona-Regeln

- Berlin nimmt sechs Corona-Patienten aus Frankreich auf

- Bis zu einer Milliarde Hilfe für Unternehmen vom Senat

- Handel: Supermarkt-Kunden sollen Masken tragen

- Lebenspartner von Klaus Wowereit gestorben

21.33 Uhr: Lebenspartner von Klaus Wowereit an Coronavirus gestorben

Jörn Kubicki, der Lebenspartner des ehemaligen Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD), ist an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Der 54-Jährige soll am Sonnabendvormittag in der Charité verstorben sein, wie die "Berliner Morgenpost" erfuhr. Zuerst hatte die Bild berichtet. Kubicki litt an der schweren Lungenkrankheit COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Wowereit und der Arzt waren fast 30 Jahre lang ein Paar. Mehr dazu lesen Sie hier.

19.25 Uhr: Zahl der Infizierten steigt auf 2337, weitere Person gestorben

In Berlin gibt es derzeit 2337 bestätigte Fälle des neuartigen Coronavirus. Das sind 185 mehr als am Vortag. 1243 Personen sind männlich, 1088 weiblich. Bei sechs Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 300 Personen, davon werden 64 intensivmedizinisch behandelt. Alle anderen Personen sind häuslich isoliert. Neun an dem neuartigen Coronavirus erkrankte Menschen sind bislang verstorben. 765 Personen in Berlin sind genesen.

17.14 Uhr: Menschen in Parks halten sich nicht an das Abstandsgebot

Tolles Wetter in Berlin, die Sonne scheint, es ist mild. Viele Menschen zieht es in die Parks. Dort gehen viele aber noch viel zu sorglos mit der Corona-Gefahr um. Menschen lassen sich in Gruppen nieder, halten nicht genügend Abstand ein. Nach Angaben von Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik ist ein kurzer Aufenthalt im Park erlaubt, das Niederlassen auf Decken, das Sonnen und längere Sitzen an einer Stelle im Freien aber verboten. Die Polizei führt stadtweit Kontrollen durch und stellt immer wieder Verstöße fest.

16.21 Uhr: Über 200 Menschen am Kottbusser Tor - Festnahmen

Laut Berliner Polizei haben sich am Samstagnachmittag über 200 Personen zu einer nicht angemeldeten Spontanversammlung am Kottbusser Tor getroffen. "Aufgrund geltender Beschränkungen in Berlin wegen des Coronavirus, musste die Versammlung von uns aufgelöst werden", twitterte die Polizei. Es gab mehrere Festnahmen.

14.20 Uhr: Amtsarzt - Berlins Infektionszahlen sind unterschätzt

Der Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid hält die aktuellen Infektionszahlen in der Coronavirus-Pandemie für die Hauptstadt für unterschätzt. „Der Fallzahlanstieg kann ja nur so groß sein wie die Testkapazität ist“, sagte er am Samstag. „Das ist der Knackpunkt. Die Tests in Berlin sind weiter auf 2000 am Tag limitiert. Der Bedarf geht aber darüber hinaus.“ Für eine Abschätzung, ob Schutzmaßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen wirkten, ist es nach Larscheids Meinung allein wegen dieser unsicheren Datenlage noch viel zu früh. Mehr dazu lesen Sie hier.

14.12 Uhr: IBB zahlt Millionen an Zuschüsse aus

Die Investitionsbank Berlin (IBB) hat trotz großer technischer Probleme, überlasteten Servern und einer digitalen Warteschlange von tausenden Antragstellern die ersten Soforthilfen an Berliner Unternehmer und Selbstständige ausbezahlt. Am Montag werden weitere Gelder an mehrere Tausend Personen mit einem Volumen von über 40 Millionen Euro angewiesen. Die IBB rät Antragsberechtigten, vorerst abzuwarten und den Antrag in den nächsten Tagen zu stellen, wenn der erste Stau abgearbeitet sein werde. Mehr dazu lesen Sie hier.

14.10 Uhr: Rettungsdarlehen stark nachgefragt

Laut IBB werden die Rettungsdarlehen sehr stark nachgefragt. Die Erwartungen werden übertroffen, so die IBB. Deshalb hat die IBB die Annahme weiterer Anträge zunächst ausgesetzt, um mit den Senatsverwaltungen für Wirtschaft und für Finanzen das weitere Vorgehen zu beraten. Bisher hat Berlin einen Kreditrahmen von 100 Millionen Euro bereit gestellt, der auf 200 Millionen verdoppelt werden kann. Aber diese Summe reicht wohl nicht aus. „Wir haben bisher 836 vollständig eingereichte Anträge mit einem beantragten Volumen von 152 Millionen Euro erhalten. Damit erreichen wir innerhalb einer Woche das Kreditvolumen, das wir sonst innerhalb eines halben Jahres erzielen“, sagte Jürgen Allerkamp, Vorstandschef der IBB. Mehr dazu lesen Sie hier.

13.33 Uhr: Boxhagener Platz - Grünfläche gesperrt

Die Berliner Polizei hat den Boxhagener Platz in Friedrichshain am Samstagnachmittag gesperrt. Dort hatten sich nach Angaben eines Polizeisprechers zuvor rund 150 Personen aufgehalten, die auf die Polizei nicht reagiert hätten. Auch drei Lautsprecherdurchsagen mit der Aufforderung, den Platz zu verlassen, hatten nicht den gewünschten Erfolg, so der Sprecher. Die Polizei habe die Grünflächen des Platzes schließlich gesperrt. Darüber, ob es in dem Zusammenhang auch Festnahmen gegeben hat, lagen dem Sprecher keine Informationen vor. Wann die Sperrung des Platzes wieder aufgehoben wird, stand nicht fest.

13.04 Uhr: Verbände: Tegel-Schließung wegen Corona wäre „katastrophales Signal“

Eine Schließung des Flughafens Tegel wegen der Corona-Epidemie wäre aus Sicht der Berliner Unternehmensverbände „ein katastrophales Signal“. „Während viele Betriebe ums Überleben kämpfen, will sich der Senat seiner Verantwortung für eine funktionierende Infrastruktur entledigen. Das ist schlechtes Krisenmanagement“, kritisierte Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg.

12.26 Uhr: Berlin nimmt sechs Corona-Patienten aus Frankreich auf

Berlin nimmt sechs schwerkranke Corona-Patienten aus dem Elsass (Frankreich) auf. Sie sollen an diesem Samstag in die Charité kommen, teilte eine Sprecherin des Senats am Samstag mit. Seit Freitagnacht liefen hierzu die Vorbereitungen und Planungen intensiv, so eine Charité-Sprecherin. Die Infizierten werden den Angaben zufolge per Flugzeug von der Uniklinik Straßburg nach Berlin gebracht, um im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt zu werden. „Es ist ein Symbol der europäischen Solidarität, dass die Charité Patientinnen und Patienten aus Nachbarländern aufnimmt, die aktuell besonders stark unter der Corona-Pandemie leiden“, sagte Ulrich Frei, der Charité-Vorstand für Krankenversorgung. Auch aus Italien werde aktuell ein Transport vorbereitet.

11.55 Uhr: Senat rechnet mit längerer Gültigkeit der Corona-Regeln

Der Senat erwartet, dass die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie auch noch nach Ostern gelten werden. „Ob weitere Maßnahmen nötig sind und wann und ob welche Regeln gelockert werden können oder angepasst werden müssen, ist aktuell nicht abzusehen“, teilte eine Senatssprecherin am Samstag auf Anfrage mit. „Man muss allerdings damit rechnen, dass die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie bis nach Ostern andauern werden.“ Der Senat überprüfe die Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung fortlaufend und sei dazu im ständigen Austausch mit Experten, den Bundesländern und der Bundesregierung. Mehr dazu lesen Sie hier.

11.38 Uhr: Flyer mit Verhaltensregeln werden verteilt

Am Tempelhofer Feld werden an den Eingängen an die Besucher Flyer mit Verhaltensregeln verteilt.

Folgende Regeln sollen Besucher einhalten:

Keine Gruppen bilden (Sie können zu zweit oder mit Mitgliedern Ihres Haushalts unterwegs sein)

Kurzzeitiges Verweilen auf Bänken - mit Abstand - ist zulässig

Kein Verweilen auf Wiesen und Plätzen (ausgenommen sind Sportaktivitäten)

Kein Picknick, kein Grillen

Abgesperrte Bereiche nicht betreten

Es wird aufgefordert, dass die Besucher sich "an die Regeln halten sollen, damit die Parks weiterhin geöffnet bleiben können und es nicht zu weiteren Einschränkungen oder gar Schließungen von Parks kommt".

Vor dem Tempelhofer Feld werden Flyer mit Verhaltensregeln verteilt.

Foto: Alexander Dinger

11.16 Uhr: Polizei regelt Zugang zum Charlottenburger Wochenmarkt

Viele Personen wollen am Sonnabend auf dem Wochenmarkt auf dem Karl-August-Platz in Charlottenburg. Die Polizei rückte mit vier Mannschaftswagen an, um zu kontrollieren, wie viele Menschen dort sind und ob die Abstandsregeln eingehalten werden. Außerdem gibt es Lautsprecherdurchsagen, dass die Besucher u.a. auf 1,5 Meter Abstand achten sollen. Die Polizei regelt nun den Einlass. Es wurden Zugänge zum Markt gesperrt. Es bilden sich lange Warte-Schlangen - eine reicht von der Krumme Straße bis zur Kantstraße. Die Polizei bittet per Durchsagen die Menschen, später zum Markt wieder zu kommen.

10.56 Uhr: Mittlerweile 2161 Infizierte in Berlin

Das Robert-Koch-Institut meldet auf seiner Homepage 2161 bestätigte Coronavirus-Fälle in Berlin. In Brandenburg gibt es 645 positive Personen.

10.16 Uhr: Verstöße gegen Corona-Regeln - Mann hustet Beamte mit Absicht an

Etwa 400 Beamte überprüften in der Nacht zu Sonnabend zwischen 18 Uhr und 6 Uhr in 647 Fällen, ob die Corona-Regeln eingehalten wurden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, wurden 43 Strafanzeigen und 129 Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben. Am Freitag waren zwischen 6 Uhr und 18 Uhr etwa 250 Kräfte im Einsatz. Aufgrund des schönen Wetters wurden vor allem Parks und Grünanlagen überprüft. Die Polizisten fertigten zehn Strafanzeigen und drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Verordnung an.

Auf der Eberswalder Straße (Prenzlauer Berg) wurden drei betrunkene Männer kontrolliert. Ein 18-Jähriger hustete zwei Beamte mit Absicht an. Der junge Mann hatte sich, nachdem er gegen 12.45 Uhr von den Polizisten angesprochen worden war, sofort aggressiv verhalten, sich versucht gegen die polizeilichen Maßnahmen zu wehren und schließlich unter der Behauptung an Corona erkrankt zu sein, zwei Polizisten angehustet. Diese Aussage hatte er wenig später zurückgenommen. In einem Polizeigewahrsam wurde ihm Blut abgenommen.

6.32 Uhr: Gewaltschutzambulanz befürchtet mehr Kindesmisshandlungen in Familien

Die Berliner Gewaltschutzambulanz befürchtet einen starken Anstieg von Kindesmisshandlungen. „Die soziale Kontrolle ist derzeit nicht da - der Bereich, in dem sonst häusliche Gewalt gegen Kinder auffällt, also in Schulen, Kitas oder bei Tagesmüttern, ist ja gerade weggefallen“, sagte die Vizechefin der Ambulanz, Saskia Etzold, der Deutschen Presse-Agentur. Bei eingeschränkter Öffentlichkeit würden Verletzungen jetzt weniger bemerkt. „Wir müssen wohl davon ausgehen, dass innerfamiliäre Gewalt in den nächsten Wochen deutlich ansteigt.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

6.01 Uhr: Handelskammer fordert bessere Bedingungen für digitales Lernen

Berlins Schulen brauchen nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer (IHK) dringend bessere Voraussetzungen für digitales Lernen. Während der aktuellen Schulschließung gebe es keinen unmittelbaren persönlichen Kontakt zwischen Schüler und Lehrern mehr. „Es steht vollkommen außer Frage, dass hierdurch Teile des Unterrichtsstoffes nicht oder eingeschränkt vermittelt werden können“, teilte Jan Pörksen, Geschäftsführer Bildung und Beruf bei der IHK Berlin, mit. „Doch wenn alle Beteiligten mehr die Möglichkeiten und weniger die Probleme sehen, können wir im Hinblick auf den Digitalisierungsgrad der Bildung sogar gestärkt aus der Krise gehen.“

Dafür sei aber der schnelle Ausbau der Infrastruktur nötig, sagte Pörksen. Außerdem müssten Lehrerinnen und Lehrer technisch und fachlich auf einen Stand gebracht werden, der es ihnen überhaupt ermöglicht, digital zu lehren. Dafür müsse der Senat sorgen, forderte Pörksen.

5.57 Uhr: Handel - Supermarktkunden sollten Mundschutz tragen

Der Einzelhandel in Berlin und Brandenburg ruft die Kunden von Supermärkten dazu auf, beim Einkaufen einen Mundschutz zu tragen. „Je mehr Leute ihn freiwillig tragen, desto mehr schützen sie andere“, sagte Verbands-Hauptgeschäftsführer Nils Busch-Petersen. „Wir freuen uns auch über ein Lächeln hinterm Mundschutz.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

5.15 Uhr: Finanzsenator - Corona-Hilfe für Unternehmen wird aufgestockt

Der Senat stockt seine Millionenhilfen für mittlere und kleinere Unternehmen angesichts des riesigen Bedarfs auf. Wenn es nötig sei, könne das bisher geplante Volumen von 600 Millionen Euro auf bis zu einer Größenordnung von einer Milliarde Euro erhöht werden, sagte Finanzsenator Matthias Kollatz der Deutschen Presse-Agentur. „Die erste Welle werden wir abarbeiten, auch wenn es zu deutlich höheren Haushaltsbelastungen führt, als wir ursprünglich gedacht haben“, versicherte der SPD- Politiker. „Weil wir den Unternehmen helfen wollen und wissen, dass es hier mitunter um Tage geht.“ Mehr dazu lesen Sie hier.

3.31 Uhr: Polizei kontrolliert Aufenthaltsbeschränkung im Freien

Die Menschen in der Hauptstadt müssen sich an diesem Wochenende darauf einstellen, dass die Polizei angesichts des Sonnenscheins verstärkt die Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise kontrolliert. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) kündigte an, Polizisten seien weiterhin unterwegs, um die Menschen an die Regeln zu erinnern. Gegen hartnäckige Verweigerer werde man konsequent vorgehen.

Geisel forderte die Menschen auf, sich auch bei schönem Wetter an die Abstandsregeln zu halten und auf längere Aufenthalte draußen zu verzichten. Auch die Polizei hatte am Freitag gewittert, dass die Berliner bei ihren kurzen Spaziergängen oder sportlichen Aktivitäten bereits gefüllte Parks und Grünflächen meiden sollen. In Berlin war es unter anderem in Parks zu Verstößen gegen die Kontaktverbote gekommen.

+++ Freitag, 27. März 2020 +++

20.12 Uhr: Zahl der bestätigten Infektionen steigt auf 2152

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Berlin auf 2152 gestiegen, nach 1955. Das gab die Senatsgesundheitsverwaltung am Abend bekannt. 1156 Personen sind männlich, 991 weiblich. Bei fünf Personen wurde das Geschlecht nicht übermittelt. Im Krankenhaus werden 261 Personen behandelt, davon 53 intensivmedizinisch. Die Zahl der Todesopfer liegt wie bereits am Vortag bei acht.

18.59 Uhr: Semesterticket gilt bis 30. April als Fahrausweis

Wegen der Corona-Krise können Studierende in Berlin und Brandenburg ihr aktuelles VBB-Semesterticket zunächst bis zum 30. April weiter als Fahrausweis im ÖPNV nutzen. Voraussetzung ist, dass eine Immatrikulationsbescheinigung für das Sommersemester 2020 im Original vorgelegt werden kann, wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Dies gelte auch für das Zusatzticket zum Semesterticket Berlin.

Für Studienanfänger im Sommersemester 2020, die noch kein Semesterticket haben, wird den Angaben zufolge die Immatrikulationsbescheinigung für das Sommersemester in Verbindung mit dem Personalausweis als Fahrtberechtigung anerkannt. Dies gelte ebenfalls befristet bis zum 30. April.

17.46 Uhr: Nicht zum Tempelhofer Feld kommen

Polizisten am Freitagnachmittag auf dem Tempelhofer Feld.

Foto: Alexander Dinger

Die Polizei fordert dazu auf, bereits gefüllte Parks zu meiden. Aktuell sei es "keine gute Idee", zum Tempelhofer Feld zu kommen, so die Behörde auf Twitter.

16.57 Uhr: Corona-Zuschüsse der IBB - Server zusammengebrochen

Bei der Antragsstellung für die Corona-Zuschüsse des Berliner Senats sind am Freitagmittag zunächst die Server der Investitionsbank Berlin (IBB) zusammengebrochen. Später beklagten zahlreiche Unternehmer lange Wartezeiten. Zeitweise wollten mehr als 100.000 Betroffene einen Antrag stellen. „Wir haben gerade eine enorme Serverlast zu bewältigen, die für eine so kleine Förderbank alles Schaffbare übersteigt. Wir arbeiten Tag und Nacht daran, die Kapazitäten zu erhöhen, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Auch für uns herrscht Ausnahmezustand“, teilte die IBB am Nachmittag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

15.54 Uhr: Berliner Senat - Kein Picknick, kein Grillen in Parks

Der Berliner Senat hat am Freitagnachmittag nachdrücklich auf die bestehenden Corona-Verbote hingewiesen und klargestellt, dass in den Parks, Grünanlagen und Wäldern der Hauptstadt weder Picknicks noch Grillen und Verweilen auf Wiesen und Plätzen zulässig ist. In der Pressemitteilung heißt es: „Bei schönem Wetter werden am Wochenende viele Berlinerinnen und Berliner in Parks, Grünanlagen und in den Wäldern der Stadt unterwegs sein, um spazieren zu gehen oder sich sportlich zu betätigen.“ Dabei solle dringend ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen eingehalten werden.

Die Verhaltensregeln zur Eindämmung des Coronavirus in der Übersicht:

Keine Gruppen bilden (Sie können zu zweit oder mit Mitgliedern Ihres Haushalts unterwegs sein.)

Kurzzeitiges Verweilen auf Bänken – mit Abstand – ist zulässig

Kein Verweilen auf Wiesen und Plätzen (ausgenommen sind Sportaktivitäten)

Kein Picknick, kein Grillen

Keine abgesperrten Bereiche betreten

Abstand halten

Die Einhaltung der Vorgaben sei unbedingt erforderlich, um der weiteren Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Die Parks der landeseigenen Grün Berlin GmbH seien auch am Wochenende weiterhin geöffnet. „Bitte achten Sie auch an den Ein- und Ausgängen zu den Parks darauf, Abstand zu halten“, so die Senatsumweltverwaltung.

Auch in Brandenburg kontrollieren Polizei und Ordnungsamt verstärkt Picknickplätze auf Einhaltung der Kontaktregeln. „Natürlich haben die Kollegen die einschlägigen Orte im Blick und auch die versteckten, kleinen Plätze auf dem Schirm“, sagte ein Polizeisprecher in Potsdam. Insgesamt lautete das Fazit der Polizei aber auch für die Kontrollen zur Eindämmung der Coronavirus-Infektionen am Freitag: „unaufgeregt“.

15.10 Uhr: Gesundheitsministerin begrüßt Finanzspritze für Krankenhäuser

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) begrüßt den Bundesratsbeschluss zu finanziellen Hilfen für Krankenhäuser. Darüber hinaus unterstützt das Land seine Krankenhäuser auch bei der Finanzierung von persönlicher Schutzausrüstung und Beatmungsgeräten, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. „Der Rettungsschirm des Bundes ist das klare Signal: Der Staat lässt die Krankenhäuser in dieser schwierigen Zeit nicht allein“, sagte Nonnemacher laut Mitteilung.

Demnach setzte sich Brandenburg erfolgreich dafür ein, dass auch Reha-Krankenhäuser unter den Rettungsschirm des Bundes kommen. Brandenburg sei mit 24 entsprechenden Kliniken ein Reha-Land. Die rund 5400 Betten in den Rehakliniken seien für das Bettenmanagement im Land von großer Bedeutung, sagte Nonnemacher.

Der Bundesrat hatte zuvor eine Finanzspritze für Krankenhäuser beschlossen. Sie bekommen demnach einen finanziellen Ausgleich für Einnahmeausfälle durch vorsorglich verschobene Operationen sowie für die Anschaffung neuer Intensivbetten mit künstlicher Beatmung.

14.59 Uhr: Energieunternehmen Leag in Corona-Krise - Noch mehr Verantwortung

- Das Energieunternehmen Leag sieht sich in der Corona-Krise als Versorger noch mehr in der Verantwortung. „Wir wissen, dass wir jetzt noch stärker als sonst verantwortlich dafür sind, dass die Versorgungssicherheit aufrecht erhalten bleibt“, sagte Leag-Sprecher Thoralf Schirmer am Freitag. Weder Kohle-noch Stromerzeugung könnten aus dem Homeoffice produziert werden. Die Kollegen müssten in den Tagbauen und Kraftwerken vor Ort sein und dürften nach Möglichkeit nicht krank werden. Deshalb sei die wichtigste Aufgabe des Unternehmens, dass das Corona-Virus nicht in die betrieblichen Anlagen komme. „Wir haben Kollegen, die unsicher waren, auch schon in die betriebliche Freistellung geschickt“, sagte Schirmer. Die Leag habe derzeit drei infizierte Mitarbeiter.

Als zusätzliche Schutzmaßnahmen habe das Unternehmen laut Schirmer für den Schichtwechsel in den Tagebauen mehr Fahrzeuge eingesetzt, damit ein gewisser Abstand eingehalten werden kann. In den Kraftwerken arbeiteten die jeweiligen Schichten homogen, es finde kein Austausch statt.

Einen Engpass für die Energieversorgung insgesamt sieht Schirmer momentan nicht. Aber er könne auch nicht in die „Glaskugel“ schauen. Wenn alle Energieunternehmen sich mit Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter gut aufstellten, so dass es nur wenig Personalausfall gebe, sehe er keine akute Gefahr. Allerdings habe die Leag für größere Ausfälle, etwa von einer gesamten Schicht, vorgesorgt. In Kraftwerken und Tagebauanlagen seien Notunterkünfte eingerichtet worden.

14.50 Uhr: Ministerium: Noch kein Ergebnis bei Gesprächen mit Polen zu Pendlern

Brandenburgs Gespräche mit Polen über die Beschränkungen für Berufspendler aus dem Land und mögliche Ausnahmeregelungen haben noch zu keinem Ergebnis geführt. Das sagte der Sprecher des Ministeriums für Finanzen und Europa, Ingo Decker, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. „Bisherige Gespräche mit Polen haben zunächst nicht zu einer Änderung der Lage geführt. Wir nehmen die Situation jetzt so, wie sie ist (...).“ Die polnischen Regelungen seien in Kraft und darauf reagiere die Landesregierung, so Decker.

Am Freitag trat die neue Regelung in Polen in Kraft, wonach polnische Berufspendler nach der Rückkehr in die Heimat 14 Tage in Quarantäne bleiben müssen. Laut den Industrie- und Handelskammern in Süd- und Ostbrandenburg sind mehr als 25 000 Pendler in Brandenburg und Berlin von der Verordnung betroffen. Das Land setze jetzt auf eine eigene beschlossene Lösung, sagte der Sprecher weiter. Damit Pendler trotz der Verordnung weiter in Deutschland arbeiten, will Brandenburg ihnen finanzielle Hilfen bieten. Sie sollen eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 65 Euro pro Tag erhalten.

14.46 Uhr: Labore wollen Ersatzteile aus 3D-Druckern liefern

Wissenschaftler der Technischen Universität (TU) und Partner in Berlin und Brandenburg wollen helfen, Engpässe bei medizinischen Ersatzteilen zu beheben. Das 3D-Labor am Institut für Mathematik der TU Berlin, der Verband 3D-Druck sowie Institutionen und Unternehmen haben sich zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, teilten Vertreter am Freitag mit. Weitere Interessenten könnten sich melden.

„Angestrebt wird ein lokales, regionales und im Idealfall mindestens bundesweites Produktionsnetzwerk, das in der Lage sein sollte, schnell und im Verbund signifikante Stückzahlen von Bauteilen für Atem- und Schutzmasken sowie Ersatz- und Verschleißteile zur Verfügung zu stellen – wie zum Beispiel Schutzbrillen oder -visiere, komplexe Ventilteile oder Prototypen“, hieß es in der Mitteilung.

14.40 Uhr: Müller und Woidke bitten um Solidarität in der Corona-Krise

Die zwei SPD-Regierungschefs von Berlin und Brandenburg, Michael Müller und Dietmar Woidke, haben alle Bürger um Solidarität in der Corona-Krise gebeten. „Berlin und Brandenburg sind stark. Wir gehören zusammen und wir werden auch diese Krise gemeinsam meistern“, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Woidke, der auch Bundesratspräsident ist, am Freitag in der Länderkammer. „Halten Sie Abstand, aber haken Sie sich gleichzeitig unter. Wir werden das schaffen.“ Berlins Regierender Bürgermeister Müller, der neben ihm stand, bat: „Bitte helfen Sie mit, dass wir gemeinsam diese Pandemie bekämpfen können!“ Beide Länder arbeiteten solidarisch zusammen. „Seien auch Sie mit dabei und helfen Sie Ihren Mitmenschen. Seien auch Sie solidarisch!“

14.40 Uhr: Brandenburg will Corona-Rettungsschirm auf zwei Milliarden verdoppeln

Der Rettungsschirm in Brandenburg für die Folgen der Corona-Krise soll auf zwei Milliarden Euro verdoppelt werden. Darauf hätten sich die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen verständigt, teilte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Freitag in Potsdam mit. Der Brandenburger Landtag soll am Mittwoch kommender Woche darüber entscheiden, wenn es um den Nachtragshaushalt geht. Die Schuldenbremse sieht die Möglichkeit von Krediten in außergewöhnlichen Notlagen vor. Der Rettungsschirm soll Betriebe, Beschäftigte und Selbstständige mit Soforthilfen unterstützen, aber auch dem Gesundheitswesen helfen.

Woidke erklärte die drastische Aufstockung mit den erwarteten negativen Konsequenzen des Coronavirus. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Corona-Pandemie weitreichende Auswirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Lage im Land haben wird“, erklärte Woidke in einer Mitteilung. „Es ist vor diesem Hintergrund notwendig, den Rettungsschirm des Landes deutlich weiter aufzuspannen als bislang vorgesehen.“

14.30 Uhr: Berliner hamstern Brot und verschmähen Kuchen

Brot ist in Berlins Bäckereifilialien in Zeiten der Coronakrise gefragt wie selten. Auch Brötchen würden deutlich mehr verkauft, sagte Johannes Kamm, Geschäftsführer der Bäcker-Innung Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Beim Brot habe es zuletzt zum Teil regelrechte Hamsterkäufe gegeben, einzelne Kunden hätten gleich zehn Kilogramm gekauft - zum Einfrieren.

Das Einkaufsverhalten der Kunden habe sich insgesamt deutlich verändert, sagte Kamm. „Die Nachfrage bei Kuchen hat nachgelassen.“ „Kuchen zu essen, ist immer etwas Geselliges, die Gelegenheit dazu fällt nun oft weg.“ Viele Berlinerinnen und Berliner seien außerdem im Home Office. Gerade in der Innenstadt und in den Malls mache sich bei den Bäckern nun bemerkbar, dass die Nachfrage abnehme. „Kuchen ist oft auch ein Impulskauf“, sagte Kamm - wer an einer Bäckerei vorbeischlendert, guckt mal rein und kauft, was er sieht.

14.23 Uhr: Wir beginnen unser neues Newsblog. Alle bisherigen aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Berlin finden Sie hier.

