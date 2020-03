Bei der Razzia gegen eine vietnamesische Schleuserbande nahmen Bundespolizisten in Berlin mehrere Menschen fest.

Bundespolizei Großrazzia gegen vietnamesische Schleuserbande in Berlin

Berlin. Seit dem Dienstagmorgen geht die Bundespolizei mit einem Großaufgebot gegen eine vietnamesische Schleuserbande vor. Laut Jens Schobranski, Sprecher der Berliner Bundespolizei-Direktion, sind 700 Kräfte bei Razzien in insgesamt sieben Bundesländern im Einsatz, der von der Berliner Staatsanwaltschaft geleitet wird. Der Schwerpunkt liege dabei in Berlin, wo 20 der insgesamt 30 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht werden.

Die Schleuserbande besteht laut Schobranski aus 13 Beschuldigten. Sie stünden im Verdacht des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern. Fünf Haftbefehle habe man bereits vollstreckt. Die Bande soll insgesamt 155 Vietnamesen mit gefälschten Visa nach Europa eingeschleust haben. Dabei seien die Menschen zunächst mit dem Flugzeug nach Europa gereist und dann mit dem Auto von Rumänien, der Slowakei oder Polen nach Berlin weiter transportiert worden sein.

Razzia gegen vietnamesische Schleuserbande: Ermittlungen seit Dezember 2018

„Ausgangspunkt des Verfahrens war eine Feststellung im tschechischen Grenzgebiet im Dezember 2018“, so Schobranski weiter. Dort habe man damals mehrere illegal eingereiste Vietnamesen in einem Auto angetroffen und die Ermittlungen übernommen. Schnell sei klar gewesen, dass Berlin der Schwerpunkt der Schleusungen war. Dort hätten die Vietnamesen gewartet, bis in ihrer Heimat für die Schleusung gezahlt worden sei, um etwa nach Frankreich, Großbritannien oder Belgien weiter zu reisen – umgerechnet zwischen 4500 und 18.000 Euro.

Die Razzien fanden neben Berlin auch in Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Niedersachsen sowie Sachsen statt und dauern an. Die Mitglieder der Bande halten sich laut Schobranski zum Teil selbst illegal in Deutschland auf.