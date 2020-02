Wir trauern um unseren Kollegen Hans Nibbrig

Wir, die Redaktion der Berliner Morgenpost, trauern um einen Kollegen: Am vergangenen Sonntag ist unerwartet Hans Nibbrig im Alter von 62 Jahren gestorben. Sein Notizblock mit den nächsten Terminen liegt noch auf dem Tisch, der Bildschirmschoner läuft. Er wollte bald wieder in die Redaktion kommen.

Seit 1990 lebte Hans Nibbrig in Berlin, seit 1995 schrieb er viele Jahre lang als Gerichts- und Polizeireporter für die Berliner Morgenpost. Er machte sich einen Namen mit seinem lakonischen Stil, in dem er die kleinen und großen Verbrechen der Delinquenten vor Gericht beschrieb. Und er konnte große Prozesse so erklären, dass sie jeder Leser und jede Leserin verstand.

Wer ihn persönlich kannte, hat Nibbrigs Tonfall noch im Ohr. Der großgewachsene Mann mit dem Schnauzer war sozusagen der Rheinländer der Redaktion. Auch nach Jahrzehnten in Berlin hatte er das Rheinische nicht abgelegt, nicht im Tonfall, nicht bei den Gewohnheiten, nicht im Gemüt.

Egal, wie wenig Zeit für einen Artikel blieb, wie verworren die Lage war, wie gestresst die Kollegen, Nibbrigs gelassener Standardsatz war: „Ich ruf’ da mal an.“ Dann hörte man ihn telefonieren und in die Tasten hauen. War alles aufgeschrieben, machte sich Hans Nibbrig mit der ihm eigenen Ruhe auf den Nachhauseweg – der oft auf ein Kölsch in der „StäV“ vorbeiführte, der „Ständigen Vertretung“ in Mitte, wo er sich mit Kollegen, Anwälten oder auch mit Informanten traf.

„Hänschen“, so wurde er von den Kolleginnen und Kollegen genannt. Das Wort, das nun am häufigsten fällt, ist: Kollege. Hans Nibbrig war jemand, der gern teilte. Seine Informationen, sein Hintergrundwissen, seine Berufserfahrung, gerade auch mit jüngeren Kollegen, was nicht selbstverständlich ist. Geteilt wurde die Fußballleidenschaft, sein Herz schlug für Köln. Und so manche Boulette, gemeinsam eilig am Reportertisch vertilgt.

Hans Nibbrig hinterlässt seine Frau, zwei erwachsene Kinder und seinen Enkel Noel (7), dem er einmal die Woche einen „Opa-Tag“ widmete. Das war ihm das Wichtigste – da mussten sogar die Verbrechen mal warten. Wir trauern mit den Hinterbliebenen – und um einen großartigen Kollegen.