Corona in Berlin: Diese Läden und Geschäfte dürfen öffnen

Berlin. Erlaubt, unter Auflagen gestattet, verboten? Um die Verbreitung des Coronavirus in Berlin zu verlangsamen, hat der Senat die Schließung von Geschäften und Läden angeordnet. Die Versorgung der Berliner mit notwendigen Gütern soll aber dennoch gewährleistet bleiben. Aus diesem Grund gibt es einige ausdrückliche Ausnahmen.

Am 24. März veröffentlichte die Senatskanzlei eine Liste, aus der hervorgeht, welche Geschäfte, Läden und Dienstleistungen geöffnet haben dürfen - und welche wegen der Corona-Krise geschlossen bleiben müssen. In einigen Fällen ist die Öffnung nur unter der Einhaltung bestimmter Auflagen erlaubt.

Die Berliner Morgenpost dokumentiert die Liste. Die Senatskanzlei weist darauf hin, dass die Liste ständig aktualisiert werde.

Coronavirus in Berlin: Diese Geschäfte dürfen öffnen

Abholen und Lieferung bestellter Ware im Einzelhandel: Analog Poststelle, jedoch kein anderer Warenverkauf

Autovermietung, Car-Sharing: Dienstleistung

Autowaschstraße: Dienstleistung

Autowerkstatt: Handwerk und Dienstleistung

Baumärkte: Ausdrücklich zugelassen; auch wichtig für Materialversorgung insbesondere der Handwerker

Baustelle: Handwerk. Dienstleistung

Beratungsangebote (Opfer-, Mieter-, Schuldnerberatung usw.): Dienstleistung. Jedoch keine Gruppenangebote

Betriebskantinen (ausschließlich für Betriebsangehörige zugänglich): Ausdrücklich zugelassen

Blumengeschäfte, Florist: Teilsortiment Gartenbaubedarfsmarkt

Buchhandel, Buchladen: Ausdrücklich zugelassen

Bootsverleih: Dienstleistung

Bürokommunikation/IT-Support: Dienstleistung

Coaching: Dienstleistung. Jedoch keine Gruppenangebote

Copy-Shop: Abarbeiten von Aufträgen, die per Post, E-Mail o.ä. übersandt wurden, ist möglich

Einkaufs-Center: Öffnung des Centers, damit die dort gelegenen Geschäfte und Dienstleister, die öffnen dürfen, erreicht werden können

Eisdielen: Außer-Haus-Verkauf (Abholung und Lieferung) ist zulässig

Ernährungsberatung: Dienstleistung. Jedoch keine Gruppenangebote

E-Zigaretten-Handel: Teilsortiment Tankstelle/Spätverkaufsstelle

Fahrradgeschäft: Ausdrücklich zugelassen

Fahrradwerkstatt: Dienstleistung

Fahrradverleih: Dienstleistung

Fahrschulen: Nur für Prüfungen unter Einhaltung von Mindestabständen

Finanzanlagenvermittler: Dienstleistung

Foodwalker (Bauchladen): Außer-Haus-Verkauf (Abholung) ist zulässig. Kein Verzehr an Ort und Stelle

Foto-Fachgeschäft: Nur Tätigkeit als Fotograf (Handwerk) zulässig. Einzelhandel ist zu schließen

Fotograf: Handwerk

Food Trucks: Außer-Haus-Verkauf (Abholung) ist zulässig. Kein Verzehr an Ort und Stelle

Freie Berufe: Dienstleistung. Körpernahe Dienstleistungen unzulässig

Fußpflege, medizinische (insb. Podologe): Medizinisch notwendige Dienstleistung

Fußpflege, nichtmedizinische: Medizinische Fußpflege (insb. Podologe) ist zulässig

Gaststätten: Außer-Haus-Verkauf (Abholung und Lieferung) ist zulässig

Gebäudereinigung: Handwerk

Geldtransfer: Dienstleistung

Großhandel: Ausdrücklich zulässig

Goldschmied: Dienstleistung

Handwerk: Nicht zulässig: Frisöre, Kosmetik, auch nicht im Reisegewerbe

Hörakustik: Ausdrücklich zulässig. Handwerk. Dienstleistung.

Hundesalon: Dienstleistung

Hundeschule: Dienstleistung. Jedoch keine Gruppenangebote.

Handy-Shop (Vodafone, o2, Telekom etc.): Dienstleistung (Abschluss Telefonverträge und Reparatur sowie Ersatzteilverkauf)

Hotels, Beherbergungsbetriebe: Ausnahmen für nicht-touristische Übernachtungen sind möglich

Imbiss: Außer-Haus-Verkauf (Abholung) ist zulässig. Kein Verzehr an Ort und Stelle. Kein Aufstellen von Stehtischen.

Immobilienmakler: Dienstleistung. Jedoch keine Gruppenangebote.

Informationstechnik: Handwerk, Dienstleistung

Kiosk: Teilsortiment Zeitungsverkauf und Lebensmittel

Massage, nichtmedizinische: Nur medizinische Massagen (insb. Physiotherapeuten) sind zulässig

Mischbetriebe Handwerk: Werkstattbereich kann Betrieb fortsetzen; Ersatzteilverkauf ist zulässig

Naturkosmetik: Teilsortiment Drogerien

Optiker: Dienstleistung und Handwerk im Bereich Daseinsvorsorge. Kontakte zwischen Kunden sind durch Terminvergaben zu vermeiden.

Orthopädieschuhmacher: Dienstleistung und Handwerk im Bereich Daseinsvorsorge

Orthopädietechniker: Dienstleistung und Handwerk im Bereich Daseinsvorsorge

Post- und Paketannahme- und -ausgabestelle: Dienstleistung

Parfümerie: Teilsortiment Drogerien

PC-Reparaturdienste: Dienstleistung

Personal Trainer/-in (Fitness): Dienstleistung. Derzeit max. ein Kunde/ eine Kundin. Nur im Freien. Nicht auf öffentlichen oder privaten Sportanlagen.

Pfandleiher: Dienstleistung

Pflanzenhandel: Teilsortiment Gartenbaubedarfsmarkt (gilt auch für Wochenmarkt- und Hofverkauf

Physiotherapie: Siehe Massage

Prägedienste für KfZ-Kennzeichen: Dienstleistung

Reinigung, chemisch: vergleichbar Waschsalon

Reisebüro: Dienstleistung

Reparaturwerkstätten aller Art: Dienstleistung. Auch Selbsthilfewerkstätten.

Schädlingsbekämpfung: Dienstleistung

Schlüsseldienst: Dienstleistung

Schrottgroßhandel, Recyclinghöfe: Großhandel. Dienstleistung.

Schuhmacher: Handwerk

Selbsthilfewerkstätten: Dienstleistung

Süßwarengeschäfte: Teilsortiment Lebensmittel

Sicherheitstechnik, Sicherheitsfirmen: Dienstleistung

Tankstellen

Tabakladen: Teilsortiment Spätverkaufsstellen

Teeladen: Teilsortiment Lebensmittel

Teppichhändler (Fußbodenbeläge usw.): Teilsortiment Baubedarf

Weinläden: Teilsortiment Getränke

Umzugsunternehmen: Dienstleistung

Untersuchungslabore, private: Dienstleistung

Vermietung von Sportgeräten und Transportmitteln: Dienstleistung. Nur außerhalb von öffentlichen und privaten Sportanlagen.

Videothek: Dienstleistung

Versicherungen: Dienstleistung

Waschsalon: Ausdrücklich zulässig

Wochenmarkt: Beschränkung auf die für den Einzelhandel zugelassenen Sortimente

Zahntechniker: Dienstleistung und Handwerk im Bereich Daseinsvorsorge

Coronavirus in Berlin: Diese Geschäfte dürfen nicht öffnen

1€-Läden, Action usw.: Allg. Einzelhandel – Lebensmittelangebot von deutlich untergeordneter Bedeutung (teils nur im Kassenbereich)

Antiquitätenläden: Ausdrücklich untersagt

Autohandel: Einzelhandel. Terminierte Probefahrten möglich.

Barber-Shop: Handwerk, aber verbotene körpernahe Dienstleistung, siehe Frisör

Buchmacher: Vergnügungsstätten nach Baunutzungsverordnung

Escape Rooms: Vergnügungsstätten nach Baunutzungsverordnung

Fitnessstudio: Ausdrücklich untersagt

Frisör: Dienstleistung im Bereich der Körperpflege, auch keine Erbringung außerhalb von Betriebsstätten

Juwelier: Einzelhandel

Kaufhäuser (Karstadt, Kaufhof): Allg. Einzelhandel – soweit Lebensmittelangebot deutlich getrennt, wäre dieser Betrieb bei Gewährleistung der üblichen Vorsichtsmaßnahmen zulässig

Kino / Autokino: Ausdrücklich untersagt

Kosmetikstudio: Dienstleistung im Bereich der Körperpflege

Möbelgeschäfte: Einzelhandel. Online-Handel ist zulässig.

Nagelstudio: Dienstleistung im Bereich der Körperpflege

Prostitutionsgewerbe, alle Arten (Prostitutionsstätte, -vermittlung, -veranstaltung und -fahrzeug): Ausdrücklich untersagt; auch im Reisegewerbe

Sauna: Ausdrücklich untersagt

Schreibwarenladen: Einzelhandel

Schrotthändler: Einzelhandel

Schuhläden: Einzelhandel

Schmuckhandel: Einzelhandel, siehe aber Goldschmied.

Sexuelle Dienstleistungen: Ausdrücklich untersagt

Sonnenstudio, Solarium: Ausdrücklich untersagt

Stadtrundfahrten, Ausflugsfahrten: Ausdrücklich untersagt

Tattoo-Studio: nicht medizinisch notwendige Körperpflege

Die Auflistung "Orientierungshilfe für Gewerbe" ist auch auf der Seite der Senatskanzlei zu finden.

Geschäfte in Berlin: Verboten? Erlaubt? Erläuterungen des Senats zu Misch- und Teilsortimenten

Bei Geschäften mit Mischsortiment sei auf den Schwerpunkt des angebotenen Sortiments abzustellen, heißt es vom Senat. Das bedeutet, dass ein Geschäft, dessen Sortiment zum überwiegenden Teil (geschätzt über 50%) aus Waren besteht die in entsprechenden Fachgeschäften verkauft werden dürften (Lebensmittel, Getränke, Tabak, Zeitschriften, Bücher, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarf) geöffnet bleiben darf. Bei der Bestimmung des Schwerpunkts sind alle Teile des Sortiments, die unter die Ausnahmen fallen zusammenzurechnen. Entscheidend ist das jeweils tatsächlich vorgehaltene Warenangebot. Bei Handelsketten mit mehreren Filialen ist daher auf das tatsächlich in jeder Filiale vorhandene Angebot abzustellen. Sinkt das zur Öffnung berechtigende Sortiment unter die 50 %-Grenze, so ist die Filiale bis zur entsprechenden Aufstockung zu schließen.

Beispiel: Das Sortiment eines Unternehmens besteht zu 50% aus Drogerieartikeln, 15% aus Lebensmitteln und Getränken, 10% aus Tierbedarf und 10% aus Gartenbedarf. All dies sind „erlaubte“ Waren. Das Sortiment des Unternehmens besteht also zu 85% aus „erlaubten“ Waren. Daher können die Geschäfte des Unternehmens grundsätzlich geöffnet werden. Sollte die Situation im Einzelfall anders zu beurteilen sein, steht es natürlich den zuständigen Behörden frei, eine Filiale dennoch zu schließen.

Wenn das Sortiment eines Geschäfts einen Teil des üblichen Sortiments eines entsprechenden Fachmarkts ausmacht, fällt auch das Teilsortiment unter die Ausnahmen, die für das Gesamtsortiment greifen.

Allgemeine Abstands- und Hygienemaßnahmen

Ladengeschäfte, die laut der Berliner SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung geöffnet bleiben dürfen, müssen sich an gesteigerte Hygieneauflagen halten. Das Ansteckungsrisiko innerhalb der Geschäfte muss so gering wie möglich gehalten werden. Aus diesem Grund müssen Systeme zur Besucherregulierung geschaffen werden. Diese müssen sowohl die Anzahl an Kunden im Ladengeschäft kontrollieren und ggf. einschränken als auch dafür sorgen, dass die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern untereinander von den Kunden – soweit möglich – respektiert wird. Dieselben Vorschriften gelten für Dienstleistungsanbieter, die weiterhin geöffnet bleiben können.

Für die Organisation der Abholung und Lieferung durch Kunden, Gewerbetreibende und Lieferdienste müssen geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen eingehalten werden.

