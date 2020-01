Verstopfte Toiletten: TU muss Dixie-Klos aufstellen

In der Universitätsbibliothek der Technischen Universität (TU) sind häufig Toiletten gesperrt.

Berlin. Für Studierende, die in der Zentralbibliothek der Technischen Universität (TU) lernen, ist der Toilettengang nicht angenehm. Viele WC sind verstopft und verdreckt. Nun zieht die TU die Reißleine. Um genügend Toiletten zur Verfügung zu stellen, baut die Universität sechs Dixie-Klos am Eingang zur Bibliothek auf. Die Studierenden müssen für den Toilettengang nun also vor die Tür.

Seit geraumer Zeit sei die Situation der Toilettenanlagen im Gebäude der Universitätsbibliotheken der TU und Universität der Künste (UdK) „sehr unbefriedigend“, schreibt die Bibliotheksleitung in einer Mitteilung an die Studierenden. Immer wieder komme es zu Verstopfungen und Havarien. Zum Teil ständen ganze Toilettenbereiche nicht zur Verfügung. „Der Zustand ist auch aus Sicht der Bibliotheksleitung unhaltbar“, heißt es weiter.

Um der „akuten Mangelsituation“ zu begegnen und eine komplette Schließung des Bibliotheksgebäudes zu verhindern, kommen nun also die Dixies. „Das ist notwendig geworden, denn wir gehen auf den Februar zu“, erklärt Stefanie Terp, Pressesprecherin der TU. Dies sei wegen der Klausurphase die Zeit mit den meisten Bibliotheksbesuchern. Schuld an der Situation hätten verschiedene Gründe. „Es ist ein Mix aus Vandalismus und Baumängeln“, sagt Terp.

Um die Ursachen der häufigen Störungen herauszufinden, sollen unter anderem die Abwasserrohre mit Kameras abgefahren werden, schreibt die Bibliotheksleitung. Dann solle ein Maßnahmenplan entstehen, um die Situation wieder dauerhaft zu verbessern. Bis dahin führt der Weg für Toilettengang für manche Studierende in die blauen Kabinen – die übrigens unisex sind. Den Schlüssel dafür gibt es beim Pförtner.