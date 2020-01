Friedrichshain: Polizist erschießt Frau in Wohnung

Nach Drohung mit Messer Polizist erschießt Frau in Wohnung in Berlin-Friedrichshain

Berlin. Ein Berliner Polizist hat in Friedrichshain eine Frau erschossen. Das bestätigten Quellen aus Polizei und Justiz der Berliner Morgenpost. Zuvor hatten "Tagesspiegel" und "BZ" berichtet.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen in der Wohnung der Frau. Es soll sich um Notwehr nach einem Messerangriff gehandelt haben. Die Frau soll Polizisten bedroht haben.

Kurz nach vier Uhr morgens soll die Polizei kurz wegen eines Falles häuslicher Gewalt zu einer Wohnung an der Grünberger Straße ausgerückt sein.

Die Frau sei polizeibekannt und unter anderem mit Drogendelikten aufgefallen. Als die Polizisten an der Wohnung eintrafen, habe sich die Frau in einem Raum verschanzt. Sie soll unmittelbar mit einem Messer auf die Polizisten zugerannt sein.

Ein 28 Jahre alter Polizist soll angekündigt haben, seine Schusswaffe einzusetzen. Die Frau habe den Angaben zufolge auf diese Warnung nicht reagiert. Dann habe der Polizist geschossen. Die Beamten hätten noch versucht, die Frau zu retten, sie sei aber gestorben.

Die Polizei bestätigte den Vorfall zunächst offiziell nicht und verwies auf die Staatsanwaltschaft. Ein Sprecher der Behörde wollte um 14 Uhr ein Statement im Kriminalgericht in Moabit abgeben. Eine Mordkommission soll die Ermittlungen aufgenommen haben.

GdP-Sprecher Jendro: "Gehen aktuell davon aus, dass sich die Kollegen korrekt verhalten haben"

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sagte der Berliner Morgenpost: "Wir haben heute morgen von diesem tragischen Einsatz erfahren. Kein Polizist schießt gern. Derartige Situationen sind eine enorme psychische Belastung, da binnen Sekundenbruchteilen die richtigen, wenn auch folgenschweren Entscheidungen getroffen werden müssen.

Selbstverständlich wird auch dieser Einsatz genau untersucht. Wir gehen aktuell davon aus, dass sich die Kollegen korrekt verhalten haben, und hoffen, dass sie diesen traumatischen Einsatz vollständig verarbeiten können.“

Ein tödlicher Polizeieinsatz in Berlin ereignete sich zuletzt im Jahr 2017 in Lichtenberg. Ein Beamter hatte dort einen 25-Jährigen in einer Wohnung an der Ribnitzer Straße erschossen. Der Mann hatte zuvor Suidzidabsichten geäußert. Als Beamten die Wohnungstür gewaltsam öffneten, ging der Mann mit einem Messer auf einen Polizisten los.

Im Jahr 2016 hatte ein Polizist bei einer versuchten Festnahme auf einen mutmaßlichen Einbrecher in Alt-Hohenschönhausen geschossen. Der Getöteten und seine mutmaßlichen Komplizen gehörten zu einer größeren Einbrecherbande.

Am Neptunbrunnen in der Nähe des Alexanderplatzes hatte ein Polizist im Jahr 2013 einen psychisch kranken Mann erschossen. Aus Sicht der Berliner Staatsanwaltschaft erfolgte der Schuss aus Notwehr. Der 31-Jährige war zuvor mit einem Messer auf den Polizisten losgegangen.