Philipp Bouteiller entwickelt Tegel zum Zukunftsquartier

Berlin. 251 Stufen – und der Himmel über Berlin ist erreicht. Der Drachenberg mit seinen 99 Höhenmetern ist der siebthöchste Gipfel unserer Stadt – die höchsten sind die Arkenberge in Blankenfelde mit 120,7 und der Teufelsberg mit 120,1 Metern. Der Drachenberg, wie der Teufelsberg nebenan, ist ein Trümmerberg, bis in die 70er-Jahre aufgetürmt aus West-Berlins Kriegsschutt. Um ihn zu besteigen, gibt es zwei Möglichkeiten. Eine ziemlich steile Treppe oder ein leicht geschwungener gepflasterter Weg hinauf auf Berlins schönsten Aussichtspunkt. Wir haben uns für die bequemere Variante entschieden, weil nebeneinander besser miteinander zu reden ist als hintereinander.

Verabredet bin ich – an diesem Tag in der Woche vor den coronabedingten Schulschließungen in Berlin – mit Professor Dr. Philipp Bouteiller. Ihm ist das strategisch weitreichendste Zukunftsprojekt Berlins anvertraut worden. Er soll nach der Schließung des Flughafens Tegel diesen zu einem weltweit modellhaften Technologiepark mit angeschlossenem Wohnquartier in smartester City-Qualität entwickeln. Doch erst einmal der Grunewald. Den hat Philipp Bouteiller vorgeschlagen.

Warum? „Das ist oft mein Wochenendziel. Nur eine knappe Viertelstunde von unserer Wohnung in Charlottenburg, und schon ist man mitten in der Natur. Hier habe ich meine Laufstrecke und wandere mit meinen beiden Jungs. Ich kann ihnen dann auch zeigen, wie präsent die jüngere Geschichte in dieser Stadt geblieben ist. Da oben auf dem Drachenberg ragen noch immer alte Ziegelsteine, Mauerstücke oder Draht- und Eisenreste aus dem Boden. Mahnende Relikte einer im Krieg weitgehend zerstörten Stadt. Zugleich hat man von dem Plateau da oben einen einmaligen Rundumblick über Berlin.“

Schon als Junge begeisterte er sich für die Natur

Also machen wir uns auf den Weg, diesen zu bewundern. Und staunen dabei schon mal, wie die Natur sich im Laufe der Jahrzehnte auch diesen riesigen Trümmerhaufen erobert hat. Bei all seiner Begeisterung für digitale Technologie – darüber später mehr – habe die Natur in all ihren Ausprägungen für ihn von früher Jugend an eine wichtige Rolle gespielt, erzählt Philipp Bouteiller.

Das habe auch mit seiner Familie zu tun. Als Leiter der Nordelbischen Akademie in Bad Segeberg habe sein Großvater Umweltthemen ins Programm aufgenommen, als davon noch kaum jemand sprach. Und zwei Onkel haben bundesweit für umweltpolitische Schlagzeilen gesorgt. Der eine Graf Bernstorff durch seinen Kampf gegen das geplante atomare Endlager im niedersächsischen Gorleben, der andere Bernstorff als Landtagsabgeordneter der Grünen in Baden-Württemberg. „Als Junge bin ich mit meiner Kamera durch die Wälder gezogen und habe alles fotografiert, was wächst, kriecht und fleucht. Meinen Zivildienst habe ich beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland als Leiter eines Eisvogelschutzprojektes geleistet. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir Wirtschaft und Umweltschutz, also Ökonomie und Nachhaltigkeit mit Digitalisierung zusammenbringen, kann das der nächste große wirtschaftliche Wachstumsschub werden. Für Deutschland ist das eine große Chance, wenn wir die neuen Umwelttechnologien entwickeln, die weltweit so dringend benötigt werden. So können wir die Welt ein Stück besser machen und dabei auch noch unsere Wirtschaft stärken.“

Waren zusammen auf Drachen- und Teufelsberg im Grunewald unterwegs: Morgenpost-Autor Jochim Stoltenberg (l.) und Philipp Bouteiller.

Meinen zaghaften Einwand ob dieser Euphorie, dass sich beispielsweise immer mehr Anrainer gegen den Bau von Windrädern und Stromleitungen wehren, wischt Bouteiller beiseite: „Das stimmt schon. Aber die Dringlichkeit ist so evident geworden, dass wir gar keine andere Option haben. Berlin hat sich, wie jetzt auch die Europäische Kommission, zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Das ist eine ziemliche Herausforderung.“ Der Geschäftsführer der Tegel Projekt GmbH als Projektleiter für das Technologiezentrum „The Urban Tech Republic“ (UTR) und das Wohngebiet „Schumacher Quartier“ (5000 Wohnungen) fährt fort: „Wir wollen mit unserem Projekt Berlin TXL einen Beitrag auf dem Weg zu diesem Ziel leisten. Indem wir vieles von dem, was man machen müsste, schon mal im Kleinen ausprobieren. Um es dann, wenn es funktioniert, zu skalieren und damit auch wirtschaftlich tragfähig zu machen. Dieser Pilotgedanke und das Ziel, ein Umfeld für gezieltes Experimentieren zu schaffen, leiten uns bei unserer Arbeit.“

Einzelheiten folgen, denn wir haben die 99 Meter erklommen. Ein starker Wind mit kräftigen Böen empfängt uns, kann unsere Begeisterung über den Ausblick aber nicht trüben. Ganz nah im Westen das Corbusier-Hochhaus, dann der Glockenturm am Maifeld mit dem Olympiastadion, im Norden ist der Noch-Flughafen Tegel nur zu erahnen, einschwebende Flugzeuge sind aber klar erkennbar.

Im Osten der Fernsehturm, zum Greifen nah das Messegelände und der Funkturm, weißer Rauch über den Kraftwerken Reuter West und Wilmersdorf, am Horizont Brandenburgs Windräder als Lieferanten der Energie der Zukunft, im Süden der scheinbar grenzenlose Grunewald. Die ganze Stadt in ihrer Vielfalt liegt uns zu Füßen. Philipp Bouteiller hat nicht zuviel versprochen.

Wir können uns angesichts der bisweilen Sturmstärke erreichenden Böen gerade noch auf den Füßen halten. Professor Bouteiller hat allerdings zunehmend Probleme, seinen schwarzen Filzhut auf dem Kopf zu halten. Gut für die Natur gerüstet ist er mit seiner zünftigen Wanderkluft mit dunklem Anorak und wasserfestem Schuhwerk. Doch jetzt geht es erst einmal darum, den Tegel-Transformator ins rechte fotografische Licht zu rücken. Gar nicht so einfach bei Sturm und ständig wechselndem Licht. Bouteiller kämpft mit seiner Kopfbedeckung, Fotograf Reto Klar mit seinen Objektiven und dem Wechsel zwischen Wolken und Sonne für den richtigen Schuss. Der lässt auf sich warten. Philipp Bouteiller bleibt gelassen.

Als seine Frau das erste Kind erwartete, hörte er bei McKinsey auf

Endlich geschafft. Wir steigen ab. Dabei möchte ich wissen, wie der 51-Jährige an den Schlüsseljob für die Zukunft Berlins gekommen ist. Nach dem Studium in Berlin und London sei er 2000 nach Berlin zurückgekehrt, habe für die Unternehmensberatung McKinsey gearbeitet, Start-ups gegründet und auch privat sein Glück gefunden. Als seine Frau das erste Kind erwartete, hörte er bei McKinsey auf.

2012 kam dann das Tegel-Angebot. Im April angenommen, im Juni sollte der BER starten, im September sollte das Flughafenareal von Bouteillers Gesellschaft Tegel Projekt übernommen werden. In Tegel wird bis heute geflogen. Für Bouteiller eigentlich ein Glücksfall. „Ich bin auf einen fahrenden ICE aufgesprungen und dann kam die Vollbremsung. Um Tegel übernehmen zu können, hatten wir so lange Zwischennutzungen vorgesehen, bis unsere eigentliche Planung steht. Die letzten Jahre haben uns Zeit gegeben, eine vernünftige Planung zu machen und Baurecht zu schaffen.“

Wenn Tegel denn tatsächlich – Corona erlaubt derzeit ja keine verlässlichen Prognosen – im November geschlossen wird, könnten Bouteiller und sein Team endlich loslegen, der Welt zeigen, wie Technologie und Wohnungsbau der Zukunft aussehen können. Für das Projektgebiet „The Urban Tech Republic“, also den Technologiepark, stehen die bisherigen Flughafengebäude bereit. Das architektonisch markante Hexagon mit dem Hauptterminal A wird zum Forschungsschwerpunkt urbaner Technologie. Dort zieht die Beuth Hochschule für Technik ein. Terminal B wird zum Gründungs- und Kongresszentrum, Terminal D wird für Labore und Werkstätten umgebaut, Terminal C abgerissen.

Damit soll Platz geschaffen werden beispielsweise für Kleingewerbe, das sich aus den Start-ups im Forschungs- und Hochschulbereich des Technologiezentrums entwickelt. 80 Hektar Industrieflächen sind für größere Betriebe vorgesehen, die rund um die Uhr arbeiten dürfen. „Von Forschung und Entwicklung bis zur Produktion entwickeln wir einen Experimentiercampus für die Welt von morgen. Für eine Technik, die dem Menschen dient. Nur wenn die Technik dem Menschen nützt, ist sie sinnvoll. Dafür schaffen wir in Tegel die Infrastruktur, den baulichen und energetischen Rahmen, damit Start-ups, Unternehmen und Industrie diesen produktiv ausfüllen. Dabei spielen Digitalisierung und Vernetzung eine entscheidende Rolle. In meinem bisherigen Berufsleben habe ich dafür viel Erfahrung gesammelt, auch eine Hochschule mit Schwerpunkt Digitalisierung bei der Gründung begleitet, die Exponential University of Applied Sciences in Potsdam, an der ich auch lehre.“

„Nicht das Ob ist die Frage, sondern das Wann“

Es sprudelt nur so heraus aus dem Tegelmacher; nicht endende Begeisterung und Zuversicht über alles, was er tut und plant. Woher dieser grenzenlose Optimismus in einer Stadt, in der so viel schief läuft, geplatzte Termine Alltag sind? „Weil Berlin TXL politisch gewollt ist. Und ich hartnäckig bin. In einer wachsenden Stadt ist nicht das Ob die Frage, sondern das Wann.“ Die noch gültigen Planungsdaten sehen ab 2021 vier Bauabschnitte von jeweils rund fünf Jahren vor. Berlin TXL soll also in 20 bis 25 Jahren fertig werden, bei Investitionen von insgesamt rund acht Milliarden Euro, die aber überwiegend von privaten Investoren getätigt werden. Und schon bald sollen dann Steuereinnahmen in die Senatskasse zurückfließen.

Nach dem Drachenberg haben wir auch noch den Teufelsberg mit seiner ruinösen Abhörstation voller Street Art umrundet und sind auf dem Rückweg, auf dem natürlich noch über das „Schumacher Quartier“ zu reden ist, das ja nicht minder zukunftsambitioniert werden soll. „Die geplanten Häuser für 5000 Wohnungen sollen in Holzbauweise entstehen. Das ist nicht mehr unbedingt teurer als in Stein zu bauen, aber nachhaltiger und damit umweltfreundlicher. Ich muss dafür sorgen, dass dieses Vorhaben ökonomisch vernünftig bleibt. Vorgesehen sind neue Konstruktionsverfahren, bei denen die Industrie vorgefertigte Holzelemente produziert, die millimetergenau gefertigt sind und dann hier vor Ort in wenigen Monaten zusammengebaut werden. Die neuen Holzbaustoffe haben den Vorteil, dass ihre statischen Eigenschaften so konsistent sind, dass mit ihnen inzwischen so gut geplant werden kann wie im konventionellen Bau.“

Die Energie für das Quartier soll zu großen Teilen aus der Produktionsabwärme der Betriebe auf dem Technologieparkgelände kommen. So entsteht ein geschlossener Energiekreislauf zwischen Industrie und Wohnen. Kleinteilig wird das Quartier erschlossen, mit viel Grün samt Landschaftspark und Urban Gardening. Zur intelligenten, nachhaltigen Stadt der Zukunft und damit exemplarisch für das „Schumacher Quartier“ sollen auch blaugrüne Dächer gehören, die Regenwasser sinnvoller nutzen als es in den Abfluss zu leiten.

Philipp Bouteiller hätte noch viel zu erzählen, ich noch manches zu fragen. Doch nach fast zwei Stunden findet auch der interessanteste Spaziergang ein Ende.

Zur Person

Familie Philipp Bouteiller wurde 1968 in Freiburg im Breisgau geboren, wuchs in Norddeutschland auf und lebt heute mit seiner Frau und zwei Söhnen im Alter von 14 und 12 Jahren in Charlottenburg.

Ausbildung 1989 bis 1993 Studium an der Universität der Künste in Berlin (Diplom-Kommunikationswirt), dann London School of Economics, Promotion.

Karriere 2000 Rückkehr nach Berlin, Unternehmensberatung McKinsey, Schwerpunkt Chip-Produktion, Mobilfunk, Telekommunikation, Gründung von Start-ups, Infrastrukturberatung, Gründungsbegleitung der Exponential University of Applied Sciences in Potsdam, er lehrt dort als Professor. Seit April 2012 Geschäftsführer der landeseigenen Tegel Projekt GmbH, die die Nachnutzung des 495 Hektar großen Flughafenareals plant.

Berlin TXL Das Zukunftsprojekt Tegel behält den Airport-Code für Tegel bei. Zwei Zentren sind geplant: Das Technologiezentrum auf dem Areal um die bisherigen Terminal-Gebäude und das „Schumacher Quartier“ zum Wohnen.

Spaziergang Vom Parkplatz an der Teufelsseechaussee im Grunewald entlang des Wanderwegs auf den Drachenberg, danach Umrundung des Teufelsbergs und zurück zum Parkplatz.