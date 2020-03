Corona-Fall in SPD-Fraktion: Zimmermann positiv getestet

In der SPD-Fraktion gibt es einen Corona-Fall: Der innenpolitische Sprecher Frank Zimmermann sei positiv getestet worden, teilte die Fraktion am Dienstagnachmittag mit. Er zeige keine Krankheitssymptome.

Der Fall könnte deutliche Weitungen haben. Nach Informationen der Morgenpost wurde der Innenpolitiker in Folge des Kontakts mit dem infizierten israelischen Botschafter getestet, der am 9. März im Abgeordnetenhaus an einer Veranstaltung teilgenommen hatte - dabei waren auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller und andere Spitzenpolitiker.

Coronavirus Bei Michael Müller war das Testergebnis negativ

Während bei Müller und anderen das Ergebnis negativ ausgefallen war, wurde Zimmermann am 19. März positiv getestet. Dem Vernehmen nach soll es in einer anderen Fraktion einen weiteren infizierten Parlamentarier geben.

Aus dem SPD-Fraktionsvorstand hieß es, man habe dem Krisenstab des Parlaments nun die Termine übermittelt, an denen Zimmermann in den drei Tagen vor seinem Test teilgenommen hatte. Am 17. Mai war er mit etwa 20 weiteren Politikern, darunter Fraktionschef Raed Saleh und Senatsmitgliedern, bei einer Sitzung des Fraktionsvorstandes. Diese war aus Vorsicht in den großen Saal 376 des Preußischen Landtags verlegt worden, um die Abstandsregeln einzuhalten.

Am Tag zuvor war Zimmermann auch bei der Sitzung des Innenausschusses. Ob nun weitere Politiker getestet werden oder unter Quarantäne gestellt werden, war zunächst unklar. Die Infektion könne sich Zimmermann auch außerhalb des Abgeordnetenhauses zugezogen haben, soll der Amtsarzt gesagt haben.

Für Mittwoch ist im Landesparlament eine Sitzung des Hauptausschusses geplant, der Geld für die Bekämpfung der Corona-Krise freigeben muss. Am Donnerstag soll das Plenum tagen.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengefasst. Darüber hinaus berichten wir in einem Newsblog laufend über die aktuellsten Entwicklungen bei der Ausbreitung und Eindämmung des Coronavirus in Berlin. Die überregionalen News zu Covid-19 können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.