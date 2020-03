Corona in Berlin Ausgangsbeschränkungen und Verbote - Was in Berlin erlaubt bleiben soll

Den ganzen Tag über hatte nicht nur in der Stadt spannungsgeladene Stille geherrscht, auch das sonst so umtriebige politische Berlin wartete gebannt auf die Ergebnisse aus der Konferenz der 16 Ministerpräsidenten mit Angela Merkel (CDU). Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hatte zusammen mit den Gesundheitsexperten und Juristen aus ihrem Haus bereits einen Gesetzesentwurf vorbereitet. Er bestand im Wesentlichen aus denjenigen Beschränkungen, mit denen sie am Mittwoch im Senat am Widerstand der Grünen und der Linken gescheitert war.

Das Papier trägt den sperrigen Titel „Verordnung über vorübergehende Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Verbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin“. In ihm ist festgelegt, was künftig erlaubt und was verboten sein soll. Die Pläne des Senats sehen vor, dass die Wohnung nur noch mit einem triftigen Grund verlassen werden darf. Menschen, die in der Öffentlichkeit angetroffen werden, müssen sich ausweisen und plausibel den Grund für das Verlassen der Wohnung darlegen können.

Die Einschränkungen gelten für eine Reihe von Personengruppen nicht. Ausgenommen sind Polizisten, Feuerwehrleute, Krankenhauspersonal, Mitarbeiter der Verwaltung und politische Amtsträger. Auch der Weg von und zur Arbeit ist ebenso weiter möglich wie das Bringen und Holen von Kindern zur Kita im Notbetrieb.

Arztbesuche und dringende Besorgungen bleiben erlaubt

Dem Papier zufolge bleibt das Verlassen der Wohnung zum Einkaufen oder für sportliche Betätigung erlaubt. Auch Arztbesuche und dringende Erledigungen in Geschäften, die noch geöffnet haben dürfen, bleiben möglich. Außerdem kann die Wohnung weiterhin für dringende familiäre Angelegenheiten verlassen werden. Tiere, die Auslauf benötigen, dürfen von einer Person ausgeführt werden.

Die geplante Berliner Regelung sieht weitere Ausnahmen vor. Nicht eingeschränkt werden der öffentliche Nahverkehr, Taxis und Mietwagendienste sowie Lieferdienste für bestellte Waren oder Essen. Auch Hilfsdienste für Personen, die das Haus nicht mehr verlassen können oder wollen, bleiben erlaubt. Bei jedem Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist aber grundsätzlich ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Sollte das aufgrund von räumlichen Gegebenheiten – zum Beispiel wegen zu enger Regale im Supermarkt – nicht durchgehend möglich sein, müssen die Einrichtungen den Zugang zu ihren Räumen regulieren und gegebenenfalls beschränken.

Das Verlassen Berlins soll erlaubt bleiben

Auch Familienbesuche sollen weiter erlaubt sein, so lange sie die bereits bestehenden Regeln zur Kontaktvermeidung erfüllen und nicht Personen aus den Risikogruppen gelten. Auch das Verlassen der Stadt soll erlaubt bleiben, sofern das Reiseziel auf dem direkten Weg angesteuert wird.

Im Senat hatte es im Verlauf der Woche einen Streit über den Zeitpunkt und das Ausmaß der geplanten Einschränkungen gegeben. Gesundheitssenatorin Kalayci wollte wie der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorpreschen und die zusätzlichen Einschränkungen schon Mitte der Woche in Berlin einführen. Doch Grüne und Linke waren strikt dagegen.

Müller war unentschlossen - und wartete ab

Auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) zeigte sich unentschlossen. Man wolle die Entwicklung zunächst abwarten und sehen, ob die bereits getroffenen Maßnahmen Wirkung zeigten, hieß es. Außerdem müsste auch sichergestellt sein, dass eingeführte Verbote in einer Stadt mit der Größe Berlins auch durchgesetzt und kontrolliert werden können.

Nun kommt es doch zu weiter reichenden Einschränkungen, wenn auch in abgeschwächter Form. Bis zum Sonnabendabend hatten die Koalitionäre an einem Kompromiss gefeilt. Dabei hatte die Linke darauf bestanden, keine harte Ausgangssperre zu verhängen.

CDU fordert Maßnahmen, um Insolvenz-Welle zu vermeiden

Unabhängig von den weiter reichenden Beschlüssen zur Einschränkung des Coronavirus fordert die Berliner CDU weitere Maßnahmen zur Sicherung der Wirtschaft. „Angesichts Hunderttausender Unternehmen in Deutschland, die dringend finanzielle Unterstützung benötigen, werden die Banken und Sparkassen durch die nachvollziehbar begrenzten finanziellen und personellen Kapazitäten immer mehr zum Flaschenhals für die Beantragung von Krediten für notleidende Betriebe“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU, Christian Gräff. „Wir müssen daher die öffentlichen Banken wie die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und die Investitionsbank Berlin (IBB) direkt mit der Bearbeitung und Auszahlung beauftragen, um eine Welle von Insolvenzen zu vermeiden.“

Der Senat hatte am Dienstag drei Hilfsprogramme für in Not geratene Unternehmer und Selbstständige beschlossen. Dafür stellt das Land bis zu 600 Millionen Euro zur Verfügung. Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) zeigte sich kämpferisch, die Wirtschaftsstrukturen in der Stadt als Folge des Virus nicht zu zerstören. „Ich glaube, wir halten das so lange aus, wie die Krise dauert“, sagte Kollatz im Interview mit der Berliner Morgenpost. Ab der kommenden Woche sollen die ersten Darlehen an Selbstständige auszahlen.