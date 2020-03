CDU Berlin erhält hohe Spende von Investor Christoph Gröner

Berlin. Der Immobilieninvestor Christoph Gröner hat die Berliner CDU mit einer Geldspende bedacht. Generalsekretär Stefan Evers bestätigte den Eingang am Mittwochmorgen. „Wir freuen uns über die große Unterstützung und eine Wertschätzung, wie wir sie seit Jahren nicht erfahren haben“, sagte Evers. Der Aufbruch und die Neuausrichtung der Berliner CDU fänden zunehmend Anerkennung in der Stadtgesellschaft, interpretiert er die Spende.

Gröner hatte vor allem durch seine Auseinandersetzung mit dem Friedrichshain-Kreuzberger Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) um das Bauprojekt im Kreuzberger Postscheckamt Bekanntheit erlangt. Auch die Polizeieinsätze zum Schutz eines Wohnprojekts von Gröners Firma CG Gruppe in der Rigaer Straße sorgten für Aufsehen. Hier entstehen 133 Mietwohnungen, 2600 Quadratmeter Gewerbefläche und 78 Tiefgaragenstellplätze.

300.000 Euro für Berliner CDU - Partei spricht von „wichtiger Hilfe“

Nun soll Gröner die Berliner CDU mit 300.000 Euro unterstützt haben. Für Generalsekretär Evers kein Problem. „Auch die Menschen, die in unserer Stadt investieren und Arbeitsplätze schaffen, sehen die CDU an ihrer Seite“, sagte Evers in einer Mitteilung. „Jede Unterstützung, ob im Großen oder Kleinen, ist uns auf diesem Weg eine wichtige Hilfe.“

Gröners CDU-Spende ist nicht die erste aus der Immobilienwirtschaft

So wiederholt sich eine Konstellation, wie sie Anfang 2019 schon einmal bekannt geworden war. Auch damals ging es um eine hohe Spende aus der Immobilienwirtschaft an die Berliner CDU. Der niederländische Investor Harry van Caem hatte den Christdemokraten 60.000 Euro gespendet, wie das Nachrichtenmagazin „Spiegel“ damals herausfand.

Caem entwickelt im Bezirk Lichtenberg mehrere Wohn- und Gewerbeprojekte mit Tausenden Wohnungen und Büros. Zwei Firmen, die mit van Caem verbunden sind, hätten 2016 und 2017 zusammen 60.000 Euro an die CDU gespendet, hieß es im „Spiegel“.

Auch die Berliner SPD profitierte in der Vergangenheit von Spenden aus der Baubranche. Zuletzt soll die Berliner Groth Gruppe 2016 fünf Spenden in Höhe von jeweils 9950 Euro an die Sozialdemokraten in Lichtenberg überwiesen haben. Bei Spenden unter 10.000 Euro müssen Namen nicht veröffentlicht werden.