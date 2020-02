Berlin - Festnahmen bei Demo in Friedrichshain

Die linke Szene der Hauptstadt machte am Freitagabend mobil. Laut Polizei demonstrierten mehr als 1000 Teilnehmer in Friedrichshain. Am Wismarplatz und auf dem Annemirl-Bauer-Platz kam es zu Festnahmen. Insgesamt wurden im Laufe des Abends 18 Personen festgenommen, so der vorläufige Stand.

Es gab Festnahmen unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz (Vermummung), wegen Mitführens verbotener pyrotechnischer Gegenstände, wegen Beleidigung und wegen tätlicher Angriffe auf Einsatzkräfte. Drei Polizisten wurden demnach leicht verletzt. Der Aufzug war gegen 22.41 Uhr beendet. Doch auch danach kam es am Bahnhof Ostkreuz noch zu Zusammenstößen zwischen Polizisten und Demonstranten.

Diese setzten sich bis in die Nacht fort. Angaben von vor Ort zufolge flogen Steine aus dem Haus der Rigaer Straße 94, bei geparkten Fahrzeugen wurden die Scheiben eingeschlagen. Gegen 2.30 Uhr soll sich die Lage beruhigt haben.

Dieses Fahrzeug wurde während der Proteste am Freitagabend in Friedrichshain beschädigt.

Linke protestieren in Friedrichshain: Blumen werden vor Haus an Grünberger Straße niedergelegt

Insgesamt 350 Beamte waren während des Protests im Einsatz. Die Polizisten betreuten den Aufzug direkt. „Unser Konzept ist aufgegangen. Es gelang uns, den Zug weitestgehend störungsfrei über die vorgegebene Strecke zu führen“, sagte Polizeisprecher Martin Halweg.

Linke demonstrieren in Friedrichshain - das ist die Route.

Nach einer Kundgebung am Wismarplatz setzte sich der linke Protestzug um 20.52 Uhr durch Friedrichshain in Bewegung. Kurz nach dem Loslaufen sei vereinzelt Pyrotechnik gezündet worden. Der Protestzug ging auch durch die Grünberger Straße.

Ein Polizist erschoss in einer Wohnung in Friedrichshain eine Frau, die mit einem Messer auf einem Beamten losgegangen sein soll. Während der Demonstration wurde ein Plakat mit der Aufschrift "Ihre Mörder tragen Uniform" hochgehalten. Foto: Philipp Siebert

Dort erschoss ein Polizeibeamter am 24. Januar die 33 Jahre alte Maria B. Während die Polizei von Notwehr ausgeht, sprechen die Demonstranten von „Mord“ und einer „Hinrichtung“. Der Protestzug sollte ursprünglich durch Neukölln ziehen. Kurzfristig wurde er jedoch „aufgrund des Mordes an Maria“ nach Friedrichshain verlegt, heißt es in einem Aufruf im Internet. Vor dem Haus an der Grünberger Straße wurden Blumen niedergelegt und Kerzen abgestellt.

Kerzen stehen vor dem Haus an der Grünberger Straße- Dort wohnte Maria B. Sie wurde von einem Polizisten erschossen. Zuvor soll sie mit einem Messer auf Beamte losgegangen sein.

„Wir haben uns insbesondere aus Pietätsgründen in der Grünberger Straße zurückgehalten und auf die Begleitung verzichtet“, sagte Polizeisprecher Halweg. Dort sei den Demonstranten die Möglichkeit eingeräumt worden, zu trauern.

Demo jetzt in #fhain . Journalisten werden aufgefordert die Berichterstattung zu unterlassen und angepöbelt von Demonstranten. Rufe: "Blut an euren Händen" in Richtung Polizei. pic.twitter.com/EuG3B6PwjG — Nina Kugler (@nina_kugler) January 31, 2020

Vor der Polizeiwache an der Wedekindstraße, wo der Beamte stationiert sein soll, der den tödlichen Schuss abgegeben hat, sicherten mehrere Dutzend behelmte Polizisten das Gebäude. Die Demonstranten zogen vorbei und riefen laut "Mörder!" und "Blut an euren Händen".

Die Polizei nahm mehrere Personen fest.

Linke skandieren: „Ganz Berlin hasst die Polizei!“

Kommende Woche findet der Polizeikongress in Berlin statt. Aus der Demonstranten-Gruppe wurde skandiert „Ganz Berlin hasst die Polizei!“ Vereinzelt wurde Pyrotechnik gezündet - außerdem warfen die Demonstranten Böller.

Teilnehmer der Demonstration wurden wiederholt durch Einsatzkräfte aufgefordert, keine Vermummung anzulegen und zu ihrer eigenen Sicherheit keine Pyrotechnik abzubrennen. "Straftaten aus der Versammlung heraus werden dokumentiert", schrieb die Polizei beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die Beamten hatten auch Hunde im Einsatz.

Die Demo gegen den #Polizeikongress und für #maria durch #fhain ist am Bahnhof Ostkreuz angekommen und zu Ende. Vereinzelt noch Demonstranten vor Ort. Polizei zieht ab. pic.twitter.com/9XKeTV8p4j — Philipp Siebert (@SiebertPhilipp) January 31, 2020

Während der Demonstration wurde die Buslinie 204 umgeleitet. Die Tram 21 wurde zwischen Marktstraße und Bersarinplatz unterbrochen.

Insgesamt fünf Anschläge in nur einer Nacht

In den vergangenen Tagen häuften sich bereits links-motivierte Anschläge in Berlin. In der Nacht zu Freitag wurde auf drei Autos des Stahlkonzerns Thyssenkrupp vermutlich von Linksextremisten Brandanschläge verübt. Fast gleichzeitig wurden in verschiedenen Stadtteilen die Fahrzeuge in Brand gesteckt. Auf einer linksradikalen Internetseite veröffentlichten anonyme Autoren ein mutmaßliches Bekennerschreiben.

In der Nacht zu Donnerstag gab es mindestens fünf Anschläge. Drei davon stehen augenscheinlich in direkter Verbindung zur Verhandlung Räumungsklage gegen das linke Hausprojekt „Liebig34“.

Am Morgen fanden sich auch Farbschmierereien am Parteibüro des AfD-Politikers und fraktionslosen Abgeordneten Andreas Wild in Lichterfelde. Gleichzeitig wurden die Scheiben des Wahlkreisbüros des Berliner CDU-Abgeordneten Stephan Lenz in Prenzlauer Berg eingeschlagen. Lenz gehöre als Mitglied des Präsidiums des Berliner Abgeordnetenhauses „aus Prenzlauer Berg verdrängt“, heißt es in einem radikalen Bekennerschreiben, das den Anschlag zu begründen versucht.

In einer früheren Version bezeichneten wir Andreas Wild als "Ex-AfD-Abgeordneten". Er ist nach wie vor Mitglied der Partei, aber nicht mehr der Fraktion.