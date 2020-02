Sie ist keine klassische Schönheit. Einerseits fügt sich die tschechische Botschaft ein, in das Grobschlächtige der einstigen Luxus-Plattenbauten an der Wilhelmstraße. Anderseits wirkt sie wie ein Raumschiff, das da am Straßenrand schwebt, zu schwer, um wirklich abzuheben. Dicke Säulen tragen die erste Etage mit der Fensterfront, die an einen grobgeschliffenen Rubin erinnert. Auf nackten Betonträgern stapeln sich weitere Stockwerke mit grauer, oktagonaler Struktur.

Die Fassade der tschechischen Botschaft an der Wilhelmstraße.

Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services

Spricht man mit dem obersten Denkmalschützer Berlins über das Gebäude, dann dominiert der Überschwang seine Sätze. Christoph Rauhut spricht von einem herausragenden Werk des Architektenpaares, von einem herausragenden Beispiel für die Politik der DDR zu den sozialistischen Schwesterstaaten und einem „herausragenden Beispiel des Brutalismus in Berlin.“

Rauhut, so viel ist klar, will die Tschechische Botschaft unter Denkmalschutz stellen. Aber die Sache ist delikat: eine Botschaft, das heißt exterritoriales Gelände, das heißt diplomatisches Fingerspitzengefühl und in diesem Fall auch: Bloß keine Angst vor hohen Sanierungskosten schüren.

Tschechische Botschaft: Auch der Abriss stand zur Debatte

Denn auch das weiß Rauhut: Das tschechische Außenministerium hat das Gebäude lange Zeit eher wie eine heiße Kartoffel behandelt statt wie einen zu veredelnden Rubin. Ein Tauschgeschäft lag auf dem Tisch: Die Deutsche Botschaft auf der Prager Kleinseite, jene mit dem Balkon, von dem Genscher einst tausenden DDR-Flüchtlingen die Freiheit verkündete, sollte der BRD übergeben werden. Dafür sollten die Tschechen ein neues Botschaftsgelände in Berlin erhalten, sie wollten den brutalistischen Klotz loswerden. Der wurde einst für den diplomatischen Dienst der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik gebaut, für 300 Mitarbeiter. Heute arbeiten dort an die 30 Menschen. Auch der Abriss des Gebäudes stand zur Debatte.

Ein Wandbild an der Fassade.

Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services / FUNKE Foto Serivces

2017 dann stellte die Prager Regierung Geld für eine denkmalgerechte Sanierung in Aussicht: umgerechnet rund 29 Millionen Euro. Im kommenden Jahr soll mit den Arbeiten begonnen werden. Aber die Sanierung könnte in unbekannte Ferne rücken.

Darauf deuten Inspektionsberichte hin, die das Prager Außenministerium mit dem Hinweis auf eine „Klassifizierung als sogenannte geschützte Information“ nicht herausgeben will, dessen Ergebnisse die Autoren dieses Artikels aber einsehen konnten.

Eigentlich sollte es ein solches Gebäude in Ost-Berlin gar nicht geben, Brutalismus war in der DDR nicht vorgesehen. Für den auf klare Formen, grobe Strukturen und Sichtbeton gebauten Stil, der auf den französischen Architekturvisionär Le Corbusier zurückgeht, finden sich in Berlin eigentlich nur im Westen Beispiele: Der sogenannte Mäusebunker auf dem Charité Campus Benjamin Franklin oder das Corbusier-Hochhaus am Olympiastadion sind solche.

Tschechische Botschaft: Beispiel für den modernen internationalen Stil der Tschechoslowakei

„Das Gebäude war ein Statement im Sinne eines modernen internationalen Stils durch die Tschechoslowakei“, sagt der Chef des Landesdenkmalschutzes, Rauhut. Dass die DDR dies in so zentraler Lage zuließ, sei bemerkenswert. Seit 2009 gibt es einen Austausch des Landesdenkmalamts mit Prag. Eine Studie wurde angefertigt, die laut Rauhut belegt, dass das Gebäude „relativ vollständig und authentisch erhalten ist. Einschließlich seiner Innenausstattung.”

Ein futuristischer Leuchter aus böhmischem Glas an der Decke einens Tagungsraums.

Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services

Die bleibt den Berlinern – mit Ausnahme der Räume des tschechischen Kulturzentrums – für gewöhnlich verborgen. Wer, wie die Berliner Morgenpost, doch Zutritt erhält, der findet im Eingangsbereich poppig-bunte, wie Ohrmuscheln geschwungene Separées.

Früher wurden sie als Treffpunkt für den diplomatischen Austausch genutzt. Die Säle im ersten Stock dominieren dunkle Holzfurniere, Loungesessel in rotem Leder, eine geschwungene Bar. In einem Nebenraum greifen Glasrohre eines futuristischen Deckenleuchters aus böhmischem Glas wie Tentakel in den Raum.

2016 stellte der Landesdenkmalrat, das Beratungsgremium des Kultursenators, in Sachen Denkmalschutz eine Empfehlung aus. Auch darin ist von einem schützenswerten Gesamtkunstwerk die Rede. Allerdings ist auch von „katastrophalen“ Arbeitsbedingungen und bauphysikalischen Mängeln zu lesen.

Entweder Klimaanlage oder Konzert

Und wer sich im Inneren des Raumschiffs genauer umsieht, der bemerkt Wasserflecken an den Wänden. Die Abdeckung der Fassade leckt. Zur Innenausstattung einiger Büros zählen inzwischen auch Kübel zum Auffangen von Tropfwasser. Im Winter frieren die Angestellten, im Sommer können sich die Räume laut Botschafter auf 50 Grad aufheizen. Die Klimaanlage ist auf dem Stand der 1970er-Jahre, bei Konzerten müssen die Zuschauer schwitzen. Denn, so sagt es der Botschafter Tomáš Podivínský, „man kann die Klimaanlage nicht anmachen, entweder hört man sie, oder das Klavier“.

Der Konzertsaal – die Klimaanlage ist zu laut für Konzerte.

Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services

Bislang verzichtet das Landesdenkmalamt „mit Rücksicht auf die aktuelle Diskussion“ auf den Status des Denkmalschutzes. „Was eigentlich entgegen unserer Politik ist, Rechts- und Verfahrensklarheit zu schaffen“, sagt Rauhut. Man will Prag, so scheint es, nicht verschrecken. Aber man sei im Austausch, um die Sanierung denkmalgerecht zu gestalten.

Allerdings sagt Rauhut, er habe seit einem Jahr keine Nachrichten aus Prag. Die unter Verschluss gehaltenen Inspektionsberichte aus den Jahren 2006 und 2018 kennt er nicht. Die stellen fest: Im Gebäude befindet sich 250 Tonnen krebserregenden Asbests, und zwar im Außenmantel sowie in technischen Einrichtungen.

Die in der Luft gemessenen Werte seien zwar unter dem als gesundheitsgefährdend geltenden Limit. Mit einer Rekonstruktion des Gebäudes würde der Giftstoff allerdings freigesetzt, er müsste vorher fachgerecht entfernt werden. Rauhut sagt dazu: „Die Untersuchung kennen wir nicht. Aber das Ergebnis ist keine Überraschung.”

Asbest treibt die Kosten in die Höhe

In den 1970er-Jahren war Asbest in Ost und West ein gängiges Baumaterial. Bei Sanierung und Abriss von Gebäuden aus dieser Zeit treibt der Fund des gefährlichen Stoffs die Kosten immer wieder in die Höhe. Berühmte, asbestverseuchte Beispiele in Berlin sind etwa der Palast der Republik, der Bierpinsel in Steglitz oder das ICC. Dort heißt es, die Kosten alleine für die Asbestsanierungen beliefen sich auf rund 65 Millionen Euro. Das Kongresszentrum ist allerdings sehr viel größer als die Tschechische Botschaft.

Poppige Loungemöbel im Foyer zeigen, wie bunt die 1970-er Jahre Berlin sein konnten – auch in Ost-Berlin.

Foto: Jörg Krauthöfer / Funke Foto Services

Fragt man Rauhut, was wäre, wenn Tschechien doch nicht denkmalgerecht saniere, findet er im Rahmen der Diplomatie deutliche Worte: „Wir würden uns schon sehr dafür einsetzen, dass das Gebäude erhalten bleibt. Und das Wort sehr unterstreiche ich jetzt mal.“

Das Prager Außenministerium versichert weiter, an den Sanierungsplänen im kommenden Jahr festzuhalten. Man bereite eine Ausschreibung vor, das Asbestproblem werde man darin berücksichtigen. Podivínský, der Botschafter in Berlin allerdings scheint nicht an baldige Bauarbeiten zu glauben: „Wir haben noch keine Anweisung bekommen, dass wir nach Ersatzräumlichkeiten suchen sollen.“

Das Raumschiff an der Wilhelmstraße, es dürfte noch einige Jahre dem Verfall ausgesetzt bleiben.

Der Artikel entstand in Zusammenarbeit mit der in Prag erscheinenden Tageszeitung „Deník N“.