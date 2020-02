Berliner Unternehmer Krawinkel spendet AfD 100.000 Euro

Unternehmer Christian Krawinkel hat eine Großspende an die AfD überwiesen. Er hatte erst vergangenes Jahr von sich reden gemacht.

Berlin. Der Berliner Immobilienunternehmer Christian Krawinkel hat der AfD im Februar 100.000 Euro gespendet. Die Spende sei am 7. Februar eingegangen und am Montag auf der Homepage des Deutschen Bundestags angezeigt worden. Dies ist nach Paragraph 25 Absatz 3 des Parteiengesetzes bei Spenden erforderlich, die 50.000 Euro übersteigen. Es ist die dritte Großspende in diesem Jahr.

Im Januar hatten die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) und der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) Zuwendungen von jeweils 50.031,24 und 123.701,41 Euro erhalten. Die letzte anzeigepflichtige Spende wurde der AfD im Dezember 2016 überwiesen - 100.000 Euro von einer Frau aus Bonn.

Christian Krawinkel betreibt in Berlin die Vermögensverwaltung CKV. Laut Beschreibung auf der Homepage entwickelt, realisiert und vermarktet das Unternehmen Immobilienprojekte in ganz Deutschland. Dabei handelt es sich sowohl um Wohn- als auch um Gewerbeimmobilien. Seit 2011 hat CKV in Berlin unter anderem das Spree Shopping Berlin (SSB), das Gewerbe Zentrum Michaelbrücke und Spree Blick Berlin (SBB) entwickelt.

Krawinkel hatte im Juli 2019 für Schlagzeilen gesorgt, als er bei einer Zwangsversteigerung Erinnerungsstücke von Boris Becker im Wert von 492.479 Euro erworben hatte, darunter auch dessen Bambi in der Kategorie „Mann des Jahres“ von 1985.

Wie es in einer Mitteilung hieß, wolle der Vermögensverwalter die Trophäen Becker künftig wieder zukommen lassen. Krawinkel wolle damit ein Zeichen gegen die Gier gewisser Finanzinstitute setzen. Er betrachte es „als ungeheuerlich wie das Lebenswerk eines gefeierten Volkshelden des Sports zerfleddert und bis hin zu den Socken öffentlich verramscht wird“, so der Unternehmer.