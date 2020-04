Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die Berliner S-Bahn haben ihren Betrieb den Betrieb wegen der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus seit Mitte März eingeschränkt. „Wir haben zwischen 40 und 50 Prozent weniger Fahrgäste“, sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken. Entsprechend wurde das Angebot reduziert.

Grundsätzlich solle auf allen Verbindungen ein 10-Minuten-Takt gelten. „Die Faustregel ist: ‚Geh zur Haltestelle und nach zehn Minuten kommt etwas“, sagte Nelken.

Coronavirus in Berlin: U-Bahn, Tram, Bus - Die Änderungen bei der BVG

U-Bahn: Seit Montag, den 23. März, gilt bei der U-Bahn nur noch „mindestens ein 10-Minuten-Takt“. Auch dort wurde damit der Fahrplan dem Rückgang der Fahrgastzahlen angepasst, so die BVG. Die U-Bahnlinie U55 werde „zur Sicherung von Reserven“ bereits ab Mittwoch bis auf weiteres vollständig eingestellt.

Tram: Seit Mitte März wird der Betrieb der Metrotramlinien in der Hauptverkehrszeit auf einen 10-Minuten-Takt reduziert. Die Linien 16, 18, 37 und 67 werden vollständig eingestellt. Die Strecken werden jedoch über parallel laufende Linien weiterhin bedient. Alle Verbindungen, die seltener als im 10-Minuten-Takt bedient werden, behalten diesen bei.

Bus: Auch beim Busverkehr fallen seit Mitte März bis zum erneuten Schulbeginn alle für die Schülerfahrten zusätzlich in das Angebot genommenen Fahrten weg. Auch dort werde damit ein durchschnittlicher 10-Minuten-Takt angeboten, teilte die BVG mit. Seltener verkehrende Busse behalten ihre Frequenz bei.

Ende März wurden die Bus-Linien X36, X49, 218, 291 und 380 vorläufig eingestellt. Alle betroffenen Stationen würden von anderen Verbindungen bedient – außer den Haltestellen auf der Linie 218. Die dort eingesetzten, historischen Traditionsbusse führen statt durch den Grunewald nun auf der Strecke der Linie 181 zwischen Steglitz und Britz.

Es bleibe das Ziel, alle Haltestellen von Bussen, U- und Straßenbahnen in regelmäßigen Takten zu bedienen, teilten die Verkehrsbetriebe mit. „Auch wenn die Takte in der kommenden Zeit nicht überall so dicht sein werden wie gewohnt, die Berlinerinnen und Berliner können sich darauf verlassen: Der nächste Bus, die nächste Bahn kommt“, sagte BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt.

Corona-Krise in Berlin: Änderungen bei der S-Bahn und im Regionalverkehr

Darüber hinaus reduzierte auch die S-Bahn Berlin in Abstimmung mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) ihr Angebot am Donnerstag, den 19.3., geringfügig: So fallen seitdem die Verstärkerfahrten in den Hauptverkehrszeiten auf den Linien S1, S3 und S5 weg. Der sonstige Takt bleibt erhalten.

Keine Züge fahren mehr auf den Linien S26 (Teltow-Stadt – Waidmannlust), S45 (Flughafen Schönefeld – Südkreuz) und S85 (Grünau – Pankow).

Im Regionalverkehr entfallen zur Hauptverkehrszeit die Verstärkerfahrten auf den Linien RE3, RE7, RB27, RB60, RB61 und RB62. Keine Züge gibt es auf den Linien RB14, RB23, RB43, RB49, RB55, RB66 (Ausnahmen Früh und Spätfahrten für RB14, RB43, RB49). Ausfälle gibt es auf dem Abschnitt über die polnische Grenze bei den Linien RB26, RB91, RB93.

Trotz Coronavirus: Fahrkartenkontrollen bleiben bei BVG und S-Bahn

Trotz der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus behalten BVG und Deutsche Bahn die Fahrkartenkontrollen bei. „Die Tarifregeln gelten, man braucht weiterhin einen Fahrschein“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Die Tickets würden jedoch per Sichtkontrolle überprüft.

Fahrkarten können Fahrgäste in den Regionalzügen nun auch nicht mehr kaufen. Die BVG will ihre Kontrollen ebenfalls fortsetzen. „Es finden keine Kontrollen mehr in den Zügen statt sondern auf dem Bahnsteig“, sagte BVG-Sprecherin Nelken.

Coronavirus und die BVG: U-Bahnen, Busse und Trams nicht desinifziert

Die BVG ruft die Fahrgäste zudem zu Eigenverantwortung und Rücksichtnahme zum Schutz vor dem Coronavirus auf. U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen würden zwar regelmäßig gereinigt werden, jedoch finde eine Desinfektion der Fahrzeuge nicht statt, wie eine BVG-Sprecherin mitteilte. „Das können wir nicht leisten.“ Haltestangen, Türknöpfe und Touchscreens der Fahrkartenautomaten würden stattdessen mit Wasser und Reinigungsmittel geputzt.

„Wir appellieren an die Menschen, selber Verantwortung zu übernehmen. Beim Türöffnen beispielsweise ein Taschentuch auf die Finger legen“. Zuvor hatte bereits die Hamburger U-Bahn mitgeteilt, dass sie auf eine Desinfektion ihrer Fahrzeuge verzichte.

Die S-Bahn Berlin folge „den Vorsorgeempfehlungen des Robert Koch-Instituts“, teilte ein Bahnsprecher mit. Die Züge würden „entsprechend regelmäßig gereinigt“. Die Deutsche Bahn stehe als Betreiber in ständigem Austausch mit den Gesundheitsbehörden.

Bei Oberflächen, die kurz zuvor mit Viren kontaminiert wurden, sei eine Übertragung durch Schmierinfektion denkbar, heißt es beim Bundesinstitut für Risikobewertung. Es gebe aber bislang keine Fälle, bei sich Menschen nachweislich durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen mit Sars-CoV-2 infiziert haben.

BVG schließt wegen Coronakrise Servicezentren und Fundbüro

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus schließt die BVG die Servicezentren, das Fundbüro sowie das Kundenbüro für erhöhtes Beförderungsentgelt. Fahrkarten können an den Automaten und über die Ticket-App gekauft werden. Zahlungs- und Nachzeigefristen würden entsprechend der Schließungsdauer verlängert. Wer etwas verloren hat, könne sich über ein Notfalltelefon einen Abholtermin geben lassen.