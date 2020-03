Durchgreifen gegen rechtes Gedankengut bei Berlins Polizei

Berlin. Im Verhältnis zwischen Innensenator und Polizei gibt es eine ungeschriebene Regel: Der Innensenator sollte seinen Polizisten den Rücken stärken – und sie möglichst nicht kritisieren. Tut er es doch, riskiert er, als „Nestbeschmutzer“ tituliert zu werden, was der Akzeptanz als oberster Dienstherr nicht gerade förderlich ist.

Innensenator Andreas Geisel dürfte diese Regel kennen. Umso bemerkenswerter waren die Worte, die der SPD-Politiker kürzlich wählte, als er am Rande eines Besuchs der Neuköllner Sehitlik-Moschee über Islamfeindlichkeit und Rassismus sprach. Die Beamten der Hauptstadt-Polizei müssten für rassistische Diskriminierungen „besser sensibilisiert“ werden, sagte Geisel. Etwa durch Schulungen und Fortbildungen.

Sind Berlins Polizisten auf dem rechten Auge blind oder haben sie dort zumindest eine Sehschwäche? Die meisten Berliner Beamten dürften diesen Vorwurf, so vorsichtig Geisel ihn formulierte, weit von sich weisen. In aller Regel zurecht. Ganz ohne Grund dringt Geisel aber nicht auf einen Mentalitätswandel. Denn Betroffene beklagen nach rassistischen Anfeindungen und Bedrohungen immer wieder, sich von Polizisten nicht ernst genommen zu fühlen. Vor allem aber: In den Reihen der Polizei gibt es Beamte, die selbst durch rechtsextreme Umtriebe auffielen.

Details zu den Verfehlungen nennt die Polizei nicht

Allein im Jahr 2019 eröffnete die Polizei gegen 17 Beamte deswegen ein Disziplinarverfahren. Die Details hält die Polizei unter Verschluss – „aus datenschutzrechtlichen Gründen und aufgrund der noch laufenden Ermittlungen“, wie es heißt. Auf Anfrage der Berliner Morgenpost übermittelte die Behörde nun aber erstmals die ungefähren Sachverhalte. Acht Verfahren stehen demnach im Zusammenhang mit Chatnachrichten, die „Bilder- und/oder Texte mit rechtsgerichtetem Gedankengut oder fremdenfeindlicher Relevanz zum Inhalt hatten“.

Im Klartext: Die Ordnungshüter und Ermittler äußerten im Netz offenbar rassistische Parolen oder tolerierten diese zumindest. In sechs weiteren Fälle werden den Beamten „Äußerungen mit rassistischem bzw. rechtsgerichteten Gedankengut“ vorgeworfen, die offenbar nicht im Internet, sondern in der „Echtwelt“ fielen. In zwei weiteren Fällen ermittelt die Polizei disziplinarrechtlich gegen Mitarbeiter, die an Veranstaltungen „rechtsgerichteter Parteien“ oder Gruppierungen teilgenommen haben sollen.

Verdacht: Polizist soll „Reichsbürgern“ angehören

Geradezu absurd erscheint es, dass ein Beamter laut Auskunft der Polizei mutmaßlich der Szene der sogenannten „Reichsbürger“ nahesteht. Zur Erinnerung: Reichsbürger erkennen weder die Bundesrepublik Deutschland noch ihre Rechtsordnung an. Ein Verein der Bewegung wurde deswegen erst am Donnerstag durch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verboten. Wenn sich der Vorwurf gegen den Berliner Beamten bewahrheitet, hat jene Behörde, die die Regeln des Rechtsstaates durchsetzen soll, nämlich die Polizei, also einen Mitarbeiter in ihren Reihen, der diesen Rechtsstaat nicht anerkennt, sondern womöglich sogar gegen ihn agitiert.

Brisant ist zudem, dass die Polizei bereits im Jahr 2016 behördenintern gegen den mutmaßlichen „Reichsbürger-Polizisten“ ermittelte. Damals hatte er ein in der Szene kursierendes Musterschreiben, das an der kruden Ideologie der Bewegung offenbar keinen Zweifel zuließ, an einen Gerichtsvollzieher versandt. Aus dem Dienst wurde der Beamte dennoch nicht entfernt. Das Disziplinarverfahren endete mit einem Verweis – also einer der mildesten Sanktionsmöglichkeiten im Disziplinarrecht. Nun ermittelt die Polizei schon wieder gegen den Mitarbeiter. Das Verfahren ist laut Polizei noch offen.

Polizist nutzte Grußformel von Neonazis

Vorwürfe wegen rechtsextremer Umtriebe mussten sich Polizisten in Berlin, wie auch in anderen Bundesländern, auch in der Vergangenheit gefallen lassen. Ende 2016 grüßte ein Beamter, der ausgerechnet in der Anti-Extremismus-Abteilung der Polizei arbeitete, seine Kollegen in einem WhatsApp-Chat mit der Grußformel „88“. Sie gilt als Chiffre für die achten Buchstaben im Alphabet und wird in Neonazi-Kreisen anstelle des verbotenen „Heil Hitler“-Grußes genutzt. Das Disziplinarverfahren gegen den Beamten endete mit einem Verweis.

Bereits abgeschlossen ist auch ein Fall aus dem Jahr 2017. Damals hatte ein Beamter an Anhänger der linksradikalen Szene anonyme Drohbriefe geschickt. Die Daten hatte er aus dem Polizei-Computer gestohlen. Er erhielt einen Strafbefehl über 3500 Euro. Für Aufsehen sorgte auch der Fall eines Beamten, der als Schatzmeister der als rechtsradikal geltenden AfD-Jugendorganisation „Junge Alternative“ (JA) fungiert hatte. Weitere Fälle: Im April riefen zwei Polizeischüler und ein Beamter bei einem Basketballspiel „Sieg Heil“. Zuletzt wurde ein aus Hessen in die Hauptstadt gewechselter Polizist vom Dienst suspendiert, weil er in einer Chat-Gruppe aktiv gewesen sein soll, deren Teilnehmer rechtsextreme Sprüche und Fotos ausgetauscht haben sollen.

Gewerkschaft setzt auf „Selbstreinigung“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) betonte, dass die bloße Existenz von Disziplinarverfahren nichts darüber aussage, ob die Beamten tatsächlich rechtsextreme Gedanken hegten. „Aber selbstverständlich sind wir nicht naiv“, sagte der Berliner Landesvorsitzende der GdP, Norbert Cioma. Die letzten Monate hätten gezeigt, dass es auch den 26.000 Mitarbeitern der Polizei Kollegen geben würden, die dort nicht hingehörten. „Dass Ermittlungen in 17 Fällen eingeleitet wurden, zeigt, dass die Polizeiführung das Problem nicht unter den Tisch kehrt, sondern ernsthaft angeht“ sagte Cioma. Die GdP glaube an das „Selbstreinigungsprinzip“. Für extremistisches Gedankengut gebe es in der Berliner Polizei keinen Platz.

Innensenator Geisel, so heißt es aus seiner Behörde, habe den Worten, dass die Beamten „besser sensibilisiert“ werden sollten, eigentlich schon Taten folgen lassen wollen. Mit der Polizei und den Gewerkschaften habe Geisel über die ersten Überlegungen für ein entsprechendes Konzept sprechen wollen, sagte der Sprecher der Innenverwaltung, Martin Pallgen. Wegen der Corona-Krise seien die Termine aber zunächst abgesagt worden. Gegen Verfehlungen in den eigenen Reihen müsse die Polizei konsequent vorgehen. Dies sei auch der Fall, sagte Pallgen. Von rechtsextremen Netzwerken könne man angesichts von 17 Fällen aber nicht sprechen.