Linke: Vergesellschaftung von Wohnungen finanziell machbar

Berlin/Potsdam. Die Übernahme der Immobilienbestände der Deutschen Wohnen in Berlin – rund 100.000 Wohnungen – ist finanziell und rechtlich machbar. Das ist zumindest die Botschaft, die der Linken-Politiker und frühere Berliner Wirtschaftssenator Harald Wolf auf der Klausur der Berliner Linksfraktion in Potsdam am Sonnabend aussandte.

Dafür seien, so der Politiker, jährlich lediglich Kreditzahlungen in Höhe von 261 Millionen Euro über 18 Jahre notwendig. Zuzüglich der Belastungen aus den Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 76, 5 Millionen Euro würde die Übernahme das Land Berlins also jährlich 337,5 Millionen Euro kosten. „Es geht, man kann es machen und es ist sinnvoll, weil wir damit einen spekulativen Kreislauf auf dem Berliner Immobilienmarkt unterbrechen““, sagte Wolf unter dem Applaus der Fraktion, die die Klausur an ihrem zweiten Tag ganz dem Thema „Vergesellschaftung von Wohnraum“ gestellt haben.

Entschädigung auf Wohnungswert von 2014

„Ich gebe zu, das ist eine sehr grobe Beispielrechnung“, sagte Wolf weiter. Diese Rechnung gehe vor allem davon aus, das es kein Recht auf spekulative Entschädigung gebe. Entschädigung unter dem Marktwert sei nötig und nach dem nach Artikel 15 des Grundgesetzes auch möglich. Wolf erklärte unter Berufung auf das Bundesverfassungsgericht, die Entschädigung müsse sich nicht starr allein am Marktwert der Immobilie orientieren. Die Höhe der Entschädigung dürfe den Zweck der Überführung in Gemeineigentum nicht konterkarieren. Vor diesem Hintergrund sei sie mit Hilfe langfristiger Darlehen auch finanzierbar. Der Unternehmenswert der Deutschen Wohnen in Berlin sei seit 2014 von 7,2 auf 17,1 Milliarden Euro im Jahr 2018 gestiegen, parallel dazu stieg der sogenannte Multiplikator, die Jahresnettokaltmiete, von 16,1 auf 29,9. Zur Ermittlung der Entschädigungssumme habe er deshalb die 16,1-fache Jahresnettokaltmiete zugrunde gelegt.

Rückenwind bekam Wolf vom Rechtswissenschaftler der Freien Universität Berlin, Florian Rödl. Nach seiner Auffassung habe bei einer Entschädigung nicht der aktuelle Fair Value, also der gegenwärtige Marktwert, als angemessen zu gelten.

Verwaltung hat deutlich höhere Kosten ermittelt

Die Verwaltung von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) hatte vor gut einem Jahr allerdings eine ganz andere Berechnung vorgelegt. Im Falle eines erfolgreichen Volksentscheids der Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ sind demnach mit Entschädigungskosten zwischen 28,8 und 36 Milliarden Euro zu rechnen. Die initiative fordert die Enteignung aller privatwirtschaftlicher Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin. Neben der Deutschen Wohnen (115.000 Wohnungen, 15,228 Milliarden Euro) sind das etwa die Vonovia (44.000 Wohnungen, 6,507 Milliarden) und ADO Properties (22.200 Wohnungen, 4,010 Milliarden).