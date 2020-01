Panda-Babys im Zoo Berlin: Das müssen Besucher wissen

So süß spielen die beiden Pandas Pit und Paule

Tollpatschig und verspielt: So präsentierten sich die fünf Monate alten Panda-Zwillinge im Berliner Zoo den Journalisten.

Die Panda-Babys im Berliner Zoo sind ab Donnerstag, 30. Januar 2020 , für alle Besucher zu sehen.

Ab Donnerstag stellt sich der Zoo wegen der Kleinen auf mehr Andrang als üblich ein. Sicherheitspersonal soll Stau am Pandagehege vorbeugen.

des Berliner Zoos am Donnerstag: 9 bis 16.30 Uhr. Um Wartezeiten an den Kassen zu umgehen, empfiehlt der Zoo den Ticket-Kauf online (zoo-berlin.de/tickets) oder über die Ticket-Automaten der BVG.

Berlin. Die Panda-Zwillinge im Berliner Zoo sind am Mittwoch zum ersten Mal einer geladenen Öffentlichkeit präsentiert worden. Um 10 Uhr öffnete sich der Schieber im Zoo, der den Stallbereich vom Gehege trennt. Dann verließen die rund fünf Monate alten Pandabrüder Meng Yuan und Meng Xiang – von Zoomitarbeitern auf die Spitznamen Pit und Paule getauft – erstmals ihren Rückzugsort hinter den Kulissen.

Sie erkundeten mit ihrer Mutter Meng Meng die Innenanlage: eine Art Panda-Wohnzimmer hinter Glas. Der Zoo hat dort für den Nachwuchs Berge von Bambus bereitgestellt. Auf die Außenanlage geht es vorerst nicht.

So süß spielen die Panda-Babys im Berliner Zoo:

Die Bären-Brüder legten in der Innenanlage erste Klettereinlagen hin, fielen dabei aber auch immer wieder um. Ansonsten zeigten sie sich sehr verspielt und rauften auch miteinander. Damit sich die Jungen ihre Tatzen nicht klemmen, wurden vorab mögliche Verletzungsrisiken beseitigt. Aber ohnehin wacht Meng Meng über ihren ersten Nachwuchs: Kletterten die Kleinen zu hoch, packte sie sie immer wieder mit der Schnauze und zog sie runter.

„Mein Dank gilt heute dem engagierten Team aus Tierpflegern, Tierärzten und Biologen des Zoos, aber auch allen anderen Unterstützern die dazu beigetragen haben, dass es im Zoo Berlin – erstmalig in Deutschland – mit dem Nachwuchs dieser faszinierenden Bären geklappt hat. Nun hoffen wir, dass die Zoo-Besucher die schwarz-weißen Neuberliner auch herzlich willkommen heißen“, sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem.

Hallo, ich bin Pit! Foto: Zoo Berlin

Paule in seinem Gehege. Foto: Zoo Berlin

Pit und Paule: Sie scheinen sich gut zu verstehen. Foto: Zoo Berlin

Pit und Paule erkunden ihr Gehege. Foto: Zoo Berlin

Pit und Paule haben sich am Mittwoch den Journalisten präsentiert. Foto: Zoo Berlin



Panda Meng Xiang auf Erkundungstour Foto: Zoo Berlin / Zoo berlin

Die beiden Panda-Zwillinge Meng Xiang und Meng Yuan aus dem Berliner Zoo in einem Bild vom 9. Januar 2020. Foto: Str / AFP

Einer der beiden Panda-Babys im Berliner Zoo. Foto: Handout / AFP

Foto: dpa/Zoo Berlin

Die beiden Baby-Pandabären im Berliner Zoo. Foto: Handout / AFP



Panda-Babys bestehen Medizin-Check vor erstem Ausflug

Noch klappt das nicht so gut, ist aber auch ganz schön anstrengend. Foto: Zoo Berlin

Mit knapp drei Monaten versuchen die kleinen Pandas ganz vorsichtig, sich aufzurichten. Foto: Zoo Berlin

Und täglich grüßt der Pandabär: Die Panda-Zwillings-Männchen Meng Yuan (l) und Meng Xiang werden bei der Bekanntgabe ihrer Namen und ihres Geschlechts im Berliner Zoo von zwei Tierpflegern gehalten. Foto: Christoph Soeder / dpa

Die beiden Panda-Jungtiere aus dem Zoo Berlin. Im Hintergrund hängen Nikolaus-Socken. Foto: --- / dpa



Die kleinen Pandas lernen sich kennen. Foto: Zoo Berlin

Die kleinen Panda-Bärchen gehen zum ersten Mal auf Tuchfühlung. Foto: Zoo Berlin

Meng Meng herzt ihren Nachwuchs. Foto: Zoo Berlin

Kuschelzeit bei Meng Meng und dem Panda-Baby Foto: Zoo Berlin

Die Panda-Zwillinge sind acht Wochen alt. Sie bringen bei einer Körperlänge von über 30 cm mittlerweile 2.578 g bzw. 2.532 g auf die Waage. Foto: Zoo Berlin



Tierpflegerin Anja setzt ein Panda-Baby in das Bett. Foto: Zoo Berlin

Mama Meng Meng hält ihren Nachwuchs gut fest. Foto: Zoo Berlin

Meng Meng hält ihren Nachwuchs gut fest Foto: Zoo Berlin

Das Panda-Baby ist schon 30 Zentimeter lang und wiegt zwei Kilogramm. Foto: Zoo Berlin

Hallo Berlin! Sechs Wochen nach der Geburt hat das Panda-Baby die Augen geöffnet. Foto: Zoo Berlin



Foto: dpa

Eines der beiden neugeborenen Panda-Babys ist bei der Erstversorgung im Zoo Berlin. Foto: Zoo Berlin / dpa

Der erstgeborene Pandanachwuchs wiegt 186 Gramm. Foto: Zoo Berlin / dpa

Der zweitgeborene Pandanachwuchs wiegt 137 Gramm. Foto: Zoo Berlin / dpa

Der zweitgeborene Pandanachwuchs bei der Erstversorgung im Zoo Berlin. Foto: Zoo Berlin / dpa



Die neugeborenen Panda-Zwillinge bei der Erstversorung im Zoo Berlin. Foto: Zoo Berlin / dpa



Panda-Babys im Berliner Zoo sind ab Donnerstag für die Besucher zu sehen

Ab Donnerstag stellt sich der Zoo wegen der Kleinen auf mehr Andrang als üblich ein - Schätzungen zu Besucherzahlen wurden vorab aber nicht abgegeben. Es sollen mehr Kassen besetzt werden, damit die Menschen nicht so lange anstehen müssen. Sicherheitspersonal soll Stau am Pandagehege vorbeugen - Sicht hat man nur von einem recht kleinen Bereich aus. Klopfen an den Scheiben und Fotografieren mit Blitzlicht sind zum Beispiel nicht erlaubt.

„Natürlich ist es für die beiden jetzt erst mal eine neue Situation“, sagte der unter anderem für die Pandas zuständige Tierpfleger Corvin Schmohl. Die Jungen seien aber vorab eingewöhnt worden und nun trotz vieler Kameras „tiefentspannt“.

Mit der Wahl der kurzen, einprägsamen Spitznamen Pit und Paule seien die Pfleger einer kleinen Berliner Tradition gefolgt, so Schmohl - er erinnerte an frühere Zoo-Lieblinge wie Gorilla Bobby und Nilpferd Knautschke. Wer die chinesischen Namen bevorzugt: Der Nachwuchs wird Möng Jüan und Möng Schiang ausgesprochen, was erfüllter und ersehnter Traum bedeutet.

Pit und Paule aus dem Berliner Zoo: So werden ihre Charaktere beschrieben

Die Pandas sind zwar Zwillinge haben aber unterschiedliche Charaktere. Der Berliner Zoo beschreibt Pit (Meng Xiang) als "gemütlich, verträumt und immer für ein entspanntes Schläfchen zu haben". Pit ist der ältere der beiden Pandas. Laut Zoo zeigt er sich bei seinen Erkundungstouren aber zurückhaltender. Doch er kann auch anders. Tobt sein kleiner Bruder Paule zu sehr, weist Pit ihn "gerne mal mit einem lauten Bellen zurecht".

Paule (Meng Yuan) beschreiben die Zoo-Mitarbeiter als "neckisch, schelmisch, neugierig". Er sei ein quirliger Charakterkopf. "Kein Felsen erscheint ihm hoch genug und jedes noch so kleine Astloch wird genauestens untersucht.", erklärte der Zoo. Paule ist der Entdecker. "Optisch kommt er mit seiner kurzen Schnauze ganz nach seiner Mama."

Die Zwillinge sind der erste Panda-Nachwuchs in einem deutschen Zoo. Frühere Zuchtversuche mit anderen Pandapaaren in Berlin waren erfolglos geblieben. Die Elterntiere Meng Meng und Jiao Qing leben seit 2017 in Berlin. Die seltenen Bären sind Leihgaben Chinas. (mit dpa)

