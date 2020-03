Coronavirus: Berlin erlässt Veranstaltungsverbote

Berlin. Das öffentliche und soziale Leben in Berlin wird weiter eingeschränkt. Nach der Schließung der großen Theater- und Opernhäuser sowie dem Publikumsausschluss bei Sportveranstaltungen hat der Senat am Mittwoch alle großen Veranstaltungen untersagt. „Die Gesundheitsverwaltung erwirkt befristet bis Ende Ostern die Untersagung von Großveranstaltungen ab 1000 Personen“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). „Der Schutz der Berliner hat höchste Priorität.“

Kurz danach bestätigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Entscheidung. Gleichzeitig wies er Kritik an seinem Handeln zurück. Er sei „einigermaßen erstaunt, wie das Vorgehen des Senats als verantwortungslos dargestellt“ werde. „Berlin hat mit der ITB als erstes eine Großveranstaltung abgesagt“, sagte Müller.

Berlins Amtsärzte fordern wegen Coronavirus Verbot für alle Veranstaltungen

Berlins Amtsärzte hatten zuvor ein weitreichendes Verbot für alle Veranstaltungen gefordert. In einem Schreiben an Gesundheitssenatorin Kalayci sprachen sie sich dafür aus, sämtliche Sport- und Kulturevents ab sofort nicht mehr stattfinden zu lassen. Erste Clubs reagierten, so sagte das „Berghain“ alle Veranstaltungen bis 20. April ab.

Auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) reagieren auf die Corona-Gefahren. Ab diesem Donnerstag werden die vorderen Bustüren nicht mehr geöffnet, teilte das Unternehmen mit. Es können auch keine Tickets mehr beim Fahrer gekauft werden. So soll Ansteckungsrisiko für das Personal reduziert werden.

Das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Union und Bayern München am Sonnabend wird nun doch – entgegen der ursprünglichen Planungen – ohne Publikum ausgetragen. Auch Hertha BSC bestreitet mindestens drei seiner nächsten vier Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Davon betroffen ist auch das Stadtderby gegen Union am 21. März und alle weiteren Heimspiele der beiden Bundesligisten.

Coronavirus in Berlin - Semesterstart an Unis wird verschoben

Durch die Ausbreitung des Coronavirus gerät auch die Bildungsverwaltung immer mehr unter Druck. Ende des Monats stehen die ersten Abschlussprüfungen für das Schuljahr an, so zum Beispiel für das Abitur. In den kommenden Tagen soll ein Rundbrief an alle Schulen mit entsprechenden Informationen geschickt werden. Unter anderem werden zusätzliche Nachschreibetermine eingerichtet. Für die Universitäten verabredete der Senat mit den Hochschulen, den Semesterstart vorerst auf den 20. April zu verschieben.

In unserem Newsblog halten wir Sie über die Entwicklung des Coronavirus in Berlin auf dem Laufenden. So hat sich die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Berlin Stand Mittwoch auf 81, so die Gesundheitsverwaltung. Die meisten Betroffenen kommen aus Charlottenburg-Wilmersdorf (15) und Friedrichshain-Kreuzberg (zwölf). Die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland, Europa und der Welt können Sie auf unserer interaktiven Karte verfolgen.

WHO stuft Verbreitung des Coronavrius als Pandemie ein

Die Berliner Krankenhäuser stehen laut Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz vor Engpässen bei der Ausstattung von Schutzkleidung. Denn sie hätten schon länger keine Material-Lieferungen mehr aus China erhalten. Der Senat möchte Schutzkleidung und Beatmungsgeräte anschaffen. Dafür stehen zunächst 25 Millionen Euro bereit. Nach Angaben von Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) werden weitere Mittel, zum Beispiel für Entschädigungen, auf das Land zukommen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft die Verbreitung des Coronavirus nun als Pandemie ein. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. Er kritisierte dabei fehlendes Handeln durch die Staaten weltweit. „Wir haben die Alarmglocken laut und deutlich geläutet“, so der WHO-Chef. Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Nach einer Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die Einschränkungen des öffentlichen Lebens verteidigt. „Unsere Solidarität, unsere Vernunft und unser Herz füreinander sind auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir sie auch bestehen“, sagte die Kanzlerin.

In anderen Bundesländern können sich Menschen mit dem Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion mittlerweile an einer speziellen Station aus dem Auto heraus testen lassen. So zum Beispiel in Bayern. Dabei bleibt man im Auto sitzen und kurbelt das Fenster herunter, Ärzte und Helfer in Schutzkleidung nehmen dann am Wagen einen Abstrich von Mund und Nase.

Berlin änderte in Sachen Coronavirus seinen Kurs am Mittwochmorgen

Die Kurskorrektur der Berliner Politik in Sachen Coronavirus hatte am frühen Morgen begonnen. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) war in Westend unterwegs, besichtigte die neue Corona-Ambulanz im früheren Tropeninstitut der DRK-Kliniken am Spandauer Damm. Da beendete die Senatorin den Eindruck, dass in Berlin bei der Eindämmung des Virus mit anderem Maß gemessen werde als in vielen anderen Städten. Das Fußball-Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Union und Bayern München werde mit „großer Wahrscheinlichkeit ohne Publikum“ stattfinden, sagte die Senatorin. Berlin befinde sich in einer ernsten Lage. Deshalb müsse man sich als Gesellschaft grundsätzlich fragen, auf was man verzichten könne. „Und aus meiner Sicht gehören Fußballspiele mit dazu.“

Am Tag zuvor noch hatte halb Deutschland Häme über Berlin vergossen. Denn Unions Präsident Dirk Zingler hatte standhaft verkündet, das Spiel werde mit Zuschauern stattfinden, es gebe sogar eine Genehmigung des Gesundheitsamtes Treptow-Köpenick. Nicht jeder Bürger verstand, warum in Dortmund oder Hoffenheim Geisterspiele stattfinden sollen, während sich in der Berliner Wuhlheide die Fans drängen.

Michael Müller setzte auf eine Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz in Sachen Coronavirus

Die Irritationen entzündeten sich auch am Agieren in der höchsten landespolitischen Ebene. Am Dienstag nach der Senatssitzung hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) noch verkündet, der Senat habe „keine Zwangsmaßnahmen“ beschlossen, man verzichte zunächst auf die generelle Absage von Großveranstaltungen. Müller setzte darauf, dass die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag gemeinsame Regeln verabreden werde. Der Sozialdemokrat hatte die Rechnung ohne seine um höhere Weihen in der Union kämpfenden Kollegen aus Bayern und NRW gemacht. Markus Söder (CSU) und Armin Laschet (CDU) demonstrierten am Dienstag Tatkraft und untersagten für ihre Länder alle Großveranstaltungen.

Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sah sich daraufhin genötigt, die großen staatlichen Berliner Bühnen dicht zu machen. Müller erfuhr aber erst nach der Senatssitzung davon, das die zuvor als Option erörterte Schließung von Opern und Theatern als Reaktion auf das Verhalten anderer Länder Realität wurde.

Müller erstaunt über Vorgehen von Bayern und NRW

Mit „Erstaunen“ habe er gesehen, wie Laschet und Söder„gehandelt“ hätten, sagte Müller am Tag danach und bedauerte, dass es nun doch einen Flickenteppich in Sachen Coronavirus-Eindämmung in Deutschland gebe. Das sei eine untragbare Situation. „Deshalb wollen wir in Berlin nachsteuern“, begründete der Regierende Bürgermeister die Kurskorrektur bei einer eilends einberufenen Pressekonferenz am Mittwoch Mittag.

Dort bestätigte Müller, was die Gesundheitssenatorin schon kurz zuvor bekannt gemacht hatte. Auch Berlin wird alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern vorerst verbieten. Der Sozialdemokrat bemühte sich, den Eindruck von mangelnder Entschlussfreude in Berlins Senat zu zerstreuen. Längst nicht alle Bundesländer seien wie Bayern, NRW und andere bis dahin der Empfehlung des Bundesgesundheitsministers gefolgt. Die anderen würden sich „nach und nach anschließen“. Er sei „einigermaßen erstaunt, wie das Vorgehen des Senats als verantwortungslos dargestellt“ werde. „Berlin hat als erstes eine Großveranstaltung abgesagt mit der ITB“, sagte Müller. Man habe Schulen geschlossen, „da haben andere Bundesländer noch nicht darüber nachgedacht.“ Man habe sachgerecht und besonnen gehandelt und Schulen auch wieder geöffnet.

Coronavirus: Maßnahmen laut Senatorin durch Infektionsschutzgesetz gedeckt

Die Gesundheitssenatorin sagte, sie habe im Infektionsschutzgesetz mit dem Innensenator eine rechtliche Handhabe gefunden, wie man große Veranstaltungen in der Stadt rechtssicher absagen könne. Sie werde die Bezirke bitten, allgemeine Verfügungen auf den Weg zu bringen, um nach Paragraph 28 Infektionsschutzgesetz Veranstaltungen zu verbieten. Sie gehe davon aus, dass alle Amtsärzte mitmachten. Sollte das nicht so sein, stünden dem Senat rechtliche Mittel zur Verfügung, um alle Bezirke dazu zu zwingen und eine einheitliche Handhabe in Berlin durchzusetzen.

Der Druck, den Kurs der Einzelfallprüfung auch für Großveranstaltungen aufzugeben, war aber auch in Berlin enorm hoch. Senatorin Kalayci bestätigte, dass eine solche Forderung „fachlich Konsens“ sei in den vielen Gesprächen, die sie mit Experten führe.

Die Amtsärzte der zwölf Bezirke, denen in Sachen Infektionsschutz die letzte Entscheidungsgewalt obliegt, hatten den Senat in einem Brief an Kalayci zu strengerem Vorgehen aufgefordert. Das Gesundheitsamt verbot getreu dieser Maxime am Mittwochmorgen die Zuschauer beim Union-Spiel.

Grüne preschen mit Forderung nach Veranstaltungsverbot vor

In der rot-rot-grünen Koalition brach jedoch auch noch offener Streit aus über den Anti-Coronavirus-Kampf. Die Grünen-Fraktion hatte in einer Pressemitteilung am Morgen gefordert, sofort zu handeln und Großveranstaltungen abzusagen. Als diese Meldung rausging, verhandelte Kalayci noch mit dem Innensenator und anderen Senatsmitgliedern in Telefon-Konferenzen über die rechtliche Grundlage eines solchen Erlasses. Die SPD war über das Vorpreschen der Grünen erbost. Das sei eine „Erschütterung der Koalition“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Torsten Schneider im Hauptausschuss.

Die Finanzpolitiker des Landesparlaments stellten sich dann aber doch geschlossen in den Dienst der Sache. Einmütig bewilligten sie dem Senat 25 Millionen Euro, um Schutzausrüstung und Beatmungsgeräte anzuschaffen. Das sei eine Art Vertrauensvorschuss, weil noch nicht klar sei, welche Waren genau überhaupt zu welchen Preisen zu haben seien. Sofort ausgelöst werden Bestellungen über elf bis zwölf Millionen Euro.