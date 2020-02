Im Volkspark Friedrichshain ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule ist über Berlin zu sehen. Der Pavillon eines Brauhauses, der auf einem 300 Quadratmeter großen Gelände liegt, steht in Flammen. Das Dach ist mit Reet gedeckt.

„Die Gaststätte brennt in ganzer Ausdehnung“, sagte Feuerwehrsprecher Rolf Erbe am Nachmittag. Die Feuerwehr ist mit 70 Kräften im Einsatz. Dabei habe es Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung gegeben. „Wir mussten Wasser über längere Strecken heranbringen, weil die Hydranten in der Nähe nicht ausreichend hatten“, so Erbe weiter.

Feuer im Volkspark Friedrichshain: Keine Personen verletzt

Verletzt wurde niemand. Allerdings habe man mehrere Druckgastbehälter in Sicherheit bringen müssen. Der Brand war am Nachmittag um 16.30 Uhr noch nicht unter Kontrolle. Für die Löscharbeiten würden schätzungsweise noch zwei Stunden gebraucht, so Erbe weiter. Der Einsatz mit Nachlöscharbeiten werde sich bis in die Abendstunden hinziehen.

Entgegen ersten Meldungen kommt es dabei nicht zu Verkehrsbehinderungen auf der Landsberger Allee.