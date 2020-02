Bahnrad-WM: Zwei Medaillen in Einerverfolgung

Berlin. Mit drei Fahrerinnen geht das deutsche Team bei der Bahnrad-WM in Berlin in die Medaillenläufe in der 3000-Meter-Einerverfolgung und hat damit zwei weitere Podestplätze sicher. Lisa Brennauer (Durach) fuhr am Samstag in 3:18,320 Minuten die zweitschnellste Zeit der Qualifikation und trifft im Finale auf die Amerikanerin Chloe Dygert, die in 3:17,283 Minuten ihren eigenen Weltrekord verbesserte. Das kleine Finale bestreiten Europameisterin Franziska Brauße (Öschelbronn/3:20,222) und Lisa Klein (Erfurt/3:21,828).

Weitere Medaillen winken im 500-Meter-Zeitfahren der Frauen. Lea Sophie Friedrich aus Dassow (33,197 Sekunden) und die Erfurterin Pauline Grabosch (0,065 Sekunden zurück) fuhren in der Qualifikation die zwei schnellsten Zeiten und gehen damit als Favoriten ins Finale der besten acht Fahrerinnen.