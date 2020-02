Ausflugs-Tipp: Steinerne Spuren jüdischen Lebens in Berlin

Viele prominente Berliner Juden wurden auf dem Friedhof an der Schönhauser Allee beigesetzt, so das Ehepaar Makower. Hermann Makower (1830–1897) war Jurist und Vorsteher der Jüdischen Gemeinde in Berlin.

Ein Spaziergang von der Begräbnisstätte an der Großen Hamburger Straße zum Lapidarium an der Schönhauser Allee.

Ein jüdischer Friedhof gilt als „bet olam“, als „Haus der Ewigkeit“. Anders als auf christlichen oder weltlichen Anlagen kennt man kein „Ablaufdatum“, nachdem ein Grab aufgelöst und der Grabstein entfernt wird.

In Berlin existieren – abgesehen von den ältesten Grabsteinfunden, die im archäologischen Fenster der Zitadelle Spandau ausgestellt werden – fünf jüdische Friedhöfe. Bekannt sind der größte jüdische Friedhof Europas in Weißensee sowie jener an der Heerstraße, der nach der Teilung Berlins entstand. Daneben pflegt die Israelitische Synagogen-Gemeinde Adass Jisroel ihre eigene Begräbnisstätte, die ebenfalls in Weißensee liegt – der Öffentlichkeit allerdings nicht zugänglich ist.

Der Spaziergang.

Blieben die beiden ehemaligen Begräbnisstätten der Berliner Gemeinde: die eine an der Großen Hamburger Straße in Mitte, die andere an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg gelegen. Der Spaziergang führt von einem Friedhof zum anderen. Die Distanz beträgt knappe zwei Kilometer. Muße sollte man dennoch haben, denn ein Spaziergang über die historischen Anlagen braucht Zeit, gibt es doch zumindest in Prenzlauer Berg interessante Namen und reichlich Grabsteinkunst zu entdecken.

Moses Mendelssohns Grab wurde neu errichtet

Der Spaziergang startet am S-Bahnhof Hackescher Markt, von dem aus es über die Oranienburger Straße nur wenige Gehminuten bis zum ältesten jüdischen Friedhof der Stadt sind. Man passiert die Skulptur „Jüdische Opfer des Faschismus“ von Will Lammert, die dort steht, wo bis zur NS-Zeit ein jüdisches Altersheim war, und betritt den Friedhof durch ein kleines Tor.

Wüsste man es nicht, käme man im ersten Augenblick nicht auf die Idee, dass es sich bei der efeubewachsenen Anlage tatsächlich um einen Friedhof handelt. Grabsteine sucht man vergebens, der Friedhof wurde 1943 von der Gestapo zerstört. Einzig der zweisprachige Grabstein des Philosophen Moses Mendelssohn (1729–1786) wurde erneuert.

Nun geht es von der Oranienburger Straße über die Rosenthaler in die Neue Schönhauser Straße, der wir bis zur Ecke Torstraße folgen. Weiter geradeaus führt der Weg entlang der Schönhauser Allee in Richtung Norden. Man passiert das historische „Café Achteck“ an der Metzer Straße und läuft weiter bis auf der linken Seite die Schule am Senefelderplatz auftaucht. Dieser gegenüber liegt der jüdische Friedhof.

Lagepläne und Infomaterial gibt es im Büro der Verwaltung

Man betritt den Friedhof durch ein kleines Eisentor, Männer finden rechts eine Ablage mit Kopfbedeckungen. Orientierung bietet eine Karte. Wer gleich nach links geht, findet zwischen den Feldern L1 und L4 unter anderem Gräber von Gerson von Bleichröder, dem „Bankier Bismarcks“, oder dem Mäzen James Simon. Am einfachsten ist es jedoch, zunächst geradeaus zu laufen, sich dann auf den Weg zwischen den Feldern A (Ehrengrabreihe) und L1 links zu halten und anschließend im Uhrzeigersinn den Friedhof abzulaufen.

Die zunächst auftauchenden Gräber sind zumeist auf Hebräisch beschriftet und gehören verdienten Migliedern der jüdischen Gemeinde, etwa dem Begründer der „Wissenschaft des Judentums“ Leopold Zunz (1794–1886) oder dem bekannten Rabbiner Abraham Geiger (1810–1874). An der Nordwand findet sich das Grab des Komponisten Giacomo Meyerbeer, im Osten das von Maler Max Liebermann.

Der Spaziergang endet im Lapidarium, das 2005 fertiggestellt wurde und Grabsteine enthält, die von im Zweiten Weltkrieg zerstörten Grabfeldern stammen – und später nicht mehr zugeordnet werden konnten. Im Lapidarium finden sich auch zahlreiche Informationstafeln über die jüdischen Bestattungsriten, den Aufbau jüdischer Grabinschriften sowie einen Text zur Friedhofshistorie. Im Büro der Verwaltung können Lagepläne und Infomaterial erworben werden.

Empfehlungen

Café Nothaft: Charmantes Café mit Kuchen, belegten Sandwiches und frischen Smoothies, Kaffee in verschiedenen Röstungen, Schönhauser Allee 43a, Prenzlauer Berg, tägl. 9–18 Uhr

Ausflugsinformationen: Die Strecke misst knapp zwei Kilometer, der Ausflug dauert – je nach Aufenthalt – zwei bis drei Stunden. Öffnungszeiten: Mo.–Do. 8–16 Uhr, Fr. 7.30–13 Uhr, Sbd. und So. geschlossen