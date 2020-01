Landtag debattiert über Rundfunkbeitrag

Potsdam. Der Rundfunkbeitrag ist das Thema einer Aktuellen Stunde des Brandenburger Landtags. Die AfD will heute (ab 09.00 Uhr) über eine Abschaffung des Rundfunkbeitrags sprechen. "Es geht nicht darum, den grundgesetzlichen Auftrag des öffentlichen Rundfunks in Frage zu stellen oder den öffentlichen Rundfunk abzuschaffen", sagte AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz am Dienstag. Es gehe um eine grundlegende Reform des Gebührensystems.

Die Abgeordneten debattieren auch über die umstrittene massenhafte Erfassung und Aufzeichnung von Kennzeichen zu Ermittlungszwecken. Weil die Landesdatenschutzbeauftragte die Praxis als unzulässig gewertet hatte und eine Entscheidung des Verfassungsgerichts offen ist, fordert die Linke die vorläufige Aussetzung. Auf Autobahnen werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaften Kennzeichen erfasst und gespeichert. Bis Anfang Februar will das Innenministerium dazu Stellung nehmen. SPD, CDU und Grüne wollen das System zunächst weiterlaufen lassen, aber Defizite im Datenschutz beheben. Die Grünen stehen der Aufzeichnung allerdings grundsätzlich kritisch gegenüber.

In der Fragestunde an die Landesregierung geht es zudem um die Wasserversorgung des US-Elektroautobauers Tesla, der in Grünheide (Kreis Oder-Spree) eine Fabrik bauen will. Der Wasserverband Strausberg-Erkner sieht die öffentliche Versorgung gefährdet.

Für öffentliche Aufträge in Brandenburg soll der Mindestlohn nach dem Willen der Kenia-Koalition möglichst zum kommenden Jahr von 10,68 auf 13 Euro pro Stunde steigen. Die drei Fraktionen von SPD, CDU und Grünen bringen einen Antrag ein, mit dem die rot-schwarz-grüne Landesregierung aufgefordert wird, bis Ende September einen Gesetzentwurf hierfür vorzulegen.