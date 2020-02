In Berlin wurden Wohnung und Arbeitsplatz eines mutmaßlich rechtsextremen Polizisten durchsucht (Symbolbild).

Verdacht der Volksverhetzung: Die Polizei hat Wohnung und Arbeitsplatz eines mutmaßlich rechtsextremen Kollegen in Berlin durchsucht.

Ermittlungen Polizist Mitglied in Nazi-Chat: Wohnung in Berlin durchsucht

Berlin/Frankfurt (Main). Wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ist der Arbeitsplatz sowie die Wohnung eines mutmaßlich rechtsextremen Berliner Polizisten durchsucht worden. Dabei seien mögliche Beweismittel beschlagnahmt worden, die jetzt ausgewertet würden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die Durchsuchungen fanden bereits am 7. Februar statt, wurden aber erst jetzt öffentlich gemacht.

Damit wurde ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main vollstreckt. Der Beamte war vor Kurzem von dort nach Berlin gewechselt. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt (LKA) Hessen. Dem Beamten wird vorgeworfen, Mitglied in einem WhatsApp-Gruppenchat zu sein, in dem „auch Gewaltdarstellungen und rechtsextreme Inhalte ausgetauscht worden sein sollen“, heißt es.

Mutmaßlich rechtsextremer Polizist: Wechsel nach Berlin vor Ermittlungsbeginn

Der Wechsel des Polizisten nach Berlin sei erfolgt, bevor durch Ermittlungen des LKA Hessen der WhatsApp-Gruppenchat bekannt wurde und die Frankfurter Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main das Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen sei kein weiterer Mitarbeiter der Berliner Polizei Mitglied dieser Gruppe.

Dem Tatverdächtigen sei unverzüglich ein Verbot der Führung der Dienstgeschäfte ausgesprochen worden, schreibt die Polizei weiter. Außerdem habe man ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Ob das Berliner oder das Hessische LKA die Durchsuchungen durchführte, blieb zunächst noch unklar.