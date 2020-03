Frauentag: 10.000 Frauen kämpfen für Gleichberechtigung

Berlin. „Wir sind für die sexuelle Selbstbestimmung. Wir sind für eine körperliche und seelische Unversehrtheit. Wir sind für Chancengleichheit. Und wir feiern heute, wie klug und kraftvoll wir sind und was wir alles können!“ – eine junge Frau schreit in ein Mikrofon, die Menge jubelt. Tausende Frauen haben sich am Sonntag versammelt, um anlässlich des Internationalen Frauentages für die Rechte der Frauen lautstark zu demonstrieren. Dazu aufgerufen hat das feministische Bündnis „Frauen*Kampftag“ – ein Zusammenschluss aus Parteien, Gewerkschaften und verschiedenen linken Initiativen wie dem Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung.

Startpunkt der Demonstration war der Leopoldplatz im Wedding, gemeinsam zog die Menge mit einigen Wagen, Plakaten, Bannern und Fahnen zum fünf Kilometer entfernten Alexanderplatz. Einsatzkräfte der Polizei haben die Straßen abgesperrt. Schließlich waren nach Angaben der Beamten knapp 10.000 Demonstrierende auf den Straßen. Und jede von ihnen hatte ihre ganz eigenen Beweggründe. „Ich finde es wichtig, heute hier zu sein. Im Gesetz haben wir zwar die gleichen Rechte, aber die Realität sieht immer noch anders aus“, finden Kara (26) und Clarisse (24). Sie sind es satt, von Männern gesagt zu bekommen, dass sie etwas nicht können, nur weil sie eine Frau seien, „diese Stereotypen müssen endlich aufhören“.

Ein Recht auf Abtreibung und die Forderung auf ein Ende des Patriarchats

Andere Frauen fordern das Recht auf Abtreibung, das Ende des Patriarchats und eine Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt. „Wir verdienen immer noch wesentlich weniger als Männer, obwohl wir die gleiche

Diese Teilnehmerin ist für ein Ende des Patriarchats. Für sie ist es schlimmer als der Coronavirus, wie sie auf dem Plakat schreibt.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

Leistung erbringen“, sagt eine Demonstrantin im Vorbeigehen. Passend dazu hängt an einem der Wagen ein Banner mit der Aufschrift: „Eine Belegschaft, ein Tarifvertrag und mehr Wertschätzung für die Arbeit“. Was auffällt: Besonders viele junge Frauen waren dabei, teilweise Mädchen, die Plakate hochgehoben haben wie: „Auch wir dürfen kurze Haare haben“. Scheinbar spüren die Jüngsten schon, dass die Gleichberechtigung noch ausbaufähig ist.

Wer mitten drin war bei der Demonstration, der hat gemerkt, dass die Veranstaltung nicht nur auf dem Papier als Internationaler Frauentag ausgewiesen wird. Es werden Plakate in sämtlichen Sprachen präsentiert, zahlreiche Sprachen gesprochen. Auch Belma wollte in ihrer Geburtssprache Türkisch auf sich aufmerksam machen, „auch, weil wir hier im Wedding sind und hier viele türkische Frauen leben“. Die Frau kämpft gegen Unrecht, wie sie sagt, und unterstützt Mädchen und Frauen dabei, selbstbewusst durchs Leben zu gehen. „Es gibt keine Gleichberechtigung. In der Türkei noch viel weniger als hier in Deutschland. Das muss aufhören“, fordert Belma. Zudem hätten es Migrantinnen immer noch sehr schwer, da sie im neuen Land gegen die eigene Tradition und gleichzeitig gegen einen Ausschluss aus der Gesellschaft kämpfen müssten. „Frauenrechte sind Menschenrechte!“

Männer unterstützen Frauen beim Kampf für Gleichberechtigung

Wer meint, dass unter den knapp 10.000 Demonstrierenden ausschließlich Frauen anwesend waren, der irrt. Eine Vielzahl von Männern hat es sich nicht nehmen lassen, die Frauen zu unterstützen. „Das ist auch gut so“, sagt eine Demonstrantin. Sie habe nichts dagegen, dass Männer beim Internationalen Frauentag anwesend seien, im Gegenteil. „Sie können uns unterstützen und sich für ihre Kolleginnen einsetzen, beispielsweise für eine bessere Bezahlung“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. In erster Linie sei es aber wichtig, dass die Frauen zusammenhalten und laut für ihre Rechte kämpfen.

Neben der sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Gleichstellung der Frau lag der diesjährige Fokus nach Angaben der Veranstalter aufgrund der Menschenrechtsverletzungen an der griechisch-

Auch Mädchen waren dabei und forderten eine Gleichstellung.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE FotoServices

türkischen Grenze aber auch auf der feministischen Solidarität mit Flüchtlingen. Gegen eine rassistische Migrationspolitik und für eine deutsche Aufnahme der Asylsuchenden richtete sich die Abschlusskundgebung am Alexanderplatz mit einer Reihe von Reden. Weitere Themenschwerpunkte waren der Kampf gegen Rechts und gegen die Diskriminierung von Trans, - Bi und Homosexuellen.

Auch Demonstrationen in Friedrichshain und Kreuzberg

Es war bei weitem nicht die einzige Demonstration an diesem Frauentagssonntag. Zu einer weiteren Kundgebung am S-Bahnhof Warschauer Straße in Friedrichshain waren nach Schätzungen der Polizei 1000 Menschen gekommen, die unter dem Motto: „Es ist keine Party - Es ist ein Kampf“ demonstriert haben. Am Sonntagmittag radelten vom Mariannenplatz in Kreuzberg aus Protestierende in einer „Feministischen Frauen*Fahrrad Demonstration“ in Richtung des Frauengefängnisses an der U-Bahnstation Magdalenenstraße. Die Veranstalter sehen das Fahrrad dabei als Symbol für die Emanzipation. Vor der Alten Nationalgalerie forderten derweil Künstlerinnen mehr Sichtbarkeit in ihrer Branche. Außerdem öffnete das Deutsche Historische Museum die Tore für kostenlose Führungen durch die Dauerausstellung mit dem thematischen Schwerpunkt auf starke Frauen der Geschichte. Der Senat und das Abgeordnetenhaus, welche das Gesetz verabschiedeten, den Internationalen Frauentag zum Feiertag zu machen, luden hingegen zu keiner speziellen Veranstaltung.

Insgesamt waren bei allen Demonstrationen 300 Polizeibeamte im Einsatz. „Bis auf eine Ausschreitung mit Pyrotechnik verliefen die Veranstaltungen absolut gewaltfrei und ohne Störungen ab“, sagte ein Polizeisprecher. Allerdings kam es durch die Straßensperrungen wie am Leopoldplatz auf der Müllerstraße oder durch die Fahrrad-Demo in Friedrichshain-Kreuzberg teilweise zu Verkehrsbehinderungen.