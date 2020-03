Staatsrechtler fordert Rücknahme von Diätenerhöhung

Hans-Herbert von Arnim bei seiner Buchvorstellung "Der Griff in die Kasse".

Berlin. Der Staatsrechtler Hans Herbert von Arnim hat an das Berliner Abgeordnetenhaus appelliert, die im Herbst beschlossene Erhöhung der Diäten und der Altersversorgung um 58 Prozent rückgängig zu machen. Das neue Gesetz sei "grob rechts- und verfassungswidrig", sagte von Arnim am Montag bei der Vorstellung seines neuen Buches "Der Griff in die Kasse", das sich um die Vorgänge im Berliner Landesparlament dreht. Die Diätenerhöhung sei aus seiner Sicht eine "schamlose Selbstbereicherung" der Abgeordneten und nicht zu rechtfertigen. Sollte es bei dem Gesetz bleiben, könne dies den Parlamentarismus beschädigen, gab der 80-Jährige zu Bedenken.

Das Abgeordnetenhaus hatte im September 2019 mit Stimmen von SPD, Linke, Grünen, CDU und FDP beschlossen, dass die Diäten von 3944 Euro auf 6250 Euro im Monat steigen. Die Ansprüche der Abgeordneten auf Altersversorgung steigen ebenfalls deutlich. Dafür sollen sie mehr politisch arbeiten: So dauern zum Beispiel die Sitzungen des Parlaments neuerdings bis 22.00 Uhr statt bis 19.00 Uhr, auch Ausschusssitzungen gehen länger als früher.