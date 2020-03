Wie der Mietendeckel für juristisches Chaos sorgt

Am Sonntag tritt der Berliner Mietendeckel in Kraft. AFPTV erklärt die Eckpunkte des neuen Gesetzes.

Berlin. Es geht um den geringen Streitwert von 25,37 Euro – doch die Tragweite der ersten öffentlich bekanntgemachten Entscheidung des Amtsgerichts Charlottenburgs zum Mietendeckel ist umso größer. In der Datenbank „Juris“ ist seit Anfang der Woche eine Urteilsbegründung des Amtsgerichts Charlottenburg einsehbar, die die Wirkung des „MietenWoG Bln“ – kurz Mietendeckel – zumindest in einem wesentlichen Punkt einschränkt: Bei Mieterhöhungsverlangen des Vermieters.

Mieterin muss nun die Prozesskosten tragen

In dem mietrechtlichen Streit ging es um eine Mieterhöhung vom 13. Juni 2019, bei der der Vermieter ab 1. September 2019 exakt 25,27 Euro mehr Miete für eine knapp 50 Quadratmeter große Mietwohnung verlangte. Die Mieterin verweigerte mit Verweis auf den Berliner Mietendeckel die Zustimmung zu dieser Mieterhöhung und wurde daraufhin von ihrem Vermieter verklagt.

Der Richter gab dem Vermieter laut Urteil vom 5. März Recht: Der Vermieter könne die Zustimmung verlangen, denn nach Paragraf 558 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) könne die Miete auch nach wie vor durchaus verändert werden, wenn sie seit mehr als 15 Monaten unverändert ist und die ortsübliche Vergleichsmiete nicht überschritten wird.

„Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Verpflichtung zur Zustimmung zur Mieterhöhung nicht durch das MietenWoG Berlin ausgeschlossen“, schreibt der Richter. Die Mieterin muss in Folge des Urteils nun der Mieterhöhung zustimmen und die Prozesskosten tragen.

Richter: Mietendeckel bricht höher gestellte Bundesgesetz

Für den juristischen Laien verwirrend: Die höhere Miete muss sie allerdings – zumindest vorerst – nicht zahlen, denn diese gilt erst, wenn der Mietendeckel außer Kraft tritt – entweder, weil die Geltungsdauer von fünf Jahren abgelaufen ist, oder weil das Verfassungsgericht schon deutlich früher den Mietendeckel als verfassungswidrig einstuft. Sollte letzteres geschehen, muss sie allerdings die zurückbehaltene Mietdifferenz ab dem 1. September 2019 an den Vermieter überweisen.

Trotz dieses für Laien verwirrenden Urteils wird der Richter in seiner Begründung sehr deutlich: Er sieht in dem Gesetz zum Mietendeckel einen verfassungsrechtlichen Grundsatz verletzt. Denn mit dem Mietendeckel-Gesetz bricht ein Landesgesetz das höher gestellte Bundesgesetz. Auch einen anderen Punkt sieht der Richter kritisch: Ob nämlich das Gesetz in die zuvor geschlossene rechtliche Vereinbarung zwischen Vermieter und Mieter eingreifen darf.

Mietendeckel: Andere Urteile in Pankow und Tempelhof

Es ist nicht das erste Urteil, das sich mit den Folgen des vor zwei Wochen in Kraft getretenen Mietendeckel-Gesetzes befasst. So hat das Amtsgericht Pankow-Weißensee anders entschieden und eine Klage auf Mieterhöhung wegen des Mietendeckels abgewiesen. „Ich habe rund ein halbes Dutzend Urteile auf dem Tisch, die überwiegend, aber nicht alle zu dem Ergebnis kommen, dass Mieterhöhungen wie bisher zulässig sind, der Mieter aber nur die gedeckelte Miete zahlen muss“, sagte Dieter Blümmel vom Berliner Grundeigentum-Verlag.

„Die widersprüchlichen Entscheidungen sind darauf zurückzuführen, dass wir zwei parallel laufende Mietpreisrechte in der Stadt haben“, erklärt Blümmel die verwirrende Rechtslage. So gelten in Berlin zeitgleich das Bürgerliche Gesetzbuch und der Berliner Mietendeckel.

Weitere Entscheidungen werden sicherlich folgen“, so Katrin Dietl, Sprecherin von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke), in deren Haus das Mietendeckelgesetz erarbeitet wurde. „So hat das Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg nach unserer Kenntnis in einer ähnlich gelagerten Konstellation die Klage der Vermieterseite unter Bezugnahme auf die entgegenstehenden Verbotsnormen des Mietendeckels abgelehnt“, so Dietl weiter. Dieses Urteil sei jedoch noch nicht veröffentlicht. „Bis zum Vorliegen einer höchstrichterlichen und abschließenden Klärung dieser Frage werden daher wohl auch weiterhin widerstreitende Urteile ergehen“, so Lompschers Sprecherin.

In der Sache überrasche das Urteil des Amtsgerichts Charlottenburg jedoch nicht. „Insbesondere kann den Aussagen zur Rückwirkung kein Widerspruch zu den Regelungen des Mietendeckels entnommen werden. Selbstverständlich gelten alle Regelungen des MietenWoG Bln erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttreten des Gesetzes“, sagte Dietl weiter. Die Bezugnahme auf den Stichtag des 18.06.2019 des Gesetzes diene lediglich der Bestimmung der ab dem Inkrafttreten zulässigen Miethöhe. Für den Berliner Mieterverein (BMV) ist das jedoch kein Grund, generell am Mietendeckel zu zweifeln.