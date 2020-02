Auftakt der Bahn-WM: Medaillenchance im Teamsprint

Berlin. Mit drei Entscheidungen beginnen heute die Bahnrad-Weltmeisterschaften in Berlin. Größte Chancen auf eine Medaille dürften die deutschen Teamsprinterinnen um Emma Hinze haben. Bei den Teamsprint-Männern geht es in erster Linie um die Olympia-Qualifikation. Außerdem fällt die Entscheidung im 10-Kilometer-Scratch-Rennen der Frauen. Im Blickpunkt steht aber auch der Auftritt des deutschen Bahnrad-Vierers, der sich über die Qualifikation und die erste Runde ein Ticket für die Finalläufe am Donnerstag sichern will.

( dpa )