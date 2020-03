Restaurants in Berlin klagen über 70 Prozent Rückgang der Einnahmen. Außerdem herrscht Unsicherheit, was die Regeln angeht.

Die Simon-Dach-Straße ist einer jener Straßen in Friedrichshain, wo der Fußweg breit genug ist: Restaurant-Gäste können im Freien sitzen und trotzdem können Mütter oder Väter bequem einen Kinderwagen vorbeischieben. Doch weder das eine noch nach andere passiert derzeit.

Auch am Montagmittag sitzen nur wenige Gäste in der Sonne vor dem „Aprilkind“, einem Restaurant in der Simon-Dach-Straße. Seit zehn Jahren hat es hier im Kiez täglich geöffnet.

„Wir haben die Zahl der Tische schon verkleinert“, sagt die Inhaberin Filiz Alkan, „nachdem am Sonntagabend die Polizei vorbeikam und den Mindestabstand der Tische kontrollierte.“ Der Umsatz im „Aprilkind“ sei deutlich zurückgegangen.

Filitz Ahkan im „Aprilkind“ schätzt, dass 70 Prozent weniger Gäste kommen. Foto: Maurizio Gambarini/Funke Fotoservices

„Im Moment schätze ich einen Rückgang um 70 Prozent“, sagt Alkan. „Ich mache mir vor allem Sorgen um meine Mitarbeiter, die ich per Stundenbasis angestellt habe.“ Sie müsse ohnehin nachrechnen, wie lange es sich überhaupt lohnt, offen zu bleiben.

Coronavirus: Ansteckungsrisiko auch im Restaurant

Am Montag debattierte der Senat in Berlin den ganzen Morgen, ob Berlin seine Restaurants und Gaststätten schließen solle. Einerseits versorgen viele die Menschen mit Nahrung, andererseits sei die Grundversorgung durch Lebensmittelgeschäfte und Spätis ebenfalls gesichert. Doch in Restaurants sei ebenfalls ein erhöhtes Ansteckungsrisiko zu befürchten, weshalb schon jetzt viele Menschen lieber zu Hause selbst kochen, zumal sie ohnehin im Home-Office sind.

„Monsieur Vuong“ in der Alten Schönhauser Straße in Mitte merkt diesen Effekt deutlich. Im Umkreis des Restaurants gibt es viele IT-Firmen, die jetzt alle von zu Hause arbeiten. „Wir haben mehrere Tische weggestellt“, sagt Andreas Bodenstein, „und die Öffnungszeiten reduziert.“ Vor dem im Jahr 1999 eröffneten Restaurant Vietnamesischer Küche ist an guten Tagen eine lange Schlange sowohl mittags als auch abends.

Auch ins „Monsieur Vuong“ kommen weniger Gäste.

Derzeit aber ist noch viel Platz zwischen den einzelnen Gästen. Zwar habe das Restaurant Rücklagen, aber Bodenstein hofft, dass die Regierung mit einen Programm für Kurzarbeit auch Gaststätten helfe. „Wir haben über 30 Mitarbeiter, die ihren Lebensunterhalt bei uns verdienen“, sagt er. Am Abend beschließt das Restaurant eine vorläufige Schließung. Dienstag wird derzeit der letzte Öffnungstag sein.

Restaurants dürfen nur noch von 6 bis 18 Uhr öffnen

Der Grund für diesen Entschluss: Nach einem Vorschlag der Bundesregierung vom Montagnachmittag sollen die Öffnungszeiten von Restaurants und Gaststätten verkürzt werden. So dürfen sie frühestens um 6 Uhr öffnen und müssen spätestens um 18 Uhr schließen. Auch die Höchstzahl der Gäste, die sich zur gleichen Zeit im Restaurant aufhalten dürfen, soll geregelt werden.

Lars Smolik, Inhaber des Lokals „Lutetia“ in der Spandauer Altstadt, hat mit diesem Schritt schon gerechnet. Er geht ohnehin davon aus, dass in ein paar Tagen alle Gaststätten, also auch Restaurants, geschlossen sein werden. Bis es aber so weit kommt, versucht der Unternehmer seinen Betrieb so gut es geht zu retten.

Zehn Menschen beschäftigt er im „Lutetia“, das im Sommer auch mit einem großen Biergarten punkten kann. Sie arbeiteten Vollzeit, Teilzeit oder auch in Mini-Jobs, wie so oft in der Berliner Gastronomie. Für einige von ihnen will er Kurzarbeitergeld beantragen. Und er setzt darauf, dass der angekündigte Notfonds für Gastronomen kleinen Betrieben wie seinem schnell und unbürokratisch helfen kann.

Restaurant-Betreiber haben hohe Fixkosten

Smolik beziffert seine Fixkosten für Miete, Strom und Personal ohne Ware auf 18.000 bis 20.000 Euro im Monat. Vor allem die Miete sei ein Problem, wenn das Lokal keine Einnahmen mehr erbringe. Hier müsse es eine Lösung mit den Vermietern geben. Viele Berliner Wirte lebten aber von der Hand in den Mund, könnten wohl höchstens vier Wochen durchhalten, schätzt der Spandauer Gastronom.

Benjamin Trebert: „Für uns ist die derzeitige Entwicklung durchaus existenzbedrohend“

unterstützen, macht sich der Wirt des „Lutetia“ Sorgen: „Wer soll denn die ganzen Anträge auf Hilfe eigentlich bearbeiten?“

Im „Kuchenkaiser“ in Kreuzberg, immerhin an diesem Ort seit 1866, ist die Stimmung ebenfalls alarmierend, auch wenn draußen in großen Buchstaben steht: „Wir haben für Sie geöffnet“. „Für uns ist die derzeitige Entwicklung durchaus existenzbedrohend“, sagt Benjamin Trebert. „Wir kämpfen derzeit um jeden Gast.“

Von normalerweise fünf Mitarbeitern sind nur zwei an diesem Tag eingeteilt. Der Stammtisch ist verwaist, dafür kommen ab und an Kunden vorbei, die sonst in anderen Kneipen in der Gegend ausgehen, sagt Trebert. Schließlich ist der Kuchenkaiser nicht nur für rustikale Küche berühmt, sondern auch für das hauseigene Bier.

Gegen den Rat: Viele bestellen Bier noch im Glas

Gegen den Rat von Charité-Arzt Christian Drosten bestellen viele ihr Bier noch im Glas. „Aber bei uns kam auch schon vor der Corona-Krise jedes benutzte Glas in die Spülmaschine.“ Drosten hatte gesagt, dass durch das Spülwasser in vielen Kneipen der Virus gut übertragen werden könne.

Ähnlich hält es Alexander Schröter vom „Wurscht&Knolle“ in der Simon-Dach-Straße in Friedrichshain, denn auch dort ist Fassbier definitiv beliebter als Flaschenbier. „Außerdem komme ich jeden Tag eine halbe Stunde früher und wasche noch einmal alle Gläser durch.“ Gegen Mittag ist sein kleines deutsches Restaurant allerdings ziemlich leer. „Wir merken vor allem, dass die Touristen wegbleiben“, sagt der 25-Jährige, „die haben mindestens die Hälfte des Umsatzes ausgemacht.“

Alexander Schröter: „Wir merken vor allem, dass die Touristen wegbleiben“

Er sieht jedoch dieser Zeit der Krise gelassen entgegen. „Wir sind mit Desinfektionsmittel ausgerüstet und überstehen auch ein paar Wochen ohne Nachschub.“ Der Betrieb ist noch recht jung, seit Dezember 2019 gibt es das „Wurscht&Knolle“. Aber Panik vor einer Ausgangssperre hat er nicht. „Zum Glück sind wir versichert und ich denke, in einem Land wie Deutschland wird ein Weg gefunden werden, dass nicht tausende Geschäfte schließen müssen, wegen einer Notsituation.“

Ein weiterer Punkt macht Berliner Wirten Sorgen. Was ist, wenn sie, wie viele in ihren Gaststätten zwar vorwiegend, aber eben nicht nur Getränke ausschenken.Gelten dann andere Regeln? Reine Kneipen müssen schließen, aber Restaurants dürfen unter Auflagen offen bleiben. „Es gibt keine offiziellen Informationen“, berichtet Smolik vom „Lutetia“. Man habe ihm geraten, künftig zu jedem Bier ein Schälchen Oliven auszugeben. Denn Gäste dürften nicht mehr nur etwas zu trinken bestellen, sondern müssten auch Essen ordern. So beschreibt der Wirt die Regel.