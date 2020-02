S-Bahn Berlin: Wo in diesem Jahr Baustellen kommen

Wegen Bauarbeiten müssen die Linien der Berliner S-Bahn in diesem Jahr an einigen Stellen länger gesperrt werden. Der Überblick.

Berlin. Es ist eine gewaltige Summe: 12,2 Milliarden Euro will die Deutsche Bahn in diesem Jahr bundesweit in Schienen, Technik und Bahnhöfe investieren. 840 Millionen Euro davon steckt der Konzern in Weichen, Gleise und Stationen in Berlin und Brandenburg. „Es ist gut, dass die Weichen vom Bund gestellt wurden, damit wir das Netz in Schuss halten können“, sagte Alexander Kaczmarek, Bevollmächtigter der Deutschen Bahn für das Land Berlin.

Doch wo so eine gewaltige Summe investiert wird, geht das nicht spurlos an den Fahrplänen vorbei. Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich deshalb auf einige, teils längerfristige Sperrungen im Netz einstellen. Diese Streckenabschnitte werden in diesem Jahr gesperrt und werden stattdessen durch einen Schienenersatzverkehr bedient:

Südlicher S-Bahnring: Erneuerung der Gleise

- S41, S42 Treptower Park – Tempelhof: 25. Juni bis 27. Juli; 6. bis 9. November

- S 45 Neukölln – Baumschulenweg: 25. Juni bis 17. August, 6. bis 9. November; 20. bis 23. November

Berlin-Nordost: Erneuerung der Gleise und Bau von vier Eisenbahnbrücken

- S2 Buch – Bernau: 13. Juli bis 17. August

- S2 Blankenburg – Buch: 17. bis 28. September

Stadtbahn: Erneuerung der Weichen

- S3, S5, S7, S9 Ostbahnhof – Alexanderplatz: 27. Juli bis 3. August

- S3, S5, S7, S9 Warschauer Straße - Alexanderplatz: 13. bis 16. November, 20. bis 23. November

- S3, S5, S7, S9 Friedrichstraße – Tiergarten: 16. bis 21. September

- S3, S5, S7, S9 Tiergarten – Westkreuz: 27. bis 30. November

Berlin-Südost: Erneuerung der Gleise und Weichen sowie Bau einer Straßenüberführung

- S1 Zehlendorf - Wannsee: 5. bis 25. Mai

- S1 Friedenau bis Zehlendorf: 7. bis 10. August; 14. bis 17. August

Linie S5 im Osten: Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks, Erneuerung der Gleise und Gleisneubau

- An den Wochenenden zwischen Januar und Mai wird die Strecke nach und nach Abschnittsweise gesperrt

- Mahlsdorf - Hoppegarten: 20. bis 31. März

- Mahlsdorf - Strausberg: 31. März bis 20. April

- Friedrichsfelde Ost – Strausberg Nord: 9. bis 26. Oktober

- Mahlsdorf – Strausberg Nord 26. Oktober bis 2. November

Linie S7 im Osten: Austausch der Iso-Stöße und Einführung des elektronischen Stellwerks

- An den Wochenenden zwischen Mai und September wird die Strecke nach und nach Abschnittsweise gesperrt

- Lichtenberg - Springpfuhl: 3. bis 10. August

Dresdner Bahn:

- S2 Priesterweg - Blankenfelde: 25. Mai bis 22. Juni

Köpenick: Erneuerung der Weichen und Dach am Bahnhof Karlshorst

- S3 Köpenick - Friedrichshagen: 20. bis 25. Mai

- S3 Ostkreuz bis Köpenick: 25. Juni bis 13. Juli

Berlin-Nordwest: Einführung des elektronischen Stellwerks und Zugbeeinflussungssystems

- S25 Schönholz - Hennigsdorf: Acht Wochenenden im März und April

- S25 Tegel - Hennigsdorf: Vier Wochenenden im Mai und Juni

Pankow: Bau einer Lärmschutzwand

- S2, S8, S85 Bornholmer Straße - Pankow: 9. bis 12. Oktober; 30. Oktober bis 2. November

Oranienburg: Neubau einer Eisenbahnbrücke

- S1 Birkenwerder - Oranienburg: 3. bis 4. Mai; 9. bis 16. November

Potsdam: Neubau einer Straßenüberführung

- Babelsberg - Potsdam Hauptbahnhof: 28. Februar bis 2. März; 3. bis 6. April; 3. bis 6. Juli; 11. bis 14. September; 30. Oktober bis 2. November

Eine Übersicht der Bauprojekte in Berlin und Brandenburg finden Sie auch auf der Website der Deutschen Bahn.