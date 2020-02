Streit zwischen Verleger und Historiker eskaliert

Im Streit um die Stasi-Mitarbeit des neuen Eigentümers der „Berliner Zeitung“, Holger Friedrich, und die Berichterstattung darüber hat der Historiker und Experte Hubertus Knabe die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Er habe keine falschen Mutmaßungen und unwahren Behauptungen verbreitet, heißt es in einem Schreiben Knabes. „Ich bin verwundert, dass ein Mann mit einer solchen Vergangenheit nun mit rechtlichen Mitteln gegen die Aufarbeitung seiner Geschichte vorgeht“, so Knabe weiter. „Ich werde mich dadurch aber nicht einschüchtern lassen.“

Friedrich geht mit Hilfe des Berliner Medienanwalts Christian Schertz gegen mehrere Aussagen Knabes vor. Im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass der Eigentümer der „Berliner Zeitung“ kurze Zeit für den Staatssicherheitsdienst der DDR als Informeller Mitarbeiter (IM) tätig war. Friedrich wehrt sich nun gegen verschiedene Aussagen Knabes in diesem Zusammenhang. Demnach umfasse die Stasi-Dokumentation über Friedrich nicht 125 Seiten, sondern vielmehr 1000 Seiten, kritisiert der Anwalt. Es sei auch nicht zutreffend, dass ein Reporterteam die Stasi-Akten ausgewertet habe, vielmehr habe es sich um zwei wissenschaftliche Gutachten der ehemaligen Beauftragten für die Stasi-Unterlagen, Marianne Birthler, und des Historikers und SED-Unrechtsexperten Ilko-Sascha Kowalczuk gehandelt.

Knabe: Analyse der IM-Akte von Friedrich

Knabe bestätigte, eine Abmahnung des Prominentenanwalts Schertz erhalten zu haben. Die von Friedrich erhobene Behauptung, nur einen kleinen Teil seiner Stasi-Akten ausgewertet zu haben, sei falsch und irreführend, widerspricht Knabe den Vorwürfen. „Aus dem Text geht eindeutig hervor, dass es sich um eine Analyse der IM-Akte von Herrn Friedrich handelte – und nicht um eine Untersuchung sämtlicher Stasi-Dokumente über ihn.“

Zum Zeitpunkt des Erscheinens hatte die Stasi-Unterlagenbehörden keine weiteren Dokumente zu dem Fall freigegeben, rechtfertigt sich Knabe. Tatsächlich bezieht sich der größere, nicht veröffentlichte Teil der Stasi-Akte wohl auf Sachverhalte, die in Zusammenhang mit Friedrich als Opfer stehen.

Birthler und Kowalczuk hatten Friedrich empfohlen, die gesamte Akte zu veröffentlichen, um ein umfangreicheres Bild seiner Stasi-Verstrickungen zu erhalten. Das sei bis heute nicht geschehen, kritisiert Knabe. Er zeigt sich zudem verwundert, dass seine Formulierung, ein Reporterteam habe die Akten analysiert, von Friedrichs Anwalt abgemahnt worden sei. In Friedrichs eigener Zeitung habe es genau so gestanden, sagte Knabe. Um jedes Missverständnis auszuschließen, erklärte sich der Historiker, der viele Jahre lang die Stasiopfer-Gedenkstätte in Hohenschönhausen geleitet hat, in einer E-Mail an Friedrichs Anwalt bereit, auf seiner Website das Wort „Stasi-Akte“ durch „IM-Akte“ zu ersetzen. Medien, in denen sein Artikel erschienen sei, habe er gebeten, dies ebenfalls zu tun.

Ob Knabes Entgegnung Auswirkungen auf den Rechtsstreit hat, ist unklar. Anfragen bei der „Berliner Zeitung“ und bei Christian Schertz blieben bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe unbeantwortet.

Laut Unterlagen 15 Monate lang als IM tätig

Der Kölner Verlag DuMont hatte die „Berliner Zeitung“ im September vergangenen Jahres an das Ehepaar Silke und Holger Friedrich verkauft. Sie sind auch Eigentümer und Betreiber der Metropolitan School, des E-Werks und weiterer Unternehmungen.

Kurz danach war die IM-Tätigkeit von Holger Friedrich bekannt geworden. Den Unterlagen zufolge war er von Dezember 1987 bis zum Februar 1989 für die Stasi tätig. Der Verleger gab daraufhin an, zur Zusammenarbeit gezwungen worden zu sein. Ihm sei Fahnenflucht vorgeworfen worden, es hätten mehrere Jahre Haft gedroht. Anfang Februar erschienen neue Vorwürfe gegen den Verleger. Demnach habe Friedrich vor seiner Stasi-Tätigkeit im Jahr 1985 eine Frau denunziert, hieß es in der „Welt am Sonntag“.