Berlin Mitte: U-Bahnhof Museumsinsel (U5) - Richtfest nach acht Jahren

Endlich ist es soweit: Der Rohbau des U-Bahnhofs Museumsinsel in Mitte ist fertiggestellt worden. Die Bauarbeiten waren beschwerlich.

Zwischen Matsch und Pfützen auf der Großbaustelle am Humboldt Forum sieht es noch wenig nach der schönen Zukunft der historischen Mitte aus. Und doch ist Berlin dieser am Montag ein Stück näher gekommen. Denn im Untergrund direkt vor dem Berliner Schloss hat am Montag der U-Bahnhof Museumsinsel auf der neuen Linie U5 Richtfest gefeiert.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) verfolgt das Richtfest am U-Bahnhof Museumsinsel.

Foto: Paul Zinken / dpa

„Das ist für Berlin ein besonderer Moment“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Die neue Linie sei verkehrspolitisch von größter Bedeutung. Auf der Strecke würden täglich 150.000 Fahrgäste erwartet, viele Autofahrten im Zentrum würden damit künftig nicht mehr nötig. „Das entlastet unsere Stadt und unsere Umwelt“, so Müller.

U-Bahnhof Museumsinsel: Für Bauarbeiten wurde Bodenmasse dauerhaft gefrostet

Nach acht Jahren Bauzeit steht damit nun die Konstruktion dessen, was die bauleitende BVG Projekt GmbH „Rohbau der Rekorde“ nennt. Nicht zu Unrecht. Der neue U-Bahnhof verläuft unter der Spree, der alten Kommandantur und dem Prachtboulevard Unter den Linden umgeben von Sand und Grundwasser.

Der Eingang zum künftigen U-Bahnhof Museumsinsel der Linie U5 zwischen dem Deutschen Historischen Museum und dem Kanal.

Foto: Paul Zinken / ZB

Um den Bau im nassen Untergrund stabilisieren zu können, musste daher zunächst der Boden weiträumig eingefroren werden. Mit 105 Meter langen Eislanzen rund um den Bortunnel wurde eine 28.000 Kubikmeter große Bodenmasse dauerhaft gefrostet, ein Europarekord im Innerstädtischen Bereich.

Arbeiter stehen in einer der Röhren des U-Bahnhof Museumsinsel.

Foto: Paul Zinken / dpa

„Oft kamen wir an Grenzen und dachten, ‚Das schaffen wir nicht‘“, gestand Jörg Seegers, Geschäftsführer der BVG Projekt GmbH. Doch die Beteiligten hätten dies immer wieder möglich gemacht. „Ich glaube eine größere Leistung kann es in Berlin gar nicht geben“, sagte seine Co-Geschäftsführerin Ute Bonde angesichts der schweren Bedingungen im nassen Grund umgeben von historischen Bauten.