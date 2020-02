Berliner Bierfestival findet nicht mehr statt

Berlin. Das internationale Bierfestival an der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain wird nicht mehr stattfinden. Das gaben die Betreiber am Sonnabend auf ihrer Website bekannt. Das Festival, das zuletzt im August 2019 zum 23. Mal stattfand, hatte Jahr für Jahr hunderttausende Besucher angelockt. Rund 2300 verschiedene Biersorten waren zwischen Strausberger Platz und Frankfurter Tor angeboten worden.

Nun schreiben die Betreiber: „Nach sorgfältiger Prüfung aller relevanten Fakten haben wir uns entschlossen, es in Zukunft nicht mehr durchzuführen.“ So seien die Kosten für Sicherheits-, Sanitäts- und Absperrmaßnahmen gestiegen. Auch die Auflagen der Behörden seien von Jahr zu Jahr verschärft worden, beispielsweise für Sanierungsmaßnahmen der Grünflächen. Das Bierfestival sei nun an finanzielle Grenzen gelangt.

Bierfestival in Berlin abgesagt: "Wir bedauern die Entscheidung"

Die Veranstalter des Berliner Bierfestivals geben auf.

Foto: pa

„Wenn wir die kontinuierlich gestiegenen Kosten weiter auf die Standbetreiber und Besucher umlegen würden, könnten viele Aussteller nicht mehr teilnehmen und der Charakter eines kostenfrei zugänglichen, für alle erschwinglichen Festivals ginge verloren“, heißt es in der Mitteilung.

Weiter schreiben die Veranstalter in ihrer Absage: „Wir bedauern diese Entscheidung sehr und möchten uns von Herzen für 23 Jahre Treue, Freude und Unterstützung bei euch bedanken. Auf euch!“

Mit 2,2 km Länge war das Berliner Bierfestival laut Guinness-Buch der Rekorde der „längste Biergarten der Welt“.

Die Deutschen haben im vergangenen Jahr weniger Bier getrunken. Nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Brauer-Bundes (DBB)haben die deutschen Brauereien 2019 insgesamt rund 92 Millionen Hektoliter Bier abgesetzt. Damit wurde das Ergebnis aus dem Jahr 2018 mit 94 Millionen Hektolitern um rund zwei Prozent verfehlt. Fast überall in Deutschland sinke der Bier- und Alkoholkonsum, so der Branchenverband.