Coronavirus-News Berlin - Infizierter Berliner besuchte Club Trompete

In Berlin sind bislang 15 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Zwei neue Fälle kamen laut Gesundheitsverwaltung am Donnerstag hinzu.

14.58 Uhr: Goldene Kamera in Berlin verschoben

Die für den 21. März geplante Goldene Kamera wird wegen einer möglichen Gefährdung durch das Coronavirus verschoben. Die Funke Mediengruppe hat diese Entscheidung auf Grundlage der Risikobewertung von Großveranstaltungen des Robert-Koch-Instituts und der Empfehlungen des Krisenstabs der Bundesregierung in Abstimmung mit dem ZDF und den Partnern der Veranstaltung getroffen.

14.32 Uhr: ICE von Berlin nach Hannover wegen Coronavirus-Verdachtsfall gestoppt

Wegen eines Coronavirus-Verdachtsfalls ist am Freitagnachmittag ein ICE in Braunschweig gestoppt worden. Der Zug war von Berlin nach Hannover unterwegs. Es gehe laut einem Sprecher der Bundespolizei um einen Mann, der Anzeichen für eine mögliche Coronavirus-Infektion aufwies. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Reisenden des ICE mussten in andere Züge umsteigen. Der ICE konnte nicht weiterfahren, da der Zugführer direkten Kontakt zu dem Mann hatte.

14.08 Uhr: Infizierter Mann war im Club "Trompete" - Kontaktpersonen gesucht



Die Gesundheitsbehörde sucht nach Personen, die möglicherweise Kontakt zu einem mit dem Coronavirus infizierten Mann aus Reinickendorf hatten. Der Fall Nr. 12 war am Donnerstag offiziell bestätigt worden, der Mann steht unter häuslicher Quarantäne. Er hatte am 29. Februar den Club "Trompete" am Lützowplatz in Tiergarten besucht.

Die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung appeliert an die Kontaktpersonen: "Wenn Sie am Samstag, den 29.02.2020 Gast im Club 'Trompete' in Mitte waren, bleiben Sie bitte zu Hause. Bitte informieren Sie zudem das Gesundheitsamt Mitte via Mail: corona@ba-mitte.berlin.de. Schicken Sie über diese Mail-Adresse dem Gesundheitsamt Mitte auch Ihre Wohnadresse. Die Informationen werden dann an die zuständigen Amtsärzte der jeweiligen Bezirke weitergeleitet."



09.37 Uhr: Zahl der Blutspenden sinkt

Die Zahl der Blutspender beim DRK geht zurück. Aktuell verzeichne man in dieser Woche einen Rückgang von bis zu 20 Prozent, sagt Torsten Tonn, medizinischer Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes. Das betreffe Spender in Berlin und Brandenburg, die einen Termin hatten, aber nicht erschienen sind. „In Vorbereitung auf eine mögliche weitere Ausbreitung des SARS-CoV-2 sind wir in der jetzigen Frühphase bestrebt, unsere Reserven aufzustocken und rufen ausdrücklich zur Blutspende auf“, so Tonn. Der Bedarf aus den Kliniken steige derzeit. Blutpräparate seien nur sehr kurz haltbar, deshalb müsse kontinuierlich gespendet werden.

„Das Wichtigste ist: Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden, und es wäre wichtig, dass die Blutspendetermine jetzt gut besucht werden“, erklärt der Geschäftsführer. Das DRK hat aber einige weitere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen: So müssen sich die Blutspender beim Betreten der Spenderräume die Hände mit dem dort bereitgestellten Desinfektionsmittel desinfizieren. Potentielle Spender, die aus Risikogebieten zurückgekehrt sind oder Kontakt mit an Corona Infizierten hatten, werden gebeten, nicht zu den Blutspendeterminen zu kommen.

Die Blutspenden werden derzeit noch nicht auf das Corona-Virus untersucht. „Eine Testung ist von der zuständigen Bundesoberbehörde bislang nicht vorgeschrieben. Die DRK-Blutspendedienste bereiten sich dennoch auf mögliche Maßnahmen vor“, sagt Torsten Tonn.

Laut dem Bayerischen Roten Kreuz gebe es für die Übertragbarkeit des Erregers durch Blut und Blutprodukte bislang keine Hinweise.

Coronavirus in Berlin - Wichtige Informationen der Behörden im Überblick:

08.32 Uhr: 15 bestätigte Coronavirus-Fälle in Berlin

In Berlin sind mittlerweile 15 Coronavirus-Fälle bekannt geworden. Das bestätigte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Freitagmorgen. „Von weiteren Fällen wissen wir derzeit noch nichts“, hieß es aus der Pressestelle um 8.30 Uhr. Sobald es neue Informationen gäbe, würden sie sofort bekannt gegeben. Man sammle jeden Tag alle Informationen.

05.01 Uhr: Amtsarzt zu Coronavirus: Kontaktpersonen-Suche war bei Masern bisher schwieriger

Für einen Berliner Amtsarzt waren große Masern-Ausbrüche in der Hauptstadt bisher schwieriger zu handhaben als das neue Coronavirus. Die Suche nach infizierten Masernpatienten sei „ungleich viel komplizierter“ gewesen, sagte Patrick Larscheid, Amtsarzt in Reinickendorf. Denn viele Menschen hätten sich nur vorübergehend in Berlin aufgehalten. „Wir hatten Sprachbarrieren, wir hatten Verständnisbarrieren. Das war aufwendig.“ Die aktuelle Situation habe in Berlin „längst noch nicht diese Dimension erreicht“.

Aus Larscheids Sicht wird die Ermittlung von Kontaktpersonen aber auch mit steigender Fallzahl von Coronavirus-Infizierten erst einmal nicht zum Problem werden: „Es ist aufwendig, aber nicht schwierig“, sagte der Mediziner. „Da ist es dann einfach so, dass ich mir sukzessive immer mehr Leute dazu hole. Das kann ich eine Weile leisten, und das ist für uns auch Tagesgeschäft.“ Berliner Ärzte seien mit einer solchen Situation unter anderem durch den großen Masernausbruch in den Jahren 2014 und 2015 vertraut. „Da sind auch zahlreiche Kontaktpersonen zu ermitteln gewesen. Und bei den Masern ist es so, dass sie im Gegensatz zu dieser Geschichte hier bedeutend ansteckender sind.“

01.02 Uhr: Chef-Virologe: RKI kann Quarantäne-Regeln nicht mehr komplett umsetzen

Nach Ansicht des Berliner Virologen Christian Drosten sollte das Robert Koch-Institut die Quarantäne-Empfehlungen zum Coronavirus für medizinisches Personal lockern. „Wenn wir das gesamte medizinische Personal, das mit Infizierten Kontakt hatte, in Quarantäne schicken, bricht die medizinische Versorgung für die Bevölkerung zusammen. Nicht nur für Corona-Patienten, sondern auch für alle anderen“, sagte der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Die Charité werde die Empfehlungen nicht mehr 1:1 umsetzen, kündigte Drosten an. Es sei notwendig, dass das RKI seine Empfehlungen „nach und nach“ der Realität anpasse, so der Experte. Virologen der Universitätskliniken diskutierten über mögliche Lösungen. „Denkbar wäre, das gesamte Personal einer Ambulanz jeden Tag zu testen. Dann würden Pfleger oder Ärzte maximal einen Tag nach einer Infektion noch arbeiten, bevor wir sie in Quarantäne schicken könnten.“ In dieser Zeitspanne wären die Betroffenen wahrscheinlich noch nicht ansteckend.

+++ Donnerstag, 5.03.2020 +++

20.03 Uhr: Zahl der Corona-Infektionen in Berlin steigt auf 15

Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Menschen in Berlin ist nach einem Bericht des Senders RBB auf 15 gestiegen. Demnach gebe es zwei neue Fälle von Infektionen, wie die Gesundheitsverwaltung dem Sender bestätigt habe, hieß es am Donnerstagabend. Ob die beiden neuen Fälle mit bislang bekannten zusammenhingen, war zunächst unklar. Zuletzt waren 13 Fälle von Infizierten mit dem Erreger Sars-CoV-2 offiziell bekannt.

18.34 Uhr: CDU-Politikerin Behrends: Milchpulver für Babys in Berlin knapp

Die Berliner CDU-Politikerin Janna Behrends berichtet beim Kurznachrichtendienst Twitter, dass sie Probleme beim Kauf von Milchpulver für Babys habe. Sie sei in fünf Drogeriemärkten gewesen und habe ihr Standard-Pulver dort nicht erhalten. Ersatzsorten wolle das Baby aber nicht trinken. "Das schreiende Kind hätte ich am liebsten bei den Hamsterkäufern abgegeben", schreibt sie.

Falls jemand Hipp- oder Bebivita-Milch braucht: Melden! Ich war in 5 Drogeriemärkten und habe unser Standard-Milchpulver auch nicht mehr bekommen. Die beiden Ersatzsorten will das Baby aber nicht trinken. Das schreiende Kind hätte ich am liebsten bei den Hamsterkäufern abgegeben. https://t.co/AFxsw9bvja — Jenna Behrends (@Jenna_Behrends) March 5, 2020

16.49 Uhr: Jobmesse in Potsdam als Folge des Coronavirus abgesagt

Die Job- und Ausbildungsmesse „JOBinale“ in Potsdam am 11. März ist wegen des Coronavirus abgesagt. Das teilte die Arbeitsagentur am Donnerstag mit. Es hieß, die Veranstalter seien sich einig, dass eine Großveranstaltung wie diese mit erwartungsgemäß mehr als 5000 Besuchern keinen Messebetrieb rechtfertige. Laut Agentur für Arbeit hatten sich mehr als 60 Unternehmen in zwei Messehallen angemeldet. Mehr als 6000 Arbeits- und Ausbildungssuchende seien zum Messebesuch eingeladen worden.

16.12 Uhr: Sogar im Berliner Abgeordnetenhaus werden Desinfektionsmittel gestohlen

Diebe haben auf der Suche nach Desinfektionsmitteln jetzt auch im Berliner Abgeordnetenhaus (AGH) zugeschlagen. In den vergangenen Tagen seien verstärkt Flaschen aus den Spendern in den Waschräumen entwendet worden, twitterte das AGH. Darauf wurden, so zeigt es der FDP-Abgeordnete Bernd Schlömer in einem Video, die Flaschen mit Metallwinkeln gesichert.

Im @AGH_Berlin werden jetzt die Desinfektionsmittel mit Metallwinkel fixiert: entweder zu viele Diebe oder zu viel Hysterie #CoronaPanik pic.twitter.com/HZcpFPU6dj — Bernd Schlömer (@BuBernd) March 5, 2020

16.10 Uhr: Campus-Messe für duale Studiengänge abgesagt

Der Tag des Dualen Studiums am 12. März 2020 an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin findet nicht statt. Das gab die Hochschulleitung am Donnerstag bekannt. Aus Präventionsgründen und wegen der zunehmenden Verbreitung des neuartigen Coronavirus haben die Leitung der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin und die Dekanatsleitung des Fachbereichs Duales Studium entschieden, die größte Campus-Messe rund ums duale Studium abzusagen.

15.58 Uhr: Handydaten zur Ermittlung von Corona-Kontaktpersonen?

Wissenschaftler denken bei möglichen Eindämmungsstrategien für das neue Coronavirus auch über die Nutzung von Handydaten nach. Diese könnten etwas über den Bewegungsradius und persönliche Kontakte eines Infizierten verraten. Sie könnten vielleicht aber auch verhindern, dass Menschen unberechtigt in Quarantäne geschickt werden. In jedem Fall sollte die Datenherausgabe nach Expertenansicht freiwillig sein. Rechtlich und aus Datenschutz-Sicht ist so eine Idee aber noch nicht geklärt. „Orts- und Zeitanalysen durch Handydaten sind von der Überlegung her nichts Neues“, erläuterte der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, am Donnerstag. Die Frage sei aber, wie eine mögliche Nutzung ethisch, moralisch, rechtlich und vom Datenschutz her einzuordnen sei.

Auch Patrick Larscheid, Amtsarzt in Reinickendorf, hält die Handydaten-Nutzung in diesem Zusammenhang grundsätzlich für eine sinnvolle Idee. Selbstverständlich müssten die Betroffenen dem vorher zustimmen, betont er. Derzeit erfolge die Identifizierung von Kontaktpersonen über eine mündliche Abfrage bei Infizierten. Das berge das Risiko, dass die Befragten sich nicht im Detail erinnerten.

15.28 Uhr: Coronavirus - Schülergruppe aus Potsdam soll getestet werden

Eine Schülergruppe aus Potsdam, die derzeit auf einer Reise in Norditalien ist, soll bei ihrer Rückkehr vorsorglich auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus getestet werden. Insgesamt 87 Menschen, darunter 70 Schüler von drei Schulen, sollten am Sonnabend am Gesundheitsamt Potsdam empfangen werden, kündigte Amtsleiterin Kristina Böhm am Donnerstag an. „Alle Kinder, die Lehrer und auch die Busfahrer werden einen Abstrich bekommen auf das Coronavirus.“

Zu den drei Schulen zählt auch die Potsdamer Voltaireschule. In einem Brief der Schulleitung an die Eltern, der der Berliner Morgenpost vorliegt, heißt es, dass die Schüler, die aus dem Skilager zurückkehren, bis zur Auswertung der Testergebnisse in häusliche Quarantäne geschickt werden. "Sie dürfen erst wieder in die Schule, wenn alle Test negativ sind", schreibt die Schulleitung.

Eine Handvoll Schüler habe Infektsymptome gezeigt, einige davon aber schon vor Abreise, sagte Böhm. Es gebe bisher keinen Verdacht, da die Region laut Robert-Koch-Institut kein Risikogebiet sei, aber wegen der Verunsicherung von Eltern und Bevölkerung werde getestet. Alle Mitfahrer sollen danach in häusliche Isolation kommen, bis die Testergebnisse vorlägen, also 24 bis 48 Stunden.

Die Gruppe war am vergangenen Wochenende zu der Reise nach Südtirol aufgebrochen. Anfang der Woche war in Brandenburg dann die erste nachgewiesene Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 bekannt geworden: ein Mann aus Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel), der mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar aus Berlin ebenfalls in Südtirol war. In Südtirol gibt es nach Angaben der Landesverwaltung bisher einen bestätigten Fall einer Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2, ein zweiter möglicher Fall wurde noch getestet.

15.23 Uhr: Vivantes öffnet zwei Coronavirus-Anlaufstellen

Die Berliner Charité bekommt Verstärkung: Der landeseigene Klinikkonzern Vivantes öffnet am kommenden Montag zwei Abklärungsstellen für das neue Coronavirus. Zu finden sind sie dann ab 10 Uhr in einem separaten Gebäude am Wenckebach-Klinikum in Tempelhof sowie in Räumlichkeiten des ehemaligen Klinikstandorts Prenzlauer Berg an der Fröbelstraße, teilte Vivantes am Donnerstag mit. Ob eine Diagnostik sinnvoll ist, entschieden Mediziner nach einem Beratungsgespräch. Der Hals- und Rachenabstrich für einen Test kann dann sofort dort gemacht werden.

An der Charité-Abklärungsstelle auf dem Campus Virchow hatten sich am Dienstag und Mittwoch bereits rund 200 Menschen gemeldet. Das Robert Koch-Institut appellierte am Donnerstag an Ärzte und die Bevölkerung, Tests nur bei begründeten Verdachtsfällen mit Symptomen zu machen. Es gehe darum, das System nicht zu überlasten. „Vielleicht wird sogar zu viel getestet“, sagte Wieler.

14.01 Uhr: Schülerin und zwei Männer unter neuen Fällen

Nach dem jüngsten Anstieg der Fälle von Infizierten hat die Senatsgesundheitsverwaltung Details zu den Erkrankten bekannt gegeben. Demnach bestätigte sie den zehnten, elften und zwölften Fall am Donnerstag in Berlin. Den 13. Fall erwähnte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) zuvor im Abgeordnetenhaus.

Der zehnte Fall ist den Angaben zufolge eine Schülerin aus Friedrichshain-Kreuzberg. Sie hatte Kontakt zu einem Lehrer aus Marzahn-Hellersdorf, der in Italien war und im Krankenhaus liegt. Er wurde als zweiter Fall in Berlin gemeldet.

Der elfte Fall ist ein Mann aus Friedrichshain-Kreuzberg, der in Verbindung steht zu dem ersten in Berlin bekannt gewordenen Fall. Der zwölfte Fall ist ein Mann in Reinickendorf. Über den 13. Fall ist noch nichts bekannt.

Übersicht der bisherigen Fälle des Coronavirus in Berlin laut Gesundheitsverwaltung:

ein Mann im Bezirk Mitte, derzeit isoliert und behandelt im Charité Campus Virchow Klinikum ein Mann aus Marzahn-Hellersdorf, der auf Schulfahrt in Norditalien gewesen ist, derzeit isoliert und behandelt im Vivantes-Klinikum Neukölln eine Frau in Mitte, derzeit isoliert und behandelt im Charité Campus Virchow Klinikum ein Mann in Tempelhof-Schöneberg, der zu Hause isoliert ist ein Mann in Neukölln, derzeit isoliert und behandelt im Vivantes-Klinikum Neukölln ein Mann in Mitte, derzeit zu Hause isoliert eine Frau in Friedrichshain-Kreuzberg, zu Hause isoliert eine Frau in Friedrichshain-Kreuzberg, zu Hause isoliert ein Mann in Pankow, zu Hause isoliert. eine Schülerin der Emanuel-Lasker-Oberschule in Friedrichshain-Kreuzberg, häuslich isoliert, hatte Kontakt zu 2. ein Mann aus Friedrichshain-Kreuzberg, zu Hause isoliert, hatte Kontakt zu 1. ein Mann in Reinickendorf, zu Hause isoliert Noch unbekannt

14.00 Uhr: Geisel - Polizei und Feuerwehr verfügen über Schutzausrüstung

Polizei und Feuerwehr verfügen nach Angaben von Innensenator Andreas Geisel (SPD) auch angesichts steigender Zahlen von Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus über die nötige Schutzausrüstung. „Schutzmasken sind europaweit ein Mangelprodukt“, sagte Geisel. Bei Polizei und Feuerwehr seien die nötige Schutzkleidung und Schutzprodukte aber vorrätig. Für die Feuerwehr seien außerdem gerade 5000 Schutzmasken nachbestellt worden.

„Es gibt hier Sorge unter der Bevölkerung und auch bei Beschäftigten der Polizei und Feuerwehr, solche Schutzkleidung zu haben“, sagte Geisel. „Aber nicht jeder Beschäftigte braucht sie im Einsatz.“ Deshalb werde über die Verteilung zentral entschieden. Am Freitag tage erneut der Krisenstab unter Federführung der Gesundheitsverwaltung und mit Beteiligung von Polizei und Feuerwehr. Dann werde man eine Beurteilung vornehmen, und bei Bedarf werde es entsprechende Nachbestellungen geben.

12.17 Uhr: Schülerin der Emanuel-Lasker-Oberschule mit dem Coronavirus infiziert

Nachdem ein Lehrer der Emanuel-Lasker-Oberschule in Friedrichshain positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wurde die Schule bereits ab Dienstag geschlossen. Das Gesundheitsamt testete danach Personen, die mit dem Lehrer auf einer Skireise in Südtirol waren. Es stellte sich heraus, dass auch eine Schülerin aus der zweiten Skigruppe erkrankt ist.

Auf Empfehlung des zuständigen Amtsarztes wird die Emanuel-Lasker-Schule bis zum 16. März geschlossen bleiben. Hintergrund ist, dass dann die 2-Wochen-Frist seit Bekanntwerden des ersten Falles vorüber ist.

12.15 Uhr: Metropolitan School in Mitte nimmt Betrieb wieder auf

Die private Metropolitan School in Mitte wird auf amtsärztliche Empfehlung am Freitag wieder den Betrieb aufnehmen. Der Test eines Elternteils der Schule, der Kontaktperson eines infizierten Berliners war, brachte ein negatives Ergebnis.

12.03 Uhr: Potsdamer Schüler in Südtirol sollen auf Coronavirus getestet werden

Mindestens 14 Schüler und eine Lehrkraft von Potsdamer Schulen, die auf Skireise in Südtirol sind, sollen auf das neuartige Coronavirus getestet werden. Die Gruppe von insgesamt mehr als 50 Schülern von verschiedenen Schulen befindet sich noch in Südtirol und soll nach Angaben der Stadt vom Donnerstag am Wochenende zurückkehren. Die 14 kranken Schüler litten an Erkältungssymptomen und einige auch an Fieber.

Die Alfred Nobel Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe widerspricht dem Bericht. "Zurzeit ist es so, dass es seitens des Gesundheitsamtes keinen flächendeckenden Test auf Corona für alle Schüler und Lehrer nach Rückkehr geben wird, da kein begründeter Verdachtsfall nach den Richtlinien des RKI vorliegt", steht in einem Schreiben der Schule.

Das Gesundheitsamt der Stadt und die Schulleitungen wollten sich am Donnerstag treffen um zu beraten, wo die Jugendlichen getestet werden und wie mit ihnen verfahren werden soll, wie eine Sprecherin sagte. Die Gruppe war am vergangenen Wochenende zu der Reise aufgebrochen.

In Brandenburg war Anfang der Woche die erste nachgewiesene Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 bekannt geworden: Der 51-Jährige aus Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) war mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar aus Berlin ebenfalls auf einer Skireise in Südtirol. Auch Infizierte aus anderen Bundesländern hatten sich zuvor in Südtirol aufgehalten, darunter ein Lehrer aus Berlin. Bislang zählt die Region Südtirol laut Robert Koch-Institut nicht zu den Risikogebieten.

11.30 Uhr: 13 bestätigte Coronavirus-Fälle in Berlin

Die Zahl der bestätigten Coronafälle ist in Berlin auf 13 gestiegen. Das sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass es so weitergeht“, sagte Kalayci. Das Tempo der Ausbreitung könne aber niemand vorhersagen. „Auf eines sollten wir uns einstellen, dass das Thema Coronavirus uns einige Jahre beschäftigen könnte“, sagte die Gesundheitssenatorin bei der Plenarsitzung.

In Berlin seien sechs Untersuchungsstellen zum Abklären möglicher Infektionsfälle geplant, die Ärzte und Krankenhäuser entlasten sollten. Die Charité habe am Dienstag den Anfang gemacht. Die weiteren Standorte stünden inzwischen fest. Die Gesundheitssenatorin räumte ein, dass es aktuell an Schutzkleidung mangelt. „Da ist tatsächlich ein Mangel.“ Berlin arbeite aber daran, hier Abhilfe zu schaffen. Gleichzeitig mahnte Kalayci die Berliner zur Besonnenheit. „Das Coronavirus ist nicht das einzige Virus, das unterwegs ist.“

Am Donnerstagvormittag wurden vier weitere bestätige Coronavirus-Fälle bekannt. Weitere Einzelheiten über die Personen wurden noch nicht veröffentlicht.

11.18 Uhr: Brandenburger Lehrerverband sieht mögliche Schulschließungen kritisch

Der Brandenburgische Pädagogen-Verband hält mögliche flächendeckende Schulschließungen wie in Italien nicht für sinnvoll. „Man kann nicht alle Schulen auf einmal schließen“, sagte Präsident Hartmut Stäker am Donnerstag in Potsdam. Wenn etwa jemand nach einer Schließung für die Dauer der Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen wieder in der Schule sei, könne er sich aber auch in der Zeit infiziert haben. „Dann ist das Risiko der Verbreitung wieder da.“ Die Frage einer Schließung stelle sich eher, wenn ein Verdacht bei Lehrern bestehe, weil sie einen größeren Kontaktradius als Schüler hätten.

Das Brandenburger Bildungsministerium rief in einem Schreiben an die staatlichen Schulämter dazu auf, in Verdachts- oder Kontaktfällen das zuständige Gesundheitsamt, Betroffene und Eltern zu informieren. Das Gesundheitsamt bewertet dann das Risiko und veranlasst mögliche Maßnahmen.

Auch der Deutsche Lehrerverband lehnt flächendeckende Schulschließungen wegen des neuartigen Coronavirus wie in Italien ab. Verbandsvizepräsident Heinz-Peter Meidinger hält lange und komplette Schließungen ohne konkret nachgewiesene, bestätigte Verdachtsfälle für falsch.

10.39 Uhr: Wirtschaftssenatorin fordert Sonderkonferenz zu Corona

Die Berliner Wirtschaftssenatorin, Ramona Pop (Grüne), fordert angesichts der ökonomischen Auswirkungen des neuartigen Coronavirus eine Sonderkonferenz der Wirtschaftsminister. „Ziel einer solchen Zusammenkunft muss es sein, eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation in Deutschland und den einzelnen Bundesländern vorzunehmen“, schreibt sie in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). An dem Treffen sollen auch die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft teilnehmen.

Pop verweist in dem Schreiben auf eine Umfrage der Industrie- und Handelskammer Berlin, wonach Mitte Februar 38 Prozent der befragten Unternehmen angegeben hätten, die Auswirkungen des Sars-CoV-2 genannten Virus zu spüren. Nahezu die Hälfte erwarte entsprechende Auswirkungen in der Zukunft. Pop regt an, mögliche Gegenmaßnahmen zwischen Bund und Ländern abzustimmen.

Altmaiers Ministerium hatte in dieser Woche einen Drei-Stufen-Plan vorgelegt, mit dem Unternehmen vor den Konsequenzen des Virus geschützt werden sollen. Dieser sieht vor, notfalls bestehende Instrumente wie Kreditprogramme für angeschlagene Firmen auszuweiten und finanziell aufzustocken. In einer letzten Stufe wären demnach „weitergehende strukturelle und konjunkturelle Maßnahmen“ denkbar. Dies könnten milliardenschwere Konjunkturprogramme sein.

10.37 Uhr: Landeshotline zum Coronavirus - Brandenburg rät zu Besonnenheit

Das Brandenburger Verbraucherschutzministerium will mit einem Bürgertelefon von Experten auf Unsicherheiten wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus reagieren. Wer Fragen hat, kann unter der Nummer +49 331 8683 777 beim Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit anrufen. „Wir rufen die Bürgerinnen und Bürger zur Besonnenheit auf“, erklärte Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft am Donnerstag in Potsdam. „In den meisten Fällen verläuft die Krankheit mild und ohne Komplikationen.“ Zu Risikogruppen zählten besonders ältere Menschen und chronisch Kranke. Die Experten beantworten auch Fragen zum Arbeitsschutz.

7.34 Uhr: Zwei Berliner Grundschulen befreien Skireise-Rückkehrer vorsorglich vom Unterricht

Der Umgang mit potenziell Infizierten und ihren Kontaktpersonen beschäftigt Berliner Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler auf Skireisen in Südtirol unterwegs waren. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Tempelhof-Schöneberg haben die Tempelherren- und Mascha-Kaléko-Grundschule beschlossen, die betroffenen Schüler und Lehrer vorsorglich zwei Tage lang vom Unterricht zu befreien. "Diese zwei Tage dienen der Abklärung des Gesundheitszustandes und der Risikoeingrenzung für das Auftreten einer übertragbaren Erkrankung", heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsamts mit Berufung auf das Infektionsschutzgesetz.

Die Gruppen befinden sich noch bis Freitag in Südtirol, weder Kinder noch Begleitpersonen sind derzeit erkrankt. Die Region ist kein vom Robert Koch-Institut ausgewiesenes Risikogebiet. Sollten keine Krankheitssymptome auftreten, sollen Schüler und Lehrer ab Mittwoch, den 11. März, wieder in die Schule gehen. "Kontaktpersonen zu den Reiserückkehrern in den Familien unterliegen vorerst keinen einschränkenden Maßnahmen. Je nach aktueller Situation können sich Änderungen der Maßnahmen ergeben", heißt es in der Mitteilung des Gesundheitsamts Tempelhof-Schöneberg.

7.08 Uhr: Berlins Feuerwehr gehen Atemschutzmasken aus

Die Feuerwehr hat angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Vorschriften für den Eigenschutz ihrer Mitarbeiter verschärft. Rettungskräfte wurden angewiesen, bei Personen mit Erkältungssymptomen (Schnupfen, Halsschmerzen, Husten, sowie Gliederschmerzen, Übelkeit oder Fieber) ihre besondere Schutzausrüstung anzulegen. Dazu gehören eine spezielle Atemschutzmaske (Schutzklasse mindestens „FFP2“), eine Schutzbrille, Handschuhe, sowie „geschlossene Rettungsdienst-Kleidung“. Die Umsetzung dürfte die Feuerwehr allerdings vor Probleme stellen. Denn die Vorräte an Schutzmasken, wie auch an Desinfektionsmitteln, sind begrenzt.

6.40 Uhr: Flüchtlinge in Berlin werden über Coronavirus informiert

In Berlin lebende und neu ankommende Flüchtlinge werden von den Behörden über die Gefahren durch die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gewarnt. Die Betreiber der 83 Flüchtlingsunterkünfte seien in den vergangenen Tagen über die Vorsorgemaßnahmen nach Richtlinien des Robert Koch-Instituts (RKI) informiert worden, teilte das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten mit. Zusätzlich werden Informationen in Fremdsprachen wie Arabisch, Türkisch und Englisch am Schwarzen Brett und in Sanitäranlagen ausgehängt. Für Analphabeten soll es zusätzliche Hinweise in Form von Piktogrammen geben.

Flüchtlinge, die nach Berlin kommen, werden unmittelbar nach ihrem Erscheinen im Ankunftszentrum wochentags von Mitarbeitern des Universitätsklinikums Charité untersucht. Dazu gehören auch eine Röntgenuntersuchung sowie Impfungen. „Daher ist die gesundheitliche Prävention wesentlich besser als normalerweise in der Bevölkerung.“ In der Charité würden die Mitarbeiter auch nach der Route, auf der die Menschen nach Europa kamen, fragen, um entsprechend zu informieren oder vorzusorgen. Sprecher Sascha Langenbach betonte: „Nach meinen Informationen sind viele Geflüchtete gut informiert, die Sorgen sind vergleichbar mit denen der deutschen Bevölkerung.“

6.20 Uhr: Tourismuschef: Gäste kommen trotz Coronavirus nach Berlin

Trotz erster bestätigter Fälle des neuartigen Coronavirus kommen aus Sicht der Berliner Tourismus- und Kongressgesellschaft Visit Berlin auch in diesem Jahr mehr Gäste nach Berlin. „Ich rechne nach wie vor mit einem Wachstum der Besucherzahl, vor allem im zweiten Halbjahr“, sagte Geschäftsführer Burkhard Kieker. Dann werde sich die Aufregung um das Coronavirus Sars-CoV-2 gelegt haben.

Trotz Absage der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) sei ein Teil der Touristiker dennoch nach Berlin gekommen, sagte Kieker. Sie träfen sich nun in Hotels, um ihre Geschäfte abzuschließen. Kongresse seien noch nicht abgesagt worden, die Buchungslage sei gut. Aber die Messeabsage treffe viele Dienstleister wie Catering-Betriebe, Beleuchter und Partymöbelvermieter. „Viele in dieser Kette könnten kurzfristig in Liquiditätsschwierigkeiten kommen“, sagte Kieker. Für sie sei Hilfe notwendig.

+++ Mittwoch, 4. März 2020 +++

22.12 Uhr: Neunter Coronavirus-Fall in Berlin nachgewiesen

In Berlin gibt es einen neunten nachgewiesenen Fall des neuen Coronavirus. Bislang sei keine Verbindung zu einem bestehenden Fall bekannt, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Mittwoch mit. Das neuartige Virus Sars-CoV-2 sei bei einem Mann aus Pankow nachgewiesen worden. Dieser werde zu Hause isoliert. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben. Am Sonntag war der erste bestätigte Fall in Berlin öffentlich geworden.

19.07 Uhr: Berliner Krankenhäuser planen weitere Test-Stellen

Die Behandlungsstelle im Virchow-Klinikum der Charité verzeichnete auch am zweiten Tag einen enormen Zulauf. Berichte, wonach schon ab elf Uhr vormittags keine Wartemarken mehr ausgegeben worden seien, wies eine Charité-Sprecherin zurück. Die Stelle sei bis 16 Uhr besetzt gewesen. Um die Charité zu entlasten, planen andere Berliner Krankenhäuser weitere Stellen, an denen sich Bürger, die befürchten, mit dem Virus infiziert zu sein, testen lassen können. Bei Vivantes hieß es, man könne noch nicht sagen, wann die Stellen in den Krankenhäusern in Prenzlauer Berg und am Wenckebach-Klinikum in Tempelhof öffneten.

16.44 Uhr: Siebter und achter Coronavirus-Fall in Berlin bestätigt

In Berlin sind weitere Fälle des Coronavirus bestätigt worden: Zwei Frauen aus Friedrichshain-Kreuzberg hatten beide mit dem zuerst bekannt gewordenen Fall in einem Großraumbüro zusammengearbeitet. Von den nun insgesamt acht Fällen hängen drei Fälle mit dem ersten Fall beruflich zusammen, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Mittwoch mit.

16.38 Uhr: Brandenburger Kassenärzte: nicht genügend Schutzausrüstung in Praxen

In Brandenburger Arztpraxen fehlt nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) wegen des neuen Coronavirus ausreichend Schutzausrüstung. „Bemühungen, diese zu ordern, scheinen erfolglos“, teilte Christian Wehry, Sprecher der KVBB am Mittwoch mit. Auch Desinfektionsmittel und Abstrichtupfer seien derzeit nicht lieferbar.

Unklarheit in der Bevölkerung darüber, wer sich testen lassen sollte und wer nicht, führe zu einer Mehrbelastung in den Praxen, so Wehry. Vor allem sollten sich Menschen testen lassen, die Symptome zeigen und Kontakt zu einem Infizierten hatten oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben. In diesem Fall übernehmen laut KVBB die Krankenkasse die Kosten. Andernfalls müssten Patienten den Test selbst zahlen.

In Brandenburg wurde Anfang der Woche der erste Infizierte mit dem Erreger Sars-CoV-2 gemeldet: ein 51-jähriger Mann aus Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel). Er war am Freitag mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar aus Berlin aus dem Skiurlaub in Südtirol heimgekehrt, am Sonntag zeigten sich bei ihm die ersten Symptome wie Fieber und Husten.

Bis zum frühen Mittwochabend waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums zunächst keine weiteren positiven Testergebnisse bekannt. Bislang gab es 61 Verdachtsfälle, bei neun standen die Ergebnisse noch aus.

15.57 Uhr: Hertha BSC: Heimspiel gegen Werder Bremen kann stattfinden

Hertha BSC hat am Mittwochnachmittag mitgeteilt, dass der Austragung des Heimspiels gegen Werder Bremen (Sonnabend, 15.30 Uhr) nichts im Wege steht. "Die Partie findet nach aktuellem Stand wie geplant im Berliner Olympiastadion statt." Weiter schreibt der Bundesligist: "Wir gestatten in Anbetracht der gegenwärtigen Lage ausnahmsweise das Mitbringen eigener Hygieneartikel wie Desinfektionsmittelbehältnissen bis zu einer Größe von 100 ml. Ergänzend bitten wir um entsprechende Eigenverantwortung und Sorgfalt – fühlen Sie sich krank oder zeigen insbesondere grippeähnliche Symptome, sollten Sie gründlich abwägen, ob Sie nicht von dem Besuch des Heimspiels absehen wollen." Aufgrund verschärfter „Sicherheits-, Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen“ müssten sich die Besucher auch auf Verzögerungen beim Einlass ins Olympiastadion einstellen.

Hertha bittet, "bekannte und geübte Hygiene-Standards einzuhalten":

Berührungen der Augen-, Nasen- oder Mundpartien (Schleimhäuten) sollten vermieden werden.

Nach Personenkontakten, der Benutzung von Sanitäreinrichtungen und vor der Nahrungsaufnahme gründlich die Hände waschen.

Einmaltaschentüchern bitte nach der Benutzung direkt entsorgen.

In den WC's stehen Einweg-Papierhandtücher bereit, die bitte ebenfalls nach Benutzung direkt und sicher entsorgt werden sollten.

Der im Olympiastadion anwesende Sanitätsdienst wird personell wie infrastrukturell für Verdachtsfälle aufgestellt.

Die Taktung zur Reinigung der sanitären Anlagen wird intensiviert und gefahrenspezifisch akzentuiert (z. B. Türklinken).

Zum Umgang mit Verdachtsfällen werden die Zuschauer auch im Vorfeld sowie im Stadion selbst umfassend informiert.

15.47 Uhr: Nach erster Coronavirus-Infektion keine weiteren Fälle in Brandenburg

Dem ersten nachgewiesenen Coronavirus-Fall in Brandenburg sind bis Mittwoch zunächst keine weiteren positiven Testergebnisse gefolgt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Potsdam gab es bislang 61 Verdachtsfälle, bei neun standen die Ergebnisse noch aus.

Der Erreger Sars-CoV-2 war am Montag bei einem 51-jährigen Mann aus Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel) festgestellt worden. Der Mann war mit seiner Frau sowie einem befreundeten Ehepaar aus Berlin am Freitag aus Südtirol vom Skiurlaub zurückgekehrt. Am Sonntag zeigten sich bei ihm die ersten grippalen Symptome wie Fieber und Husten. Der infizierte Mann wurde ebenso wie seine Ehefrau zu Hause isoliert. Von den sechs Pflegekräften, mit denen der Infizierte in zwei Kliniken unmittelbaren Kontakt gehabt habe, befanden sich am Mittwoch nur noch drei in Isolation; für die übrigen drei wurde die Isolation aufgehoben.

Das Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf wies unterdessen auf seiner Internetseite darauf hin, Schulbesuche mit Husten und Schnupfen zu vermeiden. „Wir müssen zusammen darauf achten, uns nicht anzustecken. Weder mit Corona, noch mit der Grippe“, hieß es. Wer erkennbar krank sei, Fieberanzeichen zeige oder beides, werde nach Rücksprache mit den Eltern nach Hause geschickt.

15.26 Uhr: Scheeres: Schulen entscheiden nicht selbst über Schließung

Weder die Schulleitung noch Berlins Senatsverwaltung für Bildung kann die Schließung einer Schule aus Sorge vor einem erhöhten Risiko für Infektionen mit dem Coronavirus veranlassen. Darauf wies Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Mittwoch hin. Wenn es entsprechende Befürchtungen gebe, müssten solche Fälle immer mit dem Gesundheitsdienst besprochen werden.

„Es geht nicht, dass jemand aus dem Bauchgefühl heraus sagt, ich schließe jetzt mal meine Schule“, sagte Scheeres. „Wenn eine entsprechende Konstellation da ist, muss das mit dem Gesundheitsdienst, mit den entsprechenden Amtsärzten abgeklärt werden.“ Derzeit seien in Berlin zwei Schulen geschlossen. Sie hoffe aber, dass die Tests auf Sars-CoV-2 dort schnell erfolgen und die Schulen bald wieder öffnen können.

Handlungsbedarf an den Schulen mit Blick auf Hygiene angesichts der sich abzeichnenden Virus-Pandemie sieht Scheeres nicht. „Wichtig ist, Seife vor Ort zu haben, und das wissen die Bezirke auch. Ich gehe davon aus, dass sie dafür Sorge tragen“, erklärte die Senatorin. „Es sollte immer darauf geachtet werden, dass solche Artikel in den Schulen sind, aber jetzt besonders.“ Denn viel wichtiger als Desinfektionsmittel zu benutzen, sei das regelmäßige Händewaschen.

15.15 Uhr: Bildungssenatorin: Verschieben der MSA-Prüfungen noch offen

Ob die Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss (MSA) an Berliner Schulen wegen der aktuellen Gesundheitslage verschoben werden müssen, ist noch offen. Die Vorbereitungen darauf liefen wie geplant, sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Mittwoch vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen mit dem SARS-CoV-2-Virus. „Wir wissen ja nicht, wie die weiteren Entwicklungen sind und können auch nicht in die Glaskugel schauen“, merkte die Senatorin an. „Natürlich machen wir uns Gedanken darüber, wenn so eine Situation eintreffen würde, wie wir dann mit dem MSA umgehen.“

„Im Moment ist es so, dass zwei Schulen noch geschlossen sind“, berichtete Scheeres. „Wir hoffen natürlich, dass die Testung dort schnell durchgeführt wird und wir die Schulen schnell wieder ans Netz bringen können.“ Diskussionen über die Abiturprüfungen gebe es noch nicht.

14.23 Uhr: Fahrdienst für Patienten mit schweren Erkältungssymptomen gestartet

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin und die Berliner Feuerwehr haben am Mittwochmorgen um 7 Uhr ihren gemeinsamen Fahrdienst gestartet. Dieser kümmert sich ab sofort täglich von 7 bis 22 Uhr um immobile Patienten mit sehr schweren Erkältungserkrankungen, die zu Hause oder in Pflegeheimen einen Arzt benötigen. Gegebenenfalls wird ein Test auf das Coronavirus durchgeführt.

Im Einsatz sind ab sofort vier Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr, die mit Assistenzpersonal und notwendiger Schutzausrüstung ausgestattet sind. Die Ärzte werden vom ärztlichen Bereitschaftsdienst der KV Berlin gestellt. Der fahrende Dienst wird über die Leitstelle der KV Berlin (Telefonnummer: 116117) gesteuert und ausschließlich dann angefordert, wenn sich herausgestellt hat, dass die Anrufer sehr schwere Erkältungssymptome aufweisen und einen Hausbesuch benötigen.

14.20 Uhr: Gastronomie-Gewerbe fordert kurzfristige Hilfen vom Land

Die Ausbreitung des Coronavirus trifft auch Hotels und Gastronomen in Berlin: Unter anderem durch die Absage der Reisemesse ITB entgehen vielen Unternehmen Einnahmen. Der Branchen-Landesverband Dehoga Berlin fordert deshalb kurzfristige Hilfen vom Land. Vorstellbar wäre zum Beispiel die Einrichtung eines Krisenfonds aus Mitteln der Übernachtungssteuer City Tax, erklärte Hauptgeschäftsführer Thomas Lengfelder am Mittwoch. Denkbar seien auch Bürgschaften für Kredite an stark betroffene Betriebe sowie die Fristverlängerung oder -aussetzung für Steuervorauszahlungen.

Die Absagen treffen auch die Sterne-Gastronomie. So teilte Björn Swanson, Küchenchef des Sternerestaurants "Golvet" auf Facebook und Instagram mit, dass der Donnerstag der schwächste Tag in den vergangenen drei Jahren zu werden drohe. Grund die Absage einer lukrativen Veranstaltung wegen der ausgefallenen ITB. Swanson reagierte mit einer Preissenkung auf sein Menü.

13.20 Uhr: Zwei Schulen in Berlin bleiben "bis auf Widerruf" geschlossen

Zwei Schulen in Berlin bleiben weiterhin geschlossen: die öffentliche Emanuel-Lasker-Schule in Friedrichshain und die private Berlin Metropolitan School in Mitte.

In der Lasker-Schule war ein Lehrer nach einer Skireise der Schule positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mitreisende der Klassenfahrt werden am Mittwoch in den Räumen der Lasker-Schule auf das Corona-Virus getestet, wie es auf der Homepage der Schule heißt. Nach der Testung werde man die Räume gründlich reinigen. Wer direkten Kontakt mit den Skifahrt-Reisenden hatte, wird gebeten, in der nächsten Zeit zuhause zu bleiben. Der heutige Stand sei, informiert der Schulleiter der Schule, dass die Schule bis einschließlich Freitag geschlossen bleibe.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) betonte auf Nachfrage, dass ihre Behörde nicht für die Schulschließung oder Wiedereröffnung zuständig sei. „Das entscheidet der Amtsarzt im jeweiligen Bezirk“, sagte sie. Man habe aber Montagabend um 21.30 Uhr von der Erkrankung des Lehrers an der Emanuel-Lasker-Schule erfahren und sofort reagiert, so Scheeres. So hätten am nächsten Morgen Schulaufsicht und Schulpsychologen vor dem Schultor gestanden, um Schüler zu informieren, die noch nichts von der Schließung wussten. Ziel sei es grundsätzlich, „eine Schule so schnell wie möglich wieder ans Netz zu bringen“.

12.39 Uhr: Kaufland: Warenversorgung sichergestellt - Kartenzahlung gewünscht

Ein Pressesprecher der Supermarkt-Kette Kaufland teilt der Berliner Morgenpost mit, dass es wegen des Coronavirus eine hohe Nachfrage nach langhaltbaren Nahrungsmitteln, etwa Mehl oder Nudeln gibt. Deshalb könne es kurzfristig zu Engpässen kommen. Allerdings sei die „Warenversorgung auch weiterhin sichergestellt“. Außerdem befüllen Kaufland-Mitarbeiter an den Frischetheken bis auf Weiteres keine Dosen oder Behältnisse von Kunden, die sie selbst mitgebracht haben. Und an den Kassen versucht das Unternehmen aus Hygienegründen für die Kartenzahlung zu sensibilisieren.

12:35 Uhr: 100 Abstriche am ersten Tag in Charité-Anlaufstelle

Die neu eingerichtete Coronavirus-Untersuchungsstelle an der Charité hat am ersten Tag rund 100 Abstriche von besorgten Bürgen für Tests auf den Erreger genommen. „Die interne Maßnahme hat die Notaufnahmen zwar entlastet, aber die Nachfrage war wie zu erwarten sehr hoch“, sagte die Sprecherin der Charité, Manuela Zingl am Mittwoch. Am Mittwoch habe der Andrang bislang nicht abgenommen.

Zingl appellierte, dass nur Patienten mit starken Erkältungssymptomen die Untersuchungsstelle direkt aufsuchen sollten. Die SARS-CoV-2-Tests mit Abstrichen aus dem Nasen-Rachen-Raum würden bei Patienten ohne Symptome keinen Sinn machen. Sollten Betroffene eine Ansteckung mit dem neuen Coronavirus befürchten, sollten sie zunächst die Hotline der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit (030/90282828) oder ihren Hausarzt anrufen. Dort gebe es eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen.

11:47 Uhr: Flaschen mit Desinfektionsmitteln werden gestohlen

Während Desinfektionsmittel und Mundschutz in Apotheken und Geschäften knapp werden, nutzen einige Menschen die Gelegenheit, sich im Krankenhaus illegalerweise damit auszustatten. Wie eine Sprecherin der DRK Kliniken Berlin bestätigt, seien in öffentlichen Bereichen der Kliniken einzelne Flaschen mit Desinfektionsmitteln sowie Atemschutzmasken gestohlen worden, die eigentlich in der Notaufnahme für Patienten mit schweren Krankheiten bereitstehen.

Auch auf Patientenzimmern hätten Mitarbeiter beobachtet, dass sich Angehörige Desinfektionsmittel aus den installierten Spendern abfüllen. Man habe sich deshalb entschieden, die Spender in öffentlichen Bereichen nicht mehr nachzufüllen. Da auch in den Kliniken das Kontingent begrenzt sei, müsse man die Mittel vorhalten für die medizinischen Bereiche, wo sie zwingend notwendig sind.

11.30 Uhr: Angestellte in Duty-Free-Shops dürfen Mundschutz tragen

Um sich vor einer Coronavirus-Infektion zu schützen, dürfen die Arbeitnehmer der Duty-Free-Shops an den Flughäfen Tegel und Schönefeld Atemschutzmasken und Handschuhe tragen. Der Betriebsrat des Duty-Free-Shop-Betreibers hatte gegen ein entsprechendes Verbot des Arbeitgebers geklagt, weil er seine Mitbestimmungsrechte für verletzt hielt. „Der Arbeitgeber hat das Verbot aufgehoben und somit ist das Verfahren für uns eingestellt“, erklärte der Anwalt des Betriebsrats.

09.54 Uhr: Berliner Halbmarathon plant weiter mit Lauf

Der Berliner Halbmarathon soll nach aktuellem Stand trotz des Coronavirus am 5. April stattfinden. Das haben die Veranstalter auf Facebook mitgeteilt. Man verfolge täglich die aktuellen Entwicklungen und arbeite eng mit den deutschen Gesundheitsbehörden zusammen, heißt es dort. Die Veranstalter würden die Läufer weiter über Anordnungen und Verfahrensweisen informieren. Der Berliner Halbmarathon würde in diesem Jahr sein 40. Jubiläum feiern. 34.000 Teilnehmer haben sich angemeldet.

09.24 Uhr - Keine Handschuhe bei der Arbeit? Mitarbeiter klagen

Das Arbeitsgericht Berlin beschäftigt sich am Mittwoch mit einer Klage von Arbeitnehmern der Duty-Free-Shops an den Flughäfen Tegel und Schönefeld. Der Arbeitgeber hatte den Mitarbeitern untersagt, während der Arbeit - besonders bei der Ankunft von Flügen aus China - Mundschutz und Handschuhe zu tragen. Der Betriebsrat ist der Auffassung, dass dadurch seine Mitbestimmungsrechte verletzt werden und klagt auf Erlass einer einstweiligen Verfügung (Az: 55 BVGa 2341/20).

09.14 Uhr: Lichtenberg sagt "Nacht der Politik" ab

Das Bezirksamt Lichtenberg hat beschlossen, die "Nacht der Politik" am Freitag wegen des Coronavirus abzusagen. An der Veranstaltung sollten neben anderen Innensenator Andreas Geisel (SPD), Burkhard Dregger, Fraktionsvorsitzender der CDU im Abgeordnetenhaus und die SPD-Abgeordnete Karin Halsch teilnehmen und mit Besuchern ins Gespräch kommen. Die Verleihung des Frauenpreises Lichtenberg, die für den 7. März geplant im Kulturhaus Karlshorst war, wird demnach verschoben, ein neuer Termin steht noch nicht fest.

08.23 Uhr: DRK hat genügend Schutzausrüstungen

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Brandenburg sieht sich für Einsätze bei Coronavirus-Infektionen gut gewappnet. Der Verband erläuterte, das DRK in Brandenburg sei mit Schutzausrüstungen ausgestattet. Sollten weitere Sets benötigt werden, sei eine umgehende Versorgung über das DRK-Logistikzentrum in Schönefeld möglich. „Dort sind jederzeit ausreichende Mengen an Ausrüstungen abrufbar“, hieß es vom Brandenburger Verband. Am Montagabend war ein Coronavirus-Fall in dem Bundesland bekannt geworden.

+++ Dienstag, 3. März 2020 +++

18.20 Uhr: Sechster Coronavirus-Fall in Berlin

In Berlin ist am Abend ein weiterer Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bekannt geworden. Ein Mann aus Mitte hatte mit dem 22-Jährigen, der am Sonntag als erste Person in Berlin positiv getestet wurde, in einem Großraumbüro zusammengearbeitet. Sein positives Testergebnis wurde am Dienstag bekannt. Die Senatsgesundheitsverwaltung hat alle zuständigen Amtsärzte aufgefordert, umgehend die Testung aller Personen in dem Büro durchzuführen.

16.14 Uhr: Berliner Coronavirus-Hotline soll ausgebaut werden

Aufgrund stark gestiegener Anruferzahlen soll die Berliner Coronavirus-Beratungshotline personell aufgestockt werden. „Wir erhöhen jetzt die Kapazitäten“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag. Mehrere Krankenhäuser seien bereits kontaktiert worden und hätten einen „Schub an Unterstützung“ zugesagt.

Die Hotline war Ende Januar von der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit geschaltet worden. Unter der Telefonnummer 030 9028-2828 nehmen Fachleute seitdem Fragen entgegen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus-Ausbruch in Italien war die Zahl der Anrufer in der vergangenen Woche auf mehrere Hundert pro Tag angestiegen.

16.10 Uhr: Hamsterkäufe in Berlin - So erklärt der Handel leere Regale

Seit das Coronavirus nach Deutschland geschwappt ist, steigt die Nachfrage im Einzelhandel, im Fokus der Kunden stehen haltbare Lebensmittel. Das berichtet Günter Päts, stellvertretender Geschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg. Gibt es Lieferengpässe in Berlin? Darf man eigentlich unbegrenzt Hamsterkäufe tätigen? Alle Antworten hier.

15.20 Uhr: Friedrichshainer Grundschule öffnet am Mittwoch wieder

Die wegen des Coronavirus geschlossene Modersohn-Grundschule in Friedrichshain soll am Mittwoch wieder öffnen. Das teilt die Senatsverwaltung für Bildung beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. In einem späteren Tweet stellte die Senatsverwaltung für Bildung richtig, dass in der Filiale an der Corinthstraße kein Unterricht stattfindet.

15.09 Uhr: Warteschlange an Charité-Untersuchungsstelle zu Coronavirus

Menschen mit Atemschutzmasken stehen am Dienstagnachmittag vor der Corona-Untersuchungsstelle der Charité und warten auf Einlass.

Foto: Sven Darmer

Die Charité hat von einer Warteschlange an der neu eingerichteten Untersuchungsstelle für mögliche Coronavirus-Infektionen auf dem Gelände des Virchow-Klinikums berichtet. Am Dienstagmittag habe es bereits eine Schlange mit rund 100 Patienten gegeben, sagte der Ärztliche Direktor der Charité, Prof. Ulrich Frei, im Anschluss an die Senatssitzung. Am Dienstagmorgen hatte die neue Anlaufstelle ihre Arbeit aufgenommen.

Die neu eingerichtete Untersuchungsstelle für mögliche Coronavirus-Patienten auf dem Virchow-Campus am Dienstagvormittag.

Foto: BM

Frei sagte, er hoffe nicht, dass die Untersuchungsstelle zu einer Dauereinrichtung werde. „Die Charité kann das nicht für die ganze Stadt machen“, sagte Frei. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) versicherte, weitere Kliniken würden folgen.

14.27 Uhr: Anti-Terror-Übung wird verschoben

Die für den 11. März geplante Anti-Terror-Übung in Berlin mit etwa 3000 Mitwirkenden von Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen wird verschoben. Das teilte die Senatsinnenverwaltung am Dienstag mit. "Die ursprünglich für die Übung vorgesehenen Räumlichkeiten des Führungsstabes der Berliner Feuerwehr stehen nicht zur Verfügung, weil diese vom Stab Feuerwehr für die aktuelle Lage genutzt werden.", so die Innenverwaltung.

14 Uhr: Müller zum Coronavirus - Absage von Veranstaltungen „möglicher Weg“

Dilek Kalayci (SPD), Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, spricht neben Michael Müller (SPD), Regierender Bürgermeister von Berlin, spricht im Roten Rathaus über den aktuellen Stand in der Coronavirus-Bekämpfung.

Foto: dpa

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hält die Absage von Veranstaltungen für einen möglichen Weg, um eine stärkere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Eine flächendeckende Schließung von Schulen lehnt er aber ab. „Wir müssen reagieren auf diese besondere Situation, auch mit der Absage von Veranstaltungen“, sagte er am Dienstag in Berlin. Von Veranstaltungen mit vielen Besuchern gehe ein besonderes Risiko aus.

Der Berliner Senat hat über Maßnahmen zur Eindämmung des #Coronavirus informiert. Wir müssen weiterhin besonnen auf die besondere Situation reagieren, auch mit der Absage von großen Veranstaltungen und temporären Schulschließungen. Beides wird im Einzelfall geprüft. #COVID2019 pic.twitter.com/1B4qtP8U3d — Der Regierende Bürgermeister von Berlin (@RegBerlin) March 3, 2020

Es sei richtig, dass Schulen direkt Maßnahmen ergriffen hätten, so Müller. Trotzdem sei man sich im Senat einig darüber, dass man schnell zu einem „normalen, geordneten Schulbetrieb“ zurückkehren wolle. „Es kann keine flächendeckende Lösung sein, dass wir den Schulbetrieb einstellen.“ Außerdem warnte er vor Großeinkäufen: „Es gibt keinen Grund für Hamsterkäufe, das sagen uns alle Experten.“

13.19 Uhr: Fünf Coronavirus-Infizierte in Berlin

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Berlin hat sich auf fünf erhöht. Es gebe zudem rund 200 identifizierte Kontaktpersonen, teilte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Dienstag in Berlin mit. Bis Montagabend waren drei Coronavirus-Infektionen in Berlin bekannt, es wurden am Dienstag dann zunächst zwei neue Fälle diagnostiziert.

Bei den fünf Infizierten handele es sich um eine Frau und vier Männer, darunter ein Lehrer aus Marzahn-Hellersdorf und ein Arzt einer Neuköllner Tagesklinik. Mehrere Kontaktpersonen der Erkrankten seien kontaktiert und isoliert worden; sie sollten getestet werden.

Bei den Infizierten sei ein Zusammenhang mit Reisen festzustellen, erklärte Kalayci. Eine weitere Auffälligkeit sei, dass die fünf Fälle nichts miteinander zu tun hätten. Mit einem schnellen Ende sei nicht zu rechnen. Es sei nicht davon auszugehen, dass es nur um wenige Wochen gehe. „Es kann durchaus passieren, dass wir mehrere Jahre mit dem Virus leben müssen. Keiner kann die Ausbreitung verhindern.“

13.15 Uhr: Auch die Ehefrau des 51-Jährigen befindet sich in häuslicher Quarantäne

Brandenburgs Gesundheitsministerium informierte am Dienstag über die Verbreitung des neuartigen Coronavirus. Der 51-Jährige, der von einer Reise aus Südtirol zurückgekehrt war, hatte sich am Montagvormittag in der Asklepios-Klinik in Birkenwerder gemeldet. Danach fuhr er mit dem Auto in die Rettungsstelle Hennigsdorf. Dort bestätigte dann der Test das Coronavirus. Der Mann befindet sich in häuslicher Quarantäne. Alle Personen, mit denen er in den Kliniken in Kontakt war, wurden isoliert. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne - sowie auch die Frau des 51-Jährigen. Außerdem wurden Mitreisende des Infizierten identifiziert. Bei ihnen handelt es sich um ein befreundetes Paar aus Berlin, das sich auch in häuslicher Quarantäne befindet.

13.10 Uhr: Bernhard-Heiliger Stiftung sagt Veranstaltung im Kunsthaus Dahlem ab

Am Donnerstag, 5. März 2020, war die Präsentation von Zazzaro Ottos „Es wäre nicht passiert…“ und ein Künstlergespräch mit dem Bernhard-Heiliger-Stipendiaten Zazzaro Otto und dem Kunsthistoriker Dr. Ernst A. Busche im Kunsthaus Dahlem am Käuzchensteig geplant. Die Stiftung teilte mit, dass die Veranstaltung aufgrund der aktuellen Lage wegen des Coronavirus verschoben werden muss und bittet die kurzfristige Terminänderung zu entschuldigen.

12.55 Uhr: Mehrere Berliner Schulen wegen Coronavirus geschlossen

Die Emanuel-Lasker-Oberschule in Friedrichshain.

Foto: afp

In Berlin sind mehrere Schulen wegen des Coronavirus geschlossen worden. Nach der Emanuel-Lasker-Schule in Friedrichshain wurde auch ein nahe gelegener Teil der Modersohn-Grundschule geschlossen. Dabei gehe es um eine Filiale der Grundschule, die sich auf dem Gelände der weiterführenden Lasker-Schule befindet, sagte ein Sprecher der Senatsbildungsverwaltung am Dienstag.

Auch die private Berlin Metropolitan School in Mitte, die Vor- und Grundschule sowie die Sekundarstufe umfasst, stellte am Dienstag vorübergehend den Betrieb ein. An der Emanuel-Lasker-Schule soll sich laut dem Senat ein Lehrer oder eine Lehrerin auf einer Ski-Reise in Norditalien infiziert haben. Jetzt sollen rund 80 Kontaktpersonen auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet werden. Frühestens danach könne die Schule wieder öffnen.

12.21 Uhr: Night of Sports in Berlin abgesagt

Die Night of Sports wird wegen des Coronavirus abgesagt. Die Veranstaltung war eigentlich für den 21. März im Maritim Hotel in Berlin geplant. Wie Michael Grabitz von der BTFB Sport Events GmbH der Berliner Morgenpost mitteilt, wollen die Veranstalter die rund 1000 Gäste keinem Risiko aussetzen. „Es handelt sich um eine vorausschauende Maßnahme“, so Grabitz. Ein Ersatztermin werde noch gesucht. Bei der Night of Sports werden Mannschaft aus dem Amateurbereich mit dem Berliner Amateursportpreis geehrt.

12.09 Uhr: Hertha-Spieler sollen auf Autogramme und Selfies verzichten

Hertha BSC empfiehlt seinen Spielern, vorerst auf Autogramme und Selfies zu verzichen. Der Bundesligist schreibt beim Kurznachrichtendienst Twitter: "Mit Blick auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts haben wir unseren Spielern empfohlen, zunächst einmal keine Autogramme mehr zu schreiben und auf Selfies mit den Fans zu verzichten. Wir bitten um Verständnis."

#Infotweet: Mit Blick auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (@rki_de) haben wir unseren Spielern empfohlen, zunächst einmal keine Autogramme mehr zu schreiben und auf Selfies mit den Fans zu verzichten. Wir bitten um Verständnis. #hahohe — Hertha BSC (@HerthaBSC) March 3, 2020

11.45 Uhr: Charité öffnet Untersuchungsstelle

Am Virchow-Klinikum ist eine Untersuchungsstelle für Menschen mit Corona-Symptomen eingerichtet worden.

Foto: BM

Die Charité hat auf ihrem Campus Virchow-Klinikum am Dienstag eine Untersuchungsstelle für Patienten mit Symptomen einer Coronavirus-Infektion eröffnet. Die Einrichtung solle als Modellprojekt für andere Krankenhäuser in Berlin und Brandenburg fungieren, teilte Sprecherin Manuela Zingl mit. „Nur Patienten mit Symptomen sollten die Untersuchungsstelle direkt aufsuchen“, betonte Zingl. Berliner, die befürchten, sich angesteckt zu haben, sollen demnach zunächst die Hotline der Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit (030/90282828) oder ihren Hausarzt anrufen. Dort werde eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen ausgesprochen.

Die Stelle an der Charité ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Dort werden Abstriche aus dem Nasen-Rachen-Raum genommen.

11.40 Uhr: Coronavirus-Fall in Brandenburg - Pflegepersonal und Ehefrau isoliert

Nach dem ersten Coronavirus-Fall in Brandenburg versucht der Landkreis Oberhavel, alle Kontaktpersonen des Mannes der vergangenen Tage ausfindig zu machen. „Ziel ist es, die Infektionskette schnellstmöglich zu unterbrechen“, sagte Amtsarzt Christian Schulze am Dienstag in einer Mitteilung. Der Mann selbst wurde bereits am Montag „häuslich isoliert“. „Er befindet sich in einem stabilen Zustand“, teilte der Landkreis mit.

Der 51 Jahre alte Mann aus Hohen Neuendorf war den Angaben zufolge am Montagvormittag zunächst in die Asklepios-Klinik in Birkenwerder gekommen und anschließend in die Rettungsstelle Hennigsdorf gebracht worden. Dort wurde er auf den neuartigen Erreger Sars-CoV-2 positiv getestet. Alle Personen des Pflegepersonals, mit denen der Mann in den Kliniken unmittelbaren Kontakt gehabt habe, wurden dem Landkreis zufolge umgehend isoliert. „Häusliche Quarantäne wurde für sie ebenso angeordnet wie für die Ehefrau des Mannes.“

Nach Angaben von Landrat Ludger Weskamp (SPD) wurden auch die Mitreisenden des Mannes bereits isoliert. Er hatte sich nach der Rückkehr von einer Reise nach Südtirol mit grippalen Symptomen wie Fieber und Husten in ärztliche Behandlung begeben.

10.50 Uhr: Apotheker-Kongress in Berlin abgesagt

Aufgrund der Corona-Lage ist die Interpharm, Deutschlands größter pharmazeutischer Fachkongress für Apotheker, in Berlin abgesagt worden. Nach Rücksprache mit den Berliner Gesundheitsbehörden erscheine das Risiko, dass es auf der Messe zu Infektionen komme, als zu hoch, teilten die Veranstalter auf ihrer Internetseite mit. Müssten teilnehmende Apotheker in Quarantäne, könnte das ein ernsthaftes Problem für die Arzneimittelversorgung in Deutschland darstellen, hieß es.

8 Uhr: Warnstreiks beim Facility Management der Charité ausgesetzt

Die Gewerkschaft Verdi hat den Streik bei der Charité-Tochter CFM wegen des Coronvirus vorerst für diese Woche ausgesetzt. „Wir handeln verantwortungsvoll und wollen in den Krankenhausbereichen keine unkontrollierbaren Verbreitungsherde durch das Virus riskieren“, sagt Verdi-Verhandlungsführer Marco Pavlik. Die Mitarbeiter des Facility Managements wollten mit der Frühschicht wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Die Gewerkschaft verhandelt über die Einführung eines Tarifvertrages.

+++ Montag, 02.03.2020 +++

22.46 Uhr: Erste öffentliche Schule in Berlin schließt wegen Coronavirus

In Berlin bleibt am Dienstag die erste öffentliche Schule wegen des neuartigen Coronavirus' geschlossen. Es handle sich um die Emanuel-Lasker-Oberschule in Friedrichshain, sagte der Sprecher der Senatsbildungsverwaltung, Martin Klesmann, am Montagabend. Ein Lehrer habe sich offenbar auf einer Ski-Reise mit 74 Schülern und sechs Lehrkräften nach Südtirol infiziert, woraufhin jetzt rund 80 Kontaktpersonen auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet werden müssten. Frühestens danach könne die Integrierte Sekundarschule wieder öffnen. Sie bleibt laut Klesmann vorerst auf Empfehlung der Senatsgesundheitsverwaltung geschlossen.

20.30 Uhr: Zahl der Infizierten in Berlin steigt auf drei

In Berlin sind Stand Montagabend zwei Männer und eine Frau mit dem Coronavirus infiziert. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) gab am Abend im RBB bekannt, dass ein Mann in Marzahn-Hellersdorf und eine Frau in Mitte positiv auf das Virus getestet worden seien.

Am späten Sonntagabend war der erste bestätigte Corona-Fall in Berlin bekannt geworden. Es handelt sich um einen 22-Jährigen aus Mitte, der derzeit im Virchow-Klinikum behandelt wird. Mit dem Erkrankten standen 60 Menschen in Kontakt, die nun auch getestet werden. Kalayci erklärte im RBB: "Auf dem Weg hierher habe ich die Nachricht erhalten, dass wir zwei neue positive Fälle haben. Der eine Fall ist in Mitte und der zweite Fall ist in Marzahn-Hellersdorf. Einmal ist ein Mann und einmal ist eine Frau betroffen. Die beiden Fälle haben nichts mit dem ersten Fall zu tun."

Die Gesundheitsbehörden wollen laut Kalayci wie beim ersten Fall vorgehen. Es sollen schnell Kontaktpersonen identifiziert werden. "Wo hatte der Patient in den letzten 14 Tagen Kontakte, und wenn die Kontaktpersonen identifiziert sind, dann werden sie isoliert und auch getestet. Das ist die Strategie, um zu verhindern, dass eventuell andere Kontaktpersonen wieder andere anstecken", sagte die Gesundheitssenatorin am Montagabend im RBB.

20.00 Uhr: Erster Corona-Fall in Brandenburg

In Brandenburg ist erstmals ein Mensch nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen 51 Jahre alten Mann aus Hohen Neuendorf im Landkreis Oberhavel, der von einer Reise nach Südtirol zurückgekehrt sei, teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Tobias Arbinger, am Montagabend mit. Er sei „häuslich isoliert“ und in einem stabilen Zustand. Arbinger berief sich auf das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung.

An den vergangenen Tagen habe der Mann unter hohem Fieber gelitten. Der Sprecher kündigte für Dienstagmittag eine Pressekonferenz des Gesundheitsministeriums an.

19.40 Uhr: Alle Mitarbeiter von "Tropical Islands" negativ getestet

Entwarnung für 104 betroffene Mitarbeiter des Erlebnisbads Tropical Islands in Krausnick (Dahme Spreewald): Die Tests auf das neuartige Coronavirus sind für alle negativ ausgefallen. Das teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Potsdam, Tobias Arbinger, am Montagabend mit. Er berief sich auf das Landratsamt in Lübben.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte am vergangenen Donnerstag bekanntgegeben, dass sich ein Coronavirus-Infizierter aus Nordrhein-Westfalen in dem Freizeitresort aufgehalten habe. Näheren Kontakt habe es nur zu Mitarbeitern gegeben, etwa bei der Essensausgabe. Sie galten daraufhin nach Definition des Robert Koch-Instituts als Kontaktpersonen zweiten Grades - das heißt, sie mussten nicht isoliert werden und der Test war freiwillig.

16.34 Uhr: Feuerwehr - Import von Corona-Fällen nach Berlin "wahrscheinlich"

Die Berliner Feuerwehr schätzt den Import von Fällen in die Hauptstadt mittlerweile als „wahrscheinlich“ und das Risiko für die Bevölkerung als „mäßig“ ein. Damit folgt sie dem Bundesgesundheitsministerium, das die Risiken am Montagmorgen von „gering“ hochgestuft hat. So geht es aus der Medizinischen Handlungsanweisung (Standard Operating Procedure, SOP) der Behörde hervor, die im Internet öffentlich abrufbar ist und fortlaufend aktualisiert wird.

„Wir sind sensibilisiert, gut aufgestellt und befinden uns in engem Austausch mit der Senatsgesundheitsverwaltung“, sagte Feuerwehrsprecher Thomas Kirstein. Dabei stehe vor allem der Schutz der eigenen Mitarbeiter im Fokus. „Wir betrachten uns als kritische Infrastruktur. Der Rettungsdienst soll so lang wie möglich funktionieren.“

Außerdem habe man einen eigenen Pandemiestab mit rund zehn Mitarbeitern geschaffen, der sich etwa mit der Beschaffung von Schutzkleidung befasst, so Kirstein weiter. Darin säßen etwa Vertreter des Rettungsdienstes, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Personalplanung oder des Personalrats. Für den Fall, dass viele Kollegen krankheitsbedingt ausfallen würden, gebe es bereits einen Plan. Man würde etwa nicht mehr nach der 44-Stundenwoche sondern je nach Bedarf mehr arbeiten.

16.27 Uhr: Beelitzer Frühlingsmarkt abgesagt

Die Stadt Beelitz hat wegen des Coronavirus den für das Wochenende geplanten Frühlings- und Ostermarkt abgesagt. "Es liegt uns absolut fern, Panik zu schüren", sagte Bürgermeister Bernhard Knuth am Montag. Viele Menschen seien wegen des Virus aber verunsichert. "Vor allem aber gibt es keine klaren Vorgaben vonseiten des Bundes oder des Landes, wie sich Veranstalter verhalten sollen“, erklärte Knuth. In en vergangenen Jahren hatten bis zu 3000 Menschen den beliebten Frühlingsmarkt besucht.

16.13 Uhr: Coronavirus - Testergebnisse für "Tropical Islands"-Mitarbeiter

Seit Montagnachmittag haben 90 Mitarbeiter des Freizeitbades "Tropical Islands" in Krausnick (Dahme-Spreewald) Gewissheit. Keiner von ihnen wurde positiv auf das Coronavirus getestet. 14 Testergebnisse stehen derweil noch aus. Diese Ergebnisse werden für Montagabend erwartet. Die Mitarbeiter hatten an dem freiwilligen Test teilgenommen, nachdem in der vergangenen Woche bei einem Mann aus Nordrhein-Westfalen das Coronavirus nachgewiesen worden war. Dieser war zuvor mehrere Tage im "Tropical Islands" zu Gast.

15.40 Uhr: Ramona Pop lädt zur Krisenkonferenz

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat Spitzenverteter der Berliner Wirtschaft für den Dienstag zu einem Round-Table-Treffen eingeladen, um sich über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus auszutauschen. „Spätestens mit der Absage der ITB ist die Wirtschaft in Berlin von den wirtschaftlichen Folgen der Verbreitung des Covid-19 betroffen. Beim Round Table wollen wir insbesondere über Unterstützungsbedarfe und Unterstützungsmöglichkeiten sprechen, um die Auswirkungen auf die Berliner Wirtschaft zu ermitteln und so weit wie möglich abzufedern", teilte Pop am Montag mit.

Die Berlin Metropolitan School am Montag

Foto: Julian Würzer

15.01 Uhr: Erste Schule in Berlin geschlossen - Senatsverwaltung verwundert

Die Berlin Metropolitan School an der Linienstraße in Berlin-Mitte setzt als erste Schule in der Hauptstadt wegen des Coronavirus bis mindestens Dienstag den Betrieb aus. Lehrer, Eltern und Kinder wurden am Montag darüber informiert. Der Grund ist, der erste Coronavirus-Fall in Berlin. Es soll Verbindungen in die Elternschaft geben. An der Schule selbst gebe keinen Verdachtsfall. Dennoch sei die Schule vorsorglich geschlossen worden, da dies ein hohes Risiko für die Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium darstelle, heißt es in einem Schreiben der Schulleitung an die Eltern, das der Berliner Morgenpost vorliegt. Falls die Schule auch in den nächsten Tagen wegen Gesundheitsbedenken nicht wieder öffnen könne, würden die Schülerinnen und Schüler via Online-Learning unterrichtet, heißt weiter.

Die Entscheidung, die Schule zu schließen, sorgte bei der Senatsschulverwaltung für Verwunderung. "Wir haben die Schule aufgefordert, uns schnellstmöglich eine Bestätigung des Amtsarztes zu schicken, dass die Schließung der Schule erforderlich ist“, sagte Schulstaatssekretärin Beate Stoffers der Berliner Morgenpost. Bislang sei dies noch nicht erfolgt, sagte Stoffers. Wenn eine Schule aus gesundheitlichen Gründen schließe, müsse dies immer unter Einschaltung des Gesundheitsamtes geschehen. „Ansonsten besteht Schulpflicht für die Kinder“, betonte die Staatssekretärin. Die Berlin Metropolitan School hat 1060 Schülerinnen und Schüler. 200 Mitarbeiter sind angestellt.

14.53 Uhr: Schutzausrüstung der Berliner Polizei gegen Infektionen

Berliner Polizisten sind zum Schutz gegen Krankheitserreger oder Chemikalien grundsätzlich mit einem Ausrüstungspaket ausgestattet. Enthalten sind darin: Schutzbrille, eine professionelle FFP3-Mundschutzmaske, Handschuhe und Desinfektionsmittel. Dieses Paket sollten jeder Streifenpolizist und die Mitglieder der Bereitschaftseinheiten und Spezialeinsatzkommandos im Dienst bei sich im Streifenwagen oder im Mannschaftswagen haben.

Die Polizei wies in der aktuellen Situation darauf hin, dass der Coronavirus nichts an dieser üblichen Ausstattung ändere. Im Dienst seien Polizisten immer wieder mit Menschen, die Träger von Krankheitserregern seien, konfrontiert. So sind zum Beispiel in der Drogenszene bestimmte Krankheiten wie Hepatitis verbreitet. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte vor einer Woche kritisiert: „Es verfügen nicht alle über die persönliche Schutzausrüstung (PSA) mit Masken (FFP3), Nitril-Handschuhen, Händedesinfektionsmittel sowie Augenschutzbrille, die ab 2014 verteilt wurde und in Teilen schon sein Verfallsdatum erreicht hat.“

13.51 Uhr: Tourismus-Messe ITB abgeagt - Dehoga fordert staatliche Unterstützung

Nach der Absage der Internationalen Tourismusbörse (ITB) am 28.02. und weiteren Veranstaltungen, inbesondere in Messe-Städten, erwartet der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Einbußen im hohen sechs- bis siebenstelligen Bereich im Gastgewerbe. Wegen der steigendenden Belastungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus fordert die Dehoga staatliche Unterstützung. "Jetzt kommt es darauf an, dass die Bundesregierung effektive Liquiditätshilfen und Fördermaßnahmen verabredet, die schnell und unbürokratisch wirken", so Verbandschef Guido Zöllick am Montag in einer Mitteilung.

13.49 Uhr: Coronavirus: Charité richtet Untersuchungsstelle ein

Die Berliner Charité hat am Campus Virchow-Klinikum eine separate Untersuchungsstelle für Menschen mit Coronavirus-Verdacht eingerichtet. Ziele seien, die Notaufnahme und andere Anlaufstellen zu entlasten sowie Kontakte zwischen möglicherweise Infizierten und Nichtinfizierten auszuschließen, sagte Charité-Vorstand Ulrich Frei am Montag in Berlin. Bei der Stelle handele es sich um ein kleines Häuschen mit verschiedenen Untersuchungsmöglichkeiten.

Nach der Untersuchung eines Patienten am Sonntag, bei dem im Nachhinein eine Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 festgestellt wurde, musste die Notaufnahme am Standort Virchow-Klinikum geschlossen werden.

13.46 Uhr: Freie Universität - keine Dienstreisen in Risikogebiete

Die Freie Universität (FU) genehmigt derzeit keine Dienstreisen in Coronavirus-Risikogebiete. Bereits erteilte Genehmigungen für anstehende Dienstreisen seien von den Verantwortlichen zurückzunehmen. Stornierungskosten würden von der Universität übernommen, hieß es auf der FU-Website am Montag.

12.25 Uhr: Charité: Berliner Coronavirus-Patient zufällig entdeckt

Der erste bekannte Berliner Coronavirus-Patient wird auf einer Isolierstation im Virchow-Klinikum der Charité behandelt. Das sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag in Berlin. Der Mann sei zunächst mit untypischen Symptomen in die inzwischen geschlossene Notaufnahme gekommen. Aber da die Charité Influenza- mit Coronavirus-Tests verbinde, sei die Infektion festgestellt worden. „Ohne diese interne Regelung, einen Paralleltest durchzuführen, würde der Patient wahrscheinlich immer noch unerkannt zu Hause sein“, sagte Charité-Vorstand Ulrich Frei. Der Fall sei zufällig entdeckt worden. Wie der Mann sich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert habe, wisse man nicht. „Es gibt eine leise Spur nach Nordrhein-Westfalen“, sagte Frei. Die Eltern des Mannes leben dort und hatten ihn besucht. 60 Kontaktpersonen sind laut Kalayci inzwischen identifiziert worden. Diese müssten noch untersucht werden.

8.02 Uhr: Mit Coronavirus infizierter Mann in Berlin ist stabil

Der mit dem Coronavirus infizierte Berliner ist stabil. Dies teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Montag mit. Demnach handle es sich um einen jungen Mann aus dem Stadtteil Berlin-Mitte. Er liegt den Angaben zufolge in der Charité isoliert und wird behandelt. Bisher konnten zehn Personen ausfindig gemacht werden, mit denen er in Kontakt war. Diese werden häuslich in Berlin sowie Nordrhein-Westfalen isoliert.

Die Berliner Kontaktpersonen sollen am heutigen Montag auf den Coronavirus getestet werden. Die Suche nach weiteren möglichen Kontaktpersonen läuft. Der junge Mann wurde am Sonntag in die Charité eingeliefert. Auch Mitarbeitende der Rettungsstelle werden kontaktiert.

3.31 Uhr: Coronavirus-Test: Ergebnis für Tropical-Islands-Mitarbeiter erwartet

Nach den Tests auf das Coronavirus bei fast hundert Mitarbeitern des Erlebnisbads Tropical Islands erwartet das zuständige Landratsamt in Lübben am Montag die ersten Ergebnisse. In dem Freizeitresort in Krausnick-Groß Wasserburg (Landkreis Dahme-Spreewald) hatte sich ein Infizierter aus Nordrhein-Westfalen aufgehalten.

Der Mann aus NRW, der im Erlebnisbad Tropical Islands war, hatte nach Angaben des Brandenburger Gesundheitsministeriums keinen engeren Kontakt zu anderen Gästen. Näheren Kontakt gab es demnach zu Mitarbeitern, etwa bei der Essensausgabe.

