Bericht: Charité lehnt leukämiekrankes Kind ab - es stirbt

Die Charité in Berlin. (Archivbild)

Berlin. Nachdem die Berliner Charité ein leukämiekrankes Kind nicht aufgenommen habe, sei es gestorben. Das berichtet der Sender rbb. Nun habe die Klinik Fehler bei der Personalführung in der Kinderkrebsstation eingeräumt.

„Gerade in der Kinderonkologie gerät man sehr leicht in eine Zwickmühle, dass man auch dem Personal gegenüber [...] mit der Krankheit der Kinder argumentiert“, sagte demnach Ulrich Frei, Vorstand Krankenversorgung, dem ARD-Magazin „Kontraste“. Er habe eingeräumt, dass dieses Vorgehen einen enormen psychischen Druck auf Pflegekräfte ausübe. „Ich glaube, dieser Druck ist möglicherweise auch zu stark ausgeübt worden“, so Frei.

Nachdem der Klinik schon seit Längerem Pfleger auf der Kinderkrebsstation fehlten, habe es in den vergangenen anderthalb Jahren zudem außergewöhnlich viele Kündigungen gegeben, Stationsbetten hätten geschlossen oder Aufnahmestopps für neue Patienten verfügt werden müssen, berichtet der rbb weiter.

Dem TV-Magazin „Kontraste“ sei der Fall eines Kleinkindes bekannt, das im Jahr 2019 nicht in der Kinderonkologie habe aufgenommen werden können, weil offenbar aufgrund von Personalmangel nicht alle Betten der Station hätten belegt werden können. Der Beitrag stütze sich auf mehrere Quellen.

In einer anderen Berliner Klinik sei dem Kind Leukämie diagnostiziert worden. Dieses Krankenhaus habe aber nicht über eine Kinderkrebsstation verfügt, daher habe man versucht, an der Charité einen Platz zu erhalten.

„Wir mussten die Verlegung des Kindes daher zunächst ablehnen“

„Bei uns auf Station hatten wir leider keine freien Betten und auch sonst im Haus war trotz intensiver Bemühungen kein Bett zu finden“, zitiert der rbb einen Kinderarzt der Charité. „Wir mussten die Verlegung des Kindes daher zunächst ablehnen.“

In der ersten, im Beitrag nicht konkret benannten Klinik habe sich der Zustand des Kindes über Nacht dann weiter verschlechtert. „Am nächsten Tag konnte das Kind dann zu uns verlegt werden, aber es verstarb leider rasch. Das hat uns alle sehr mitgenommen“, wird der Kinderarzt der Charité zitiert. „Man kann es nie wissen, aber vielleicht wäre das Kind noch am Leben, wenn wir es rechtzeitig hätten übernehmen können.“ Die Charité habe sich mit Verweis auf die ärztliche Schweigepflicht nicht zu dem Fall geäußert, heißt es weiter.