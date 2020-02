Berlin. Nach ihrem Weltmeister-Titel im Teamsprint hat Emma Hinze bei der Bahnrad-WM in Berlin auch eine Medaille im Sprint sicher. Die 22-Jährige siegte am Freitag im Halbfinale gegen Wai-Sze Lee aus Hongkong glatt in zwei Läufen und trifft nun im Finale auf die Kanadierin Kelsey Mitchell oder die Russin Anastasija Woinowa.

( dpa )