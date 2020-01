Hier kommen die Pandas: Erster Auftritt vor Journalisten

Es ist soweit: Die Panda-Zwillinge werden am heutigen Mittwoch zum ersten Mal einer geladenen Öffentlichkeit präsentiert. Um 10 Uhr öffnet sich der Schieber im Zoo, der den Stallbereich vom Gehege trennt. Dann verlassen die Pandabrüder Meng Yuan und Meng Xiang – von Zoomitarbeitern auf die Spitznamen Pit und Paule getauft – erstmals ihren Rückzugsort hinter den Kulissen und kommen in den für Publikum sichtbaren Bereich von Panda-Mama Meng Meng. Von Donnerstag an ist der deutschlandweit einzigartige Nachwuchs für alle Zoo-Besucher zu sehen.

Gehege wurde extra umgebaut

Für den ersten Ausflug der Pandajungtiere ist alles vorbereitet: Die große Kletterlandschaft aus Holz wurde auf drei kleine Kletterstationen zurückgebaut. Auch das Wasserbecken ist leer und geschlossen, damit die kleinen Tiere dort nicht hineinfallen können. In den vergangenen Wochen hat der Nachwuchs perfekt laufen gelernt. Das war die Voraussetzung für den ersten Ausflug.