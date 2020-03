Coronavirus: Nur fünf Mitarbeiter bei Senats-Hotline

Andrang: Nach wie vor gibt es hohen Zulauf an der Test-Station am Vivantes Wenckebach-Klinikum in Tempelhof

Berlin. Die Behörden sind mit der Corona-Beratung der Berliner überfordert. Betroffene berichten von stundenlangen Wartezeiten sowohl bei der Beratungs-Hotline des Senates als auch in den sechs Beratungszentren. Kinderärzte verwiesen auf Gesundheitsämter und diese wieder zurück an die Ärzte. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) räumte am Montag Missstände ein. Zeitweise standen nur zwei Mitarbeiter für die Senats-Hotline zu Corona zur Verfügung. Inzwischen seien es fünf.

Vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen kündigte Kalayci Einschnitte für das Zusammenleben in der Stadt ein. „Wir werden uns im öffentlichen und sozialen Leben etwas zurücknehmen müssen“, sagte Kalayci am Montag. „Jeder muss selbst entscheiden, ob er an einer Großveranstaltung teilnimmt“, sagte die Gesundheitssenatorin.

Coronavirus in Berlin: Beratungen über Sportevents

Im Senat laufen demnach derzeit Beratungen darüber, wie mit den anstehenden Veranstaltungen, wie dem Berliner Halbmarathon am 5. April oder dem Fußball-Derby zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union Berlin am 21. März umgegangen werde.

An diesem Dienstag treffen sich zudem die Amtsärzte der zwölf Berliner Bezirke, um eine gemeinsame Linie für den Umgang mit Veranstaltungen abzustimmen. Noch halten es Amtsärzte für nicht geboten, etwa Sportveranstaltungen generell abzusagen.

„Verhältnisse wie in Italien rücken näher“, sagte Kalayci. Die italienischen Behörden hatten im Norden des Landes rund um die Lombardei ein Gebiet mit 16 Millionen Einwohnern zum Risikogebiet erklärt und weitgehend abgeriegelt.

Nach der Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen, sprach sich Berlins Gesundheitssenatorin dabei für ein bundesweit einheitliches Vorgehen aus. Es wäre nicht gut, wenn solche Veranstaltungen in einem Bundesland stattfänden, in einem anderen aber nicht.

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD): „Dynamik ist sehr hoch“

Kalayci prognostizierte in den kommenden Tagen und Wochen auch für Berlin weiter steigende Infizierten-Zahlen. „Die Dynamik ist sehr hoch“, sagte die Gesundheitssenatorin. Mehr als die Hälfte der 48 Berliner Fälle geht auf zwei Ansteckungslinien zurück. Über das Kreuzberger Großraumbüro und eine Geburtstagsfeier haben sich neun Menschen beim ersten Berliner Corona-Patienten angesteckt. Der größte Hotspot war die Bar „Trompete“ am Lützowplatz, wo aus einer Partynacht bisher 16 Ansteckungsfälle bekannt sind.

Die Bezirksämter sind deshalb angewiesen worden, Reservepools mit jeweils 50 Mitarbeitern zu bilden, die im Bedarfsfall die Gesundheitsämter im Kampf gegen das Corona-Virus unterstützen. Dabei gehe es vor allem darum, die Kontaktpersonen von Infizierten zu identifizieren, zu häuslicher Isolation zu drängen und die medizinische Betreuung zu begleiten. „Das heißt im Umkehrschluss, dass andere Dinge in den Bezirksämtern nicht mehr gemacht werden können“, sagte Kalayci.

Coronavirus: Patienten über 70 Jahre sollen gegen Grippe und Pneumokokken geimpft werden

Gleichzeitig rief sie die niedergelassenen Hausärzte auf, alle Patienten, die 70 Jahre oder älter sind, gegen Grippe und Pneumokokken zu impfen. „Da müssen die Hausärzte jetzt wirklich raus und Hausbesuche machen“, sagte Kalayci. Sie hoffe, dass die Impfung älterer Menschen flächendeckend erfolgt. „Das hat großen Einfluss auf die Sterberate.“

Kalayci kündigte an, dass künftig nicht mehr jeder, der das wünsche, auf das neuartige Corona-Virus getestet werde, um eine Überlastung der Untersuchungszentren und Arztpraxen zu verhindern. „Die Tests werden auf Personen fokussiert, die Symptome haben“, sagte die Gesundheitssenatorin. Das gelte auch für Menschen in Quarantäne. In der Stadt sitzen derzeit nach Schätzungen von Experten rund 1000 Menschen zu Hause in Isolation. Allein im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf seien es mehr als 100, so Amtsärztin Nicoletta Wischnewski.

Beschaffung von Schutzkleidung ist großes Problem

Größtes Problem für das Gesundheitswesen in der Stadt sei derzeit die Beschaffung von Schutzkleidung für die Beschäftigten. Der Senat hat deshalb eine zentrale Beschaffung gestartet, die den Bedarf der Krankenhäuser, der Polizei und Feuerwehr decken soll. Es soll unter anderem um 200.000 Schutzmasken und 15.000 Brillen gehen.

Insgesamt wird im Senat an diesem Dienstag über den durch Corona ausgelösten zusätzlichen Finanzbedarf beraten. Nach Informationen der Morgenpost soll der Finanzsenator der Gesundheitsverwaltung fünf Millionen Euro für Schutzkleidung bereitstellen. Insgesamt soll Material für 25 Millionen Euro beschafft werden, wenn der Markt das hergibt.

Von der anzuschaffenden Schutzausrüstung sollen in Berlin laut Kalayci vorrangig der fahrende Service von Kassenärztlicher Vereinigung (KV) und Feuerwehr für sehr kranke Patienten sowie die Untersuchungsstellen für Verdachtsfälle profitieren. Derzeit stehen drei Fahrzeuge zur Verfügung, die immobile Patienten bei Bedarf zu Hause abholten.