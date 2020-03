Mietendeckel: Justizsenator hat "Vorbehalte"

Berlin. Nicht nur das Berliner Landgericht hat offenbar Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Berliner Mietendeckels. Wie aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der FDP hervorgeht, hat auch die Behörde von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) durchaus Bedenken gegen das am 23. Februar in Kraft getretene Gesetz zur Mietenbegrenzung in Berlin angemeldet.

Vorbehalte gegen „verschiedene Regelungen“ des Mietendeckels

Vor der Beschlussfassung des Senats habe man den Gesetzentwurf wie vorgeschrieben einer sogenannten Rechtsförmlichkeitsprüfung unterzogen, teilte die Staatssekretärin für Justiz, Daniela Brückner auf Anfrage des FDP-Fraktionschefs Sebastian Czaja mit. „Es wurden Vorbehalte zur rechtsförmlichen Fassung verschiedener Regelungen des Gesetzentwurfs und zur voraussichtlichen Belastung der mit der Anwendung des Gesetzes befassten Gerichte geltend gemacht“, so Brückner. Über das Ergebnis sei die Verwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen von Senatorin Katrin Lompscher (Linke) unterrichtet worden.

Mehrbelastung der Gerichte befürchtet

„Im Bereich der Justiz erscheint eine Mehrbelastung der Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit sowie der Verwaltungsgerichtsbarkeit als möglich“, schreibt die Justiz-Staatssektretärin weiter. Gleichzeitig könne aber durch ein Wegfall von Klagen auf Zustimmung zur Mieterhöhungen auch eine Abnahme der Belastung der Gerichte der ordentlichen Gerichtsbarkeit eintreten, gibt sie zu Bedenken.

„Frau Senatorin Lompscher opfert den Rechtsstaat zum Wohl der eigenen Ideologie. Trotz Vorbehalte der Justizverwaltung an der rechtlichen Fassung des Gesetzes, wurden diese scheinbar ignoriert und das Gesetz für die eigene Klientel durchgedrückt“, kritisiert Sebastian Czaja. Die entstandene rechtliche Unsicherheit zeige sich nun bereits in den ersten Entscheidungen bei Mietstreitigkeiten. „Statt Klarheit - nur Chaos und Verwirrung. Das zeigt nochmals deutlich, dass dieser Chaosdeckel niemanden hilft und deshalb schnellstens wieder verschwinden muss“, so der Liberale.

Berliner Landgericht hält Mietendeckel für verfassungswidrig

Erst in der vergangenen Woche hatte auch das Berliner Landgericht die Auffassung vertreten, dass der Mietendeckel gegen die Verfassung verstößt. Die 67. Zivilkammer hatte am vergangenen Donnerstag im Rahmen eines Berufungsverfahrens beschlossen, das Gesetz vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe überprüfen zu lassen. Die Kammer hatte die Ansicht vertreten, das Land Berlin habe nicht die Kompetenz gehabt, um ein solches Gesetz zu erlassen.

In der gleichen Woche hatte allerdings auch das Bundesverfassungsgericht einen Eilantrag von sechs Berliner Vermietern gegen die Bußgelder bei einem Verstoß gegen den Mietendeckel abgewiesen. Der Berliner Mieterverein (BMV) wertete das als positives Zeichen für das neue Gesetz. Dieses habe „damit die erste Hürde genommen“, teilte der BMV mit.