GRG: 100 Jahre nach der Gründung noch ein Familienbetrieb

Berlin. Ein Jubiläum anlässlich 100 Jahren Firmengeschichte bietet immer Anlass zurückzublicken. Das tut auch GRG, einer der größeren deutschen Gebäudereiniger. Auf das Erstellen einer aufwendigen Firmenchronik hat GRG anlässlich des runden Geburtstags jedoch verzichtet. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin wirft hingegen vor allem einen Blick in die Zukunft – und auf seine Mitarbeiter. Am 20. Juni soll im Tempodrom eine große Party steigen, auch die 4000 Beschäftigten der Firma sind dazu eingeladen.

Zu der historischen Feierstunde will GRG seine Belegschaft digital einladen: Über eine App, die in den nächsten Wochen veröffentlicht werden soll. Das Programm ist gewissermaßen auch ein Signal für die nächsten Jahre. Neben Schwamm und Eimer wird auch in der Gebäudereinigung die Digitalisierung immer wichtiger.

Gebäudereiniger GRG wird am 20. Februar 100 Jahre alt

Mitarbeiter etwa würden heute erwarten, ihre Gehaltsabrechnungen nicht mehr auf Papier, sondern digital zugestellt zu bekommen, sagt Stephan Schwarz (54), der das Familienunternehmen GRG gemeinsam mit seinem Bruder Heiko (48) führt. Neben den Abrechnungen sollen über die App aber auch Dienstpläne zu finden sein, Reinigungsanweisungen oder eben Sicherheitshinweise, zum Beispiel was den Umgang mit chemischen Reinigungsprodukten angeht.

GRG feiert am 20. Februar seinen 100. Geburtstag. An dem Tag vor genau einem Jahrhundert gründete Walter Schwarz, der Großvater der heutigen Inhaber, in Berlin-Kreuzberg eine Reinigungsfirma. Den Betrieb nannte er Walter Schwarz Glasreinigung. Zunächst arbeiteten nur zwei Angestellte für die junge Firma.

Einer der ersten Großkunden des Gebäudereinigers war das Kaufhaus Hertie

In einer harten Zeit, nur wenige Monate nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, erkannte Schwarz damals die Geschäftschancen, die sich durch die immer größeren Industriebauten mit teilverglasten Dächern und großen Fensterflächen, den Bürogebäude und Kaufhäusern mit kühnen Glasfassaden ergaben. Einer der ersten größeren Aufträge kam vom Kaufhaus Hermann Tietz – im Volksmund Hertie genannt –, das in Berlin in den 1920er-Jahren zehn Warenhäuser betrieb.

Einer der ersten größeren Aufträge: Mitarbeiter der Walter Schwarz Glasreinigung in den 1920er-Jahren vor einem Hertie-Kaufhaus in Berlin.

Foto: GRG Services Berlin GmbH & Co. KG

Ihr Großvater habe in den ersten Jahren des Unternehmens bereits die Leitlinien vorgegeben, die auch heute noch für GRG wichtig seien, sagen die Gebrüder Schwarz unisono. „Gute und exzellente Arbeit zu leisten und den Schwerpunkt auf die Unternehmenskultur zu legen spielt nach wie vor eine große Rolle. Der Mensch ist für uns entscheidend“, sagt Heiko Schwarz.

Für die Mitarbeiter des Gebäudereinigers gibt es eine Unterstützungskasse

GRG habe für seine Beschäftigten etwa ein Sorgentelefon eingerichtet. Dazu gebe es eine mit jährlich 100.000 Euro gefüllte Unterstützungskasse. Mit dem Geld werde vor allem Mitarbeitern geholfen, die unverschuldet in Not kommen, etwa durch einen Todesfall in der Familie, so Schwarz.

Heiko und Stephan Schwarz hatten früh selbst Verantwortung für das Unternehmen übernehmen müssen, nachdem Vater Hans-Jochen Schwarz 1996 bei einem Flugzeugabsturz in Südafrika tödlich verunglückt war. Den Brüdern ist es in den letzten Jahren gelungen, GRG in einem herausfordernden Marktumfeld gut zu positionieren. Heute ist der Gebäudereiniger in zahlreichen Ballungsgebieten Deutschlands aktiv.

GRG reinigt unter anderem den BER und die Berliner Mercedes-Benz Arena

Zu den Hauptmärkten zählen Berlin und Hamburg. Größere Aufträge sind etwa die Reinigung zahlreicher deutscher Flughäfen, darunter der BER in Berlin sowie die Airports Hamburg, Hannover und Köln-Bonn. Die Mitarbeiter sorgen aber auch in der Autostadt Wolfsburg für saubere Böden, reinigen den Neubau des Medien-Konzerns Axel Springer in Berlin, übernehmen das Housekeeping in zahlreichen Fünf-Sterne-Hotels oder säubern Event-Locations wie die Mercedes-Benz Arena. Auch die sogenannte Reinstraumreinigung gehört zu den Kompetenzen von GRG. Zu den Kunden der Berliner zählen deswegen auch zahlreiche Pharmaunternehmen und auch Forschungsinstitute wie das Max-Delbrück-Centrum.

Bundesweit ist die Gebäudereiniger-Branche kleinteilig strukturiert. Etwa 25.000, häufig kleinere, Unternehmen buhlen um Aufträge. Daneben existieren aber auch einige Großunternehmen wie Wisag, Piepenbrock, Gegenbauer, Dussmann und eben GRG. Wie preisintensiv der Wettbewerb ist, hatte erst im Dezember das Beispiel Clemens Kleine gezeigt. Die Düsseldorfer Firma mit rund 4700 Mitarbeitern musste Insolvenz anmelden. Auch Stephan Schwarz sagt, dass die Margen in dem Bereich deutlich zurückgegangen sind.

Bei GRG liegt der Fokus ausschließlich auf Gebäudereinigung

Die Brüder Schwarz hatten allerdings vor gut zehn Jahren einen gänzlich anderen Weg als viele Großunternehmen in der Branche eingeschlagen. Während Dussmann und Co. sich stark diversifizierten und neben Reinigungsdienstleistungen, auch Wachschutz, Grünpflege oder Catering anbieten, hat GRG sich, so Stephan Schwarz, auf seine Kernkompetenz besonnen. GRG verkaufte mehrere Unternehmensbereiche. Seitdem bietet die Berliner Firma ausschließlich Reinigungsdienstleistungen an.

Die Zahlen geben den Geschäftsführern recht: Lag der Umsatz von GRG 2009 noch bei rund 50 Millionen Euro, waren es im vergangenen Jahr 102 Millionen Euro. Das Wachstum sei stärker als im Durchschnitt der Branche. „Das zeigt, dass die strategische Überlegung damals richtig war“, sagt Stephan Schwarz.

GRG-Chef: Wertschätzung für Gebäudereiniger fehlt

Preiswettbewerbe gehe GRG aber grundsätzlich nicht ein, so Schwarz. „Der Billigste können und wollen wir nicht sein. Unsere Idee ist, von unseren Kunden nicht als Kostenfaktor, sondern als Teil der Wertschöpfung wahrgenommen zu werden“, erklärt er. Neue Aufträge hatte GRG zuletzt etwa auch durch eine neue Nachhaltigkeitsstrategie gewonnen. Sein Unternehmen werde in den nächsten Jahren verstärkt ohne den Einsatz von chemischen Produkten reinigen. Das Neueste sei, sagt Stephan Schwarz, bakteriologisch zu reinigen. Dabei würde die aufgetragenen Bakterien gewissermaßen den Schmutz auffressen.

Als große Herausforderung bezeichnen beide Geschäftsführer zudem die Suche nach Fachkräften. Der Branchenmindestlohn in der untersten Lohngruppe für Gebäudereiniger liegt derzeit bei 10,80 Euro im Westen und 10,55 Euro im Osten – und damit höher als der gesetzliche Mindestlohn von 9,35 Euro. Stephan Schwarz hält das dennoch für zu wenig und verweist auf skandinavische Länder, wo Beschäftigte in der Branche zwischen 13 und 14 Euro in der Stunde verdienen würden. „Die Wertschätzung für Gebäudereiniger fehlt hierzulande“, beklagt Schwarz. Im Einzelfall, also, wenn auch die Kunden mitspielen, würden seine Mitarbeiter auch besser bezahlt, so der GRG-Chef.

Ausgerechnet Gegenbauer sitzt im GRG-Gebäude am Empfang

Stephan Schwarz, der bis zum vergangenen Jahr Präsident der Handwerkskammer Berlin war, hat übrigens mit einer Firma, die mit GRG im Wettbewerb um Angestellte und Aufträge steht, fast jeden Tag zu tun: In dem Gebäude an der Charlottenburger Fasanenstraße ist GRG lediglich Mieter. Eigentümer des Hauses ist die Sparkasse. Und das Geldinstitut hat ausgerechnet den Berliner Mitbewerber Gegenbauer mit der Betreuung des Empfangs beauftragt.