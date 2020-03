Ein Tag im Leben eines Berliner Taxifahrers

Erkan Özmen gehört zu den Taxifahrern, die am Mittwoch in der City West demonstrierten. Hier schildert er seinen Arbeitsalltag.

Berlin. Der Protest von mehr als 1000 Taxifahrern in der City West sorgte für Verkehrschaos auf Straßenabschnitten zwischen dem Olympiastadion und dem Flughafen Tegel. Die Fahrer demonstrierten gegen gesetzliche Privilegien für App-Fahrdienste wie Uber und Free Now, die das Taxigewerbe ihrer Meinung nach in den Ruin trieben.

Lohnt es sich überhaupt noch, Taxi zu fahren? Unsere Redaktion hat Erkan Özmen gefragt, wie sein Arbeitsalltag aussieht. Er fährt seit 25 Jahren Taxi in Berlin. Nach eigenen Angaben arbeitet Özmen sieben Tage in der Woche, circa acht bis zehn Stunden am Tag. Dabei verdiene er im Schnitt auf 40000 Euro brutto im Monat, wie er sagt. Nach Abzug von Steuern, Funkgebühren, Kranken- und Kfz-Versicherung bleiben ihm davon circa 1800 Euro zum Leben. Der 53-Jährige ist selbstständig, hat ein Unternehmen auf sein Taxi angemeldet.

So kann ein Arbeitstag für Özmen aussehen:

5.30 Uhr:

Özmen steigt in seinen Wagen ein. Er fährt zum S- und U-Bahnhof Südkreuz, der in der Nähe seines Wohnhauses liegt. Er meldet per Funk seinen Wegstreckenzähler an. Der Zähler speichert von nun an, welche Strecke Özmen an diesem Tag fahren wird. Diese Daten werden dann in einen zentralen Speicher aufgenommen, auf den das Finanzamt Zugriff hat.

5.45 Uhr:

Özmen ist am Südkreuz angekommen. Nun wartet Özmen auf Kundschaft. Insbesondere seit Anfang dieses Jahres wartet Özmen morgens bis zu einer Stunde auf seinen ersten Auftrag.

6.45 Uhr:

Ein Geschäftsmann kommt auf das Taxi zu, steigt ein. Er möchte, dass Özmen ihn zur Messe fährt. Die Wegstrecke vom Südkreuz zur Messe beträgt 11 Kilometer.

7.05 Uhr:

Özmen setzt den Geschäftsmann an einem Messegebäude ab. Er kassiert von ihm 26,60 Euro brutto für die Fahrt. Nun wartet er wieder auf Kundschaft.

7.40 Uhr:

An dem Messegebäude steigen weitere Geschäftsleute ein. Sie möchten zu ihrem Hotel in Westend gefahren werden. Özmen kassiert für die Kurzstrecke insgesamt acht Euro.

7.50 Uhr:

Nachdem er die Geschäftsleute abgesetzt hat, wartet Özmen vor dem Hotel - insgesamt fast eine Stunde.

8.45 Uhr:

Drei Frauen steigen ein, wollen zu einem Wohnhaus in der Nähe gefahren werden. Auch dieses Mal fährt Özmen eine Kurzstrecke und kassiert acht Euro.

9.05 Uhr:

Özmen ist zu einem einem Taxistand in Charlottenburg gefahren und hofft, dort Kunden zu finden. Leider steigt über eine Stunden lang niemand ein. Auch per Telefon wird nichts bestellt.

10.10 Uhr:

Endlich ein Auftrag: Özmen fährt ein Pärchen zu einem Wohnhaus in der Nähe der Deutschen Oper. Diese Strecke ist jedoch ebenfalls kurz, er verbucht insgesamt sieben Euro.

Für Erkan Özmen wird es immer schwieriger, Fahrgäste zu finden.

Foto: Privat

10.35 Uhr:

Özmen ist zum Flughafen Tegel gefahren. Insbesondere Geschäftsleute könnten um diese Zeit dort landen und ein Taxi benötigen.

11.30 Uhr:

Leider hat Özmen auch am Flughafen kein Glück. Er musste wieder fats eine Stunde warten, bis eine Geschäftsfrau einsteigt, die zu einem Hotel in Friedrichshain transportiert werden möchte.

12.10 Uhr:

Özmen setzt die Frau am Hotel ab. Für die Strecke von 16 Kilometern bekommt er 34,85 Euro.

12.50 Uhr:

Özmen erreicht ein Anruf. Eine seiner Stammkundinnen möchte von ihrem Haus in Steglitz zu einem Termin in der Pankstraße in Wedding gefahren werden.

13.05 Uhr:

Özmen kommt bei seiner Stammkundin an.

13.45 Uhr:

Nachdem Özmen 17 Kilometer gefahren ist, setzt er die Kundin an der Pankstraße ab. Er kassiert 36,50 Euro.

13.50 Uhr:

Am U-Bahnhof Pankstraße steigen drei Männer ein. Özmen fährt sie zu einem Restaurant um die Ecke.

14.00 Uhr:

Nachdem Özmen für diese Kurzstrecke wieder sieben Euro kassiert hat, wartet er an einer Taxi-Station.

14.30 Uhr:

Da Özmen eine weitere halbe Stunde vergeblich auf Kundschaft gewartet hat, fährt er nach Hause.

15.00 Uhr:

Özmen kommt zu Hause an.

In neuneinhalb Stunden hat Özmen an diesem Tag 127,95 Euro brutto verdient. „Bis vor einigen Jahren konnte ich mir noch einen Tag pro Woche frei nehmen, um auf 4000 Euro im Monat zu kommen. Nun geht das nicht mehr, ich muss durcharbeiten,“ sagt er. Bereits im letzten Jahr habe er deutlich zu spüren bekommen, dass Kundschaft ausbleibe, die nun Apps wie Uber und Freenow für den Transport nutzt. Seit Anfang dieses Jahres habe sich diese Tendenz verstärkt. „Ich weiß bald nicht mehr, wie ich meine Familie ernähren soll“, sagt Özmen.