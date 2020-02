Mietendeckel Berlin: Das erlebt man am Bürgertelefon

Am Sonntag tritt der Berliner Mietendeckel in Kraft. AFPTV erklärt die Eckpunkte des neuen Gesetzes.

Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) hat auf dem Leserforum „Morgenpost vor Ort“ am vergangenen Mittwoch angekündigt, dass mit Inkrafttreten des Gesetzes eine Hotline für betroffene Mieter und Vermieter eingerichtet wird. So seien Callcenter-Mitarbeiter der Behörden-Servicenummer 115 für Fragen zum Mietendeckel geschult worden – eine Nummer, die ab der kommenden Woche zu erreichen sein soll, sagte die Senatorin. Wir haben die Senatorin beim Wort genommen, am Montag den Test gemacht und das Bürgertelefon angewählt. Hier die Berichte unserer Testanrufer.

Anrufer 1: Ich habe das Gefühl, dass der Vermieter die Miete vor Vertragsunterzeichnung erhöht hat

Insgesamt fünf Mal habe ich versucht beim Bürgertelefon unter der Nummer 115 anzurufen – ohne Erfolg. Ich wollte eine Frage zum Mietendeckel stellen. Ich stehe kurz vor einer Mietvertragsunterzeichnung und wollte mich erkundigen, was ich tun soll, weil ich das Gefühl habe, dass der Vermieter die Miete trotz des neuen Gesetzes nochmal erhöht hat und mir die Informationen dazu nicht offenlegen will.

Bei meinem ersten Anruf bekam ich eine automatische Ansage, dass alle Leitungen besetzt seien und ich es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal versuchen soll. Beim nächsten Versuch hatte ich mehr Glück und kam immerhin in die Warteschlange. Nachdem ich der Computeransage mein Anliegen geschildert habe, und zuerst auf das Informationsangebot auf der Internetseite von mietendeckel.berlin.de hingewiesen wurde, sollte ich eigentlich mit einem Mitarbeiter verbunden werden.

Auch interessant: Deutsche-Wohnen-Vorstand rät - Mieter sollen Geld zurücklegen

Doch stattdessen wurde ich nach rund drei Minuten aus der Leitung geschmissen. Das gleiche ist mir noch drei weitere Male passiert, als ich jeweils nach fünf Minuten aus der Leitung geschmissen wurde. Nach insgesamt fünf vergeblichen Versuchen habe ich dann aufgegeben.

Fazit: unbefriedigend

Anrufer 2: Verdacht - Der Vormieter habe bestimmt weniger gezahlt

Die Mitarbeiterin der Service-Hotline meldet sich nach nur einer Minute Wartezeit. Meine Frage: Ich will einen Mietvertrag unterschreiben, in wenigen Tage soll es soweit sein. Drei Zimmer auf 90 Quadratmetern im Altbau in Prenzlauer Berg, der Vermieter verlangt dafür 750 Euro kalt. Die Vormieter, so jedenfalls mein Verdacht, haben bestimmt deutlich weniger gezahlt.

Verstößt der Vermieter mit seiner Forderung also gegen den Mietendeckel? Die Service-Kraft der „115“ ist ausgesprochen freundlich – helfen kann sie aber nicht. „Für uns ist das auch alles ganz neu“, sagt sie. Man habe zwar in der vergangenen Woche eine kurze „Info“ erhalten. „Eine Rechtsberatung kann ich Ihnen hier aber nicht geben“, stellt sie klar. Dann verweist sie auf die Internetseiten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und nennt noch die Telefonnummern der bezirklichen Mieterberatung. Sprechzeit: Immer mittwochs, leider nur am Nachmittag.

Fazit: noch befriedigend

Lesen Sie auch: Mietendeckel im Kraft - Darum sind mehr Eigentumswohnungen im Angebot

Anrufer 3: Lagekarte, die Zuschläge für Vermieter erlauben soll, ist nicht zu finden

Immer wieder verweist die Senatsverwaltung auf eine Lagekarte, die bestimmte Zuschläge für Vermieter erlauben soll. Sie ist aber nirgends zu finden. Also Anruf bei der 115. Die Kontaktaufnahme gestaltet sich schwierig. Zwischen 10.20 Uhr und 10.35 Uhr scheitern drei Anrufe bei der Behörden-Info-Nummer.

„Alle Mitarbeiter sind zur Zeit im Gespräch, bitte versuchen Sie es später noch einmal“, sagt eine Maschinenstimme. Beim vierten Versuch klappt es dann – teilweise. Eine andere Maschinenstimme heißt mich: „Herzlich Willkommen“. Das war‘s dann aber auch schon. Ich solle auf der Internetseite mietendeckel.berlin.de nach Information suchen.

Fazit: unbefriedigend.

Anrufer 4: Soll ich gegen Mieterhöhungsverlangen Widerspruch einlegen?

Beim ersten Mal kein Durchkommen, beim zweiten Mal meldet sich eine elektronische Stimme, die mir allgemeine Infos zum Wirkungsraum des Mietendeckels gibt. Insbesondere, wo er nicht gilt. Ich drücke auf die „2“, um stattdessen mit einem Mitarbeiter verbunden zu werden. Vier Minuten Warteschleife.

Hintergrund: Für wen der Mietendeckel gilt - und für wen nicht

Eine Dame meldet sich, ich stelle die Frage, ob ich gegen ein aktuelles Mieterhöhungsverlangen Widerspruch einlegen soll. Die Dame gibt ehrlich zu, dass sie diese speziellen Fragen zum Mietendeckel noch nicht beantworten kann, das wird unter der 115 laut ihr erst ab März der Fall sein. Stattdessen solle ich mir bis dahin die Infoseite des Senats durchlesen oder mich an die Mietberatung meines Bezirks wenden.

Fazit: unbefriedigend

Anrufer 5: Alle Mitarbeiter sind im Gespräch

Ich versuche um 10.50, 11.30 und 13.15 Uhr unter der Nummer 115 Auskunft zu erhalten, höre aber lediglich jeweils eine Ansage: „Im Moment sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.“

Fazit: ungenügend

Anrufer 6: Kein Durchkommen bei der Hotline

Kein Durchkommen, drei Mal versucht, von Vormittags bis Nachmittags: „Alle Mitarbeiter im Gespräch“, lautet die Ansage. „Bitte versuchen Sie es später noch einmal.“

Fazit: ungenügend

Anrufer 7: Hat die Maklerin den Mietendeckel bedacht?

Erst mal laufen anderthalb Minuten Bandansagen und ein Auswahlmenü. Ich soll dem Computer sagen, worum es geht. Nach dem Stichwort „Mietendeckel“ werde ich gefragt, ob ich mit einem Berater verbunden werden will. Die Frage: Ich überlege, eine Wohnung zu kaufen, im Kiez Buschkrugallee Nord in Britz. Die Maklerin sagte mir, das halbe Zimmer könne ich für 400 Euro im Monat untervermieten, notfalls möbliert. Das erschien mir zwar unangemessen, doch die monatliche Kreditrate gilt es zu bezahlen. Aber hatte die Maklerin den Mietendeckel bedacht? „Na ja, da können Sie sich informieren“, heißt es. „Die Obergrenzen sind ja festgelegt. Schauen Sie nach in der Liste, am besten online auf mietendeckel.berlin.de. Oder einfach googeln.

Fragen Sie den jetzigen Eigentümer, wieviel Miete er zuletzt genommen hat.“ Dann könne man umrechnen auf den Quadratmeterpreis. Die Wohnung ist Baujahr 1964, aber saniert. Erlaubt wären 5,62 Euro. Angesichts der Sanierung vielleicht 6,62 Euro. Bei 5,62 bekäme ich von meinem potenziellen Untermieter im Monat also 50,58 Euro, bei 6,62 Quadratmeterpreis 59,58 Euro. Ich kann wirklich so ein WG-Zimmer nicht teurer vermieten? „Ja, so sieht es aus.“ Eine rechtsverbindliche Beratung könne man mir aber nicht geben. „Wir sagen dann: Lesen Sie es nach auf der Website.“

Fazit: noch gut

Konfrontiert mit überwiegend negativen Erfahrungen unserer Testanrufer, verweist die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf das IT Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ). Dies habe am Montag mitgeteilt, dass „bislang 90 Telefon-Agentinnen und Telefon-Agenten des Service Center ITDZ Berlin zum Thema Mietendeckel gebrieft“ seien. Dadurch könnten erste, allgemeine Anfragen der Bürgerinnen und Bürger beantwortet werden. „Weitere 50 Mitarbeitende des Service Center ITDZ Berlin werden im Laufe dieser Woche informiert.“ Sie sind zentral erreichbar über – genau – das Bürgertelefon 115. (mit kr, ker, DM, cb, pag, nku, seg)