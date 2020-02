Giffey am Lenker: Künftiges SPD-Führungsduo zu Gast bei BMW

Franziska Giffey (SPD), Bundesfamilienministerin, und Raed Saleh, SPD-Fraktionschef, besuchen das BMW-Motorenwerk in Berlin.

Erster gemeinsamer Termin nach Bekanntgabe ihrer Kandidatur für den SPD-Landesvorsitz: Giffey und Saleh besuchten BMW in Spandau.

Berlin. Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt nach Bekanntgabe ihrer Kandidatur für den SPD-Landesvorsitz haben Franziska Giffey und Raed Saleh ein Bekenntnis zu ihren inhaltlichen Schwerpunkten abgegeben. Das designierte Führungsduo bekannte sich zu Berlin als Wirtschaftsstandort. „Das ist das Signal, dass die Sozialdemokraten für Berlin aussenden“, sagte Bundesfamilienministerin Giffey bei einem Besuch im BMW-Motorradwerk in Spandau. Die SPD sei die „Partei der Arbeit“.

Bei BMW seien „2000 Menschen tätig, die für diese Stadt Wohlstand erarbeiteten. Es sei klar, dass eine „zukunftsgerichtete Politik eine starke Wirtschaft mit Innovationen“ verbinden werde, sagte Giffey, die auch als kommende Spitzenkandidatin der SPD für die Wahlen im Herbst 2021 gehandelt wird. Sie nannte als ihre Themen Wirtschaft, Wohnen, eine funktionierende Verwaltung und eine sichere Stadt. „Wir müssen die großen Themen gemeinsam angehen.“ Man müsse zeigen, dass dei SPD eine Partei sei, die die Menschen wählen können, weil sie die Probleme anpackt.

Ihr designierter Co-Vorsitzender Raed Saleh sagte, das Ziel der Sozialdemokraten sei, eine starke Wirtschaft in der Stadt mit sozialer Gerechtigkeit zu verbinden. Deswegen brauche es mehr „gute Arbeit“ wie bei BMW mit fairen Löhnen und guten Arbeitsbedingungen. „Das sind die Voraussetzungen, dass es der Gesellschaft gut geht“, sagte der Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus.

Auch beim Fototermin wurde wieder klar, wer in dem Duo die Nummer eins ist. Franziska Giffey Schwang sich in ihrem roten Jackett in den Sattel einer schweren Maschine und posierte für die Fotografen. Raed Saleh stelle sich dazu. Sie sei früher mit ihrem Bruder oft Motorrad gefahren, sagte die Ministerin, „aber immer nur hinten drauf“.

Giffey bekräftigt gemeinsame Kandidatur mit Saleh

Giffey machte deutlich, dass sie trotz der zuletzt geäußerten Kritik an Raed Saleh mit ihm gemeinsam beim Parteitag im Mai antreten werde. „Wir sind doch hier nicht bei der Partnervermittlung“, erwiderte sie auf die Frage, ob sie womöglich über einen anderen Co-Vorsitzenden in der Doppelspitze nachdenke.

Zuletzt hatte ein missratener Auftritt in der Satiresendung „Chez Krömer“ und seine Aussagen über CDU und FDP nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen Saleh auch innerparteilich Kritik eingebracht. Der Kreisvorsitzende von Tempelhof-Schöneberg Lars Rauchfuß hatte dem Fraktionschef daraufhin unprofessionelles Verhalten vorgeworfen und angeregt, über einen anderen Partner in der Doppelspitze nachzudenken.

Diese Aussagen sind aber nicht nur bei Salehs engeren Verbündeten als Angriff empfunden worden. Auch Giffey sei nicht amüsiert gewesen, hieß es. Und immerhin trage auch der Regierende Bürgermeister und Noch-Landeschef Michael Müller das Personaltableau mit. Müller hatte sogar gesagt, er habe die beiden gebeten, die Führung des Landesverbandes zu übernehmen.