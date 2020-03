Coronavirus in Berlin: BVG und S-Bahn schränken Betrieb ein

Fahrgäste nutzen einen Hintereingang bei einem Bus in Berlin. Im Rahmen der Coronakrise schränkten BVG und S-Bahn ihr Angebot ein.

Bus, U-Bahn, Tram und S-Bahn fahren in einem reduzierten Angebot. Takt soll auf zehn Minuten ausgedünnt werden.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die Berliner S-Bahn schränken den Betrieb wegen der anhaltenden Ausbreitung des Coronavirus ein. Das teilten BVG und Senatsverkehrsverwaltung am Dienstag mit. „Wir haben zwischen 40 und 50 Prozent weniger Fahrgäste“, sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken. Entsprechend werde das Angebot nun reduziert. Grundsätzlich solle auf allen Verbindungen ein 10-Minuten-Takt gelten. „Die Faustregel ist: ‚Geh zur Haltestelle und nach zehn Minuten kommt etwas“, sagte Nelken. Wie die Fahrplanänderungen im Einzelnen ausfallen, teilte die BVG am Dienstag mit. Ein Überblick:

Tram

Ab Mittwoch wird der Betrieb der Metrotramlinien in der Hauptverkehrszeit auf einen 10-Minuten-Takt reduziert. Die Linien 16, 18, 37 und 67 werden vollständig eingestellt. Die Strecken werden jedoch über parallel laufende Linien weiterhin bedient.

Alle Verbindungen, die seltener als im 10-Minuten-Takt bedient werden, behalten diesen bei.

Bus

Auch beim Busverkehr fallen von Mittwoch an bis zum erneuten Schulbeginn alle für die Schülerfahrten zusätzlich in das Angebot genommenen Fahrten weg. Auch dort werde damit ein durchschnittlicher 10-Minuten-Takt angeboten, teilte die BVG mit. Seltener verkehrende Busse behalten ihre Frequenz bei.

U-Bahn

Ab Montag, den 23. März, gilt auch bei der U-Bahn nur noch „mindestens ein 10-Minuten-Takt“. Auch dort werde damit der Fahrplan dem Rückgang der Fahrgastzahlen angepasst, so die BVG. Die U-Bahnlinie U55 werde „zur Sicherung von Reserven“ bereits ab Mittwoch bis auf weiteres vollständig eingestellt.

Es bleibe das Ziel, alle Haltestellen von Bussen, U- und Straßenbahnen in regelmäßigen Takten zu bedienen, teilten die Verkehrsbetriebe mit. „Auch wenn die Takte in der kommenden Zeit nicht überall so dicht sein werden wie gewohnt, die Berlinerinnen und Berliner können sich darauf verlassen: Der nächste Bus, die nächste Bahn kommt“, sagte BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt.

Darüber hinaus wird auch die S-Bahn Berlin in Abstimmung mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) ihr Angebot ab Donnerstag, den 19.3., geringfügig reduzieren: So sollen die Verstärkerfahrten in den Hauptverkehrszeiten auf den Linien S1, S3 und S5 wegfallen, teilte die Senatsverkehrsverwaltung mit. Der sonstige Takt bleibt erhalten.

