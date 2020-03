Berliner spenden und helfen in der Corona-Krise

„Ein guter Bekannter aus dem Teckel fragte telefonisch, ob wir etwas dagegen hätten, wenn Gäste für uns sammeln“, sagt Ehnes. Aufwand und Dimension der Aktion habe er da noch gar nicht vorausgesehen. Kurz darauf konnten Follower des Pubs online den Spendenaufruf lesen: Harte Zeiten stünden Schmitt und Ehnes bevor. „Wir können bald unsere Lohntüten nicht mehr bei Judith und Bernd (...) lassen.“ Das habe zur Folge, dass sie ihre Mieten für Bar und ihre darüber liegende Wohnung sowie die laufenden Kosten nur schwer bezahlen könnten. Auch den beiden Barkeepern stünden Ausfälle bevor. Beherzter Appell der Stammgäste: „Lasst uns ‘nen Euro auf die Theke legen, damit wir nach dem Shutdown wieder an der einzig wahren Theke sitzen können.“

Der Aufruf blieb nicht ungehört. Bis Dienstagabend waren online 1700 Euro zusammen gekommen. „Da gab es wohl eine Menge Leute, denen der Laden sehr am Herzen liegt“, sagt Ehnes. „Das war sehr rührend.“ Die Aktion war die Lösung eines Dilemmas für Ehnes-Schmitt. Als Betreiber eines Lokals hatten sie zuletzt bei schlechtem Gewissen gearbeitet. Einerseits konnten sie es sich nicht leisten, den Betrieb einzustellen. Anderseits leben sie davon, Menschen zusammen zu bringen – was in Coronazeiten für Gäste und Personal gefährlich ist. „Wir fühlten uns als Teil des Problems“, sagt Ehnes. Als Wirtschaft mit Speisen hätte der „Posh Teckel“ offen bleiben können. Schmitt und Ehnes entschieden sich dagegen.

Finanzielle Unterstützung für den Schritt bekommen sie nicht allein von den Gästen des Lokals. Schmitts Faible für Dackel ist über Berlins Grenzen hinweg bekannt. Der Name ihres Lokals heißt etwa „piekfeiner Dackel“. Auf Bildern zeigt sie skurril inszenierte Fotos ihres Dackels Ella. Jährliche Dackeltreffen der Bar-Chefs, bei denen auch öffentlich promeniert wird, ziehen neben Berliner Fans so eigenwillige Persönlichkeiten wie Vertreter des Dackelmuseums Passau und jenen Winzer aus Rheinhessen an, der „Dackelwein“ produziert. Zu der Handvoll Gerichten, die Franke Ehnes in der Bar serviert, zählen neben dessen heimischen Schäufele und gebackenem Karpfen auch Pommes frites in Dackelform. „Dackel-Freunde, die die Bar möglicherweise gar nicht kennen, spendeten ebenfalls“, sagt er.

„Alle Welt denkt, wir hätten da eine Gelddruckmaschine“

Die Summe reiche erst einmal, um die Mieten für den April zu zahlen. Schmitt-Ehnes müssen kurzfristig kalkulieren, für Rücklage reiche der Umsatz nicht, was manchen verwundern mag, der die umfangreiche Berichterstattung über Bar und Paar kennt. „Die öffentliche Wahrnehmung ist schizophren“, sagt Ehnes. „Wir sind eine Bar mit 30 Sitzplätzen, aber alle Welt denkt, wir hätten da eine Gelddruckmaschine.“

Langfristig sind die Geldsorgen jetzt nicht fort. Die von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erwogene Schaffung eines Fonds für Unternehmen, die angesichts der verschärften Corona-Lage ihre Miete nicht mehr zahlen können, hält Bernd Ehnes für die richtige Antwort auf die Krise. Er sagt aber auch: „Menschen mit Unternehmen, die jetzt dieselben Zukunftssorgen haben wie wir, gibt es im Land zu Hunderttausenden. Wenn denen nicht geholfen wird, verlieren die vollends das Vertrauen in die Politik. Und das wäre nicht mehr umkehrbar.“

