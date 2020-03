Bauarbeiten vor Parkklinik Weißensee um Monate verzögert

Berlin. Als die Bauherren die Pläne 2018 zum ersten Mal ausrollten, sah es aus wie ein perfekt durchdachtes Projekt: Das Bezirksamt Pankow wollte die Schönstraße – eine wichtige, aber marode Zufahrt zur Parkklinik Weißensee – von Grund auf erneuern, 2,8 Millionen Euro lagen bereit. Damit nicht zweimal oder gar noch öfter gegraben und gesperrt wird, schlossen sich die Berliner Wasserbetriebe und Kabelbetreiber gleich an. Neue Leitungen für die Wasserversorgung, darüber der neue Asphalt – Zeitansatz für die Gesamtmaßnahme: drei Jahre. Was die Bauherren bei ihrem Großprojekt im dicht besiedelten Pankower Kiez damals noch nicht absehen konnten, waren die Unwägbarkeiten, versteckt im Untergrund.

So kamen die Bauarbeiten in diesem Winter zeitweise ganz zum Erliegen. Und das lag nicht etwa an Frost und Schnee. Während ein erster Bauabschnitt der Schönstraße innerhalb von drei Monaten planmäßig saniert war, traten danach Schwierigkeiten mit dem Untergrund auf. Aber was genau sind diese Komplikationen? Pankows Baustadtrat Vollrad Kuhn (Grüne) spricht von „erst bei Baubeginn erkennbaren Bodenverhältnissen“, etwa von einer Gasleitung, die außerplanmäßig abgesenkt werden musste, und bemüht sich um Schadensbegrenzung. „Zur Reduzierung der Unannehmlichkeiten“ habe man eine provisorische Baustraße errichtet. So sei zum Beispiel eine Tiefgarage an der Schönstraße trotz Sperrung erreichbar, jedoch nur für direkte Anlieger.

Pankow will spätere Abschnitte der Bauarbeiten in Weißensee vorziehen

Nur ein schmaler Bürgersteig bleibt Passanten, um zur Parkklinik Weißensee zu gelangen - auch Radfahrer nutzen diese Gasse.

Alle Seiten betonen, dass sich niemand um die Erreichbarkeit der Klinik sorgen muss. Eine Aussage, die in Zeiten des Coronavirus nochmals an Bedeutung gewinnt. Die Zufahrt zur Notaufnahme durch Rettungsfahrzeuge sei von der Roelckestraße aus geregelt. Ansonsten sei für die Zeit des Umbaus eine Umleitungsstrecke ausgeschildert, heißt es. Zugleich räumte Kuhn nach der Anfrage einer besorgten Ärztin in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) bereits Anfang des Jahres ein: „Wir sind nicht zufrieden mit dem Bauablauf.“

„Es ist schwierig, das Krankenhaus aufzusuchen. Und dieser Zustand dauert seit 14 Monaten an“, beschwerte sich die Ärztin in der BVV. Ob das Projekt trotz der schwierigen Bodenverhältnisse pünktlich im Jahre 2021 beendet werden könne? Stadtrat Kuhn ist gewillt, den Zeitverlust zu kompensieren. Man wolle nun einen Bauabschnitt, der später geplant war, vorziehen, um den Rückstand aufzuholen. Trotzdem rechnet Pankow mit einer Verzögerung von bis zu einem Jahr. In der Projektbeschreibung ist nun 2022 als Zeitpunkt der Fertigstellung gemeldet – was einer Bauzeit von vier Jahren für die gesamte, 1050 Meter lange Straße entspräche.

Parkklinik Weißensee: Notarztwagen erreichen Krankenhaus von zwei Seiten

Und die Parkklinik Weißensee? Sie weist ihre Besucher auf die Einschränkungen hin und schreibt: „Die Befahrung der Klinik ist von Seiten der Rennbahnstraße aus möglich. Die Zufahrt für die Notarztwagen kann sowohl von der Seite der Rennbahnstraße über die Schönstraße erfolgen, als auch direkt von der Roelckestraße.“ Probleme bekommen in der Praxis aber nicht nur Patienten, die sich als Fußgänger mit teilweise gesperrten Gehwegen arrangieren müssen, sondern auch jene, die mit dem Auto unterwegs sind. Das sind angesichts der Corona-Krise vor allem Ältere.

„Die Parkplätze auf der Straße entfallen“, warnt das Krankenhaus. „Eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen ist auf dem Klinikparkplatz vorhanden. Bitte planen Sie einen zeitlichen Mehraufwand bei der Anfahrt unserer Klinik ein.“

