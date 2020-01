S-Bahn Berlin: Diese Linien werden kommende Woche unterbrochen

In der ersten Februar-Woche kommt es in Berlin zu vielen Einschränkungen bei der S-Bahn. Diese Linien sind betroffen.

Berlin. Wohl jenen Ost-Berlinern, die kommende Woche in die Ferien fahren. Alle anderen Pendler im Osten der Stadt müssen sich in der kommende Woche auf Einschränkungen bei der S-Bahn einstellen.

Von Montagfrüh an ist der Verkehr auf den S-Bahnlinien S5, S7 und S75 eine Woche lang zwischen den Bahnhöfen Lichtenberg und Wuhletal respektive Springpfuhl unterbrochen, teilte die Deutsche Bahn mit.

S-Bahn in Berlin: S5, S7 und S75 kommende Woche unterbrochen

Die Infrastrukturtochter der Bahn DB Netze arbeitet in dieser Zeit rund um das Biesdorfer Kreuz. „Auf dem Plan stehen Arbeiten an der Rhinstraßenbrücke und die Umrüstung der S5 auf das moderne Zugbeeinflussungssystem der Berliner S-Bahn (ZBS)“, teilte die Bahn mit. Östlich des S-Bahnhofs Friedrichsfelde Ost wird zudem ein sogenanntes Weichentrapez eingebaut. Dieses solle der S-Bahn künftig eine größere Flexibilität bei Bauarbeiten oder Störungen im Netz ermöglichen.

In der Zwischenzeit wird es für Fahrgäste unbequem. Die S-Bahn empfiehlt Fahrgästen, die mit der Linie S5 ins Zentrum wollen, zwischen Wuhletal und Lichtenberg auf die U-Bahnlinie U5 auszuweichen. An Werktagen verstärkt die Bahn zudem in den Hauptverkehrszeiten die RB26 zwischen Strausberg und Lichtenberg mit zusätzlichen Regionalzügen.

Das Unternehmen betont, dass Umsteiger aus der S-Bahn vor allem auf Verstärkerzüge ausweichen sollten, da die Regelzüge auf der Regionalbahnlinie schon jetzt meist voll seien. Die Bahn weist zudem darauf hin, dass die Zusatzbahnen nicht barrierefrei seien.

Zudem wird für die S5 ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Wuhletal und Biesdorf eingerichtet. Fahrgäste auf der S7 und S75 müssen zwischen Springpfuhl und Lichtenberg auf den Ersatzverkehr mit Bussen ausweichen. Auf den Abschnitten zwischen Springpfuhl und Ahrensfelde beziehungsweise Wartenberg fahren die S-Bahnen nur im 20-Minuten-Takt.

Die Ferienwoche biete sich für die Baumaßnahme an, sagte Björn Vetter von der S-Bahn. „In dieser Zeit sind locker 20 bis 30 Prozent weniger Fahrgäste unterwegs.“ Viele Pendler würden zudem die zusätzlichen Züge der RB26 nutzen. „Für die Fahrgäste aus Strausberg und Mahlsdorf ist das eine sehr günstige Alternative.“ Schon bei früheren Sperrungen hätten sich die Verstärkerzüge bewährt und trügen auch zur Entlastung der regulären Bahnen auf der Linie RB26 bei.

Am Bahnhof Wuhletal kann die S-Bahn nicht auf U-Bahnnutzer warten

Ärgerlich bleibt für einige Pendler zuweilen jedoch der Umstieg am Bahnhof Wuhletal. Wer aus dem Zentrum herausfährt und dort von der U-Bahn auf die S-Bahn wechseln möchte, dem fährt der Zug mitunter genau vor der Nase weg. „Das ist in der Tat ein sensibler Bahnhof“, so Vetter. Es gebe nur ein Gleis, deshalb müsse die S-Bahn früher ausfahren und könne auf Pendler aus der U-Bahn nicht warten. Den vermeintlichen Anschluss gebe es demnach gar nicht, sagt er. „Man kann nur die Empfehlung abgeben, drei bis vier Minuten früher in die U-Bahn zu steigen.“

Viele Fahrgäste dürften trotzdem nur noch die ausfahrende S-Bahn sehen und bis zum Teil 20 Minuten auf die nächste Verbindung warten müssen.

Auch nach den Winterferien wird es weitere Sperrungen rund um das Biesdorfer Kreuz geben. Grund ist die Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks (ESTW) „S5 Ost“. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Lichtenberg und Hoppegarten respektive Springpfuhl. Zunächst an den Wochenenden Freitag, 14. Februar um 22 Uhr bis in der Nacht auf Montag, den 17. Februar. Am darauffolgenden Wochenende vom 21. bis 24. Februar ist die Strecke dann zu denselben Zeiten gesperrt.

Vom 3. Bis zum 10. August sind S5, S7 und S75 dann wieder zwischen Lichtenberg und Springpfuhl und auf der Linie S5 nach Wuhletal gesperrt.

